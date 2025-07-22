ЄС стурбований тиском на НАБУ: Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України

Європейський Союз висловив стурбованість останніми діями української влади щодо НАБУ та САП, нагадавши, що фінансова підтримка надається за умови прогресу у сфері демократичного врядування.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості", - зазначив Мерсьє.

Він також підкреслив, що вступ України до ЄС вимагає ефективної антикорупційної системи та забезпечення верховенства права. "ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримуватиме Україну у дотриманні верховенства права", - заявив речник Європейської комісії.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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