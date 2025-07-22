ЄС стурбований тиском на НАБУ: Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України
Європейський Союз висловив стурбованість останніми діями української влади щодо НАБУ та САП, нагадавши, що фінансова підтримка надається за умови прогресу у сфері демократичного врядування.
Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості", - зазначив Мерсьє.
Він також підкреслив, що вступ України до ЄС вимагає ефективної антикорупційної системи та забезпечення верховенства права. "ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримуватиме Україну у дотриманні верховенства права", - заявив речник Європейської комісії.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Особисто ж я підтримую допис vitalmod і сподіваюсь так і буде!
- і які результатм цієї "боротьби" ? Жодних результатів !
Але потім не дивуйтесь чому вас в ЄС , бидлюків, не прийняли
Бо як я вже і казав, влада буде умовно шантажувати ЕС тим що вони самі будуть воювати з московією замість України якщо щось ім не подобається. Тому вони стурбуются,заплющуть очі і будуть все робити втч і грощі давати та далі тянути резину коаліцій стурбованих аби самим бути на чілі і отримати час для зміцнення.
Хоча наразі багато чого їм вигідно, доприкладу всі чиновники з награбованим тікають до них, ми замовляємо за їх кредити великий об'єм товарів, що піднімає європейську промисловість, також надійні постачальники дешевих ресурсів. Поки тут така ситуація до них виїзджає розумна молодь.
Всі беруть своє-США гроші від зброї,Европа час та свою безпеку плюс ріст ввп та приріст здібного населення,а українська влада можливість панувати "стільки,скільки буде потрібно"
Ну кто вам сказал ,что Зеленский хочет ,чтобы Украина была в ЕС?
Зеленский ХОЧЕТ дом в ЕС
Виллу в ЕС
Чтобы деньги ЕС непрерывной рекой текли к Зеленскому
И это все - ЗЕЛЕНСКИЙ имеет
А если Украина будет в ЕС
То у Зеленского всего этого не будет
Ну шо тут непонятного?
Головне гроші не забувайте перераховувати
Зеленим лідорам потрібен кеш для розбудови диктатури