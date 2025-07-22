Посадовець СБУ вимагав $300 тис. хабаря: слідство завершено, відкрито матеріали справи, - НАБУ
НАБУ і САП відкрили матеріали справи за підозрою начальника сектору Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та ще двох осіб у вимаганні неправомірної вигоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.
За даними слідства, посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тис. дол. США у особи, стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних.
"За це обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. У разі відмови погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями", - йдеться у повідомленні.
Після одержання частини неправомірної вигоди у сумі 72 тис. дол. США зловмисникам повідомили про підозру.
Дії посадовця СБУ кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України, його спільників – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
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назвіть хоч один антикорупційний орган україни, який незалежно сумлінно виконує свої обв'язки.
хто сидить?
у кого, щось конфісковано?
Оце так спроба!
Це тобі не батькові конопляними зернами з дагестаном барижити!
Ваш вихід, Контора!
Давай на світло хто з детективів НАБУ дрочив в підлітковому віці!
Але звісно про це в телемарафоні не розкажуть. І Малюк особисто арештовувати не піде. Це ж вам не насіння коноплі в Дагестан, чи пара ДТП. Отам справжня зрада.
Але саме прикре, що в СБУ купа нормальних людей, котрі на фронті нищать ворога. Але асоціюється служба з телефонним правом, незаконними діями, корупцією та допомогою в побудові авторитаризму.
Це ж ті хлопці, що стомились від онліфанс і ставили в 2024 журналістам та журналісткам Бігуса камери в спальні та сауну! Ті що після скандалі ніби дружньо поїхали на фронт.
А тепер знову героїчні подвиги? І що захист національної державності, це виявляється ведення справ щодо незаконного виїзду за кордон військовозобов'язаними?
Про це теж будуть усілякі політологи тут писати "під мудрим керівництвом Малюка, підопічні Малюка.....", чи скромно проігнорують?