Зрадників викривали в різних органах, але це не привід знищувати антикорупційну інфраструктуру, - Кривонос
Викриття зрадників у НАБУ не є причиною для знищення антикорупційної інфраструктури.
Про це під час брифінгу заявив директор НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми за самоочищення системи. Але це ж не привід знищувати антикорупційну інфраструктуру. Тому що, вибачайте, зрадників, зокрема, якщо такі є і доведено відповідним рішенням суду, викривали в СБУ, і в інших правоохоронних органах, і серед вищих посадових осіб держави.
Але ніколи не стояло питання розформування чи послаблення відповідного органу", - наголосив він.
За словами Кривоноса, НАБУ сприятиме законним діям.
"Доволі жорсткі заходи проводилися по деяким детективам, яких не затримано. Було застосовано фізичну силу. У них було проведено обшук. Не хочу багато розголошувати, але є дії, які свідчать, що щодо них застосовувався надмірний фізичний вплив", - підсумував директор НАБУ.
Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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