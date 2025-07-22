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Новости Обыск в НАБУ Давление на НАБУ Обыски в САП
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Предателей разоблачали в разных органах, но это не повод уничтожать антикоррупционную инфраструктуру, - Кривонос

Обыски в НАБУ Директор Кривонос прокомментировал

Разоблачение предателей в НАБУ не является причиной для уничтожения антикоррупционной инфраструктуры.

Об этом во время брифинга заявил директор НАБУ Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы за самоочищение системы. Но это же не повод уничтожать антикоррупционную инфраструктуру. Потому что, извините, предателей, в частности, если такие есть и доказано соответствующим решением суда, разоблачали в СБУ, и в других правоохранительных органах, и среди высших должностных лиц государства.

Но никогда не стоял вопрос расформирования или ослабления соответствующего органа", - подчеркнул он.

По словам Кривоноса, НАБУ будет способствовать законным действиям.

"Довольно жесткие меры проводились по некоторым детективам, которые не задержаны. Была применена физическая сила. У них был проведен обыск. Не хочу много разглашать, но есть действия, которые свидетельствуют, что в отношении них применялось чрезмерное физическое воздействие", - подытожил директор НАБУ.

Читайте: ЕС обеспокоен давлением на НАБУ: Эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте: Два основных элемента независимости НАБУ и САП сегодня были потеряны, - Клименко

Автор: 

НАБУ (4276) Кривонос Семен (35)


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Топ комментарии
+3
Шо то меня терзают смутные сомнения в честности этих антикоррупционеров... а вот в том что они покрывали за бабки топ коррупцию , в это я поверить могу.
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22.07.2025 14:25 Ответить
+3
НАБУ мешает воровать.
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22.07.2025 14:26 Ответить
+2
Ви напевно великий фанат гри хрєном на роялі?
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22.07.2025 14:27 Ответить
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Шо то меня терзают смутные сомнения в честности этих антикоррупционеров... а вот в том что они покрывали за бабки топ коррупцию , в это я поверить могу.
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22.07.2025 14:25 Ответить
Ви напевно великий фанат гри хрєном на роялі?
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22.07.2025 14:27 Ответить
Та я бы не сказал что прямо таки фанат но вот в то что антикоррупционеры назначенные при дяде Пете не крышуют коррупцию, в это я поверить не смогу при всём своём желании.
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22.07.2025 14:31 Ответить
Корупцію можно перемогти тільки системним підходом . При Петі це почали робити- народ це не сприйняв.
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22.07.2025 16:12 Ответить
НАБУ мешает воровать.
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22.07.2025 14:26 Ответить
Читай уважно---ВИКРИВАЛИ ЗРАДНИКІВ🤣🤣🤣не до корупції
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22.07.2025 14:30 Ответить
Які зрадники можуть бути в НАБУ? Там секретних даних по обороноздатності нема.
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22.07.2025 16:13 Ответить
Цей тип розказує шо набу викривало зраадників
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22.07.2025 16:20 Ответить
Зеленський зрадник? Можливо, він просто знімає другий сезон «Слуги народу», а його патріотизм такий самий вигаданий, як і персонаж Голобородько в серіалі.
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22.07.2025 14:28 Ответить
В Україні не було і нема антикорупційних структур. Це міраж. А корупція є. І процвітає разом з владою. 34 роки.
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22.07.2025 14:31 Ответить
Про яке самоочищення йде мова, коли вже дерьмо з вушей полізло?
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22.07.2025 14:36 Ответить
На час вреба розігнати всі ці Набу Сапи та ввести воєнно-польолві суди.
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22.07.2025 15:07 Ответить
Прес-реліз від СБУ був, якщо відштовхуватися від нього, то неприємності у НАБУ виникли не через виявлення у їх організації зрадника, а через те, що коли керівництву НАБУ було повідомлено про розкриття ворожого агента у їх організації з рекомендацією відсторонити його від роботи, то керівництво не лише цього не зробило, але й ще після цього агент отримав інформацію про розслідування проти нього, внаслідок чого він почав знищувати докази зради і готуватися до втечі.
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22.07.2025 15:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EJZMde7-***
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22.07.2025 15:14 Ответить
 
 