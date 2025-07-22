Нардепы, имеющие конфликт интересов, радостно голосовали за законопроект №12414, - директор НАБУ

Законопроект №12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП, является давлением на антикоррупционные органы.

Об этом во время брифинга заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

"Мы расследуем высокопоставленную коррупцию. Я точно считаю, включая, что ряд нардепов, которые имеют очевидный конфликт интересов, радостно голосовали за этот законопроект, что да - это вопрос давления на НАБУ и САП. Это следствие нашей деятельности, в частности", - сказал он.

Кривонос подчеркнул, что "нигде не написано, что ликвидируется НАБУ и САП".

"Вопрос в том, что процессуально очень сильно ограничивают. Повлияет ли это на работу антикоррупционных органов - безусловно. Это фактически ограничение существенное в процессуальной независимости детективов и прокуроров САП. Это повлияет прямо. Нет какого-то на половину решения. Это прямо повлияет на независимость антикоррупционной инфраструктуры и на нашу эффективность, на дальнейшие уголовные производства", - пояснил директор НАБУ.

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Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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