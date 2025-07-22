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Новини Обшук у НАБУ
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ЄС стурбований тиском на НАБУ: Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України

ЄС

Європейський Союз висловив стурбованість останніми діями української влади щодо НАБУ та САП, нагадавши, що фінансова підтримка надається за умови прогресу у сфері демократичного врядування.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості", - зазначив Мерсьє.

Він також підкреслив, що вступ України до ЄС вимагає ефективної антикорупційної системи та забезпечення верховенства права. "ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримуватиме Україну у дотриманні верховенства права", - заявив речник Європейської комісії.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Автор: 

НАБУ (5149) реформи (3220) Євросоюз (13908)


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Топ коментарі
+9
Не давайте земразям деньги - вот и все.
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22.07.2025 14:06 Відповісти
+5
Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією Джерело: https://censor.net/ua/n3564608
- і які результатм цієї "боротьби" ? Жодних результатів !
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22.07.2025 14:06 Відповісти
+4
ЄС слід поцікавитись яка користь Україні від цієї канторки
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22.07.2025 14:08 Відповісти
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Не давайте земразям деньги - вот и все.
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22.07.2025 14:06 Відповісти
Спелись - йулька, опзж и зелины слуги. Просто циничные мрази, делать такое в самый тяжелый момент для страны.
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22.07.2025 14:08 Відповісти
Курс 400 вас влаштує? А вони не постраждають, в навпаки ще й зароблять на зростанні цін
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22.07.2025 14:19 Відповісти
Не бажаєш курс 400 , тоді роби так , щоб те бидло яке зараз привладі не приймало антиконституційних законів
Особисто ж я підтримую допис vitalmod і сподіваюсь так і буде!
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22.07.2025 14:23 Відповісти
Нет конечно, но какие еще есть варианты?
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22.07.2025 14:26 Відповісти
Скажімо, всім, хто проголосував за цю муйню заборонити в'їзд у ЄС, як і їхнім рідним. Ще варіант - не надавати агреман Стефанішиній і іншим з когорти Єрмака, як і візи у США.
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22.07.2025 14:34 Відповісти
Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією Джерело: https://censor.net/ua/n3564608
- і які результатм цієї "боротьби" ? Жодних результатів !
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22.07.2025 14:06 Відповісти
Результати є , саме тому твоє кодло їх знищило
Але потім не дивуйтесь чому вас в ЄС , бидлюків, не прийняли
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22.07.2025 14:13 Відповісти
Зе-команда вже стільки накрала бабла шо треба все під себе піджати. І всі депутати які голосували, це корупційні шавки, їм дорога в пекло.
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22.07.2025 14:08 Відповісти
ЄС слід поцікавитись яка користь Україні від цієї канторки
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22.07.2025 14:08 Відповісти
ЕС пора действовать, а не выражать обеспокоенность. А то закончится как с Грузией.
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22.07.2025 14:09 Відповісти
Які реформи? - все поставлено на паузу
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22.07.2025 14:10 Відповісти
Выразили озабоченность.
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22.07.2025 14:11 Відповісти
Під санкції усіх депутатів які голосували ЗА!!!ВИ Ж РОЗУМІЄТЕ ЦЕЖ ТАКИЙ САМИЙ РОЗВОРОТ ЯК ПРИ ЯНУКОВИЧУ,ТЕПЕР НАМ НЕ СВІТЬТЬ НІЯКОГО НАТО ,ЄС І МОЖЛИВО НАВІТЬ ПІДТРИМКУ ФІНАНСОВУ ПЕРЕКРИЮТЬ.КЛУН ПЕРЕТВОРИВСЯ НА ДИКТАТОРА
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22.07.2025 14:11 Відповісти
Ну так дійте. Але ви не будете,тільки стурбованістю обмежетесь як це принято,хоча всі дієві інструмменти в ваших руках.

Бо як я вже і казав, влада буде умовно шантажувати ЕС тим що вони самі будуть воювати з московією замість України якщо щось ім не подобається. Тому вони стурбуются,заплющуть очі і будуть все робити втч і грощі давати та далі тянути резину коаліцій стурбованих аби самим бути на чілі і отримати час для зміцнення.
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22.07.2025 14:11 Відповісти
Чітко ви висловили те що відбувається, але їм також в кінці надоїсть коли вони переозброяться і будуть відчувати себе у безпеці, і тоді будуть петляти так як штати, щоб дальше не мати корупційну бездонну яму.

Хоча наразі багато чого їм вигідно, доприкладу всі чиновники з награбованим тікають до них, ми замовляємо за їх кредити великий об'єм товарів, що піднімає європейську промисловість, також надійні постачальники дешевих ресурсів. Поки тут така ситуація до них виїзджає розумна молодь.
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22.07.2025 14:17 Відповісти
Так нажаль це пастка для українського народу і держави в кращому її сенсі.

Всі беруть своє-США гроші від зброї,Европа час та свою безпеку плюс ріст ввп та приріст здібного населення,а українська влада можливість панувати "стільки,скільки буде потрібно"
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22.07.2025 14:25 Відповісти
хуже, они будут шантажировать, что могут и с ****** объедениться (смотрим пример Грузии) а чтоб этого не произошло еврокуколды будут любые бабки выделять лишь бы не дошла эта ормада до них
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22.07.2025 14:17 Відповісти
Ну и наивные же эти европейцы!!!
Ну кто вам сказал ,что Зеленский хочет ,чтобы Украина была в ЕС?
Зеленский ХОЧЕТ дом в ЕС
Виллу в ЕС
Чтобы деньги ЕС непрерывной рекой текли к Зеленскому
И это все - ЗЕЛЕНСКИЙ имеет
А если Украина будет в ЕС
То у Зеленского всего этого не будет
Ну шо тут непонятного?
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22.07.2025 14:11 Відповісти
А ще - він , певно , має фабрику Bonbonetti (філія рошену) в Угорщині і давно вже вивіз синків , до Англії , подалі від війни ... так ?
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22.07.2025 14:14 Відповісти
А ти можеш розказати де зараз сімейки хуцпатого гівноїда? Тоді не підкажеш в якому госпіталі Скумбрія підтримує наших поранених солдатів?
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22.07.2025 14:28 Відповісти
а скумбрією ти називаєш пані Пєрєведенцеву ? Кажуть вона , в кучерявого , половину статків вже відсудила ....
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22.07.2025 14:31 Відповісти
Засуньте свою стурбованість
Головне гроші не забувайте перераховувати
Зеленим лідорам потрібен кеш для розбудови диктатури
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22.07.2025 14:13 Відповісти
введіть санкціїї проти тих хто голосував за знищення набу
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22.07.2025 14:13 Відповісти
Так тому їх і рейдернули. Шоу на камери це одне, а в реальності Зельоним нах не потрібне ні НАТО, ні ЄС. Не збираються вони жити у правовій, демократичній державі. Що їм там роббити? Сісти за це багатомільярдне розкрадання під час війни?
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22.07.2025 14:14 Відповісти
Как уже задолбала ваша стурбованнисть, импотенты!🙁
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22.07.2025 14:25 Відповісти
Добре, що ЄС стурбований тиском на НАБУ. Але кожний день рф захоплює все нові і нові території України і ЄС зовсім не стурбований. Скоро незалежної України взагалі не стане і потрібності в НАБУ взагалі не стане. Чомусь ЄС це не хвилює. Чомусь ЄС не відряджає свої війська на допомогу Україні. Зараз головне питання це зупинити просування Путіна, відстояти Україну
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22.07.2025 14:25 Відповісти
Пізно всрались) НАБУ все.
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22.07.2025 14:39 Відповісти
ЄС і США повинні припинити будь яке фінансування української влади. За гроші західних платників податків ЗЕ будує маленьку Росію, де заборонена люба опозиція, а за негативні висловлювання в бік влади людям грозить тюремне ув'язнення.
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22.07.2025 14:40 Відповісти
 
 