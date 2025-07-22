Ми попереджали партнерів, що "щось планується по НАБУ та САП", - Кривонос
Директор НАБУ Семен Кривонос розповів, що антикорупційні органи комунікували з партнерами щодо ситуації з НАБУ та САП.
Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми комунікуємо з усіма партнерами постійно. Ми почали комунікувати з ними одразу, ще коли розпочалася ця брудна атака по Telegram-каналах. Ми одразу, протягом кількох місяців, комунікуємо та попереджаємо. У нас була інформація, що щось планується по НАБУ та САП. Ми попереджали, писали листи, зверталися до відповідних представництв, посольств, в міжнародні організації. Говорили про те, що такий сценарій розвитку подій може бути. Вони були дуже добре поінформовані, що такі дії відбуваються.
Зараз ми продовжуємо з ними комунікувати. В принципі, дана битва не програна, вона ще триває", - наголосив він.
Кривонос вважає, що громадянське суспільство та незалежні медіа всю цю ситуацію виправлять.
Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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