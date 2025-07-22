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Новости Миндич уехал из Украины Давление на НАБУ
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В НАБУ готовят подозрение совладельцу "квартала" Миндичу, - УП

совладелец студии

В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинская правда.

Отмечается, что начальник сотрудников Национального антикорбюро, которые оказались в одном поезде с беглым бизнесменом Геннадием Боголюбовым и которых СБУ подозревает в содействии его выезда за границу, является Александр Скомаров, который занимался делом бывшего вице-премьера - министра национального единства Чернышова. Ему правоохранители вменяют тесные отношения с народным депутатом Федором Христенко, которому вчера заочно объявили о подозрении в работе на Россию.

"Собственно, собеседники УП в НАБУ связывают рейд против них с "местью Офиса за дело Чернышова", - говорится в материале.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №12414. Накануне в НАБУ и САП предупреждали, что его принятие фактически уничтожит независимость антикоррупционных органов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала поправки о ликвидации независимости НАБУ и САП

Автор: 

НАБУ (4276) Миндич Тимур (9)


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Топ комментарии
+16
Тимошенко, Чернишов, Міндіч, Трухін, Тищенко, Куницький, Дубінський, Дмитрук - далі продовжіть самі.
"Кахда у міна найдут сваіво свінарчюка, я уйду" (с) хрипава хуцпата крихітка цахес
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22.07.2025 14:06 Ответить
+13
Цірк.
Шапіто!
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22.07.2025 13:56 Ответить
+13
Тобто таки правда - НАБУ зачепило гаманець Потужного. Краєчок гаманця, навіть відділ для дрібних монет. Але і цього виявилось достатньо для ліквідації антикорупційних органів.
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22.07.2025 13:59 Ответить
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Цірк.
Шапіто!
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22.07.2025 13:56 Ответить
95 квартал.
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22.07.2025 14:32 Ответить
Спочатку дають Міндичу вільно злиняти за кордон, а тоді відкривають кримінальну справу. Зграя Бені Бородатого перетворила Україну в одну велику палату №6.
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22.07.2025 15:25 Ответить
всі щірі українці 🤢🤡🎪 🤬
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22.07.2025 14:41 Ответить
Не встигне. Генпрокурор не погодить.
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22.07.2025 13:56 Ответить
З подоляківського вулика пчьола?
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22.07.2025 14:03 Ответить
Так, сьогоднішній акаунт. Сере тут під усіма новинами про Вовин переворот.
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22.07.2025 14:07 Ответить
Да все уже. Я писал в 2023 году, кажется что в стране страшное воровство и НАБУ пора показать какие они крутые. Они занимались спортивной рыбалкой. Теперь их тупо ликвидировали. Когда ты не занимаешься своей работой, то могут со временем решить что ты и не нужен был.
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22.07.2025 13:57 Ответить
Добре хто з інших органів правопорядку щось робив з корупцією? повноваження мали і дбр і нацпол, там усі вироки у вигляді штрафів

а тепер порівняємо набу і сап, просто коли суди відпускають під зобов'язання а прикордонники не бачать як через пункт пропуску продить особо яка має кримінальне провадження, складно з тими інструментами балансувати.

Та вони не святі, але всі ці процеси різко почались після підозр Чернишову і Міндичу. Ми ніяк не виграємо війну з такою шаленою корупцією, це білет в один кінець.

56 обвинувальних вироків ухвалено у справах НАБУ і САП за 11 місяців 2023 року. https://nabu.gov.ua/tags/virok/ Вироки суду НАБУ

Серед засуджених - депутати, судді, керівники державних підприємств та топпосадовці державних органів.

Найдовші терміни ув'язнення у 2023 році отримали:
12 років - https://t.me/nab_ukraine/1776 директорПрАТ, якого визнано винним у незаконному заволодінні 43,5 млн грн коштів УДП «Укрхімтрансаміак»;
11 років - колишнійhttps://t.me/nab_ukraine/1695 суддя з Дніпра, котрий «заробляв» на винесенні «потрібних» судових рішень;
10 років - https://t.me/nab_ukraine/1556 екскерівник підприємства, за пособництва якого ексочільник Держагентства лісових ресурсів отримав понад 116 млн грн неправомірної вигоди.
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22.07.2025 14:07 Ответить
Они могли маски шоу устроить Ермаку или депутатам или кому угодно. И их бы поддержали. Вместо этого они договаривались и отпускали всех. Надо быть жестче короче. А так все видели, что они тряпки, то и ведут с ними так.
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22.07.2025 14:10 Ответить
Ну от спробували як результат? хтось їх підтримав, всі підтерли соплі та і забудуть за місяць.
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22.07.2025 14:11 Ответить
Нет, я же написал что они ничего не делали, хотя все возможности у них были. Почему? Понятия не имею. По мне, люди которые там сидят думали что это просто кормушка, чтобы зарабатывать и играть в политику - вот доигрались.
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22.07.2025 14:12 Ответить
Ну нічого не робили то брехня, тому що я скинув вище вироків більше чим за всі роки незалежності по чиновниках такого рівня.
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22.07.2025 14:19 Ответить
Да, они постоянно мешали. Но это как комар зудит под ухом.
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22.07.2025 14:19 Ответить
Ще раз кажу який наразі інший орган зробив стільки роботи проти корупції, маючи не менше ресурсів?
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22.07.2025 14:22 Ответить
Их целью было сделать так, чтобы коррупция их боялась. Боялась ли их коррупция? Поначалу да. Типа, страшный опасный орган, который может доставить кучу проблем и посадить. Но со временем коррупционеры поняли что с ними можно порешать, а потом вообще проигнорировать.

Короче, НАБУ перестали внушать какой-либо страх коррупционерам. И те их ликвидировали.
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22.07.2025 14:25 Ответить
Короче, коррупционеры должны срать в штаны при мысли о НАБУ.
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22.07.2025 14:26 Ответить
от твій зейло і обісрався, коли ойго кума Чернишова , міндіча взяли за сраку , а цє вжє гаманці зейла
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22.07.2025 14:45 Ответить
Вони їх не ліквідували, все буде дальше те саме тільки під контролем корупціонерів.
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22.07.2025 14:26 Ответить
а Кум зейла Чернишов ? А Міндіч ? А стефанішина?……………
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22.07.2025 14:43 Ответить
Нужно не обкусывать по мелочи, а добираться до сути. Это как бы главный упрек к НАБУ - их цель громить коррупционные схемы, а не просто атаковать стрелочников. Вот схемы росли, укреплялись и в итоге НАБУ ликвидировали.
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22.07.2025 15:26 Ответить
якраз навпаки - поки вони спортивно рибалили їх ніхто не ліквідовував
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22.07.2025 14:07 Ответить
Может быть и так. Но сути это не меняет.
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22.07.2025 14:08 Ответить
Вже ні(
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22.07.2025 13:57 Ответить
А що сталось? Не сторгувалися? Довгі торги шляг.до банкротства.
Набу і сап мають піти в небуття.
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22.07.2025 13:58 Ответить
Вже пішли. Радій, курво.
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22.07.2025 14:08 Ответить
Радію, бо люблю Україну, а не тих хто її жере день і ніч
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22.07.2025 14:14 Ответить
Такі як ти вбили Україну у 2019 році,і теж раділи,тепер радіють мородерству,брехні,зраді,безкарності корупціонерів,яке творять їх обранці, ,********.Наслідки своєї радісті ти мразота побачиш невдовзі.Любе воно Україну блд.
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22.07.2025 15:16 Ответить
Там де ми є, а саме між молотом і наковалнею, нас привели ті хто в 2014 році зрадили ідеали Майдану «жму руку обіймаю», а далі все пішло протореним баригами шляхом. І 2019 це жахливі наслідки «успішного» керування країною 2014-2018 років
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22.07.2025 16:28 Ответить
Земрази сыграли на опережение и ликвидировали набу, лол - спасибо тупорылые зебобики.
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22.07.2025 13:59 Ответить
Тобто таки правда - НАБУ зачепило гаманець Потужного. Краєчок гаманця, навіть відділ для дрібних монет. Але і цього виявилось достатньо для ліквідації антикорупційних органів.
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22.07.2025 13:59 Ответить
Раньше надо было думать. Это как лечить болезнь на запущенной стадии, а не по первым признакам.
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22.07.2025 13:59 Ответить
Вдавись вже зехудобина,не воняй у коментах.
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22.07.2025 15:17 Ответить
Та! - готують! - його вже потрібно брати під білі рученьки
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22.07.2025 14:00 Ответить
Не встиг отримати, НАБУ знищили...
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22.07.2025 14:02 Ответить
Нічого він не отримає! Бо є справжнім фінансовим "гаманцем" самого Володимира Зєлєньського! А там - мільярди доларів! Мільярди!!!
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22.07.2025 14:04 Ответить
да ничого йому вже не буде...
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22.07.2025 14:04 Ответить
Тимошенко, Чернишов, Міндіч, Трухін, Тищенко, Куницький, Дубінський, Дмитрук - далі продовжіть самі.
"Кахда у міна найдут сваіво свінарчюка, я уйду" (с) хрипава хуцпата крихітка цахес
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22.07.2025 14:06 Ответить
Зе спешит НАБУ прибрать к рукам, чтоб его друзей не пересадили
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22.07.2025 14:07 Ответить
Все кто голосовал в 2019 году за хриплое конченное ЧМО вы в этом виноваты.

Вы допустили что ОНО разминировало Чонгар, и не готовилось к войне
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22.07.2025 14:08 Ответить
Кім че зе в агонії
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22.07.2025 14:10 Ответить
Та одразу ЕрЗе висувайте підозри.
Навіщо їхнім собачкам?
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22.07.2025 14:14 Ответить
Не отримає. Квартал з Грушевського, за командою Кварталу з Банкової, вже відмазав.
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22.07.2025 14:15 Ответить
Зе шоу для свого лехторату.
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22.07.2025 14:15 Ответить
Еще один кварталец, который давно легально живет в Европе. Ау, 73% !!! Вы дебилы!!! Бараны!!! И ПРЕДАТЕЛИ УКРАИНЫ!!!
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22.07.2025 14:20 Ответить
Так от де собака порилась!!! Ще одну квартально-жидовську морду відмазують!!!
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22.07.2025 14:30 Ответить
Та нічого не буде. " Євреї своїх не кидають"
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22.07.2025 14:41 Ответить
оце, я розумію, новий сезон шоу голоборотька!
цікаво, хто за ким стоїть?
більш за все це вигідно плєшивій крємляді! нестабільний стан в україні.
з набу сап все понятно. гадючник мародерів та зрадників.
сбу на чиєму боці?
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22.07.2025 14:48 Ответить
Сподіваюся, він не Друз.
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22.07.2025 14:48 Ответить
Це що, братішка Умєроффа?

Ну дуже якісь схожі мордяки.
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22.07.2025 15:04 Ответить
Одне дуже просте питання - ЯКЕ ВІДНОШЕННЯ МАЄ СПІВЛАСНИК ЧАСТНОЇ КОМПАНІЇ ДО ЮРИСДИКЦІЇ НАБУ ?????

Чомусь у жодного коментатора усепропальщика не виникло питання - ЧОМУ НАБУ НЕЗАЙМАЄТЬСЯ ДЕРЖЧИНОВНИКАМИ, ДЕПУТАТИМИ, СУДДЯМИ, ПРОКУРОРАМИ, ТОбТО ТІМИ СПРАВАМИ ДЛЯ КОТРИХ ВОНО БУЛО І СОЗДАНО ??????

І ще таке просте питання - лізти за межі своєї компетенції це вже політична боротьба, чи ще ні ???????
Бо якшо саме набу замість боротьби з корупцією і виявленням коррупціонерів полізло в сферу політичної боротьби і при цьому маючи власну дупу забруднену в корупції... ТО ЧОГО ТОДІ НИТИ.
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22.07.2025 15:24 Ответить
о, подоляцька срань прокинулась.
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22.07.2025 15:31 Ответить
Якшо ти виступаєш за те шо твій частний особистий бізнес, якшо він у тебе канєшно є, крім налогової будуть єще кошмарити набу та сап, ТО СПИ І ДАЛІ.
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22.07.2025 15:44 Ответить
яка українська морда
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22.07.2025 15:41 Ответить
одни махровьіе украинцьі во власти
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22.07.2025 16:08 Ответить
 
 