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Чиновник СБУ требовал $300 тыс. взятки: следствие завершено, открыты материалы дела, - НАБУ

взятка для сотрудника СБУ

НАБУ и САП открыли материалы дела по подозрению начальника сектора Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и еще двух человек в вымогательстве неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

По данным следствия, чиновник СБУ с сообщниками требовал 300 тыс. долл. США у лица, в отношении которого осуществлял оперативное сопровождение по делу об организации незаконной переправки за границу военнообязанных.

"За это обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты. В случае отказа угрожал принять меры для привлечения лица к уголовной ответственности по более строгим статьям", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подробности дела о взятке в $358 тыс.: работник СБУ шантажировал пограничника компроматом

После получения части неправомерной выгоды в сумме 72 тыс. долл. США злоумышленникам сообщили о подозрении.

Действия чиновника СБУ квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его сообщников - по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Автор: 

НАБУ (4276) взятка (6202) СБУ (20213)


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Топ комментарии
+8
Жабогадюкінг набирає обертів.
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22.07.2025 11:18 Ответить
+5
Бідна країна? МВФ - дайте черговий транш для підвищення зп правоохоронцям?
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22.07.2025 11:26 Ответить
+5
Посадки і конфіскації регулюють суди, а не НАБУ. І якщо влада встромляє палки в колеса, то ефективність теж буде знижуватися.
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22.07.2025 11:33 Ответить
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Жабогадюкінг набирає обертів.
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22.07.2025 11:18 Ответить
"Жабогадюкінг" це тільки для ботні ОПи. Нормальні люди підтримують антикорупційні органи.
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22.07.2025 11:26 Ответить
будь які органи, оцінюються їх ефективністю.
назвіть хоч один антикорупційний орган україни, який незалежно сумлінно виконує свої обв'язки.
хто сидить?
у кого, щось конфісковано?
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22.07.2025 11:30 Ответить
Посадки і конфіскації регулюють суди, а не НАБУ. І якщо влада встромляє палки в колеса, то ефективність теж буде знижуватися.
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22.07.2025 11:33 Ответить
А ці органи мають право щось у когось конісковувати? Чи з цим питанням до іншого органу?
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22.07.2025 11:34 Ответить
300 К
Оце так спроба!
Це тобі не батькові конопляними зернами з дагестаном барижити!
Ваш вихід, Контора!
Давай на світло хто з детективів НАБУ дрочив в підлітковому віці!
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22.07.2025 11:23 Ответить
Бідна країна? МВФ - дайте черговий транш для підвищення зп правоохоронцям?
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22.07.2025 11:26 Ответить
Для нашоi постсовко-манкуртячоi системи закон залишаеться дишлом , куди повернув - туди й вийшло. Детi, iстчьо членiн казав, кагбэ, учiтцо, учiтцо i тисячу разiв учiтцо. Може до влади тодi й не пiдпустите невiгласiв.
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22.07.2025 11:26 Ответить
одержання ??? запізндилися чі опіздали?? отримання .................
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22.07.2025 11:40 Ответить
треба ліквідувати незалежність сбу..., чи може я все проспала й вона вже ліквідована...
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22.07.2025 11:43 Ответить
У нас своя ,,двіжуха" .
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22.07.2025 11:47 Ответить
Вот я на распутье, дупля не отобью, вава выстраивает вертикаль по пыне, чи, как завестчал Карабас-Барабас?
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22.07.2025 11:52 Ответить
І це ж дрібне діло - просто прикриття справи щодо незаконного виїзду за кордон. Я навіть не уявляю, які ж суми крутяться в по справжньому солідних справах. Там в СБУ напевно вантажівками бакси возять.
Але звісно про це в телемарафоні не розкажуть. І Малюк особисто арештовувати не піде. Це ж вам не насіння коноплі в Дагестан, чи пара ДТП. Отам справжня зрада.
Але саме прикре, що в СБУ купа нормальних людей, котрі на фронті нищать ворога. Але асоціюється служба з телефонним правом, незаконними діями, корупцією та допомогою в побудові авторитаризму.
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22.07.2025 11:59 Ответить
А де ж "перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" - адмінам тг каналів про погоду таке ******* ліпити, а тут бач неправомірна вигода, ой блін)
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22.07.2025 12:06 Ответить
Не відразу навіть згадав - Департамент захисту національної державності СБУ!
Це ж ті хлопці, що стомились від онліфанс і ставили в 2024 журналістам та журналісткам Бігуса камери в спальні та сауну! Ті що після скандалі ніби дружньо поїхали на фронт.
А тепер знову героїчні подвиги? І що захист національної державності, це виявляється ведення справ щодо незаконного виїзду за кордон військовозобов'язаними?
Про це теж будуть усілякі політологи тут писати "під мудрим керівництвом Малюка, підопічні Малюка.....", чи скромно проігнорують?
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22.07.2025 12:09 Ответить
An ordinary green swamp...
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22.07.2025 12:10 Ответить
 
 