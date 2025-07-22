В НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Міндичу, - УП

В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Українська правда.

Зазначається, що начальник співробітників Національного антикорбюро, які опинилися в одному поїзді з бізнесменом-втікачем Геннадієм Боголюбовим і яких СБУ підозрює в сприянні його виїзду за кордон, є Олександр Скомаров, який займався справою колишнього віцепрем'єра – міністра національної єдності Чернишова. Йому правоохоронці закидають тісні стосунки з народним депутатом Федором Христенком, якому вчора заочно оголосили підозру в роботі на Росію.

"Власне, співрозмовники УП в НАБУ пов'язують рейд проти них із "помстою Офісу за справу Чернишова", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414. Напередодні в НАБУ та САП попереджали, що його ухвалення фактично знищить незалежність антикорупційних органів.

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