ЕС обеспокоен давлением на НАБУ: Эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины

Европейский Союз выразил обеспокоенность последними действиями украинской власти в отношении НАБУ и САП, напомнив, что финансовая поддержка предоставляется при условии прогресса в сфере демократического управления.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности", - отметил Мерсье.

Он также подчеркнул, что вступление Украины в ЕС требует эффективной антикоррупционной системы и обеспечения верховенства права. "ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права", - заявил представитель Европейской комиссии.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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