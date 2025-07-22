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Климпуш-Цинцадзе о законопроекте №12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП: "Слуги" окончательно разворачивают страну от евроинтеграционного курса

Климпуш, Цинцадзе

Принятый сегодня Верховной Радой законопроект №12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП, разворачивает Украину на пути к евроинтеграции.

Об этом сообщила в фейсбуке народный депутат, председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует Цензор.НЕТ.

"Запомните сегодняшний день. Это когда слуги со своими костылями разворачивают окончательно страну от евроинтеграционного курса, несмотря на все красивые лозунги и указание исключительно на европейцев в затягивании открытия первого кластера. Уничтожается независимость и способность антикоррупционных органов НАБУ и САП, которые являются ключевыми для демократической трансформации, для безвиза, для будущего", - отметила она.

Читайте: Сегодня фактически была уничтожена антикоррупционная инфраструктура, - директор НАБУ Кривонос

Законопроект №12414

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Читайте: Совладелец "квартала" Миндич может получить подозрение от НАБУ, - УП

Автор: 

НАБУ (4276) законопроект (3247) САП (2093) Климпуш-Цинцадзе Иванна (385)


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Топ комментарии
+7
В стране установлена диктатура. Это было бы полбеды. Беда в том, что это диктатура ничтожеств, воров и шуллеров.
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22.07.2025 14:23 Ответить
+4
Якби не війнна то точно черговий майдан був. Одинурка вже відвернувся від євроінтеграції.
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22.07.2025 14:25 Ответить
+2
Они годами ничего не делали для борьбы с коррупцией, чего им начинать вдруг.
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22.07.2025 14:28 Ответить
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В стране установлена диктатура. Это было бы полбеды. Беда в том, что это диктатура ничтожеств, воров и шуллеров.
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22.07.2025 14:23 Ответить
Якби не війнна то точно черговий майдан був. Одинурка вже відвернувся від євроінтеграції.
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22.07.2025 14:25 Ответить
Не будет Майдана. Порохоботы сказали что в третий раз не пойдут, чтобы в очередной раз выбрали очередного рыга. Украинцы заслуживают то что имеют.
В США сейчас популярно выражение - дотронуться до горящей сковородки. Вот испытать на себе все блага этой власти. Вот это то что надо украинцам.
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22.07.2025 14:29 Ответить
Боти ходять тіко начальства за новим завданням та заразом посмоктати.
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22.07.2025 14:47 Ответить
Брехня нелох зачитує кожен вечір про те як він хоче вступи в нато і єс ,
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22.07.2025 14:25 Ответить
Чудовий жарт
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22.07.2025 14:29 Ответить
Ну в порядочности и честности этой дамы сомнений никаких, просто кристально чистая душа
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22.07.2025 14:27 Ответить
Аби лайна накинути?Чи за лідора нації абідна?
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22.07.2025 14:31 Ответить
Они годами ничего не делали для борьбы с коррупцией, чего им начинать вдруг.
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22.07.2025 14:28 Ответить
Заспокойсі, боте. Чи тобі порядково платять?
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22.07.2025 14:53 Ответить
Я про власть и её евроинтеграционные потуги.
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22.07.2025 15:24 Ответить
Якщо 263 - за і лише 13 - проти , отже які питання ?
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22.07.2025 14:29 Ответить
Які питання? Очевидна коаліція по знищенню України: Риги, та їх Слуги.
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22.07.2025 14:42 Ответить
Ну що,панове,зламали систему в 19р?
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22.07.2025 14:29 Ответить
Осінь 2017-го. Перший строк Трампа, якому піх@й. Обшуки в НАБУ, арешт та побиття співробітників СБУшниками. Генплокулол надривається перед камерами.
Як тоді преза звали, чорт, забув.
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22.07.2025 14:56 Ответить
Бовдур,іди до біса.І до речі,то в тебе прапорець словенії?То ти,ламатєль системи в словенію спетляв?Таран,то ти,старий пес?
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22.07.2025 15:52 Ответить
клікбейт, яник в ростові напевно не розуміє - пачіму он, а не я
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22.07.2025 14:30 Ответить
і коли це НАБУ та САП були незалежними 😂?
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22.07.2025 14:30 Ответить
І коли це ти припинив дрочити перед обідом?
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22.07.2025 14:58 Ответить
"Слуги" вже давно вивезли своє барахло в Європу а Україна їм там нафіг не потрібна.
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22.07.2025 14:34 Ответить
час позбавлятися слуг разом з уродом
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22.07.2025 14:38 Ответить
Стійке дежаву 2012-2013 , коли ми ще з кацапами не воювали.
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22.07.2025 14:43 Ответить
цікаво, а хто ці три депутати ЄС, що підголосовували слугам?
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22.07.2025 16:00 Ответить
 
 