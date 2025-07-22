Нардепи, які мають конфлікт інтересів, радісно голосували за законопроєкт №12414, - директор НАБУ
Законопроєкт №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП, є тиском на антикорупційні органи.
Про це під час брифінгу заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.
"Ми розслідуємо високопосадову корупцію. Я точно вважаю, включаючи, що низка нардепів, які мають очевидний конфлікт інтересів, радісно голосували за цей законопроєкт, що так - це питання тиску на НАБУ та САП. Це наслідок нашої діяльності, зокрема", - сказав він.
Кривонос наголосив, що "ніде не написано, що ліквідується НАБУ та САП".
"Питання в тому, що процесуально дуже сильно обмежують. Чи вплине це на роботу антикорупційних органів - безумовно. Це фактично обмеження суттєве в процесуальній незалежності детективів та прокурорів САП. Це вплине прямо. Немає якогось на половину рішення. Це прямо вплине на незалежність антикорупційної інфраструктури та на нашу ефективність, на подальші кримінальні провадження", - пояснив директор НАБУ.
Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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