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Новости Обыск в НАБУ
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Трое сотрудников НАБУ были травмированы во время обысков, - Кривонос

Кривонос Семен о поисках в НАБУ

Во время обысков СБУ трое детективов Национального антикоррупционного бюро получили травмы. При этом после обыска, детективы обратились в медучреждения за помощью, однако им или отказывали в снятии побоев, или "делали это неохотно".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ и hromadske, об этом во время брифинга заявил руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.

Он отметил, что с руководителями определенных лечебных учреждений "проводилась работа", чтобы не принимать работников Бюро для фиксирования телесных повреждений.

По словам Кривоноса, такое указание медучреждениям предоставило одно из подразделений Киевской городской государственной администрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Зеленский все же подпишет закон №12414, НАБУ и САП будут работать над возвращением независимости, - Кривонос

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Автор: 

НАБУ (4276) Кривонос Семен (35)


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Дуже шкода знекровлений і втомлений український народ, який проливає кров, поки мерзота в Києві відкатує нас назад у 2014
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22.07.2025 14:55 Ответить
ну да вся стара держалась на НАБУ, что сейчас будет не понятно,это же крах всего
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22.07.2025 14:57 Ответить
Прикольний жабогадюкінг - вболіваю за всі сторони! Хочпаржу
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22.07.2025 14:56 Ответить
Ржи. До воронка.
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22.07.2025 14:58 Ответить
Зелена мафія в дії.
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22.07.2025 14:57 Ответить
шож то за детективы такие..за себя постоять не могут..Пусть тогда на гражданку идут )))
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22.07.2025 16:14 Ответить
Шось нагадало суддю-засівача Зварича
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22.07.2025 16:22 Ответить
 
 