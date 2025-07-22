Сегодня фактически была уничтожена антикоррупционная инфраструктура, - директор НАБУ Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос прокомментировал принятие парламентом законопроекта №12414.

Об этом он заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас вы прекрасно понимаете, что произошло. Сейчас, фактически, голосами 263 нардепов была уничтожена антикоррупционная инфраструктура. То, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией, сегодня было уничтожено представителями, в частности, регионалов в парламенте. Лицами, в отношении которых, в частности, предъявлены подозрения НАБУ и САП", - подчеркнул он.

По словам Кривоноса, эти лица действовали в условиях конфликта интересов.

"Фактически сейчас создается угроза евроатлантическим стремлениям нашей страны. То есть две независимые институции - НАБУ и САП - фактически полностью переводятся в зависимый режим. Мы выступаем категорически против этого. Сейчас еще есть подпись президента Украины, мы просим не подписывать этот законопроект, вернуть его с соответствующим вето. Мы точно хотим видеть Украину светлой, хотим сильной антикоррупционной инфраструктуры", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект №12414, ликвидирующий независимость НАБУ и САП

Законопроект №12414

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Смотрите: Руководитель НАБУ Кривонос и глава САП Клименко проводят брифинг. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ