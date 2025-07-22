Громадяни мають право п#здити депутатів, які проголосували проти НАБУ, - Парасюк

Екснардеп та військовослужбовець Володимир Парасюк прокоментував прийняття Верховною Радою закону №12414, що фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Пам’ятаю, коли створювались НАБУ і САП, почув таку фразу: Ефективність цих інституцій буде зрозумілою тоді, коли влада почне їх знищувати. Коли почнеться дискредитаційна кампанія про них.

Я був співавтором законопроєкту про НАБУ і добре памʼятаю як важко було запустити цей процес. Який був спротив.

Що за попередньої влади, що за теперішньої ці дві структури зазнають шаленого тиску. Думаю, всі вже здогадались чому. Бо антикорупційні удари спрямовані не на середню ланку чиновників, а по найвищих посадових особах. Депутати, міністри, високого рівня правоохоронці - всі відчувають страх. Всі розуміють: от тут не вирішується ніяк", - написав Парасюк у фейсбуці.

Він також звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом не підписувати прийнятий Радою закон.

"Пане Президенте, не знаю хто вам це радить, але зупиніть невідворотні процеси. Не підписуйте цю ганьбу. Ми будемо втрачати підтримку партнерів. Ми будемо ставати слабшими. У нас жахлива війна і весь цей треш читають військові. Зараз і так важко знайти мотивацію, а тут знову хтось хоче пробити дно. Знищуючи цілу антикорупційну інфраструктуру, ми забираємо у наших дітей майбутнє", - зазначив екснардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідація незалежності НАБУ та САП: найбільше голосів віддали "слуги народу". СПИСОК

Парасюк вважає, що громадяни мають право демонструвати свою неповагу та обурення народним депутатам, що проголосували за фактичну ліквідацію антикорупційних органів в Україні. "Друзі, можете видрукувати собі поіменний список депутатів, які за це проголосували і при будь-якій зустрічі їх п#здити. У вас є це право", - наголосив він.

Ліквідація незалежності НАБУ та САП

21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.