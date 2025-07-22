Трое сотрудников НАБУ были травмированы во время обысков, - Кривонос
Во время обысков СБУ трое детективов Национального антикоррупционного бюро получили травмы. При этом после обыска, детективы обратились в медучреждения за помощью, однако им или отказывали в снятии побоев, или "делали это неохотно".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ и hromadske, об этом во время брифинга заявил руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.
Он отметил, что с руководителями определенных лечебных учреждений "проводилась работа", чтобы не принимать работников Бюро для фиксирования телесных повреждений.
По словам Кривоноса, такое указание медучреждениям предоставило одно из подразделений Киевской городской государственной администрации.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
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