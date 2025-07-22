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Новини Тиск на НАБУ
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Нардепи, які мають конфлікт інтересів, радісно голосували за законопроєкт №12414, - директор НАБУ

Законопроєкт 12414 Кривонос заявив про конфлікт інтересів

Законопроєкт №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП, є тиском на антикорупційні органи.

Про це під час брифінгу заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розслідуємо високопосадову корупцію. Я точно вважаю, включаючи, що низка нардепів, які мають очевидний конфлікт інтересів, радісно голосували за цей законопроєкт, що так - це питання тиску на НАБУ та САП. Це наслідок нашої діяльності, зокрема", - сказав він.

Кривонос наголосив, що "ніде не написано, що ліквідується НАБУ та САП".

"Питання в тому, що процесуально дуже сильно обмежують. Чи вплине це на роботу антикорупційних органів - безумовно. Це фактично обмеження суттєве в процесуальній незалежності детективів та прокурорів САП. Це вплине прямо. Немає якогось на половину рішення. Це прямо вплине на незалежність антикорупційної інфраструктури та на нашу ефективність, на подальші кримінальні провадження", - пояснив директор НАБУ.

Читайте: Зрадників викривали в різних органах, але це не привід знищувати антикорупційну інфраструктуру, - Кривонос

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також читайте: Климпуш-Цинцадзе про законопроєкт №12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП: "Слуги" остаточно розвертають країну від євроінтеграційного курсу

Автор: 

НАБУ (5149) ВР (15108) Кривонос Семен (47)


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Топ коментарі
+10
і законопроект десь взявся так швидко
зелена мафія керує країною
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22.07.2025 14:34 Відповісти
+6
О захрюкав ще один Зе-скот. Чому саме їх ? А не твоє ****** Зе-шапіто ?
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22.07.2025 14:38 Відповісти
+2
Зебидло, закінчуй хрюкати. Водки тут немає.
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22.07.2025 14:42 Відповісти
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і законопроект десь взявся так швидко
зелена мафія керує країною
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22.07.2025 14:34 Відповісти
Десь зеленому на яйця наступили!
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22.07.2025 14:35 Відповісти
ну раз не хочуть набу, думаю настане черга автоматів
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22.07.2025 14:36 Відповісти
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22.07.2025 14:37 Відповісти
Стамбул 2022 рік -зрадницькі перемовини з головою делегації Умеровим
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22.07.2025 14:38 Відповісти
В Стамбулі 2022 нічого підписано не було. Ніяких зобов'язать взято не було. Була розвідка, щоб отримати реальні хотєлки ворога.

Зрада - це Мінськ-1 та Мінськ-2 - ото була справжня ганьба.
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22.07.2025 14:42 Відповісти
Завдяки Мінську - 1 та Мінську - 2 ,ти тупориле ще жевий та не на кукані у кадирівців,навіть пукін визнав що тим Мінськом його наїбали,але дегенерати типу тебе ще носяться з Мінською зрадою.
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22.07.2025 14:50 Відповісти
Директор у якого департамент детективів очолює дагестанець, батько якого живе в Дагестані - тут конфлікту інтересів не бачив? Клоун.
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22.07.2025 14:40 Відповісти
Ну,з тими,хто має "конфлікт інтересів" більш - менш зрозуміло,проблема в тих, хто має " дружбу інтересів"! ( Офіційну версію " конфлікту інтересів",я знаю,як що що, не поправляйте,будь ласка). З "дружбою інтересів" проблема величезна...
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22.07.2025 14:41 Відповісти
оскільки ЄС надає Україні значну фінансову підтримку «за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування», то в нас є чудовий шанс залишитись без підтримки та без реформ..., це чудова перспектива..., нах такий уряд взагалі...
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22.07.2025 14:50 Відповісти
Якщо приховуваним наміром ЗЕкагалу є зрештою здача в якійсь формі України в підпорядкування ***** і його орді, то всі останні дії ЗЕлуплених цілком логічні.
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22.07.2025 15:10 Відповісти
Серед депутатів - ініціаторів законопроекту такий собі Павлюк М. В., який ніби то тричі! "вигравав" в лотерею відповідно по 0,16, 0,9 та 1,9 млн. грн. Також Медяник В. А., відомий "решала
питань з прокурорами", який також декларував подарунок в 1млн. грн., на нього в САП вже заведена справа та інші "діячі"...
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22.07.2025 15:05 Відповісти
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22.07.2025 15:12 Відповісти
 
 