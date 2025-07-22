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Новини Тиск на НАБУ
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Ми попереджали партнерів, що "щось планується по НАБУ та САП", - Кривонос

НАБУ та САП попереджали партнерів про тиск на антикорупційні органи

Директор НАБУ Семен Кривонос розповів, що антикорупційні органи комунікували з партнерами щодо ситуації з НАБУ та САП.

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми комунікуємо з усіма партнерами постійно. Ми почали комунікувати з ними одразу, ще коли розпочалася ця брудна атака по  Telegram-каналах. Ми одразу, протягом кількох місяців, комунікуємо та попереджаємо. У нас була інформація, що щось планується по НАБУ та САП. Ми попереджали, писали листи, зверталися до відповідних представництв, посольств, в міжнародні організації. Говорили про те, що такий сценарій розвитку подій може бути. Вони були дуже добре поінформовані, що такі дії відбуваються.

Зараз ми продовжуємо з ними комунікувати. В принципі, дана битва не програна, вона ще триває", - наголосив він.

Кривонос вважає, що громадянське суспільство та незалежні медіа всю цю ситуацію виправлять.

Читайте: Нардепи, які мають конфлікт інтересів, радісно голосували за законопроєкт №12414, - директор НАБУ

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також читайте: Зрадників викривали в різних органах, але це не привід знищувати антикорупційну інфраструктуру, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (5149) Кривонос Семен (47)


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Так вони теж бачили шо ви дармоїди ..непотріб..паразити на твої Укрпїни
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22.07.2025 14:48 Відповісти
А ми попереджали ще в 19-му, що ось так все і буде! Поки ви попереджаєте партнері десь за кордоном, ми попереджали і відстоювали тут, в Україні ще в ті часи, коли ви купували оті "тактичні шкарпетки", ми попереджали всіх, але ж усі чомусь одразу переводили розмову на "а ваш ПАрАшЕнкА..." і, до речі, при Порошенко вас(НАБУ і САП) заснували і дали вам ЗАКОНИ в руки, а ви все це використували в своїх шкурних інтересах! І, що саме дике - ви всі й досі НЕ хочете зрозуміти ЧОМУ все це зараз відбувається! Ви й досі дивитесь на грантодавців, а не на тих, кому ви ЗОБОВ'ЯЗАНІ служити - народу України, державним інтересам, а не якомусь маланському корпоративу, зборищу бандюганів та мєнтів чи про_кУр-ворів. Просрали все.
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22.07.2025 14:58 Відповісти
А хтось реально вважає, що в НАБУ та САП всі такі "білі-пухнасті патріоти, що живуть на зарплату" ? Ось чомусь я не вірю! В нашій країні КОЖНА держ.контора в корупції, схематозі та відкатах...
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22.07.2025 15:12 Відповісти
 
 