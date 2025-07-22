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Новини Хабарники
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Посадовець СБУ вимагав $300 тис. хабаря: слідство завершено, відкрито матеріали справи, - НАБУ

хабар для працівника СБУ

НАБУ і САП відкрили матеріали справи за підозрою начальника сектору Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та ще двох осіб у вимаганні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

За даними слідства, посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тис. дол. США у особи, стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних.

"За це обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. У разі відмови погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подробиці справи про хабар у $358 тис.: працівник СБУ шантажував прикордонника компроматом

Після одержання частини неправомірної вигоди у сумі 72 тис. дол. США зловмисникам повідомили про підозру.

Дії посадовця СБУ кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України, його спільників – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Автор: 

НАБУ (5149) хабар (4758) СБУ (13150)


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Топ коментарі
+11
Жабогадюкінг набирає обертів.
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22.07.2025 11:18 Відповісти
+7
Посадки і конфіскації регулюють суди, а не НАБУ. І якщо влада встромляє палки в колеса, то ефективність теж буде знижуватися.
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22.07.2025 11:33 Відповісти
+6
Бідна країна? МВФ - дайте черговий транш для підвищення зп правоохоронцям?
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22.07.2025 11:26 Відповісти
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Жабогадюкінг набирає обертів.
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22.07.2025 11:18 Відповісти
"Жабогадюкінг" це тільки для ботні ОПи. Нормальні люди підтримують антикорупційні органи.
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22.07.2025 11:26 Відповісти
будь які органи, оцінюються їх ефективністю.
назвіть хоч один антикорупційний орган україни, який незалежно сумлінно виконує свої обв'язки.
хто сидить?
у кого, щось конфісковано?
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22.07.2025 11:30 Відповісти
Посадки і конфіскації регулюють суди, а не НАБУ. І якщо влада встромляє палки в колеса, то ефективність теж буде знижуватися.
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22.07.2025 11:33 Відповісти
А ці органи мають право щось у когось конісковувати? Чи з цим питанням до іншого органу?
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22.07.2025 11:34 Відповісти
300 К
Оце так спроба!
Це тобі не батькові конопляними зернами з дагестаном барижити!
Ваш вихід, Контора!
Давай на світло хто з детективів НАБУ дрочив в підлітковому віці!
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22.07.2025 11:23 Відповісти
Бідна країна? МВФ - дайте черговий транш для підвищення зп правоохоронцям?
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22.07.2025 11:26 Відповісти
Для нашоi постсовко-манкуртячоi системи закон залишаеться дишлом , куди повернув - туди й вийшло. Детi, iстчьо членiн казав, кагбэ, учiтцо, учiтцо i тисячу разiв учiтцо. Може до влади тодi й не пiдпустите невiгласiв.
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22.07.2025 11:26 Відповісти
одержання ??? запізндилися чі опіздали?? отримання .................
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22.07.2025 11:40 Відповісти
треба ліквідувати незалежність сбу..., чи може я все проспала й вона вже ліквідована...
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22.07.2025 11:43 Відповісти
У нас своя ,,двіжуха" .
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22.07.2025 11:47 Відповісти
Вот я на распутье, дупля не отобью, вава выстраивает вертикаль по пыне, чи, как завестчал Карабас-Барабас?
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22.07.2025 11:52 Відповісти
І це ж дрібне діло - просто прикриття справи щодо незаконного виїзду за кордон. Я навіть не уявляю, які ж суми крутяться в по справжньому солідних справах. Там в СБУ напевно вантажівками бакси возять.
Але звісно про це в телемарафоні не розкажуть. І Малюк особисто арештовувати не піде. Це ж вам не насіння коноплі в Дагестан, чи пара ДТП. Отам справжня зрада.
Але саме прикре, що в СБУ купа нормальних людей, котрі на фронті нищать ворога. Але асоціюється служба з телефонним правом, незаконними діями, корупцією та допомогою в побудові авторитаризму.
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22.07.2025 11:59 Відповісти
А де ж "перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" - адмінам тг каналів про погоду таке ******* ліпити, а тут бач неправомірна вигода, ой блін)
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22.07.2025 12:06 Відповісти
Не відразу навіть згадав - Департамент захисту національної державності СБУ!
Це ж ті хлопці, що стомились від онліфанс і ставили в 2024 журналістам та журналісткам Бігуса камери в спальні та сауну! Ті що після скандалі ніби дружньо поїхали на фронт.
А тепер знову героїчні подвиги? І що захист національної державності, це виявляється ведення справ щодо незаконного виїзду за кордон військовозобов'язаними?
Про це теж будуть усілякі політологи тут писати "під мудрим керівництвом Малюка, підопічні Малюка.....", чи скромно проігнорують?
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22.07.2025 12:09 Відповісти
An ordinary green swamp...
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22.07.2025 12:10 Відповісти
Ну СБУ зовсім не дивує. Навіть є ресторани, що тримають СБУшнікі через підставних осіб. Но це середня ланка. А є нарко.... но то тссс, тайна. І все б нічого, але кроти та зрада все куди гірше, бо ти крадешь, ну хрін з тобою, но ти ж чортів зрадник....
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22.07.2025 12:17 Відповісти
 
 