В НАБУ готовят подозрение совладельцу "квартала" Миндичу, - УП

В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинская правда.

Отмечается, что начальник сотрудников Национального антикорбюро, которые оказались в одном поезде с беглым бизнесменом Геннадием Боголюбовым и которых СБУ подозревает в содействии его выезда за границу, является Александр Скомаров, который занимался делом бывшего вице-премьера - министра национального единства Чернышова. Ему правоохранители вменяют тесные отношения с народным депутатом Федором Христенко, которому вчера заочно объявили о подозрении в работе на Россию.

"Собственно, собеседники УП в НАБУ связывают рейд против них с "местью Офиса за дело Чернышова", - говорится в материале.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №12414. Накануне в НАБУ и САП предупреждали, что его принятие фактически уничтожит независимость антикоррупционных органов.

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