Сегодня фактически была уничтожена антикоррупционная инфраструктура, - директор НАБУ Кривонос
Директор НАБУ Семен Кривонос прокомментировал принятие парламентом законопроекта №12414.
Об этом он заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас вы прекрасно понимаете, что произошло. Сейчас, фактически, голосами 263 нардепов была уничтожена антикоррупционная инфраструктура. То, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией, сегодня было уничтожено представителями, в частности, регионалов в парламенте. Лицами, в отношении которых, в частности, предъявлены подозрения НАБУ и САП", - подчеркнул он.
По словам Кривоноса, эти лица действовали в условиях конфликта интересов.
"Фактически сейчас создается угроза евроатлантическим стремлениям нашей страны. То есть две независимые институции - НАБУ и САП - фактически полностью переводятся в зависимый режим. Мы выступаем категорически против этого. Сейчас еще есть подпись президента Украины, мы просим не подписывать этот законопроект, вернуть его с соответствующим вето. Мы точно хотим видеть Украину светлой, хотим сильной антикоррупционной инфраструктуры", - добавил он.
Законопроект №12414
Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
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І звісно ти не була в ЄС , а тепер ще і не будеш
Як же ва зелених ботяр пучить від одного лише слова - антикорупція.
Ми на сьогодні, не маємо закінченої системи боротьби з корупцією. Лише 2 її елементи - НАБУ і САП і частково НАЗК. Недосконалі. Але такі, що вже почали працювати.
І сьогодні їх де-факто знищили, перетворивши в черговий відділ прокуратури. Відділ, який буде керуватись по телефону генпрокурором, який, в свою чергу, сидить на зв'язку з ОПою.
Можна вже забути про наступні етапи, очищення судів наприклад, щоб корупціонери отримували реальні строки. Все. Вітаю з поверненням в 2013 рік.
пацаки віджали собі НАБУ, все. пока пока
Дякую депутатам, що не дивлячись на шалений тис розплодившихся грантових вошей та гнид, ви таки проголосували цей закон! Дякую СБУ та ОГП і їх очільникам за сміливість! Сподіваюсь, що відновлення керовпністю держави почне відновлюватись в законий спосіб, безкомпромісно і послідовно, а всі псевдооргани по начебто боротьбі з корупцією, а насправді за власну владу будуть реогранізовані і звільнені від соросні і рашизму, бо це одне кодло.
А оцей виступ варто добре і уважно прослухати очільникам СБУ, ОГП та ДБР, бо мета його геть.не.державницька.
До Європи таких не приймають.
Дійсно цікаво -- куди?
їх підпорядкування залежній прокуратурі -можуть лише зеботи Єрмака -Подоляка ,які набігли в коментарі