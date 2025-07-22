Если Зеленский все же подпишет закон №12414, НАБУ и САП будут работать над возвращением независимости, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос дал ответ на вопрос, что будет, если президент Зеленский все же подпишет законопроект №12414, который лишает антикоррупционные органы независимости.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Будем работать над возвращением независимости НАБУ и САП. Будем работать с партнерами, будем убеждать, будем делать свою работу дальше, ответственно, с открытым сердцем и в соответствии с законом", - сказал он.

По словам Кривоноса, пока неизвестно, какими будут последствия подписи законопроекта №12414.

"Мы уже обратились к ряду международных институтов, в Евросоюз, к американским партнерам, в посольства, в МВФ. Постоянно мы их информируем о таких вещах", - подытожил он.

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Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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