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Новости Давление на НАБУ
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Нардепы, имеющие конфликт интересов, радостно голосовали за законопроект №12414, - директор НАБУ

Законопроект 12414 Кривонос заявил о конфликте интересов

Законопроект №12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП, является давлением на антикоррупционные органы.

Об этом во время брифинга заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

"Мы расследуем высокопоставленную коррупцию. Я точно считаю, включая, что ряд нардепов, которые имеют очевидный конфликт интересов, радостно голосовали за этот законопроект, что да - это вопрос давления на НАБУ и САП. Это следствие нашей деятельности, в частности", - сказал он.

Кривонос подчеркнул, что "нигде не написано, что ликвидируется НАБУ и САП".

"Вопрос в том, что процессуально очень сильно ограничивают. Повлияет ли это на работу антикоррупционных органов - безусловно. Это фактически ограничение существенное в процессуальной независимости детективов и прокуроров САП. Это повлияет прямо. Нет какого-то на половину решения. Это прямо повлияет на независимость антикоррупционной инфраструктуры и на нашу эффективность, на дальнейшие уголовные производства", - пояснил директор НАБУ.

Читайте: Предателей разоблачали в разных органах, но это не повод уничтожать антикоррупционную инфраструктуру, - Кривонос

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Также читайте: Климпуш-Цинцадзе о законопроекте №12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП: "Слуги" окончательно разворачивают страну от евроинтеграционного курса

Автор: 

НАБУ (4276) ВР (29327) Кривонос Семен (35)


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Топ комментарии
+12
і законопроект десь взявся так швидко
зелена мафія керує країною
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22.07.2025 14:34 Ответить
+2
Директор у якого департамент детективів очолює дагестанець, батько якого живе в Дагестані - тут конфлікту інтересів не бачив? Клоун.
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22.07.2025 14:40 Ответить
+2
В Стамбулі 2022 нічого підписано не було. Ніяких зобов'язать взято не було. Була розвідка, щоб отримати реальні хотєлки ворога.

Зрада - це Мінськ-1 та Мінськ-2 - ото була справжня ганьба.
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22.07.2025 14:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
і законопроект десь взявся так швидко
зелена мафія керує країною
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22.07.2025 14:34 Ответить
Десь зеленому на яйця наступили!
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22.07.2025 14:35 Ответить
ну раз не хочуть набу, думаю настане черга автоматів
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22.07.2025 14:36 Ответить
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22.07.2025 14:37 Ответить
Стамбул 2022 рік -зрадницькі перемовини з головою делегації Умеровим
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22.07.2025 14:38 Ответить
В Стамбулі 2022 нічого підписано не було. Ніяких зобов'язать взято не було. Була розвідка, щоб отримати реальні хотєлки ворога.

Зрада - це Мінськ-1 та Мінськ-2 - ото була справжня ганьба.
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22.07.2025 14:42 Ответить
Завдяки Мінську - 1 та Мінську - 2 ,ти тупориле ще жевий та не на кукані у кадирівців,навіть пукін визнав що тим Мінськом його наїбали,але дегенерати типу тебе ще носяться з Мінською зрадою.
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22.07.2025 14:50 Ответить
Директор у якого департамент детективів очолює дагестанець, батько якого живе в Дагестані - тут конфлікту інтересів не бачив? Клоун.
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22.07.2025 14:40 Ответить
Ну,з тими,хто має "конфлікт інтересів" більш - менш зрозуміло,проблема в тих, хто має " дружбу інтересів"! ( Офіційну версію " конфлікту інтересів",я знаю,як що що, не поправляйте,будь ласка). З "дружбою інтересів" проблема величезна...
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22.07.2025 14:41 Ответить
оскільки ЄС надає Україні значну фінансову підтримку «за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування», то в нас є чудовий шанс залишитись без підтримки та без реформ..., це чудова перспектива..., нах такий уряд взагалі...
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22.07.2025 14:50 Ответить
Серед депутатів - ініціаторів законопроекту такий собі Павлюк М. В., який ніби то тричі! "вигравав" в лотерею відповідно по 0,16, 0,9 та 1,9 млн. грн. Також Медяник В. А., відомий "решала
питань з прокурорами", який також декларував подарунок в 1млн. грн., на нього в САП вже заведена справа та інші "діячі"...
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22.07.2025 15:05 Ответить
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22.07.2025 15:12 Ответить
якщо маєте можливість, оприлюдніть прізвища депутатів Батьківщини, ЄС і Голосу, які голосували за цей закон, дякую!
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22.07.2025 16:03 Ответить
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=32009
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22.07.2025 16:13 Ответить
дякую! Цензору замість десятка повідомлень про реакцію на це ганьбище, краще б один раз оприлюднити цей список
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22.07.2025 16:18 Ответить
А що на це скажуть 73% Zелених в и б л я д к і в? Чи язики в сраку повстромляли?
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22.07.2025 16:34 Ответить
 
 