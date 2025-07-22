Одного з керівників детективів НАБУ Магамедрасулова взяли під варту до 16 вересня
Одному з керівників детективів НАБУ Руслану Магамедрасулову суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою до 16 вересня без права внесення застави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Захист заявив, що ухвала незаконна та подаватиме апеляцію.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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