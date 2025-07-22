Климпуш-Цинцадзе о законопроекте №12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП: "Слуги" окончательно разворачивают страну от евроинтеграционного курса

Принятый сегодня Верховной Радой законопроект №12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП, разворачивает Украину на пути к евроинтеграции.

Об этом сообщила в фейсбуке народный депутат, председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует Цензор.НЕТ.

"Запомните сегодняшний день. Это когда слуги со своими костылями разворачивают окончательно страну от евроинтеграционного курса, несмотря на все красивые лозунги и указание исключительно на европейцев в затягивании открытия первого кластера. Уничтожается независимость и способность антикоррупционных органов НАБУ и САП, которые являются ключевыми для демократической трансформации, для безвиза, для будущего", - отметила она.

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Законопроект №12414

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

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