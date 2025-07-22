Руководитель НАБУ Кривонос и глава САП Клименко проводят брифинг. ВИДЕО
Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко проводят брифинг.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
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Навіть агенти фсб в структурах не заважали, а навпаки подобались, бо завжди отримували дозвіл жирно відпочивати за кордоном на морях і вигулювати своїх жінок. І похер, що всім іншим в Україні цього робити не можна. Антикорупційні органи це не плебс, це еліта, боги поху...зму!
ПЕРЕВОРОТ
Шрифт малуватий)))
Кривонос має чимало земельних ділянок у Полтавській області: 6 у селі Майбородівка, одну в селі Омельник і одну в селі Варакути.
Все інше нерухоме майно, яким користується родина посадовця, оформлене на його дружину Галину Польшинську.
скажіть, це правда, чи оббрехали?
мені абсолютно похєр, якого чергового мєнта мародера оберуть в якусь чергову гнилу корумповану державну контору.
єдине вкурвлює, що мої податки йдуть не героям захисникам на фронт, а конченим гнидам крадіям брехунам.
добре, що податків з мене мало.
Міністр єдності, вже колишній, досить довго сидів за кордоном. Поки з ОП тиснули на НАБУ, щоб відкликати підозру Чернишову. Але НАБУ не послухали.
Ну і от. Співробітників НАБУ обшукали і почали звинувачувати хто зна в чому. Один із них 10 років тому спілкувався з охоронцем Януковича. Чийсь батько торгував коноплею з росією. Ще двоє кілька років тому скоїли ДТП.
Серйозно?!,,
панам можна все що завгодно!
людей давити. красти у три горла. класти болт на закон, бо вони і є закон.
а, як конкуренти за жопу схопили: ой, *лядь, гвалтують за правду! рятуйте!
егеш....
Десь переїхали воруватій владі от і всі питання!