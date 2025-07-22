ЕС обеспокоен давлением на НАБУ: Эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины
Европейский Союз выразил обеспокоенность последними действиями украинской власти в отношении НАБУ и САП, напомнив, что финансовая поддержка предоставляется при условии прогресса в сфере демократического управления.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности", - отметил Мерсье.
Он также подчеркнул, что вступление Украины в ЕС требует эффективной антикоррупционной системы и обеспечения верховенства права. "ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права", - заявил представитель Европейской комиссии.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Особисто ж я підтримую допис vitalmod і сподіваюсь так і буде!
- і які результатм цієї "боротьби" ? Жодних результатів !
Але потім не дивуйтесь чому вас в ЄС , бидлюків, не прийняли
Бо як я вже і казав, влада буде умовно шантажувати ЕС тим що вони самі будуть воювати з московією замість України якщо щось ім не подобається. Тому вони стурбуются,заплющуть очі і будуть все робити втч і грощі давати та далі тянути резину коаліцій стурбованих аби самим бути на чілі і отримати час для зміцнення.
Хоча наразі багато чого їм вигідно, доприкладу всі чиновники з награбованим тікають до них, ми замовляємо за їх кредити великий об'єм товарів, що піднімає європейську промисловість, також надійні постачальники дешевих ресурсів. Поки тут така ситуація до них виїзджає розумна молодь.
Всі беруть своє-США гроші від зброї,Европа час та свою безпеку плюс ріст ввп та приріст здібного населення,а українська влада можливість панувати "стільки,скільки буде потрібно"
Ну кто вам сказал ,что Зеленский хочет ,чтобы Украина была в ЕС?
Зеленский ХОЧЕТ дом в ЕС
Виллу в ЕС
Чтобы деньги ЕС непрерывной рекой текли к Зеленскому
И это все - ЗЕЛЕНСКИЙ имеет
А если Украина будет в ЕС
То у Зеленского всего этого не будет
Ну шо тут непонятного?
Головне гроші не забувайте перераховувати
Зеленим лідорам потрібен кеш для розбудови диктатури