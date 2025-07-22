В НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Міндичу, - УП
В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Українська правда.
Зазначається, що начальник співробітників Національного антикорбюро, які опинилися в одному поїзді з бізнесменом-втікачем Геннадієм Боголюбовим і яких СБУ підозрює в сприянні його виїзду за кордон, є Олександр Скомаров, який займався справою колишнього віцепрем'єра – міністра національної єдності Чернишова. Йому правоохоронці закидають тісні стосунки з народним депутатом Федором Христенком, якому вчора заочно оголосили підозру в роботі на Росію.
"Власне, співрозмовники УП в НАБУ пов'язують рейд проти них із "помстою Офісу за справу Чернишова", - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414. Напередодні в НАБУ та САП попереджали, що його ухвалення фактично знищить незалежність антикорупційних органів.
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Шапіто!
а тепер порівняємо набу і сап, просто коли суди відпускають під зобов'язання а прикордонники не бачать як через пункт пропуску продить особо яка має кримінальне провадження, складно з тими інструментами балансувати.
Та вони не святі, але всі ці процеси різко почались після підозр Чернишову і Міндичу. Ми ніяк не виграємо війну з такою шаленою корупцією, це білет в один кінець.
56 обвинувальних вироків ухвалено у справах НАБУ і САП за 11 місяців 2023 року. https://nabu.gov.ua/tags/virok/ Вироки суду НАБУ
Серед засуджених - депутати, судді, керівники державних підприємств та топпосадовці державних органів.
Найдовші терміни ув'язнення у 2023 році отримали:
12 років - https://t.me/nab_ukraine/1776 директорПрАТ, якого визнано винним у незаконному заволодінні 43,5 млн грн коштів УДП «Укрхімтрансаміак»;
11 років - колишнійhttps://t.me/nab_ukraine/1695 суддя з Дніпра, котрий «заробляв» на винесенні «потрібних» судових рішень;
10 років - https://t.me/nab_ukraine/1556 екскерівник підприємства, за пособництва якого ексочільник Держагентства лісових ресурсів отримав понад 116 млн грн неправомірної вигоди.
Короче, НАБУ перестали внушать какой-либо страх коррупционерам. И те их ликвидировали.
Набу і сап мають піти в небуття.
"Кахда у міна найдут сваіво свінарчюка, я уйду" (с) хрипава хуцпата крихітка цахес
Вы допустили что ОНО разминировало Чонгар, и не готовилось к войне
Навіщо їхнім собачкам?
цікаво, хто за ким стоїть?
більш за все це вигідно плєшивій крємляді! нестабільний стан в україні.
з набу сап все понятно. гадючник мародерів та зрадників.
сбу на чиєму боці?
Ну дуже якісь схожі мордяки.