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Новости Давление на НАБУ
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Мы предупреждали партнеров, что "что-то планируется относительно НАБУ и САП", - Кривонос

НАБУ и САП предупреждали партнеров о давлении на антикоррупционные органы

Директор НАБУ Семен Кривонос рассказал, что антикоррупционные органы коммуницировали с партнерами по ситуации с НАБУ и САП.

Об этом он заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы коммуницируем со всеми партнерами постоянно. Мы начали коммуницировать с ними сразу, еще когда началась эта грязная атака по Telegram-каналам. Мы сразу, в течение нескольких месяцев, коммуницируем и предупреждаем. У нас была информация, что что-то планируется по НАБУ и САП. Мы предупреждали, писали письма, обращались в соответствующие представительства, посольства, в международные организации. Говорили о том, что такой сценарий развития событий может быть. Они были очень хорошо проинформированы, что такие действия происходят.

Сейчас мы продолжаем с ними коммуницировать. В принципе, данная битва не проиграна, она еще продолжается", - подчеркнул он.

Кривонос считает, что гражданское общество и независимые медиа всю эту ситуацию исправят.

Читайте: Нардепы, которые имеют конфликт интересов, радостно голосовали за законопроект №12414, - директор НАБУ

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Также читайте: Предателей разоблачали в разных органах, но это не повод уничтожать антикоррупционную инфраструктуру, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (4276) Кривонос Семен (35)


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Так вони теж бачили шо ви дармоїди ..непотріб..паразити на твої Укрпїни
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22.07.2025 14:48 Ответить
А ми попереджали ще в 19-му, що ось так все і буде! Поки ви попереджаєте партнері десь за кордоном, ми попереджали і відстоювали тут, в Україні ще в ті часи, коли ви купували оті "тактичні шкарпетки", ми попереджали всіх, але ж усі чомусь одразу переводили розмову на "а ваш ПАрАшЕнкА..." і, до речі, при Порошенко вас(НАБУ і САП) заснували і дали вам ЗАКОНИ в руки, а ви все це використували в своїх шкурних інтересах! І, що саме дике - ви всі й досі НЕ хочете зрозуміти ЧОМУ все це зараз відбувається! Ви й досі дивитесь на грантодавців, а не на тих, кому ви ЗОБОВ'ЯЗАНІ служити - народу України, державним інтересам, а не якомусь маланському корпоративу, зборищу бандюганів та мєнтів чи про_кУр-ворів. Просрали все.
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22.07.2025 14:58 Ответить
А хтось реально вважає, що в НАБУ та САП всі такі "білі-пухнасті патріоти, що живуть на зарплату" ? Ось чомусь я не вірю! В нашій країні КОЖНА держ.контора в корупції, схематозі та відкатах...
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22.07.2025 15:12 Ответить
Они коррупционеры сожрали других.Кстати все забыли что м этих двух шарашкиных контор был почти нулевой выхлом при многомиллионном финансировании..
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22.07.2025 15:56 Ответить
🤣
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22.07.2025 16:16 Ответить
А що на це скажуть 73% Zелених в и б л я д к і в? Чи язики в сраку повстромляли?
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22.07.2025 16:32 Ответить
 
 