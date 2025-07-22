Два основних елементи незалежності НАБУ та САП сьогодні було втрачено, - Клименко

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вважають, що НАБУ та САП втратили елементи незалежності після ухвалення законопроєкту №12414.

Про це під час брифінгу заявив керівник САП Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас було два основних елементи незалежності. Це відсутність будь-якого політичного впливу, тобто генпрокурор був позбавлений можливості втручатися у розслідування НАБУ та САП.

А також виключна підслідність. Тобто інші органи не мали права розслідувати підслідність, яку визначено законом НАБУ, а також заборонялося визначення справ підслідних НАБУ за іншими органами", - сказав він.

За словами Клименка, ці два елементи незалежності фактично законопроєктом №12414 було втрачено.

"Це одні з найголовніших елементів незалежності, закладені в законі про НАБУ та в Кримінально-процесуальному Кодексі", - додав директор НАБУ Кривонос.

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Законопроєкт №12414

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

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