Якщо Зеленський все ж підпише закон №12414, НАБУ та САП працюватимуть над поверненням незалежності, - Кривонос
Директор НАБУ Семен Кривонос дав відповідь на питання, що буде, якщо президент Зеленський все ж підпише законопроєкт №12414, який позбавляє антикорупційні органи незалежності.
Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Будемо працювати над поверненням незалежності НАБУ та САП. Будемо працювати з партнерами, будемо переконувати, будемо робити свою роботу далі, відповідально, з відкритим серцем та відповідно до закону", - сказав він.
За словами Кривоноса, наразі невідомо, якими будуть наслідки підпису законопроєкту №12414.
"Ми вже звернулися до низки міжнародних інституцій, до Євросоюзу, до американських партнерів, до посольств, до МВФ. Постійно ми їх інформуємо про такі речі", - підсумував він.
Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Нехай твої хозяї нестачу фінансування компенсують м'ясом таким ,як ти
#Караю$
скажіть, де в обов'язках набу праця над поверненням незалежності?
рада проголосувала за зелену дегенератку мародерку свириденко?
так чи ні?
Дурбелику, згідно зі статутом НАБУ не має підпоряткуватися ген.прокурору
Тобто як ми бачимо твоє Зе-шапіто чинить - антиконституційно
ущербний.
знову ти самостверджуєшся?
с початку помий рот дустовим милом, потім проси, що б вивели до людей.
де в конституції, про набу і про ген. прокурора?