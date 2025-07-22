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Два основних елементи незалежності НАБУ та САП сьогодні було втрачено, - Клименко

Незалежність НАБУ та САП Заява Кривоноса та Клименка

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вважають, що НАБУ та САП втратили елементи незалежності після ухвалення законопроєкту №12414.

Про це під час брифінгу заявив керівник САП Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас було два основних елементи незалежності. Це відсутність будь-якого політичного впливу, тобто генпрокурор був позбавлений можливості втручатися у розслідування НАБУ та САП. 

А також виключна підслідність. Тобто інші органи не мали права розслідувати підслідність, яку визначено законом НАБУ, а також заборонялося визначення справ підслідних НАБУ за іншими органами", - сказав він.

За словами Клименка, ці два елементи незалежності фактично законопроєктом №12414 було втрачено.

"Це одні з найголовніших елементів незалежності, закладені в законі про НАБУ та в Кримінально-процесуальному Кодексі", - додав директор НАБУ Кривонос.

Читайте: Сьогодні фактично було знищено антикорупційну інфраструктуру, - директор НАБУ Кривонос

Законопроєкт №12414

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Читайте: Співвласник"кварталу" Міндич може отримати підозру від НАБУ, - УП

Автор: 

НАБУ (5149) САП (2259) Кривонос Семен (47) Клименко Олександр САП (41)


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Топ коментарі
+6
Всі, хто порадів цьому факту - невиліковні дебіли.

"Хуже нє будєт" так нічому бидло і не навчило.
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22.07.2025 14:15 Відповісти
+5
Слуги Урода, ОПЗЖ, Батьківщина - «монобільшість»
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22.07.2025 14:12 Відповісти
+3
Свириденко допоможе Вові Сміхуцову і д'Єрьмаку "прибарахлицца".
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22.07.2025 14:23 Відповісти
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Слуги Урода, ОПЗЖ, Батьківщина - «монобільшість»
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22.07.2025 14:12 Відповісти
Жолен з Батьківщини за це не проголосував!
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22.07.2025 14:20 Відповісти
Брешеш.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/julija-timoshenko-nazvala-svitlim-dnem-holosuvannja-zakonu-za-likvidatsiju-samostijnosti-nabu-ta-sap.html Ось:
Лідерка фракції «Батьківщина» у Верховній Раді України Юлія Тимошенко підтримала https://zn.ua/ukr/POLITICS/rada-sohodni-zbirajetsja-likviduvati-nezalezhnist-nabu-ta-sap.html ліквідацію незалежності антикорупційних органів України, заявивши, що залучення міжнародних експертів до побудови дійсно незалежних антикорупційних органів в Україні було помилкою. Із такою заявою вони вступила у парламенті під час розгляду поправок до законодавства, що мають по суті ліквідувати інституційну
Тимошенко розкритикувала «грантових патріотів» і заявила, що сьогодні для неї «світлий день в цьому парламенті». ЇЇ заяви у парламенті зустріли шгучними оплесками.
«Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Тому що перший раз ми переконалися в тому, що колонізація України - це не панацея від всіх наших проблем. Панацея від всіх наших проблем - це чітка конституційно збалансована влада», - заявила лідерка «Батьківщини» та розкритикувала створення дорадчих та наглядових рад зі участі іноземців, яким, на її думку, було «передано конституційні права українського народу».
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22.07.2025 15:02 Відповісти
Владу в Україні захопили деструктивні сили. "Над всією Україною безхмарне небо".
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22.07.2025 14:21 Відповісти
Теперь вы ******** у клоунов.
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22.07.2025 14:14 Відповісти
Всі, хто порадів цьому факту - невиліковні дебіли.

"Хуже нє будєт" так нічому бидло і не навчило.
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22.07.2025 14:15 Відповісти
Не хвилюйтесь! Захід допоможе.
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22.07.2025 14:15 Відповісти
Допоможе. Перестане давати гроші. Ой, як смішно буде.
Не вистачає $38 мільярдів: Свириденко анонсувала переговори про новий кредит з МВФ
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22.07.2025 14:21 Відповісти
Свириденко допоможе Вові Сміхуцову і д'Єрьмаку "прибарахлицца".
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22.07.2025 14:23 Відповісти
Завгосп вирішив через куклу свою ще пару міліардів скомунхозити
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22.07.2025 14:28 Відповісти
Сумніваюсь, що Кривонос знає значення слова «незалежність».
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22.07.2025 14:17 Відповісти
Звичайно ЗЕля і його корупційна шайка- муділи , яким місце у в'язниці , але ж і НАБУ з САП тільки на те і здатні щоб перетворювати бюджетні мільярди на навоз , доведення кримінальних справ до судового вироку близьке до нуля , всі справи розвалюються в судах .
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22.07.2025 14:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zxP-ANlFWeE

КАЛОліція Юля+ОПЗЖ+Слуги Єрмака - біда !!!
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22.07.2025 14:21 Відповісти
ЖОДЕН З ЄС, БАТЬКИВЩІНИ ТА ГОЛОСУ ЗА ЦЕ НЕ ПРОГОЛОСУВАВ!
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22.07.2025 14:22 Відповісти
Проголосовали. БЮТ вообще против Евросоюза, а из ЕС пару депутатов тоже.
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22.07.2025 14:23 Відповісти
троє песиків теж голосували за.
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22.07.2025 14:33 Відповісти
не звизди, голосували, а йуля ще й підгавкувала.
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22.07.2025 14:32 Відповісти
Брешеш.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/julija-timoshenko-nazvala-svitlim-dnem-holosuvannja-zakonu-za-likvidatsiju-samostijnosti-nabu-ta-sap.html Ось:
Лідерка фракції «Батьківщина» у Верховній Раді України Юлія Тимошенко підтримала https://zn.ua/ukr/POLITICS/rada-sohodni-zbirajetsja-likviduvati-nezalezhnist-nabu-ta-sap.html ліквідацію незалежності антикорупційних органів України, заявивши, що залучення міжнародних експертів до побудови дійсно незалежних антикорупційних органів в Україні було помилкою. Із такою заявою вони вступила у парламенті під час розгляду поправок до законодавства, що мають по суті ліквідувати інституційну
Тимошенко розкритикувала «грантових патріотів» і заявила, що сьогодні для неї «світлий день в цьому парламенті». ЇЇ заяви у парламенті зустріли шгучними оплесками.
«Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Тому що перший раз ми переконалися в тому, що колонізація України - це не панацея від всіх наших проблем. Панацея від всіх наших проблем - це чітка конституційно збалансована влада», - заявила лідерка «Батьківщини» та розкритикувала створення дорадчих та наглядових рад зі участі іноземців, яким, на її думку, було «передано конституційні права українського народу».
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22.07.2025 15:04 Відповісти
Два основних елементи:
1. 263 депутати показали, що вони - вороги, і ніхто їх не чіпатиме.
2. Зеленський і його феодали теж вороги - у першу чергу для кожного з нас, адже інтереси його «братви» і їхніх грошей - на першому місці.
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22.07.2025 14:22 Відповісти
Ай-я-яй, где же теперячи господа антикоррупционеры столоваться будут ? Может им всем на фронт прогуляться, проветрится так сказать после кабинетной пыли...
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22.07.2025 14:23 Відповісти
І хто ж це сьогодні допустив
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22.07.2025 14:23 Відповісти
Автор https://zn.ua/ukr/author/inna__vedernikova2 Інна Ведернікова
За рік по призначенню https://zn.ua/ukr/POLITICS/vid-slidchoho-do-ochilnika-sap-shcho-vidomo-pro-oleksandra-klimenka.html головою САП Олександр Клименко стикнувся із серйозним викликом. Скандал, що витік у пресу минулого тижня, поставив під сумнів репутацію не лише Клименка, а й усієї інституції, яку він очолює.

скажіть, правда чи **********?
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22.07.2025 14:24 Відповісти
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України. Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23, яка є в розпорядженні видання
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22.07.2025 14:27 Відповісти
"27.01.2025 до Національного бюро надійшла заява ГО "Центр протидії корупції" щодо можливих протиправних дій Міністра оборони України, зокрема можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. За результатами розгляду заяви ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.01.2025 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України", - йдеться у відповіді НАБУ на запит агентства "Інтерфакс-Україна" у вівторок.
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22.07.2025 14:28 Відповісти
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22.07.2025 14:30 Відповісти
скажіть, правда чи **********?- дивіться на цюпереможну трійцю й робіть висновки
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22.07.2025 14:32 Відповісти
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179

Умєров став другим в історі ї України міністром оборони з паспортом Росії
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22.07.2025 14:35 Відповісти
Ну тварини 73%! Отримали! Школа лише людей, що не голосували за Голобородька!
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22.07.2025 14:30 Відповісти
Щось забагато структур, а як з цим обстоять справи в Швейцарській Республіці, США, Німеччині, Нідерландах, Данії, Норвегії?
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22.07.2025 14:34 Відповісти
когда в царской охранке создали отделы по борьбе с конокрадством, по всей империи обнаружились неисчислимые банды конокрадов, даже на севере и за полярным кругом, где коней отродясь не водилось.
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22.07.2025 14:42 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/24075 Роман Шрайк:
10 лет строили независимую антикоррупционную инфраструктуру, но как только она добралась до по-настоящему важных дядь, ее хлопнули за пару дней. Охренеть, так оказывается можно было.
По сути НАБУ и САП подчинили генпрокурору, которого, напомню, назначает президент с разрешения Рады. Понятно, что зависимый от власти орган не будет проводить расследования против топ-представителей власти.

Коротко о последствиях:
1) США пофиг. Если бы президентом был не Трамп, история могла сложиться по-другому, но имеем, что имеем.
2) Для ЕС это будет шоком. Помогать нам не перестанут, но одно дело помогать силам добра, сражающимся против сил зла, а другое - помогать уцелеть "суверенному Орбаностану".
3) Ну и это развод гражданского общества с властью. Значительная часть гражданского общества эту власть не приняла изначально, остальная "прозревала" в 2020-21, но после российского вторжения все отбросили в сторону ради защиты страны. Защита страны остается приоритетом, поэтому резких движений не будет, но законы природы говорят нам, что ничто не уходит в никуда.
Итого. Тактическая победа власти над антикоррупцией, которая рано или поздно все равно ей аукнется.
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22.07.2025 14:57 Відповісти
 
 