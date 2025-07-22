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Новости Давление на НАБУ
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Если Зеленский все же подпишет закон №12414, НАБУ и САП будут работать над возвращением независимости, - Кривонос

Законопроект 12414 Что будет, если Зеленский его подпишет

Директор НАБУ Семен Кривонос дал ответ на вопрос, что будет, если президент Зеленский все же подпишет законопроект №12414, который лишает антикоррупционные органы независимости.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Будем работать над возвращением независимости НАБУ и САП. Будем работать с партнерами, будем убеждать, будем делать свою работу дальше, ответственно, с открытым сердцем и в соответствии с законом", - сказал он.

По словам Кривоноса, пока неизвестно, какими будут последствия подписи законопроекта №12414.

"Мы уже обратились к ряду международных институтов, в Евросоюз, к американским партнерам, в посольства, в МВФ. Постоянно мы их информируем о таких вещах", - подытожил он.

Читайте: Мы предупреждали партнеров, что "что-то планируется по НАБУ и САП", - Кривонос

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте также: Нардепы, которые имеют конфликт интересов, радостно голосовали за законопроект №12414, - директор НАБУ

Автор: 

НАБУ (4276) законопроект (3247) Зеленский Владимир (21291) Кривонос Семен (35)


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Топ комментарии
+12
Тепер люди які ще вагалися чи тікати з країни тепер точно поїдуть на завжди.Якщо клоун підпише цей законопроект,то можна ставити хрест на Україні
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22.07.2025 14:50 Ответить
+10
Підпише? Та зеленський і прийняв такий закон, рятує чернишова і інших крадіїв...
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22.07.2025 14:52 Ответить
+6
а де в обовязках зеленського призначати прем єра?
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22.07.2025 14:53 Ответить
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Тепер люди які ще вагалися чи тікати з країни тепер точно поїдуть на завжди.Якщо клоун підпише цей законопроект,то можна ставити хрест на Україні
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22.07.2025 14:50 Ответить
Буратіно підпише без вагань, цей виродок нічого сам не вирішує
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22.07.2025 14:54 Ответить
Обов'язки Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) полягають у попередженні, виявленні, припиненні, розслідуванні та розкритті корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також у запобіганні вчиненню нових.

скажіть, де в обов'язках набу праця над поверненням незалежності?
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22.07.2025 14:51 Ответить
а де в обовязках зеленського призначати прем єра?
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22.07.2025 14:53 Ответить
розкажіть, як зе!поц призначив прем'єра?
рада проголосувала за зелену дегенератку мародерку свириденко?
так чи ні?
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22.07.2025 15:10 Ответить
Ти дебіл Зе-скотний, але нічого , я поясню
Дурбелику, згідно зі статутом НАБУ не має підпоряткуватися ген.прокурору
Тобто як ми бачимо твоє Зе-шапіто чинить - антиконституційно
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22.07.2025 14:57 Ответить
ооо....
ущербний.
знову ти самостверджуєшся?
с початку помий рот дустовим милом, потім проси, що б вивели до людей.

де в конституції, про набу і про ген. прокурора?
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22.07.2025 15:14 Ответить
Не звертай уваги-йому пари чеських унітазів в голову бють🤣🤣
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22.07.2025 15:17 Ответить
Підпише? Та зеленський і прийняв такий закон, рятує чернишова і інших крадіїв...
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22.07.2025 14:52 Ответить
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22.07.2025 14:52 Ответить
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22.07.2025 14:53 Ответить
"Трійка" - це вже було в 1937. Чим закінчиться ( для них) теж знаємо.
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22.07.2025 15:00 Ответить
НАБУ І САП заважали зміцненню авторитаризму та встановленню диктатури Зеленського. Тому підпише навприсібки. Як же цей гідрант руйнує Україну!
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22.07.2025 15:03 Ответить
Перший крок мародерноПРокремлівської мафії Єрмака був зроблений знищенням голосування по БЕБ Шмигалем .Цього пішака пересадили на намародерене крісло Умєрова, а Умєрова зараз пошлють на перемовини з Кремлем - як все швидко йде за відпущені Трампом 50 днів...
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22.07.2025 15:07 Ответить
гідрант - точний вираз , актор виконувач ролі гідранта під рукою Козира
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22.07.2025 15:08 Ответить
ГОЛОС ( ПІНЧУК ФІАЛА _СОРОСЯТА ) не підтримали. БЮТ не скурвлений - він такими й був .
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22.07.2025 15:03 Ответить
Ну вкраде гадьониш гроші спонсорів. А далі що? Він все одно колись владу втратить
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22.07.2025 15:11 Ответить
тут не про гроші, а про рух в сторону росії і диктатури
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22.07.2025 15:39 Ответить
Зелена ****, гори в аду, ******!!!! Коли вже тебе розірве на шмаття!!!!!
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22.07.2025 15:57 Ответить
 
 