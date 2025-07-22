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Новини Тиск на НАБУ
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Климпуш-Цинцадзе про законопроєкт №12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП: "Слуги" остаточно розвертають країну від євроінтеграційного курсу

климпуш,цинцадзе

Ухвалений сьогодні Верховною Радою законопроєкт №12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП, розвертає Україну на шляху до євроінтеграції.

Про це повідомила у фейсбуку народна депутатка, голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, інформує Цензор.НЕТ.

"Запам'ятайте сьогоднішній день. Це коли слуги зі своїми милицями розвертають остаточно країну від євроінтеграційного курсу, попри всі красиві гасла і вказування виключно на європейців у затягуванні відкриття першого кластеру. Знищується незалежність та спроможність антикорупційних органів НАБУ та САП, які є ключовими для демократичної трансформації, для безвізу, для майбутнього", - зазначила вона.

Читайте: Сьогодні фактично було знищено антикорупційну інфраструктуру, - директор НАБУ Кривонос

Законопроєкт №12414

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Читайте: Співвласник"кварталу" Міндич може отримати підозру від НАБУ, - УП

Автор: 

НАБУ (5149) законопроєкт (3656) САП (2259) Климпуш-Цинцадзе Іванна (390)


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Топ коментарі
+6
В стране установлена диктатура. Это было бы полбеды. Беда в том, что это диктатура ничтожеств, воров и шуллеров.
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22.07.2025 14:23 Відповісти
+4
Якби не війнна то точно черговий майдан був. Одинурка вже відвернувся від євроінтеграції.
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22.07.2025 14:25 Відповісти
+2
Они годами ничего не делали для борьбы с коррупцией, чего им начинать вдруг.
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22.07.2025 14:28 Відповісти
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В стране установлена диктатура. Это было бы полбеды. Беда в том, что это диктатура ничтожеств, воров и шуллеров.
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22.07.2025 14:23 Відповісти
Якби не війнна то точно черговий майдан був. Одинурка вже відвернувся від євроінтеграції.
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22.07.2025 14:25 Відповісти
Не будет Майдана. Порохоботы сказали что в третий раз не пойдут, чтобы в очередной раз выбрали очередного рыга. Украинцы заслуживают то что имеют.
В США сейчас популярно выражение - дотронуться до горящей сковородки. Вот испытать на себе все блага этой власти. Вот это то что надо украинцам.
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22.07.2025 14:29 Відповісти
Боти ходять тіко начальства за новим завданням та заразом посмоктати.
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22.07.2025 14:47 Відповісти
Брехня нелох зачитує кожен вечір про те як він хоче вступи в нато і єс ,
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22.07.2025 14:25 Відповісти
Чудовий жарт
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22.07.2025 14:29 Відповісти
Ну в порядочности и честности этой дамы сомнений никаких, просто кристально чистая душа
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22.07.2025 14:27 Відповісти
Аби лайна накинути?Чи за лідора нації абідна?
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22.07.2025 14:31 Відповісти
Они годами ничего не делали для борьбы с коррупцией, чего им начинать вдруг.
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22.07.2025 14:28 Відповісти
Заспокойсі, боте. Чи тобі порядково платять?
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22.07.2025 14:53 Відповісти
Якщо 263 - за і лише 13 - проти , отже які питання ?
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22.07.2025 14:29 Відповісти
Які питання? Очевидна коаліція по знищенню України: Риги, та їх Слуги.
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22.07.2025 14:42 Відповісти
Ну що,панове,зламали систему в 19р?
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22.07.2025 14:29 Відповісти
Осінь 2017-го. Перший строк Трампа, якому піх@й. Обшуки в НАБУ, арешт та побиття співробітників СБУшниками. Генплокулол надривається перед камерами.
Як тоді преза звали, чорт, забув.
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22.07.2025 14:56 Відповісти
клікбейт, яник в ростові напевно не розуміє - пачіму он, а не я
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22.07.2025 14:30 Відповісти
і коли це НАБУ та САП були незалежними 😂?
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22.07.2025 14:30 Відповісти
І коли це ти припинив дрочити перед обідом?
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22.07.2025 14:58 Відповісти
"Слуги" вже давно вивезли своє барахло в Європу а Україна їм там нафіг не потрібна.
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22.07.2025 14:34 Відповісти
час позбавлятися слуг разом з уродом
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22.07.2025 14:38 Відповісти
Стійке дежаву 2012-2013 , коли ми ще з кацапами не воювали.
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22.07.2025 14:43 Відповісти
 
 