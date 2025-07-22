Если Зеленский все же подпишет закон №12414, НАБУ и САП будут работать над возвращением независимости, - Кривонос
Директор НАБУ Семен Кривонос дал ответ на вопрос, что будет, если президент Зеленский все же подпишет законопроект №12414, который лишает антикоррупционные органы независимости.
Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Будем работать над возвращением независимости НАБУ и САП. Будем работать с партнерами, будем убеждать, будем делать свою работу дальше, ответственно, с открытым сердцем и в соответствии с законом", - сказал он.
По словам Кривоноса, пока неизвестно, какими будут последствия подписи законопроекта №12414.
"Мы уже обратились к ряду международных институтов, в Евросоюз, к американским партнерам, в посольства, в МВФ. Постоянно мы их информируем о таких вещах", - подытожил он.
Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
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скажіть, де в обов'язках набу праця над поверненням незалежності?
рада проголосувала за зелену дегенератку мародерку свириденко?
так чи ні?
Дурбелику, згідно зі статутом НАБУ не має підпоряткуватися ген.прокурору
Тобто як ми бачимо твоє Зе-шапіто чинить - антиконституційно
ущербний.
знову ти самостверджуєшся?
с початку помий рот дустовим милом, потім проси, що б вивели до людей.
де в конституції, про набу і про ген. прокурора?