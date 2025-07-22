Ліквідація незалежності НАБУ та САП: найбільше голосів віддали "слуги народу". СПИСОК
Стали відомі народні депутати з фракцій у ВР, які 22 липня проголосували за закон №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Про це повідомив рух "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ.
Так, "за" проголосували 263 обранці. Найбільше голосів "за" дали фракція "Слуги народу" (185), також їх підтримали більшість депутатів з "ПЗЖМ" (18), "Довіри" (17), "Батьківщини" (15), "За майбутнє" (10) й "Відновлення України" (9).
Крім того, три голоси "за" дала "Європейська солідарність", один — "Голосу", і ще пʼять — позафракційні.
Рух "ЧЕСНО" показав, хто саме з депутатів проголосував за знищення незалежності антикорупційних органів.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
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т.е по вашему все в порядке вещей? так и должно быть? кстати те, на кого намекаете, и не обещали "весна пришла, сажать будем", хотя бы дуру из вас не делали, и то хорошо
Тобто ви стверджуєте, що Порошенко на Майдане не обіцяв покарати олігархів, ригів, овоча, мартвечука і тих дав наказ стріляти по людям????/???? Не обіцяв довести до суду справи про вбивства на Майдані і в Одесі?
«Я вас заверяю, что в настоящее время над коррупционными схемами, которые еще действуют в Украине, нет зонтика самой высокой власти», - подчеркнул он, добавив, что в рамках полномочий президента сделает все, чтобы коррупционеры «сидели в тюрьме»
"И для тех, кто пытается коррупцию устроить в военкоматах, и для тех, кто пытается коррупцию устроить в правоохранительных органах и в прокуратуре, и для тех, кто собирается устроить коррупции в органах местного самоуправления, на государственных предприятиях, везде - выжженная земля будет под теми, кто занимается коррупцией"
2016
"Никто из виновных в гибели активистов во время Революции достоинства не останется безнаказанным.
Об этом 20 февраля заявил президент Петр Порошенко на встрече с семьями Героев Небесной Сотни, сообщает пресс-служба главы государства."
У складі фракції БЮТ?
Голосував "за"?
Абдуллін Олександр
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Бондарєв Костянтин
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Власенко Сергій
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Дубіль Валерій
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Євтушок Сергій
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Кабаченко Володимир
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Крулько Іван
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Кучеренко Олексій
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Лукашук Богдан
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Лабунська Анжеліка
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✅
Цимбалюк Михайло
✅
✅
…
бо інших партій не цікаво, там всі як один-лайно)))
Х.з. шо творицця...
Дорога в митний союз - відкрита.
Перемогли. Здобули.
Поки найвідданіші українці вбивають ворогів і вмирають за Україну на фронті, 263 народні депутати проголосували за інше наше майбутнє - ручний НАБУ та САП під генпрокурором, який під президентом.
Бо що? Бо своїх відмазувати треба якось, а не оці всі ваші розслідування, відповідальність, і незалежні державні інституції.
Жесть.
Зокрема, правками до законопроекту Генпрокурор наділяється повноваженнями:
❗бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам
❗надавати НАБУ обов'язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ, передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам
❗передоручати розслідування справ, які відносяться до підслідності НАБУ, іншим органам.
❌ Символічно, що законопроєкт №12414 було зареєстровано 16 січня 2025 року
Віктор Федорович Володимир Олександрович, якщо ми програємо війну, значна частина цієї поразки буде спричинена саме сьогоднішніми подіями і вашим підписом.
і європейська солідарність?
оце, я розумію.....
Хз що там трапилося .
Южаніна щодо закону про "євробляхи"
В жодному разі не можна дозволяти думати кожному громадянину, що він сам може вирішувати, яка податкова або митна політика має існувати в країні.
А от інші - чого?
Мустафа! Невже здався?
Я бы и сам проголосовал.
Всі ці люди, навічно увійдуть в історію України, нарівні з тими хто голосував за диктаторські закони Януковича. Хоча замість історії, мають увійти у в'язницю.
Федір Сидоренко
А які результати роботи НАБУ? скільки корупціонерів посадили за 24 рік? скільки грошей повернули в бюджет?
понабирають довбограїв в боти, а я їм в мордяки лінк тикати повинен.
1. в кількості посажених корупціонерів.
2. в кількості повернених в бюджет грошей.
в обох випадках їх результативність поганенька.
якщо у вас є якісь інші критерїї оцінювання їх роботи - напишіть. мені цікаво.
⚖️ Скількох корупціонерів притягнули до відповідальності?
У першому півріччі 2024: детективи НАБУ і прокурори САП зареєстрували 323 нові провадження, повідомили про підозру 166 особам, скерували до суду 64 обвинувальних акти (щодо 131 особи), до суду вже дійшло 27 обвинувальних вироків, якими були засуджені 36 корупціонерів
За весь 2024 рік: почали 658 нових проваджень, повідомили про підозру 231 особі, скерували до суду рекордні 113 обвинувальних актів; серед підозрюваних - чинні міністри, народні депутати, судді, чиновники найвищого рівня
На жаль, точної суми засуджених за рік (мабуть - повністю набраних законної сили вироків) не вказано, але у першому півріччі - це було 36 осіб; за другу половину - даних про вироки відсутні, але загальна кількість скерованих актів - 113
💰 Скільки повернули державі коштів та арештували активів? Економічний ефект (включно запобігання, відшкодування, конфіскація):
За перше півріччя 2024 - понад 3,7 млрд грн, з яких:
3,3 млрд грн заощаджено при закупівлі дронів,
83 млн грн спрямовано на ЗСУ,
209,3 млн грн відшкодовано державі,
102,3 млн грн конфісковано в дохід держави
За весь 2024 рік:
До держави повернуто 823 млн грн,
На підозрювачів накладено арешт активів на загальну суму 6,8 млрд грн
Крім того, до суду подано 12 позовів на понад 55 млн грн стягнення необґрунтованих активів чиновників, а на оборонні потреби передано понад 2,4 млрд грн зі штрафів, застав і угод зі слідством
💸 Бюджетні видатки - скільки коштували НАБУ, САП та інші
За даними офіційного бюджету-2024 року та аналітичних джерел:
НАБУ (Національне антикорупційне бюро України): 1,87 млрд грн, що на 50 % більше, ніж у 2023 році, коли було виділено 1,26 млрд грн
САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура): приблизно 0,20 млрд грн (200 млн грн) на 2024 рік - на тому ж рівні, що і у 2023
Разом із іншими ключовими структурами - НАЗК (нацагентство), АРМА і ВАКС - загальні витрати на антикорупційний блок - близько 4 млрд грн для 2024 року
Таким чином, якщо брати сукупно НАЗК, НАБУ, САП, ВАКС та АРМА, загальний обсяг фінансування антикорупційної інфраструктури сягнув приблизно 4 млрд гривень у 2024-му.
📊 Порівняння з ефективністю
Фактичні надходження до бюджету внаслідок діяльності цих органів - менш як 1 млрд грн, згідно з офіційними оцінками. Наприклад, згідно з НАБУ це було близько 960 млн грн повернень і відшкодувань
Одна з оцінок аналізу експертів інституту геополітики зазначає: при витратах у ~4 млрд грн, результативність виявилась значно меншою - менше 1 млрд грн повернень
Це чатГПТ відповів.
А які вироки винесено і якого рівня засуджені корупціонери? Варто заради них утримувати цю когорту "борців з корупцією"?
В ЕС всього 3 гниди завелись з 27.
дурна Зєля думає, (поки Шо), що то солодка колискова для неї, сонцесяйної..
Богдан@boikobogdan1
Про Пекло в Україні. На Банковій ПРОГОЛОШЕНО В УКРАЇНІ РЕЖИМ ПУБЛІЧНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ДИКТАТУРИ-ДЕРЖАВИ СТАЦІОНАРНОГО БАНДИТА. ВИРОСТИЛИ МОНСТРА ЄВРОПА І БАЙДЕН/САЛІВАН.