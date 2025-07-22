Троє працівників НАБУ були травмовані під час обшуків, - Кривонос

Під час обшуків СБУ троє детективів Національного антикорупційного бюро зазнали травм. При цьому після обшуку, детективи звернулися до медзакладів по допомогу, однак їм або відмовляли у знятті побоїв, або "робили це неохоче".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ та hromadske, про це під час брифінгу заявив керівник Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос.

Він зазначив, що з керівниками певних лікувальних закладів "проводилася робота", аби не приймати працівників Бюро для фіксування тілесних ушкоджень.

За словами Кривоноса, таку вказівку медзакладам надав один із підрозділів Київської міської державної адміністрації.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.