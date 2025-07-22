Керівник НАБУ Кривонос та очільник САП Клименко проводять брифінг. ВIДЕО
Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко проводять брифінг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Навіть агенти фсб в структурах не заважали, а навпаки подобались, бо завжди отримували дозвіл жирно відпочивати за кордоном на морях і вигулювати своїх жінок. І похер, що всім іншим в Україні цього робити не можна. Антикорупційні органи це не плебс, це еліта, боги поху...зму!
ПЕРЕВОРОТ
Шрифт малуватий)))
Кривонос має чимало земельних ділянок у Полтавській області: 6 у селі Майбородівка, одну в селі Омельник і одну в селі Варакути.
Все інше нерухоме майно, яким користується родина посадовця, оформлене на його дружину Галину Польшинську.
скажіть, це правда, чи оббрехали?
мені абсолютно похєр, якого чергового мєнта мародера оберуть в якусь чергову гнилу корумповану державну контору.
єдине вкурвлює, що мої податки йдуть не героям захисникам на фронт, а конченим гнидам крадіям брехунам.
добре, що податків з мене мало.
Міністр єдності, вже колишній, досить довго сидів за кордоном. Поки з ОП тиснули на НАБУ, щоб відкликати підозру Чернишову. Але НАБУ не послухали.
Ну і от. Співробітників НАБУ обшукали і почали звинувачувати хто зна в чому. Один із них 10 років тому спілкувався з охоронцем Януковича. Чийсь батько торгував коноплею з росією. Ще двоє кілька років тому скоїли ДТП.
Серйозно?!,,
панам можна все що завгодно!
людей давити. красти у три горла. класти болт на закон, бо вони і є закон.
а, як конкуренти за жопу схопили: ой, *лядь, гвалтують за правду! рятуйте!
егеш....
Десь переїхали воруватій владі от і всі питання!