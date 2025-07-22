Сьогодні фактично було знищено антикорупційну інфраструктуру, - директор НАБУ Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос прокоментував ухвалення парламентом законопроєкту №12414.

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ви прекрасно розумієте, що відбулося. Зараз фактично голосами 263 нардепів було знищено антикорупційну інфраструктуру. Те, що створювалося як запит Євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу з високопосадовою корупцією. Сьогодні було знищено представниками, зокрема, регіоналів в парламенті. Особами, щодо яких, зокрема, пред'явлено підозри НАБУ та САП", - наголосив він.

За словами Кривоноса, ці особи діяли в умовах конфлікту інтересів.

"Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни. Тобто дві незалежні інституції - НАБУ і САП - фактично повністю переводяться в залежний режим. Ми виступаємо категорично проти цього. Зараз ще є підпис президента України, ми просимо не підписувати цей законопроєкт, повернути його з відповідним вето. Ми точно хочемо бачити Україну світлою, хочемо сильної антикорупційної інфраструктури", - додав він.

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Законопроєкт №12414

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

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