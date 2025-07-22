Два основних елементи незалежності НАБУ та САП сьогодні було втрачено, - Клименко
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вважають, що НАБУ та САП втратили елементи незалежності після ухвалення законопроєкту №12414.
Про це під час брифінгу заявив керівник САП Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас було два основних елементи незалежності. Це відсутність будь-якого політичного впливу, тобто генпрокурор був позбавлений можливості втручатися у розслідування НАБУ та САП.
А також виключна підслідність. Тобто інші органи не мали права розслідувати підслідність, яку визначено законом НАБУ, а також заборонялося визначення справ підслідних НАБУ за іншими органами", - сказав він.
За словами Клименка, ці два елементи незалежності фактично законопроєктом №12414 було втрачено.
"Це одні з найголовніших елементів незалежності, закладені в законі про НАБУ та в Кримінально-процесуальному Кодексі", - додав директор НАБУ Кривонос.
Законопроєкт №12414
Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
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https://zn.ua/ukr/POLITICS/julija-timoshenko-nazvala-svitlim-dnem-holosuvannja-zakonu-za-likvidatsiju-samostijnosti-nabu-ta-sap.html Ось:
Лідерка фракції «Батьківщина» у Верховній Раді України Юлія Тимошенко підтримала https://zn.ua/ukr/POLITICS/rada-sohodni-zbirajetsja-likviduvati-nezalezhnist-nabu-ta-sap.html ліквідацію незалежності антикорупційних органів України, заявивши, що залучення міжнародних експертів до побудови дійсно незалежних антикорупційних органів в Україні було помилкою. Із такою заявою вони вступила у парламенті під час розгляду поправок до законодавства, що мають по суті ліквідувати інституційну
Тимошенко розкритикувала «грантових патріотів» і заявила, що сьогодні для неї «світлий день в цьому парламенті». ЇЇ заяви у парламенті зустріли шгучними оплесками.
«Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Тому що перший раз ми переконалися в тому, що колонізація України - це не панацея від всіх наших проблем. Панацея від всіх наших проблем - це чітка конституційно збалансована влада», - заявила лідерка «Батьківщини» та розкритикувала створення дорадчих та наглядових рад зі участі іноземців, яким, на її думку, було «передано конституційні права українського народу».
"Хуже нє будєт" так нічому бидло і не навчило.
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КАЛОліція Юля+ОПЗЖ+Слуги Єрмака - біда !!!
https://zn.ua/ukr/POLITICS/julija-timoshenko-nazvala-svitlim-dnem-holosuvannja-zakonu-za-likvidatsiju-samostijnosti-nabu-ta-sap.html Ось:
Лідерка фракції «Батьківщина» у Верховній Раді України Юлія Тимошенко підтримала https://zn.ua/ukr/POLITICS/rada-sohodni-zbirajetsja-likviduvati-nezalezhnist-nabu-ta-sap.html ліквідацію незалежності антикорупційних органів України, заявивши, що залучення міжнародних експертів до побудови дійсно незалежних антикорупційних органів в Україні було помилкою. Із такою заявою вони вступила у парламенті під час розгляду поправок до законодавства, що мають по суті ліквідувати інституційну
Тимошенко розкритикувала «грантових патріотів» і заявила, що сьогодні для неї «світлий день в цьому парламенті». ЇЇ заяви у парламенті зустріли шгучними оплесками.
«Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Тому що перший раз ми переконалися в тому, що колонізація України - це не панацея від всіх наших проблем. Панацея від всіх наших проблем - це чітка конституційно збалансована влада», - заявила лідерка «Батьківщини» та розкритикувала створення дорадчих та наглядових рад зі участі іноземців, яким, на її думку, було «передано конституційні права українського народу».
1. 263 депутати показали, що вони - вороги, і ніхто їх не чіпатиме.
2. Зеленський і його феодали теж вороги - у першу чергу для кожного з нас, адже інтереси його «братви» і їхніх грошей - на першому місці.
За рік по призначенню https://zn.ua/ukr/POLITICS/vid-slidchoho-do-ochilnika-sap-shcho-vidomo-pro-oleksandra-klimenka.html головою САП Олександр Клименко стикнувся із серйозним викликом. Скандал, що витік у пресу минулого тижня, поставив під сумнів репутацію не лише Клименка, а й усієї інституції, яку він очолює.
скажіть, правда чи **********?
Умєров став другим в історі ї України міністром оборони з паспортом Росії
10 лет строили независимую антикоррупционную инфраструктуру, но как только она добралась до по-настоящему важных дядь, ее хлопнули за пару дней. Охренеть, так оказывается можно было.
По сути НАБУ и САП подчинили генпрокурору, которого, напомню, назначает президент с разрешения Рады. Понятно, что зависимый от власти орган не будет проводить расследования против топ-представителей власти.
Коротко о последствиях:
1) США пофиг. Если бы президентом был не Трамп, история могла сложиться по-другому, но имеем, что имеем.
2) Для ЕС это будет шоком. Помогать нам не перестанут, но одно дело помогать силам добра, сражающимся против сил зла, а другое - помогать уцелеть "суверенному Орбаностану".
3) Ну и это развод гражданского общества с властью. Значительная часть гражданского общества эту власть не приняла изначально, остальная "прозревала" в 2020-21, но после российского вторжения все отбросили в сторону ради защиты страны. Защита страны остается приоритетом, поэтому резких движений не будет, но законы природы говорят нам, что ничто не уходит в никуда.
Итого. Тактическая победа власти над антикоррупцией, которая рано или поздно все равно ей аукнется.