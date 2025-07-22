Ліквідація незалежності НАБУ та САП: найбільше голосів віддали "слуги народу". СПИСОК

Стали відомі народні депутати з фракцій у ВР, які 22 липня проголосували за закон №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Про це повідомив рух "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ.

Так, "за" проголосували 263 обранці. Найбільше голосів "за" дали фракція "Слуги народу" (185), також їх підтримали більшість депутатів з "ПЗЖМ" (18), "Довіри" (17), "Батьківщини" (15), "За майбутнє" (10) й "Відновлення України" (9).

Крім того, три голоси "за" дала "Європейська солідарність", один — "Голосу", і ще пʼять — позафракційні.

Рух "ЧЕСНО" показав, хто саме з депутатів проголосував за знищення незалежності антикорупційних органів.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.