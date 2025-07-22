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Новости Обыск в НАБУ Давление на НАБУ Обыски в САП
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Руководитель НАБУ Кривонос и глава САП Клименко проводят брифинг. ВИДЕО

Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко проводят брифинг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект №12414, ликвидирующий независимость НАБУ и САП

Автор: 

НАБУ (4276) Кривонос Семен (35) Клименко Александр САП (29)


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Топ комментарии
+9
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22.07.2025 13:56 Ответить
+7
Гасло влади Зебіла. Віддайте своє життя за Україну сьогодні, щоб ми перестали красти завтра😁
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22.07.2025 13:54 Ответить
+7
ЗЕ
ПЕРЕВОРОТ
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22.07.2025 13:55 Ответить
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Гасло влади Зебіла. Віддайте своє життя за Україну сьогодні, щоб ми перестали красти завтра😁
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22.07.2025 13:54 Ответить
Та вже все. Сьогодні антикорупцію знищили. Єдина надія лише на тиск з Заходу. Але на це мало надії.
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22.07.2025 13:55 Ответить
Зі сторони заходу не буде жодного тиску на владу... для заходу зараз важливо лише, щоб ТЦК наловило "добровольців", доки війна в Україні, а не у них, захід згоден закрити очі на все решту...
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22.07.2025 14:02 Ответить
Челы лишились кормушки и стали свадебными генералами. Отакої.
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22.07.2025 13:55 Ответить
Так. Бо з Лондону та Відня не вилизили. Життя вдалося, а тут така халепа.
Навіть агенти фсб в структурах не заважали, а навпаки подобались, бо завжди отримували дозвіл жирно відпочивати за кордоном на морях і вигулювати своїх жінок. І похер, що всім іншим в Україні цього робити не можна. Антикорупційні органи це не плебс, це еліта, боги поху...зму!
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22.07.2025 14:24 Ответить
ботиха зеленогнійна 🦠, бо все те ,щьо описала витворяють ОПг " слуга" і95 квартал
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22.07.2025 14:51 Ответить
ЗЕ
ПЕРЕВОРОТ
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22.07.2025 13:55 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Шрифт малуватий)))
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22.07.2025 14:25 Ответить
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22.07.2025 13:56 Ответить
Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос має тісні звʼязки з митниками та суддею Верховного Суду України. А його дружина займається махінаціями з нерухомістю разом зі своєю сестрою - дружиною голови КМВА Тимура Ткаченка, а також орендує квартиру та паркомісце в співмешканки скандального чиновника.

Кривонос має чимало земельних ділянок у Полтавській області: 6 у селі Майбородівка, одну в селі Омельник і одну в селі Варакути.

Все інше нерухоме майно, яким користується родина посадовця, оформлене на його дружину Галину Польшинську.

скажіть, це правда, чи оббрехали?
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22.07.2025 13:57 Ответить
ну той шо?де факти?
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22.07.2025 14:02 Ответить
Сподіваюсь нам скоро відкриють.весь список стаків набушників і з ким якшалися.
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22.07.2025 14:26 Ответить
Гріша ,а ти не курсі , що саме зейло&Ермак , нахабно і цинічно ламали , тоді конкурс на очільника НАБУ , протягнули , через коліно цього піддермачного Кривоноса
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22.07.2025 14:54 Ответить
я, як і майже всі, знаю стільки скільки прочитав на цензорі, чи ще десь.
мені абсолютно похєр, якого чергового мєнта мародера оберуть в якусь чергову гнилу корумповану державну контору.
єдине вкурвлює, що мої податки йдуть не героям захисникам на фронт, а конченим гнидам крадіям брехунам.
добре, що податків з мене мало.
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22.07.2025 15:02 Ответить
Податків мало - зате вереску наче на мільйони. Малий клоп, та вонючий
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22.07.2025 16:06 Ответить
так отож!
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22.07.2025 16:07 Ответить
Повний аудит діяльності НАБУ за 10 років - скільки , на нього , витратили народних грошей і скльки , за цей час , отримати результату !
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22.07.2025 14:01 Ответить
Не може бути НАБУ ефективне без ефективної судової системи і інших корупційних факторів- ,,Все почалося після того, як НАБУ оголосили підозру Чернишову і вперлися, коли серйозні люди просили їх цього не робити.

Міністр єдності, вже колишній, досить довго сидів за кордоном. Поки з ОП тиснули на НАБУ, щоб відкликати підозру Чернишову. Але НАБУ не послухали.

Ну і от. Співробітників НАБУ обшукали і почали звинувачувати хто зна в чому. Один із них 10 років тому спілкувався з охоронцем Януковича. Чийсь батько торгував коноплею з росією. Ще двоє кілька років тому скоїли ДТП.

Серйозно?!,,
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22.07.2025 14:06 Ответить
Серйозно . Дуже серйозно
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22.07.2025 14:11 Ответить
в зейла , ермака , баканова такі самі паспорти з двухглавими петухами В зейла апартаменти в Криму , придбані вжє після окупаціі, без паспорта це не можливо
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22.07.2025 14:59 Ответить
Та ти що, це ти в ***** зеленого фотку зробив.
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22.07.2025 15:12 Ответить
все вірно!
панам можна все що завгодно!
людей давити. красти у три горла. класти болт на закон, бо вони і є закон.
а, як конкуренти за жопу схопили: ой, *лядь, гвалтують за правду! рятуйте!
егеш....
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22.07.2025 14:14 Ответить
Ви мабуть не чули, що справи набу та сп розглядає ВАКС. Це ще одне породження сороса і грантожерів, яким вони замкнули коло «антикорупційної» начебто боротьби. То де вироки?
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22.07.2025 14:30 Ответить
Так. І негайно, щоб ці кривоноси не роздмухувпли на вимогу пінчука громадянське протистояння, заради виключно їх срак.
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22.07.2025 14:28 Ответить
в контексті щойно ухвалиленого Радою законопроєкту №12414, (який ліквідує незалежність НАБУ та САП) - чи це не остання їхня пресуха?
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22.07.2025 14:02 Ответить
Було б добре, що вона була їх останньою пресухою, бо люди геть безвідповідповідальні.
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22.07.2025 14:31 Ответить
Знайшли дурників і ліплять з них винних у всіх бідах.
Десь переїхали воруватій владі от і всі питання!
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22.07.2025 14:05 Ответить
Слідкуйте уважно за руками, я вас все рівно набібулю.
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22.07.2025 14:07 Ответить
Ну це насправді почснює чому опешних в штатах не дуже бажають бачити.... а після цього можуть і візи скасувать ...
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22.07.2025 14:16 Ответить
Скільки зелених коментаторів повилазило)
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22.07.2025 14:53 Ответить
прохання до Цензор.нет оприлюднити поіменно прізвища депутатів ЄС, Батьківщини і Голосу, які проголосували за цей закон
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22.07.2025 15:46 Ответить
Главное что США и Европа начали уничтожать зеленую мразоту, сколько можно. Ссутся ху*ла, а чего зеленую тварь ссутся ??? Прекратить всякую помощь бюджетникам, выложить компромат на зеленого и зеленому дегенерату ппц.
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22.07.2025 15:47 Ответить
 
 