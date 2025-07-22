Два основных элемента независимости НАБУ и САП сегодня были утрачены, - Клименко

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что НАБУ и САП потеряли элементы независимости после принятия законопроекта №12414.

Об этом во время брифинга заявил руководитель САП Александр Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас было два основных элемента независимости. Это отсутствие какого-либо политического влияния, то есть генпрокурор был лишен возможности вмешиваться в расследование НАБУ и САП.

А также исключительная подследственность. То есть другие органы не имели права расследовать подследственность, которая определена законом НАБУ, а также запрещалось определение дел подследственных НАБУ по другим органам", - сказал он.

По словам Клименко, эти два элемента независимости фактически законопроектом №12414 были потеряны.

"Это одни из главных элементов независимости, заложенные в законе о НАБУ и в Уголовно-процессуальном Кодексе", - добавил директор НАБУ Кривонос.

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Законопроект №12414

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

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