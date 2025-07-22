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Новости Давление на НАБУ
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Сегодня фактически была уничтожена антикоррупционная инфраструктура, - директор НАБУ Кривонос

Независимость НАБУ Что заявил Семен Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос прокомментировал принятие парламентом законопроекта №12414.

Об этом он заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас вы прекрасно понимаете, что произошло. Сейчас, фактически, голосами 263 нардепов была уничтожена антикоррупционная инфраструктура. То, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией, сегодня было уничтожено представителями, в частности, регионалов в парламенте. Лицами, в отношении которых, в частности, предъявлены подозрения НАБУ и САП", - подчеркнул он.

По словам Кривоноса, эти лица действовали в условиях конфликта интересов.

"Фактически сейчас создается угроза евроатлантическим стремлениям нашей страны. То есть две независимые институции - НАБУ и САП - фактически полностью переводятся в зависимый режим. Мы выступаем категорически против этого. Сейчас еще есть подпись президента Украины, мы просим не подписывать этот законопроект, вернуть его с соответствующим вето. Мы точно хотим видеть Украину светлой, хотим сильной антикоррупционной инфраструктуры", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект №12414, ликвидирующий независимость НАБУ и САП

Законопроект №12414

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Смотрите: Руководитель НАБУ Кривонос и глава САП Клименко проводят брифинг. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

НАБУ (4276) САП (2093) Кривонос Семен (35)


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Топ комментарии
+32
Спасибо зебилам за войну и за вот это тоже спасибо.
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22.07.2025 14:00 Ответить
+20
Скільки ж вас повилазило - критиків НАБУ та САП. І що цікаво, всі реєстрацією в 2025. А ти взагалі, сьогодні вирішило відпрацювати зелені кроваві гроші.
Як же ва зелених ботяр пучить від одного лише слова - антикорупція.
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22.07.2025 14:03 Ответить
+15
Кстати теперь не ждите денег от ЕС, зегниды тупорылые.
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22.07.2025 14:01 Ответить
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Спасибо зебилам за войну и за вот это тоже спасибо.
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22.07.2025 14:00 Ответить
Кстати теперь не ждите денег от ЕС, зегниды тупорылые.
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22.07.2025 14:01 Ответить
ЄС не планує припиняти фінансову допомогу Україні через ситуацію з НАБУ та САП, - Єврокомісія Джерело: https://censor.net/ua/n3564625
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22.07.2025 15:58 Ответить
так зебилам было нехорошо, что аж малоросса еврейского выбрали. Да мозгов у них не было вот и навыбирали
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22.07.2025 14:13 Ответить
так чего зебилы украинца не выбрали? потому что ржали, унитазом думали и роспропаганду пожирали
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22.07.2025 14:23 Ответить
так выбрали самого наимахровейшего кацапского еврея-предателя. Да мозгов у них вообще не было
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22.07.2025 14:28 Ответить
Як то баба ти - тупа, то скажи ЄС - пока
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22.07.2025 14:02 Ответить
Ухилянт то ти і твій чоловік разом з дитиною
Робили помилку 2019 - відповідайте
І звісно ти не була в ЄС , а тепер ще і не будеш
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22.07.2025 14:11 Ответить
Та это зеленый мразебот сегодня зарегался чтобы срать в комментариях.
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22.07.2025 14:05 Ответить
Та вонО ж тільки сьогодні зареєструвалось тут от і відпрацьовує свої 30грошів.
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22.07.2025 14:05 Ответить
Істеричка кацапсько-зелена, не скавчи. Тебе спалили
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22.07.2025 14:10 Ответить
Скільки ж вас повилазило - критиків НАБУ та САП. І що цікаво, всі реєстрацією в 2025. А ти взагалі, сьогодні вирішило відпрацювати зелені кроваві гроші.
Як же ва зелених ботяр пучить від одного лише слова - антикорупція.
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22.07.2025 14:03 Ответить
Нам потрібні незалежні антикорупційні органи,це правда.Я проти цього що відбулося,але принципово можете привести приклади роботи НАБУ та САП ,кого викрили,кого до суду притягли,яких суддів зловили на їхніх злочинах?
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22.07.2025 16:01 Ответить
То прапор Словенії,бо я з Донбасу,тепер бомж в 70 років,чекаю можливості повернутися в Україну,хоча кому пенсіонери яких асвАбАділі от нормального життя,потрібні.
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22.07.2025 16:03 Ответить
Приклади можете і самі загуглити, це легко і просто. Але вчорашні-сьогоднішні події, чітко вказують - щось таки викрили суттєве. Наскільки суттєве, що в усієї зелені і Ко дупи спалахнули. Справа в іншому, Захід хоче від нас, систему антикорупції. Вони вважають, і я з ними згоден, що маючи таку систему лише питання часу, коли туди прийдуть нормальні кадри і вона запрацює на повну. Для них важливо не так гучні дії та масштабна біганина, як налагоджений процес відбору кадрів, незалежність, дотримання законності. І в якийсь момент все запрацює.
Ми на сьогодні, не маємо закінченої системи боротьби з корупцією. Лише 2 її елементи - НАБУ і САП і частково НАЗК. Недосконалі. Але такі, що вже почали працювати.
І сьогодні їх де-факто знищили, перетворивши в черговий відділ прокуратури. Відділ, який буде керуватись по телефону генпрокурором, який, в свою чергу, сидить на зв'язку з ОПою.
Можна вже забути про наступні етапи, очищення судів наприклад, щоб корупціонери отримували реальні строки. Все. Вітаю з поверненням в 2013 рік.
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22.07.2025 16:27 Ответить
О ще сьогоднішня Гнида(по С,Петлюрі)тільки вилупилась,а *воні* від неї як за рік.
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22.07.2025 14:30 Ответить
при чем здесь єто, их подчиняют зевласти
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22.07.2025 14:32 Ответить
Плак-плак. Всем все равно. Может Европа возбудится, но для Украины ничего не изменится. Как крали, так и будут красть.
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22.07.2025 14:00 Ответить
Підпис президента? Так це він такий закон прийняв...
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22.07.2025 14:01 Ответить
Зєлю геть. Вибори
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22.07.2025 14:01 Ответить
вето?-зеленський і є ініціатор знищення-тому підпише-і після війни прйдеться знову палити шини щоб знищити владу слуг зеленського
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22.07.2025 14:01 Ответить
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22.07.2025 14:02 Ответить
назад, в 2014 рік
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22.07.2025 14:04 Ответить
Прокурор ручна шавка, тепер дзвіночок від ОП андрійка і питання вирішуюся

пацаки віджали собі НАБУ, все. пока пока
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22.07.2025 14:04 Ответить
Два з ларця одинакових з лиця. Дивлюсь на них і бачу всю їх «незалежність» яка і поруч з ними не стояла. Сто відсотклво залежні від тих хто за їх підтримки руйнував державне Управління країни, та вибудовував свою тіньову владу під ширмою «антикорупційних органів», владу на користь тнк, пінчука, сороса і грантожерів абсолютно продажний непотріб.
Дякую депутатам, що не дивлячись на шалений тис розплодившихся грантових вошей та гнид, ви таки проголосували цей закон! Дякую СБУ та ОГП і їх очільникам за сміливість! Сподіваюсь, що відновлення керовпністю держави почне відновлюватись в законий спосіб, безкомпромісно і послідовно, а всі псевдооргани по начебто боротьбі з корупцією, а насправді за власну владу будуть реогранізовані і звільнені від соросні і рашизму, бо це одне кодло.
А оцей виступ варто добре і уважно прослухати очільникам СБУ, ОГП та ДБР, бо мета його геть.не.державницька.
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22.07.2025 14:12 Ответить
https://www.bbc.com/russian/features-64863772
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22.07.2025 14:13 Ответить
Як глянеш на цих борцунів- хочеться плакати.
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22.07.2025 14:22 Ответить
Тож куди веде Україну зеленський?
До Європи таких не приймають.
Дійсно цікаво -- куди?
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22.07.2025 14:25 Ответить
Цікаво побачити на скільки змінився майновий стан тих, хто організував та очолював Революцію Гідності?
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22.07.2025 14:25 Ответить
Є багато питань до НАБУ та САП стосовно ефективності - вона наднизька. Але ці органи є , хоч і слабенькою, але противагою для створення в країні абсолютної диктатури. І виступати за
їх підпорядкування залежній прокуратурі -можуть лише зеботи Єрмака -Подоляка ,які набігли в коментарі
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22.07.2025 14:27 Ответить
А чого ще можна очікувати від зеленої мразоти? Це вони так захищають квартального жида міндіча!!!
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22.07.2025 14:28 Ответить
тепер НАБУ і САП у зелідора в кармані
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22.07.2025 14:35 Ответить
ЄС і США повинні припинити будь яке фінансування української влади. За гроші західних платників податків ЗЕ будує маленьку Росію, де заборонена люба опозиція, а за негативні висловлювання в бік влади людям грозить тюремне ув'язнення.
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22.07.2025 14:38 Ответить
Реставрація почалася. Наступник Януковича- Зеленський в дії.
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22.07.2025 14:43 Ответить
Проста задачка на логіку. Хто тепер буде реально керувати НАБУ? Відповідь- Татаров.
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22.07.2025 14:45 Ответить
Архіпелаг Зелаг
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22.07.2025 14:48 Ответить
Зєлнаг, для тих хто в курсі 😁
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22.07.2025 16:23 Ответить
Так, кривоніс в лондоні. Вже ні?
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22.07.2025 14:52 Ответить
Невже хтось іще вірить, що ці апендицитні органи шось робили? Ловили корупціонерів? Я так гадаю, що вони просто пилили бабки, їм заносили прямо торбами, щоб конкурентів втопити. Так шо я через те, що їх зараз перевіряють, взагалі не переймаюсь.
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22.07.2025 14:55 Ответить
 
 