Мы предупреждали партнеров, что "что-то планируется относительно НАБУ и САП", - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос рассказал, что антикоррупционные органы коммуницировали с партнерами по ситуации с НАБУ и САП.

Об этом он заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы коммуницируем со всеми партнерами постоянно. Мы начали коммуницировать с ними сразу, еще когда началась эта грязная атака по Telegram-каналам. Мы сразу, в течение нескольких месяцев, коммуницируем и предупреждаем. У нас была информация, что что-то планируется по НАБУ и САП. Мы предупреждали, писали письма, обращались в соответствующие представительства, посольства, в международные организации. Говорили о том, что такой сценарий развития событий может быть. Они были очень хорошо проинформированы, что такие действия происходят.

Сейчас мы продолжаем с ними коммуницировать. В принципе, данная битва не проиграна, она еще продолжается", - подчеркнул он.

Кривонос считает, что гражданское общество и независимые медиа всю эту ситуацию исправят.

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Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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