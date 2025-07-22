Климпуш-Цинцадзе про законопроєкт №12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП: "Слуги" остаточно розвертають країну від євроінтеграційного курсу

Ухвалений сьогодні Верховною Радою законопроєкт №12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП, розвертає Україну на шляху до євроінтеграції.

Про це повідомила у фейсбуку народна депутатка, голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, інформує Цензор.НЕТ.

"Запам'ятайте сьогоднішній день. Це коли слуги зі своїми милицями розвертають остаточно країну від євроінтеграційного курсу, попри всі красиві гасла і вказування виключно на європейців у затягуванні відкриття першого кластеру. Знищується незалежність та спроможність антикорупційних органів НАБУ та САП, які є ключовими для демократичної трансформації, для безвізу, для майбутнього", - зазначила вона.

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Законопроєкт №12414

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

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