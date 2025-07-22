В НАБУ готовят подозрение совладельцу "квартала" Миндичу, - УП
В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинская правда.
Отмечается, что начальник сотрудников Национального антикорбюро, которые оказались в одном поезде с беглым бизнесменом Геннадием Боголюбовым и которых СБУ подозревает в содействии его выезда за границу, является Александр Скомаров, который занимался делом бывшего вице-премьера - министра национального единства Чернышова. Ему правоохранители вменяют тесные отношения с народным депутатом Федором Христенко, которому вчера заочно объявили о подозрении в работе на Россию.
"Собственно, собеседники УП в НАБУ связывают рейд против них с "местью Офиса за дело Чернышова", - говорится в материале.
Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №12414. Накануне в НАБУ и САП предупреждали, что его принятие фактически уничтожит независимость антикоррупционных органов.
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Шапіто!
а тепер порівняємо набу і сап, просто коли суди відпускають під зобов'язання а прикордонники не бачать як через пункт пропуску продить особо яка має кримінальне провадження, складно з тими інструментами балансувати.
Та вони не святі, але всі ці процеси різко почались після підозр Чернишову і Міндичу. Ми ніяк не виграємо війну з такою шаленою корупцією, це білет в один кінець.
56 обвинувальних вироків ухвалено у справах НАБУ і САП за 11 місяців 2023 року. https://nabu.gov.ua/tags/virok/ Вироки суду НАБУ
Серед засуджених - депутати, судді, керівники державних підприємств та топпосадовці державних органів.
Найдовші терміни ув'язнення у 2023 році отримали:
12 років - https://t.me/nab_ukraine/1776 директорПрАТ, якого визнано винним у незаконному заволодінні 43,5 млн грн коштів УДП «Укрхімтрансаміак»;
11 років - колишнійhttps://t.me/nab_ukraine/1695 суддя з Дніпра, котрий «заробляв» на винесенні «потрібних» судових рішень;
10 років - https://t.me/nab_ukraine/1556 екскерівник підприємства, за пособництва якого ексочільник Держагентства лісових ресурсів отримав понад 116 млн грн неправомірної вигоди.
Короче, НАБУ перестали внушать какой-либо страх коррупционерам. И те их ликвидировали.
Набу і сап мають піти в небуття.
"Кахда у міна найдут сваіво свінарчюка, я уйду" (с) хрипава хуцпата крихітка цахес
Вы допустили что ОНО разминировало Чонгар, и не готовилось к войне
Навіщо їхнім собачкам?
цікаво, хто за ким стоїть?
більш за все це вигідно плєшивій крємляді! нестабільний стан в україні.
з набу сап все понятно. гадючник мародерів та зрадників.
сбу на чиєму боці?
Ну дуже якісь схожі мордяки.
Чомусь у жодного коментатора усепропальщика не виникло питання - ЧОМУ НАБУ НЕЗАЙМАЄТЬСЯ ДЕРЖЧИНОВНИКАМИ, ДЕПУТАТИМИ, СУДДЯМИ, ПРОКУРОРАМИ, ТОбТО ТІМИ СПРАВАМИ ДЛЯ КОТРИХ ВОНО БУЛО І СОЗДАНО ??????
І ще таке просте питання - лізти за межі своєї компетенції це вже політична боротьба, чи ще ні ???????
Бо якшо саме набу замість боротьби з корупцією і виявленням коррупціонерів полізло в сферу політичної боротьби і при цьому маючи власну дупу забруднену в корупції... ТО ЧОГО ТОДІ НИТИ.