УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13544 відвідувача онлайн
Новини Обшук у НАБУ Тиск на НАБУ Обшуки в САП
653 13

Зрадників викривали в різних органах, але це не привід знищувати антикорупційну інфраструктуру, - Кривонос

Обшуки в НАБУ Директор Кривонос прокоментував

Викриття зрадників у НАБУ не є причиною для знищення антикорупційної інфраструктури.

Про це під час брифінгу заявив директор НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми за самоочищення системи. Але це ж не привід знищувати антикорупційну інфраструктуру. Тому що, вибачайте, зрадників, зокрема, якщо такі є і доведено відповідним рішенням суду, викривали в СБУ, і в інших правоохоронних органах, і серед вищих посадових осіб держави.

Але ніколи не стояло питання розформування чи послаблення відповідного органу", - наголосив він.

За словами Кривоноса, НАБУ сприятиме законним діям.

"Доволі жорсткі заходи проводилися по деяким детективам, яких не затримано. Було застосовано фізичну силу. У них було проведено обшук. Не хочу багато розголошувати, але є дії, які свідчать, що щодо них застосовувався надмірний фізичний вплив", - підсумував директор НАБУ.

Читайте: ЄС стурбований тиском на НАБУ: Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте: Два основних елементи незалежності НАБУ та САП сьогодні було втрачено, - Клименко

Автор: 

НАБУ (5149) Кривонос Семен (47)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Шо то меня терзают смутные сомнения в честности этих антикоррупционеров... а вот в том что они покрывали за бабки топ коррупцию , в это я поверить могу.
показати весь коментар
22.07.2025 14:25 Відповісти
+3
НАБУ мешает воровать.
показати весь коментар
22.07.2025 14:26 Відповісти
+2
Ви напевно великий фанат гри хрєном на роялі?
показати весь коментар
22.07.2025 14:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо то меня терзают смутные сомнения в честности этих антикоррупционеров... а вот в том что они покрывали за бабки топ коррупцию , в это я поверить могу.
показати весь коментар
22.07.2025 14:25 Відповісти
Ви напевно великий фанат гри хрєном на роялі?
показати весь коментар
22.07.2025 14:27 Відповісти
Та я бы не сказал что прямо таки фанат но вот в то что антикоррупционеры назначенные при дяде Пете не крышуют коррупцию, в это я поверить не смогу при всём своём желании.
показати весь коментар
22.07.2025 14:31 Відповісти
НАБУ мешает воровать.
показати весь коментар
22.07.2025 14:26 Відповісти
Читай уважно---ВИКРИВАЛИ ЗРАДНИКІВ🤣🤣🤣не до корупції
показати весь коментар
22.07.2025 14:30 Відповісти
Зеленський зрадник? Можливо, він просто знімає другий сезон «Слуги народу», а його патріотизм такий самий вигаданий, як і персонаж Голобородько в серіалі.
показати весь коментар
22.07.2025 14:28 Відповісти
В Україні не було і нема антикорупційних структур. Це міраж. А корупція є. І процвітає разом з владою. 34 роки.
показати весь коментар
22.07.2025 14:31 Відповісти
Про яке самоочищення йде мова, коли вже дерьмо з вушей полізло?
показати весь коментар
22.07.2025 14:36 Відповісти
На час вреба розігнати всі ці Набу Сапи та ввести воєнно-польолві суди.
показати весь коментар
22.07.2025 15:07 Відповісти
Прес-реліз від СБУ був, якщо відштовхуватися від нього, то неприємності у НАБУ виникли не через виявлення у їх організації зрадника, а через те, що коли керівництву НАБУ було повідомлено про розкриття ворожого агента у їх організації з рекомендацією відсторонити його від роботи, то керівництво не лише цього не зробило, але й ще після цього агент отримав інформацію про розслідування проти нього, внаслідок чого він почав знищувати докази зради і готуватися до втечі.
показати весь коментар
22.07.2025 15:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EJZMde7-***
показати весь коментар
22.07.2025 15:14 Відповісти
 
 