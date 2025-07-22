Чиновник СБУ требовал $300 тыс. взятки: следствие завершено, открыты материалы дела, - НАБУ

НАБУ и САП открыли материалы дела по подозрению начальника сектора Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и еще двух человек в вымогательстве неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

По данным следствия, чиновник СБУ с сообщниками требовал 300 тыс. долл. США у лица, в отношении которого осуществлял оперативное сопровождение по делу об организации незаконной переправки за границу военнообязанных.

"За это обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты. В случае отказа угрожал принять меры для привлечения лица к уголовной ответственности по более строгим статьям", - говорится в сообщении.

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После получения части неправомерной выгоды в сумме 72 тыс. долл. США злоумышленникам сообщили о подозрении.

Действия чиновника СБУ квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его сообщников - по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.