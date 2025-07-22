УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12169 відвідувачів онлайн
Новини Тиск на НАБУ Ліквідація незалежності НАБУ та САП
8 334 109

Громадяни мають право п#здити депутатів, які проголосували проти НАБУ, - Парасюк

рада

Екснардеп та військовослужбовець Володимир Парасюк прокоментував прийняття Верховною Радою закону №12414, що фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Пам’ятаю, коли створювались НАБУ і САП, почув таку фразу: Ефективність цих інституцій буде зрозумілою тоді, коли влада почне їх знищувати. Коли почнеться дискредитаційна кампанія про них.

Я був співавтором законопроєкту про НАБУ і добре памʼятаю як важко було запустити цей процес. Який був спротив.

Що за попередньої влади, що за теперішньої ці дві структури зазнають шаленого тиску. Думаю, всі вже здогадались чому. Бо антикорупційні удари спрямовані не на середню ланку чиновників, а по найвищих посадових особах. Депутати, міністри, високого рівня правоохоронці - всі відчувають страх. Всі розуміють: от тут не вирішується ніяк", - написав Парасюк у фейсбуці.

Він також звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом не підписувати прийнятий Радою закон.

"Пане Президенте, не знаю хто вам це радить, але зупиніть невідворотні процеси. Не підписуйте цю ганьбу. Ми будемо втрачати підтримку партнерів. Ми будемо ставати слабшими. У нас жахлива війна і весь цей треш читають військові. Зараз і так важко знайти мотивацію, а тут знову хтось хоче пробити дно. Знищуючи цілу антикорупційну інфраструктуру, ми забираємо у наших дітей майбутнє", - зазначив екснардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідація незалежності НАБУ та САП: найбільше голосів віддали "слуги народу". СПИСОК

Парасюк вважає, що громадяни мають право демонструвати свою неповагу та обурення народним депутатам, що проголосували за фактичну ліквідацію антикорупційних органів в Україні. "Друзі, можете видрукувати собі поіменний список депутатів, які за це проголосували і при будь-якій зустрічі їх п#здити. У вас є це право", - наголосив він.

Парасюк дозволив пиздити депутатів

Ліквідація незалежності НАБУ та САП

21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Автор: 

НАБУ (5149) ВР (15108) Парасюк Володимир (191) САП (2277)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Зелені гніди зовсім знахабніли після справа на кума презЕдента.
показати весь коментар
22.07.2025 16:39 Відповісти
+19
Поки існує Зеля, український народ має знищуватися корупцією, зрадою, діяльністю влади на користь рашки.
показати весь коментар
22.07.2025 16:40 Відповісти
+15
Поки копали під тих кого треба, то все було ок. А зараз у розслідуванні вийшли самі на себе, вот і результат
показати весь коментар
22.07.2025 16:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну а если по чесноку пани та панове, то эти антикоррупционные органы дали какой-то нулевой результат за время своего существования, может и правильно что их сейчас на ноль множат..
показати весь коментар
22.07.2025 17:43 Відповісти
Ну шо народ як каже зелене шобло повоняем та заткнемся віаю держпереворот в часи януковича відбувся вся шобло пє шампанське та тиче дулі всьому суспілству
показати весь коментар
22.07.2025 17:53 Відповісти
Що ж це робицця!
"Пріводітєлі" Зеленьського до влади типу Каленюк, Шабуніна, Вєдєрнікова, забігали, коли їх кумір почав по ним самим ходити.
Тут і Вовік Парасюк, поковирявшись пальчиком у пісочнику " сміливо крикнув", дєпутати вінаваті.
Наче Це не Вовік Парасюк і інші " любітєлі" младіх літс всадили в кресло іншого Вовіка, при монопольній владі якого НІЯКІ ДЕПУТАТИ НІЧОГО НЕ ВИРІШУЮТЬ. А вирішує приведений Вовік, на пару із супєрвайзєром Єрмаком.
Парасюк, може досить дурника валяти?
Визнай прилюдно, мвою помилку, а якщо ти її не бажаєш визнати, то крпійка твоєму показному " возмушєнію".
показати весь коментар
22.07.2025 17:56 Відповісти
Так то воно так, але поки депутати "пи.дять" українців недолугими законами, корупцією, та і взагалі, як тільки хочуть бо нема жодного реального впливу на їх потужну діяльність на "благо" Держави.
показати весь коментар
22.07.2025 18:00 Відповісти
Знову "депутати".
А ЗЄ харошій. Проста не знав
показати весь коментар
22.07.2025 18:15 Відповісти
Очередное сотрясение воздуха. Действий ноль
показати весь коментар
22.07.2025 18:23 Відповісти
Не забудьте відпи#дити заразом Юлю і кулю в лоб, і взагалі всіх тих, хто стояв на майдані і розповідав, як ми всі дружно заможно заживемо !!!!!
показати весь коментар
22.07.2025 18:32 Відповісти
"Слуг народу" і К, рангом нище (район, місто, обл.) можна *******? Чи тільки елітних?
показати весь коментар
22.07.2025 18:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 