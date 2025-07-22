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Новини Обшук у НАБУ Тиск на НАБУ Обшуки в САП
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Керівник НАБУ Кривонос та очільник САП Клименко проводять брифінг. ВIДЕО

Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко проводять брифінг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також читайте: НАБУ та САП про законопроєкт №12414: У разі ухвалення антикорупційну інфраструктуру буде зруйновано

Автор: 

НАБУ (5149) Кривонос Семен (47) Клименко Олександр САП (41)


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Топ коментарі
+6
Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос має тісні звʼязки з митниками та суддею Верховного Суду України. А його дружина займається махінаціями з нерухомістю разом зі своєю сестрою - дружиною голови КМВА Тимура Ткаченка, а також орендує квартиру та паркомісце в співмешканки скандального чиновника.

Кривонос має чимало земельних ділянок у Полтавській області: 6 у селі Майбородівка, одну в селі Омельник і одну в селі Варакути.

Все інше нерухоме майно, яким користується родина посадовця, оформлене на його дружину Галину Польшинську.

скажіть, це правда, чи оббрехали?
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22.07.2025 13:57 Відповісти
+4
Гасло влади Зебіла. Віддайте своє життя за Україну сьогодні, щоб ми перестали красти завтра😁
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22.07.2025 13:54 Відповісти
+4
ЗЕ
ПЕРЕВОРОТ
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22.07.2025 13:55 Відповісти
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Гасло влади Зебіла. Віддайте своє життя за Україну сьогодні, щоб ми перестали красти завтра😁
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22.07.2025 13:54 Відповісти
Та вже все. Сьогодні антикорупцію знищили. Єдина надія лише на тиск з Заходу. Але на це мало надії.
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22.07.2025 13:55 Відповісти
Зі сторони заходу не буде жодного тиску на владу... для заходу зараз важливо лише, щоб ТЦК наловило "добровольців", доки війна в Україні, а не у них, захід згоден закрити очі на все решту...
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22.07.2025 14:02 Відповісти
Челы лишились кормушки и стали свадебными генералами. Отакої.
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22.07.2025 13:55 Відповісти
Так. Бо з Лондону та Відня не вилизили. Життя вдалося, а тут така халепа.
Навіть агенти фсб в структурах не заважали, а навпаки подобались, бо завжди отримували дозвіл жирно відпочивати за кордоном на морях і вигулювати своїх жінок. І похер, що всім іншим в Україні цього робити не можна. Антикорупційні органи це не плебс, це еліта, боги поху...зму!
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22.07.2025 14:24 Відповісти
ботиха зеленогнійна 🦠, бо все те ,щьо описала витворяють ОПг " слуга" і95 квартал
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22.07.2025 14:51 Відповісти
ЗЕ
ПЕРЕВОРОТ
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22.07.2025 13:55 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Шрифт малуватий)))
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22.07.2025 14:25 Відповісти
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22.07.2025 13:56 Відповісти
Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос має тісні звʼязки з митниками та суддею Верховного Суду України. А його дружина займається махінаціями з нерухомістю разом зі своєю сестрою - дружиною голови КМВА Тимура Ткаченка, а також орендує квартиру та паркомісце в співмешканки скандального чиновника.

Кривонос має чимало земельних ділянок у Полтавській області: 6 у селі Майбородівка, одну в селі Омельник і одну в селі Варакути.

Все інше нерухоме майно, яким користується родина посадовця, оформлене на його дружину Галину Польшинську.

скажіть, це правда, чи оббрехали?
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22.07.2025 13:57 Відповісти
ну той шо?де факти?
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22.07.2025 14:02 Відповісти
Сподіваюсь нам скоро відкриють.весь список стаків набушників і з ким якшалися.
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22.07.2025 14:26 Відповісти
Гріша ,а ти не курсі , що саме зейло&Ермак , нахабно і цинічно ламали , тоді конкурс на очільника НАБУ , протягнули , через коліно цього піддермачного Кривоноса
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22.07.2025 14:54 Відповісти
я, як і майже всі, знаю стільки скільки прочитав на цензорі, чи ще десь.
мені абсолютно похєр, якого чергового мєнта мародера оберуть в якусь чергову гнилу корумповану державну контору.
єдине вкурвлює, що мої податки йдуть не героям захисникам на фронт, а конченим гнидам крадіям брехунам.
добре, що податків з мене мало.
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22.07.2025 15:02 Відповісти
Повний аудит діяльності НАБУ за 10 років - скільки , на нього , витратили народних грошей і скльки , за цей час , отримати результату !
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22.07.2025 14:01 Відповісти
Не може бути НАБУ ефективне без ефективної судової системи і інших корупційних факторів- ,,Все почалося після того, як НАБУ оголосили підозру Чернишову і вперлися, коли серйозні люди просили їх цього не робити.

Міністр єдності, вже колишній, досить довго сидів за кордоном. Поки з ОП тиснули на НАБУ, щоб відкликати підозру Чернишову. Але НАБУ не послухали.

Ну і от. Співробітників НАБУ обшукали і почали звинувачувати хто зна в чому. Один із них 10 років тому спілкувався з охоронцем Януковича. Чийсь батько торгував коноплею з росією. Ще двоє кілька років тому скоїли ДТП.

Серйозно?!,,
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22.07.2025 14:06 Відповісти
Серйозно . Дуже серйозно
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22.07.2025 14:11 Відповісти
в зейла , ермака , баканова такі самі паспорти з двухглавими петухами В зейла апартаменти в Криму , придбані вжє після окупаціі, без паспорта це не можливо
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22.07.2025 14:59 Відповісти
Та ти що, це ти в ***** зеленого фотку зробив.
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22.07.2025 15:12 Відповісти
все вірно!
панам можна все що завгодно!
людей давити. красти у три горла. класти болт на закон, бо вони і є закон.
а, як конкуренти за жопу схопили: ой, *лядь, гвалтують за правду! рятуйте!
егеш....
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22.07.2025 14:14 Відповісти
Ви мабуть не чули, що справи набу та сп розглядає ВАКС. Це ще одне породження сороса і грантожерів, яким вони замкнули коло «антикорупційної» начебто боротьби. То де вироки?
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22.07.2025 14:30 Відповісти
Так. І негайно, щоб ці кривоноси не роздмухувпли на вимогу пінчука громадянське протистояння, заради виключно їх срак.
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22.07.2025 14:28 Відповісти
в контексті щойно ухвалиленого Радою законопроєкту №12414, (який ліквідує незалежність НАБУ та САП) - чи це не остання їхня пресуха?
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22.07.2025 14:02 Відповісти
Було б добре, що вона була їх останньою пресухою, бо люди геть безвідповідповідальні.
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22.07.2025 14:31 Відповісти
Знайшли дурників і ліплять з них винних у всіх бідах.
Десь переїхали воруватій владі от і всі питання!
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22.07.2025 14:05 Відповісти
Слідкуйте уважно за руками, я вас все рівно набібулю.
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22.07.2025 14:07 Відповісти
штопаний гідрант та його ко-***** мальків та антимайданних мусорків руцями *****тованої свори вже привели нас до режиму корупційного авторитаризму. чим ми відрізняємось зараз від підерації і авторитаризму )(уйла? за що зараз гинуть наші рідні, близькі і друзі?! за диктатуру штопаного гідранта?!
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22.07.2025 14:11 Відповісти
Ну це насправді почснює чому опешних в штатах не дуже бажають бачити.... а після цього можуть і візи скасувать ...
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22.07.2025 14:16 Відповісти
Скільки зелених коментаторів повилазило)
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22.07.2025 14:53 Відповісти
 
 