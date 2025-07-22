Зрадників викривали в різних органах, але це не привід знищувати антикорупційну інфраструктуру, - Кривонос

Викриття зрадників у НАБУ не є причиною для знищення антикорупційної інфраструктури.

Про це під час брифінгу заявив директор НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми за самоочищення системи. Але це ж не привід знищувати антикорупційну інфраструктуру. Тому що, вибачайте, зрадників, зокрема, якщо такі є і доведено відповідним рішенням суду, викривали в СБУ, і в інших правоохоронних органах, і серед вищих посадових осіб держави.

Але ніколи не стояло питання розформування чи послаблення відповідного органу", - наголосив він.

За словами Кривоноса, НАБУ сприятиме законним діям.

"Доволі жорсткі заходи проводилися по деяким детективам, яких не затримано. Було застосовано фізичну силу. У них було проведено обшук. Не хочу багато розголошувати, але є дії, які свідчать, що щодо них застосовувався надмірний фізичний вплив", - підсумував директор НАБУ.

Читайте: ЄС стурбований тиском на НАБУ: Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте: Два основних елементи незалежності НАБУ та САП сьогодні було втрачено, - Клименко