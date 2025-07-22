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Новини Тиск на НАБУ
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Якщо Зеленський все ж підпише закон №12414, НАБУ та САП працюватимуть над поверненням незалежності, - Кривонос

Законопроєкт 12414 Що буде якщо Зеленський його підпише

Директор НАБУ Семен Кривонос дав відповідь на питання, що буде, якщо президент Зеленський все ж підпише законопроєкт №12414, який позбавляє антикорупційні органи незалежності.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Будемо працювати над поверненням незалежності НАБУ та САП. Будемо працювати з партнерами, будемо переконувати, будемо робити свою роботу далі, відповідально, з відкритим серцем та відповідно до закону", - сказав він.

За словами Кривоноса, наразі невідомо, якими будуть наслідки підпису законопроєкту №12414.

"Ми вже звернулися до низки міжнародних інституцій, до Євросоюзу, до американських партнерів, до посольств, до МВФ. Постійно ми їх інформуємо про такі речі", - підсумував він.

Читайте: Ми попереджали партнерів, що "щось планується по НАБУ та САП", - Кривонос

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте також: Нардепи, які мають конфлікт інтересів, радісно голосували за законопроєкт №12414, - директор НАБУ

Автор: 

НАБУ (5149) законопроєкт (3656) Зеленський Володимир (24803) Кривонос Семен (47)


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Топ коментарі
+4
Підпише? Та зеленський і прийняв такий закон, рятує чернишова і інших крадіїв...
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22.07.2025 14:52 Відповісти
+3
Тут вже над незалежністю мають працювати автомати , бо толку не буде з цим шапіто
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22.07.2025 14:48 Відповісти
+3
Тепер люди які ще вагалися чи тікати з країни тепер точно поїдуть на завжди.Якщо клоун підпише цей законопроект,то можна ставити хрест на Україні
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22.07.2025 14:50 Відповісти
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Тут вже над незалежністю мають працювати автомати , бо толку не буде з цим шапіто
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22.07.2025 14:48 Відповісти
🤣🤣пірдіж твоя а не автомати 🤣🤣🤣🤣🤣
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22.07.2025 14:50 Відповісти
Пнх зевиродок
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22.07.2025 14:52 Відповісти
Не скавчи. Особисто я більше не копійки не видялтиму на збори доки подібне твориться, Зе-скоте
Нехай твої хозяї нестачу фінансування компенсують м'ясом таким ,як ти
#Караю$
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22.07.2025 14:55 Відповісти
Содоміте..в тебе буквний понос???🤣🤣
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22.07.2025 15:16 Відповісти
Тепер люди які ще вагалися чи тікати з країни тепер точно поїдуть на завжди.Якщо клоун підпише цей законопроект,то можна ставити хрест на Україні
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22.07.2025 14:50 Відповісти
Буратіно підпише без вагань, цей виродок нічого сам не вирішує
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22.07.2025 14:54 Відповісти
Обов'язки Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) полягають у попередженні, виявленні, припиненні, розслідуванні та розкритті корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також у запобіганні вчиненню нових.

скажіть, де в обов'язках набу праця над поверненням незалежності?
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22.07.2025 14:51 Відповісти
а де в обовязках зеленського призначати прем єра?
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22.07.2025 14:53 Відповісти
розкажіть, як зе!поц призначив прем'єра?
рада проголосувала за зелену дегенератку мародерку свириденко?
так чи ні?
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22.07.2025 15:10 Відповісти
Ти дебіл Зе-скотний, але нічого , я поясню
Дурбелику, згідно зі статутом НАБУ не має підпоряткуватися ген.прокурору
Тобто як ми бачимо твоє Зе-шапіто чинить - антиконституційно
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22.07.2025 14:57 Відповісти
ооо....
ущербний.
знову ти самостверджуєшся?
с початку помий рот дустовим милом, потім проси, що б вивели до людей.

де в конституції, про набу і про ген. прокурора?
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22.07.2025 15:14 Відповісти
Підпише? Та зеленський і прийняв такий закон, рятує чернишова і інших крадіїв...
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22.07.2025 14:52 Відповісти
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22.07.2025 14:52 Відповісти
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22.07.2025 14:53 Відповісти
"Трійка" - це вже було в 1937. Чим закінчиться ( для них) теж знаємо.
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22.07.2025 15:00 Відповісти
НАБУ І САП заважали зміцненню авторитаризму та встановленню диктатури Зеленського. Тому підпише навприсібки. Як же цей гідрант руйнує Україну!
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22.07.2025 15:03 Відповісти
Перший крок мародерноПРокремлівської мафії Єрмака був зроблений знищенням голосування по БЕБ Шмигалем .Цього пішака пересадили на намародерене крісло Умєрова, а Умєрова зараз пошлють на перемовини з Кремлем - як все швидко йде за відпущені Трампом 50 днів...
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22.07.2025 15:07 Відповісти
гідрант - точний вираз , актор виконувач ролі гідранта під рукою Козира
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22.07.2025 15:08 Відповісти
ГОЛОС ( ПІНЧУК ФІАЛА _СОРОСЯТА ) не підтримали. БЮТ не скурвлений - він такими й був .
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22.07.2025 15:03 Відповісти
Ну вкраде гадьониш гроші спонсорів. А далі що? Він все одно колись владу втратить
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22.07.2025 15:11 Відповісти
 
 