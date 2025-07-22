Якщо Зеленський все ж підпише закон №12414, НАБУ та САП працюватимуть над поверненням незалежності, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос дав відповідь на питання, що буде, якщо президент Зеленський все ж підпише законопроєкт №12414, який позбавляє антикорупційні органи незалежності.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Будемо працювати над поверненням незалежності НАБУ та САП. Будемо працювати з партнерами, будемо переконувати, будемо робити свою роботу далі, відповідально, з відкритим серцем та відповідно до закону", - сказав він.

За словами Кривоноса, наразі невідомо, якими будуть наслідки підпису законопроєкту №12414.

"Ми вже звернулися до низки міжнародних інституцій, до Євросоюзу, до американських партнерів, до посольств, до МВФ. Постійно ми їх інформуємо про такі речі", - підсумував він.

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Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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