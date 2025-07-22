Предателей разоблачали в разных органах, но это не повод уничтожать антикоррупционную инфраструктуру, - Кривонос

Разоблачение предателей в НАБУ не является причиной для уничтожения антикоррупционной инфраструктуры.

Об этом во время брифинга заявил директор НАБУ Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы за самоочищение системы. Но это же не повод уничтожать антикоррупционную инфраструктуру. Потому что, извините, предателей, в частности, если такие есть и доказано соответствующим решением суда, разоблачали в СБУ, и в других правоохранительных органах, и среди высших должностных лиц государства.

Но никогда не стоял вопрос расформирования или ослабления соответствующего органа", - подчеркнул он.

По словам Кривоноса, НАБУ будет способствовать законным действиям.

"Довольно жесткие меры проводились по некоторым детективам, которые не задержаны. Была применена физическая сила. У них был проведен обыск. Не хочу много разглашать, но есть действия, которые свидетельствуют, что в отношении них применялось чрезмерное физическое воздействие", - подытожил директор НАБУ.

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Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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