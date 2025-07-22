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Новини Тиск на НАБУ
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Сьогодні фактично було знищено антикорупційну інфраструктуру, - директор НАБУ Кривонос

Незалежність НАБУ Що заявив Семен Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос прокоментував ухвалення парламентом законопроєкту №12414.

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ви прекрасно розумієте, що відбулося. Зараз фактично голосами 263 нардепів було знищено антикорупційну інфраструктуру. Те, що створювалося як запит Євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу з високопосадовою корупцією. Сьогодні було знищено представниками, зокрема, регіоналів в парламенті. Особами, щодо яких, зокрема, пред'явлено підозри НАБУ та САП", - наголосив він.

За словами Кривоноса, ці особи діяли в умовах конфлікту інтересів. 

"Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни. Тобто дві незалежні інституції - НАБУ і САП - фактично повністю переводяться в залежний режим. Ми виступаємо категорично проти цього. Зараз ще є підпис президента України, ми просимо не підписувати цей законопроєкт, повернути його з відповідним вето. Ми точно хочемо бачити Україну світлою, хочемо сильної антикорупційної інфраструктури", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посадовець СБУ вимагав $300 тис. хабаря: слідство завершено, відкрито матеріали справи, - НАБУ

Законопроєкт №12414

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Дивіться: Керівник НАБУ Кривонос та очільник САП Клименко проводять брифінг. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

НАБУ (5149) САП (2259) Кривонос Семен (47)


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Топ коментарі
+23
Спасибо зебилам за войну и за вот это тоже спасибо.
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22.07.2025 14:00 Відповісти
+14
Скільки ж вас повилазило - критиків НАБУ та САП. І що цікаво, всі реєстрацією в 2025. А ти взагалі, сьогодні вирішило відпрацювати зелені кроваві гроші.
Як же ва зелених ботяр пучить від одного лише слова - антикорупція.
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22.07.2025 14:03 Відповісти
+9
Кстати теперь не ждите денег от ЕС, зегниды тупорылые.
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22.07.2025 14:01 Відповісти
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Спасибо зебилам за войну и за вот это тоже спасибо.
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22.07.2025 14:00 Відповісти
Кстати теперь не ждите денег от ЕС, зегниды тупорылые.
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22.07.2025 14:01 Відповісти
так зебилам было нехорошо, что аж малоросса еврейского выбрали. Да мозгов у них не было вот и навыбирали
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22.07.2025 14:13 Відповісти
так чего зебилы украинца не выбрали? потому что ржали, унитазом думали и роспропаганду пожирали
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22.07.2025 14:23 Відповісти
так выбрали самого наимахровейшего кацапского еврея-предателя. Да мозгов у них вообще не было
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22.07.2025 14:28 Відповісти
Як то баба ти - тупа, то скажи ЄС - пока
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22.07.2025 14:02 Відповісти
Ухилянт то ти і твій чоловік разом з дитиною
Робили помилку 2019 - відповідайте
І звісно ти не була в ЄС , а тепер ще і не будеш
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22.07.2025 14:11 Відповісти
Та это зеленый мразебот сегодня зарегался чтобы срать в комментариях.
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22.07.2025 14:05 Відповісти
Та вонО ж тільки сьогодні зареєструвалось тут от і відпрацьовує свої 30грошів.
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22.07.2025 14:05 Відповісти
Істеричка кацапсько-зелена, не скавчи. Тебе спалили
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22.07.2025 14:10 Відповісти
Скільки ж вас повилазило - критиків НАБУ та САП. І що цікаво, всі реєстрацією в 2025. А ти взагалі, сьогодні вирішило відпрацювати зелені кроваві гроші.
Як же ва зелених ботяр пучить від одного лише слова - антикорупція.
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22.07.2025 14:03 Відповісти
О ще сьогоднішня Гнида(по С,Петлюрі)тільки вилупилась,а *воні* від неї як за рік.
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22.07.2025 14:30 Відповісти
при чем здесь єто, их подчиняют зевласти
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22.07.2025 14:32 Відповісти
Плак-плак. Всем все равно. Может Европа возбудится, но для Украины ничего не изменится. Как крали, так и будут красть.
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22.07.2025 14:00 Відповісти
Підпис президента? Так це він такий закон прийняв...
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22.07.2025 14:01 Відповісти
Зєлю геть. Вибори
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22.07.2025 14:01 Відповісти
вето?-зеленський і є ініціатор знищення-тому підпише-і після війни прйдеться знову палити шини щоб знищити владу слуг зеленського
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22.07.2025 14:01 Відповісти
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22.07.2025 14:02 Відповісти
назад, в 2014 рік
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22.07.2025 14:04 Відповісти
Прокурор ручна шавка, тепер дзвіночок від ОП андрійка і питання вирішуюся

пацаки віджали собі НАБУ, все. пока пока
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22.07.2025 14:04 Відповісти
Два з ларця одинакових з лиця. Дивлюсь на них і бачу всю їх «незалежність» яка і поруч з ними не стояла. Сто відсотклво залежні від тих хто за їх підтримки руйнував державне Управління країни, та вибудовував свою тіньову владу під ширмою «антикорупційних органів», владу на користь тнк, пінчука, сороса і грантожерів абсолютно продажний непотріб.
Дякую депутатам, що не дивлячись на шалений тис розплодившихся грантових вошей та гнид, ви таки проголосували цей закон! Дякую СБУ та ОГП і їх очільникам за сміливість! Сподіваюсь, що відновлення керовпністю держави почне відновлюватись в законий спосіб, безкомпромісно і послідовно, а всі псевдооргани по начебто боротьбі з корупцією, а насправді за власну владу будуть реогранізовані і звільнені від соросні і рашизму, бо це одне кодло.
А оцей виступ варто добре і уважно прослухати очільникам СБУ, ОГП та ДБР, бо мета його геть.не.державницька.
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22.07.2025 14:12 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/features-64863772
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22.07.2025 14:13 Відповісти
Як глянеш на цих борцунів- хочеться плакати.
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22.07.2025 14:22 Відповісти
Тож куди веде Україну зеленський?
До Європи таких не приймають.
Дійсно цікаво -- куди?
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22.07.2025 14:25 Відповісти
Цікаво побачити на скільки змінився майновий стан тих, хто організував та очолював Революцію Гідності?
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22.07.2025 14:25 Відповісти
Є багато питань до НАБУ та САП стосовно ефективності - вона наднизька. Але ці органи є , хоч і слабенькою, але противагою для створення в країні абсолютної диктатури. І виступати за
їх підпорядкування залежній прокуратурі -можуть лише зеботи Єрмака -Подоляка ,які набігли в коментарі
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22.07.2025 14:27 Відповісти
А чого ще можна очікувати від зеленої мразоти? Це вони так захищають квартального жида міндіча!!!
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22.07.2025 14:28 Відповісти
тепер НАБУ і САП у зелідора в кармані
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22.07.2025 14:35 Відповісти
ЄС і США повинні припинити будь яке фінансування української влади. За гроші західних платників податків ЗЕ будує маленьку Росію, де заборонена люба опозиція, а за негативні висловлювання в бік влади людям грозить тюремне ув'язнення.
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22.07.2025 14:38 Відповісти
Реставрація почалася. Наступник Януковича- Зеленський в дії.
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22.07.2025 14:43 Відповісти
Проста задачка на логіку. Хто тепер буде реально керувати НАБУ? Відповідь- Татаров.
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22.07.2025 14:45 Відповісти
Архіпелаг Зелаг
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22.07.2025 14:48 Відповісти
Так, кривоніс в лондоні. Вже ні?
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22.07.2025 14:52 Відповісти
Невже хтось іще вірить, що ці апендицитні органи шось робили? Ловили корупціонерів? Я так гадаю, що вони просто пилили бабки, їм заносили прямо торбами, щоб конкурентів втопити. Так шо я через те, що їх зараз перевіряють, взагалі не переймаюсь.
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22.07.2025 14:55 Відповісти
 
 