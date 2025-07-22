Чиновник СБУ требовал $300 тыс. взятки: следствие завершено, открыты материалы дела, - НАБУ
НАБУ и САП открыли материалы дела по подозрению начальника сектора Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и еще двух человек в вымогательстве неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
По данным следствия, чиновник СБУ с сообщниками требовал 300 тыс. долл. США у лица, в отношении которого осуществлял оперативное сопровождение по делу об организации незаконной переправки за границу военнообязанных.
"За это обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты. В случае отказа угрожал принять меры для привлечения лица к уголовной ответственности по более строгим статьям", - говорится в сообщении.
После получения части неправомерной выгоды в сумме 72 тыс. долл. США злоумышленникам сообщили о подозрении.
Действия чиновника СБУ квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его сообщников - по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.
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назвіть хоч один антикорупційний орган україни, який незалежно сумлінно виконує свої обв'язки.
хто сидить?
у кого, щось конфісковано?
Оце так спроба!
Це тобі не батькові конопляними зернами з дагестаном барижити!
Ваш вихід, Контора!
Давай на світло хто з детективів НАБУ дрочив в підлітковому віці!
Але звісно про це в телемарафоні не розкажуть. І Малюк особисто арештовувати не піде. Це ж вам не насіння коноплі в Дагестан, чи пара ДТП. Отам справжня зрада.
Але саме прикре, що в СБУ купа нормальних людей, котрі на фронті нищать ворога. Але асоціюється служба з телефонним правом, незаконними діями, корупцією та допомогою в побудові авторитаризму.
Це ж ті хлопці, що стомились від онліфанс і ставили в 2024 журналістам та журналісткам Бігуса камери в спальні та сауну! Ті що після скандалі ніби дружньо поїхали на фронт.
А тепер знову героїчні подвиги? І що захист національної державності, це виявляється ведення справ щодо незаконного виїзду за кордон військовозобов'язаними?
Про це теж будуть усілякі політологи тут писати "під мудрим керівництвом Малюка, підопічні Малюка.....", чи скромно проігнорують?