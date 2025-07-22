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Новини Міндіч виїхав з України Тиск на НАБУ
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В НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Міндичу, - УП

співвласник студії

В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Українська правда.

Зазначається, що начальник співробітників Національного антикорбюро, які опинилися в одному поїзді з бізнесменом-втікачем Геннадієм Боголюбовим і яких СБУ підозрює в сприянні його виїзду за кордон, є Олександр Скомаров, який займався справою колишнього віцепрем'єра – міністра національної єдності Чернишова. Йому правоохоронці закидають тісні стосунки з народним депутатом Федором Христенком, якому вчора заочно оголосили підозру в роботі на Росію.

"Власне, співрозмовники УП в НАБУ пов'язують рейд проти них із "помстою Офісу за справу Чернишова", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414. Напередодні в НАБУ та САП попереджали, що його ухвалення фактично знищить незалежність антикорупційних органів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала поправки про ліквідацію незалежності НАБУ і САП

Автор: 

НАБУ (5149) Міндич Тимур (9)


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Топ коментарі
+10
Тимошенко, Чернишов, Міндіч, Трухін, Тищенко, Куницький, Дубінський, Дмитрук - далі продовжіть самі.
"Кахда у міна найдут сваіво свінарчюка, я уйду" (с) хрипава хуцпата крихітка цахес
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22.07.2025 14:06 Відповісти
+9
Цірк.
Шапіто!
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22.07.2025 13:56 Відповісти
+9
Тобто таки правда - НАБУ зачепило гаманець Потужного. Краєчок гаманця, навіть відділ для дрібних монет. Але і цього виявилось достатньо для ліквідації антикорупційних органів.
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22.07.2025 13:59 Відповісти
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Цірк.
Шапіто!
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22.07.2025 13:56 Відповісти
95 квартал.
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22.07.2025 14:32 Відповісти
всі щірі українці 🤢🤡🎪 🤬
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22.07.2025 14:41 Відповісти
Не встигне. Генпрокурор не погодить.
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22.07.2025 13:56 Відповісти
З подоляківського вулика пчьола?
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22.07.2025 14:03 Відповісти
Так, сьогоднішній акаунт. Сере тут під усіма новинами про Вовин переворот.
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22.07.2025 14:07 Відповісти
Да все уже. Я писал в 2023 году, кажется что в стране страшное воровство и НАБУ пора показать какие они крутые. Они занимались спортивной рыбалкой. Теперь их тупо ликвидировали. Когда ты не занимаешься своей работой, то могут со временем решить что ты и не нужен был.
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22.07.2025 13:57 Відповісти
Добре хто з інших органів правопорядку щось робив з корупцією? повноваження мали і дбр і нацпол, там усі вироки у вигляді штрафів

а тепер порівняємо набу і сап, просто коли суди відпускають під зобов'язання а прикордонники не бачать як через пункт пропуску продить особо яка має кримінальне провадження, складно з тими інструментами балансувати.

Та вони не святі, але всі ці процеси різко почались після підозр Чернишову і Міндичу. Ми ніяк не виграємо війну з такою шаленою корупцією, це білет в один кінець.

56 обвинувальних вироків ухвалено у справах НАБУ і САП за 11 місяців 2023 року. https://nabu.gov.ua/tags/virok/ Вироки суду НАБУ

Серед засуджених - депутати, судді, керівники державних підприємств та топпосадовці державних органів.

Найдовші терміни ув'язнення у 2023 році отримали:
12 років - https://t.me/nab_ukraine/1776 директорПрАТ, якого визнано винним у незаконному заволодінні 43,5 млн грн коштів УДП «Укрхімтрансаміак»;
11 років - колишнійhttps://t.me/nab_ukraine/1695 суддя з Дніпра, котрий «заробляв» на винесенні «потрібних» судових рішень;
10 років - https://t.me/nab_ukraine/1556 екскерівник підприємства, за пособництва якого ексочільник Держагентства лісових ресурсів отримав понад 116 млн грн неправомірної вигоди.
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22.07.2025 14:07 Відповісти
Они могли маски шоу устроить Ермаку или депутатам или кому угодно. И их бы поддержали. Вместо этого они договаривались и отпускали всех. Надо быть жестче короче. А так все видели, что они тряпки, то и ведут с ними так.
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22.07.2025 14:10 Відповісти
Ну от спробували як результат? хтось їх підтримав, всі підтерли соплі та і забудуть за місяць.
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22.07.2025 14:11 Відповісти
Нет, я же написал что они ничего не делали, хотя все возможности у них были. Почему? Понятия не имею. По мне, люди которые там сидят думали что это просто кормушка, чтобы зарабатывать и играть в политику - вот доигрались.
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22.07.2025 14:12 Відповісти
Ну нічого не робили то брехня, тому що я скинув вище вироків більше чим за всі роки незалежності по чиновниках такого рівня.
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22.07.2025 14:19 Відповісти
Да, они постоянно мешали. Но это как комар зудит под ухом.
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22.07.2025 14:19 Відповісти
Ще раз кажу який наразі інший орган зробив стільки роботи проти корупції, маючи не менше ресурсів?
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22.07.2025 14:22 Відповісти
Их целью было сделать так, чтобы коррупция их боялась. Боялась ли их коррупция? Поначалу да. Типа, страшный опасный орган, который может доставить кучу проблем и посадить. Но со временем коррупционеры поняли что с ними можно порешать, а потом вообще проигнорировать.

Короче, НАБУ перестали внушать какой-либо страх коррупционерам. И те их ликвидировали.
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22.07.2025 14:25 Відповісти
Короче, коррупционеры должны срать в штаны при мысли о НАБУ.
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22.07.2025 14:26 Відповісти
от твій зейло і обісрався, коли ойго кума Чернишова , міндіча взяли за сраку , а цє вжє гаманці зейла
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22.07.2025 14:45 Відповісти
Вони їх не ліквідували, все буде дальше те саме тільки під контролем корупціонерів.
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22.07.2025 14:26 Відповісти
а Кум зейла Чернишов ? А Міндіч ? А стефанішина?……………
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22.07.2025 14:43 Відповісти
якраз навпаки - поки вони спортивно рибалили їх ніхто не ліквідовував
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22.07.2025 14:07 Відповісти
Может быть и так. Но сути это не меняет.
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22.07.2025 14:08 Відповісти
Вже ні(
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22.07.2025 13:57 Відповісти
А що сталось? Не сторгувалися? Довгі торги шляг.до банкротства.
Набу і сап мають піти в небуття.
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22.07.2025 13:58 Відповісти
Вже пішли. Радій, курво.
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22.07.2025 14:08 Відповісти
Радію, бо люблю Україну, а не тих хто її жере день і ніч
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22.07.2025 14:14 Відповісти
Земрази сыграли на опережение и ликвидировали набу, лол - спасибо тупорылые зебобики.
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22.07.2025 13:59 Відповісти
Тобто таки правда - НАБУ зачепило гаманець Потужного. Краєчок гаманця, навіть відділ для дрібних монет. Але і цього виявилось достатньо для ліквідації антикорупційних органів.
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22.07.2025 13:59 Відповісти
Раньше надо было думать. Это как лечить болезнь на запущенной стадии, а не по первым признакам.
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22.07.2025 13:59 Відповісти
Та! - готують! - його вже потрібно брати під білі рученьки
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22.07.2025 14:00 Відповісти
Не встиг отримати, НАБУ знищили...
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22.07.2025 14:02 Відповісти
Нічого він не отримає! Бо є справжнім фінансовим "гаманцем" самого Володимира Зєлєньського! А там - мільярди доларів! Мільярди!!!
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22.07.2025 14:04 Відповісти
да ничого йому вже не буде...
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22.07.2025 14:04 Відповісти
Тимошенко, Чернишов, Міндіч, Трухін, Тищенко, Куницький, Дубінський, Дмитрук - далі продовжіть самі.
"Кахда у міна найдут сваіво свінарчюка, я уйду" (с) хрипава хуцпата крихітка цахес
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22.07.2025 14:06 Відповісти
Зе спешит НАБУ прибрать к рукам, чтоб его друзей не пересадили
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22.07.2025 14:07 Відповісти
Все кто голосовал в 2019 году за хриплое конченное ЧМО вы в этом виноваты.

Вы допустили что ОНО разминировало Чонгар, и не готовилось к войне
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22.07.2025 14:08 Відповісти
Кім че зе в агонії
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22.07.2025 14:10 Відповісти
Та одразу ЕрЗе висувайте підозри.
Навіщо їхнім собачкам?
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22.07.2025 14:14 Відповісти
Не отримає. Квартал з Грушевського, за командою Кварталу з Банкової, вже відмазав.
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22.07.2025 14:15 Відповісти
Зе шоу для свого лехторату.
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22.07.2025 14:15 Відповісти
Еще один кварталец, который давно легально живет в Европе. Ау, 73% !!! Вы дебилы!!! Бараны!!! И ПРЕДАТЕЛИ УКРАИНЫ!!!
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22.07.2025 14:20 Відповісти
Так от де собака порилась!!! Ще одну квартально-жидовську морду відмазують!!!
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22.07.2025 14:30 Відповісти
Та нічого не буде. " Євреї своїх не кидають"
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22.07.2025 14:41 Відповісти
оце, я розумію, новий сезон шоу голоборотька!
цікаво, хто за ким стоїть?
більш за все це вигідно плєшивій крємляді! нестабільний стан в україні.
з набу сап все понятно. гадючник мародерів та зрадників.
сбу на чиєму боці?
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22.07.2025 14:48 Відповісти
Сподіваюся, він не Друз.
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22.07.2025 14:48 Відповісти
Це що, братішка Умєроффа?

Ну дуже якісь схожі мордяки.
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22.07.2025 15:04 Відповісти
 
 