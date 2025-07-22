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Новини Обшук у НАБУ
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Одного з керівників детективів НАБУ Магамедрасулова взяли під варту до 16 вересня

Справа Руслана Магамедрасулова Обрано запобіжний захід

Одному з керівників детективів НАБУ Руслану Магамедрасулову суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою до 16 вересня без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Захист заявив, що ухвала незаконна та подаватиме апеляцію.

Читайте: Громадяни мають право п#здити депутатів, які проголосували проти НАБУ, - Парасюк

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрадників викривали в різних органах, але це не привід знищувати антикорупційну інфраструктуру, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (5149) суд (11791) запобіжний захід (524)


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Топ коментарі
+1
Цікаво якою мовою послуговується Руслан Сєнтябрєвіч Мегаметрасулов на робочому місці?...
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22.07.2025 17:13 Відповісти
+1
своєму Єрмаку розкажи
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22.07.2025 17:31 Відповісти
+1
А ваньку баканова за зябра взяти? Чи ета другоє?
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22.07.2025 18:12 Відповісти
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Це вказівка Зеленського. Незалежних інститутів в країні на має бути !
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22.07.2025 17:07 Відповісти
Цікаво якою мовою послуговується Руслан Сєнтябрєвіч Мегаметрасулов на робочому місці?...
показати весь коментар
22.07.2025 17:13 Відповісти
своєму Єрмаку розкажи
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22.07.2025 17:31 Відповісти
дєрмака можна в камеру до цього магомедова
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22.07.2025 17:46 Відповісти
Напьорсточніки: завтра Вован під тимском ЄС з широкої руки візьме і наложить вето. І тіпа "не проканало"
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22.07.2025 17:30 Відповісти
А українці на передку з 2014, жодного комбрига з подібним призвищем немає
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22.07.2025 18:07 Відповісти
Что за в мире животных?
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22.07.2025 18:08 Відповісти
А ваньку баканова за зябра взяти? Чи ета другоє?
показати весь коментар
22.07.2025 18:12 Відповісти
 
 