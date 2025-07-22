Два основных элемента независимости НАБУ и САП сегодня были утрачены, - Клименко
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что НАБУ и САП потеряли элементы независимости после принятия законопроекта №12414.
Об этом во время брифинга заявил руководитель САП Александр Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас было два основных элемента независимости. Это отсутствие какого-либо политического влияния, то есть генпрокурор был лишен возможности вмешиваться в расследование НАБУ и САП.
А также исключительная подследственность. То есть другие органы не имели права расследовать подследственность, которая определена законом НАБУ, а также запрещалось определение дел подследственных НАБУ по другим органам", - сказал он.
По словам Клименко, эти два элемента независимости фактически законопроектом №12414 были потеряны.
"Это одни из главных элементов независимости, заложенные в законе о НАБУ и в Уголовно-процессуальном Кодексе", - добавил директор НАБУ Кривонос.
Законопроект №12414
Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
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https://zn.ua/ukr/POLITICS/julija-timoshenko-nazvala-svitlim-dnem-holosuvannja-zakonu-za-likvidatsiju-samostijnosti-nabu-ta-sap.html Ось:
Лідерка фракції «Батьківщина» у Верховній Раді України Юлія Тимошенко підтримала https://zn.ua/ukr/POLITICS/rada-sohodni-zbirajetsja-likviduvati-nezalezhnist-nabu-ta-sap.html ліквідацію незалежності антикорупційних органів України, заявивши, що залучення міжнародних експертів до побудови дійсно незалежних антикорупційних органів в Україні було помилкою. Із такою заявою вони вступила у парламенті під час розгляду поправок до законодавства, що мають по суті ліквідувати інституційну
Тимошенко розкритикувала «грантових патріотів» і заявила, що сьогодні для неї «світлий день в цьому парламенті». ЇЇ заяви у парламенті зустріли шгучними оплесками.
«Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Тому що перший раз ми переконалися в тому, що колонізація України - це не панацея від всіх наших проблем. Панацея від всіх наших проблем - це чітка конституційно збалансована влада», - заявила лідерка «Батьківщини» та розкритикувала створення дорадчих та наглядових рад зі участі іноземців, яким, на її думку, було «передано конституційні права українського народу».
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КАЛОліція Юля+ОПЗЖ+Слуги Єрмака - біда !!!
https://zn.ua/ukr/POLITICS/julija-timoshenko-nazvala-svitlim-dnem-holosuvannja-zakonu-za-likvidatsiju-samostijnosti-nabu-ta-sap.html Ось:
Лідерка фракції «Батьківщина» у Верховній Раді України Юлія Тимошенко підтримала https://zn.ua/ukr/POLITICS/rada-sohodni-zbirajetsja-likviduvati-nezalezhnist-nabu-ta-sap.html ліквідацію незалежності антикорупційних органів України, заявивши, що залучення міжнародних експертів до побудови дійсно незалежних антикорупційних органів в Україні було помилкою. Із такою заявою вони вступила у парламенті під час розгляду поправок до законодавства, що мають по суті ліквідувати інституційну
Тимошенко розкритикувала «грантових патріотів» і заявила, що сьогодні для неї «світлий день в цьому парламенті». ЇЇ заяви у парламенті зустріли шгучними оплесками.
«Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Тому що перший раз ми переконалися в тому, що колонізація України - це не панацея від всіх наших проблем. Панацея від всіх наших проблем - це чітка конституційно збалансована влада», - заявила лідерка «Батьківщини» та розкритикувала створення дорадчих та наглядових рад зі участі іноземців, яким, на її думку, було «передано конституційні права українського народу».
1. 263 депутати показали, що вони - вороги, і ніхто їх не чіпатиме.
2. Зеленський і його феодали теж вороги - у першу чергу для кожного з нас, адже інтереси його «братви» і їхніх грошей - на першому місці.
За рік по призначенню https://zn.ua/ukr/POLITICS/vid-slidchoho-do-ochilnika-sap-shcho-vidomo-pro-oleksandra-klimenka.html головою САП Олександр Клименко стикнувся із серйозним викликом. Скандал, що витік у пресу минулого тижня, поставив під сумнів репутацію не лише Клименка, а й усієї інституції, яку він очолює.
скажіть, правда чи **********?
Умєров став другим в історі ї України міністром оборони з паспортом Росії
10 лет строили независимую антикоррупционную инфраструктуру, но как только она добралась до по-настоящему важных дядь, ее хлопнули за пару дней. Охренеть, так оказывается можно было.
По сути НАБУ и САП подчинили генпрокурору, которого, напомню, назначает президент с разрешения Рады. Понятно, что зависимый от власти орган не будет проводить расследования против топ-представителей власти.
Коротко о последствиях:
1) США пофиг. Если бы президентом был не Трамп, история могла сложиться по-другому, но имеем, что имеем.
2) Для ЕС это будет шоком. Помогать нам не перестанут, но одно дело помогать силам добра, сражающимся против сил зла, а другое - помогать уцелеть "суверенному Орбаностану".
3) Ну и это развод гражданского общества с властью. Значительная часть гражданского общества эту власть не приняла изначально, остальная "прозревала" в 2020-21, но после российского вторжения все отбросили в сторону ради защиты страны. Защита страны остается приоритетом, поэтому резких движений не будет, но законы природы говорят нам, что ничто не уходит в никуда.
Итого. Тактическая победа власти над антикоррупцией, которая рано или поздно все равно ей аукнется.