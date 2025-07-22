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Новини Тиск на НАБУ Ліквідація незалежності НАБУ та САП
7 371 99

Ліквідація незалежності НАБУ та САП: найбільше голосів віддали "слуги народу". СПИСОК

Стали відомі народні депутати з фракцій у ВР, які 22 липня проголосували за закон №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Про це повідомив рух "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ.

Так, "за" проголосували 263 обранці. Найбільше голосів "за" дали фракція "Слуги народу" (185), також їх підтримали більшість депутатів з "ПЗЖМ" (18), "Довіри" (17), "Батьківщини" (15), "За майбутнє" (10) й "Відновлення України" (9).

Крім того, три голоси "за" дала "Європейська солідарність", один — "Голосу", і ще пʼятьпозафракційні.

Рух "ЧЕСНО" показав, хто саме з депутатів проголосував за знищення незалежності антикорупційних органів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація навколо НАБУ та САП може вплинути на допомогу від ЄС, - Кривонос

набу сап
набу сап

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Автор: 

НАБУ (5149) ВР (15108) депутат (1786) САП (2277) ЧЕСНО (111)


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Топ коментарі
+20
Це просто продовження державного первороту, який давно вже здійснений єрмаком під прикриттям нікчемного зеленського!
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22.07.2025 16:26 Відповісти
+19
Алєксєєв,Джемільов, Южаніна...
Х.з. шо творицця...
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22.07.2025 16:24 Відповісти
+15
ВЕСНА ПРОЙШЛА! САДЖАТИ ВЖЕ НЕ БУДЕМ!
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22.07.2025 16:24 Відповісти
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ВЕСНА ПРОЙШЛА! САДЖАТИ ВЖЕ НЕ БУДЕМ!
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22.07.2025 16:24 Відповісти
З 19 року нікуя не саджалось. Поле всяким мотлохом заросло.
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22.07.2025 16:28 Відповісти
"А кого посадили в 2014-2018 році?"

т.е по вашему все в порядке вещей? так и должно быть? кстати те, на кого намекаете, и не обещали "весна пришла, сажать будем", хотя бы дуру из вас не делали, и то хорошо
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22.07.2025 16:38 Відповісти
Це факт. Посаджених дуже мало з 1991 року. І цей тренд зберігається досі. А розмов то було...
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22.07.2025 16:39 Відповісти
Я за ситуацією слідкую. Я про ******* який обіцяв саджати.
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22.07.2025 16:49 Відповісти
А хто не обіцяв? Я добре пом'ятаю, як на сцені Майдану бив все в груди Порошенко, Яйценюк, Сабаков і всі хто мріяв і став владою, обіцяючі пересадити всіх хто довів Україну до стану народного вибуху, ригам була обіцяна в'язниця безальтернативно, і медведчукам і портновим, і тим хто вбивпв на Майдані. І шо? І де?
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22.07.2025 17:02 Відповісти
Брехло--таких обіцянок НЕ БУЛО,
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22.07.2025 17:13 Відповісти
«шото с паматью вашей стало»
Тобто ви стверджуєте, що Порошенко на Майдане не обіцяв покарати олігархів, ригів, овоча, мартвечука і тих дав наказ стріляти по людям????/???? Не обіцяв довести до суду справи про вбивства на Майдані і в Одесі?
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22.07.2025 17:28 Відповісти
2015
«Я вас заверяю, что в настоящее время над коррупционными схемами, которые еще действуют в Украине, нет зонтика самой высокой власти», - подчеркнул он, добавив, что в рамках полномочий президента сделает все, чтобы коррупционеры «сидели в тюрьме»

"И для тех, кто пытается коррупцию устроить в военкоматах, и для тех, кто пытается коррупцию устроить в правоохранительных органах и в прокуратуре, и для тех, кто собирается устроить коррупции в органах местного самоуправления, на государственных предприятиях, везде - выжженная земля будет под теми, кто занимается коррупцией"

2016
"Никто из виновных в гибели активистов во время Революции достоинства не останется безнаказанным.
Об этом 20 февраля заявил президент Петр Порошенко на встрече с семьями Героев Небесной Сотни, сообщает пресс-служба главы государства."
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22.07.2025 17:30 Відповісти
Зеленим мотлохом
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22.07.2025 17:17 Відповісти
Тільки торкнулися кума найвеличнішого, так одразу розформували.
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22.07.2025 16:34 Відповісти
Ім'я

У складі фракції БЮТ?

Голосував "за"?

Абдуллін Олександр





Бондарєв Костянтин





Власенко Сергій





Дубіль Валерій





Євтушок Сергій





Кабаченко Володимир





Крулько Іван





Кучеренко Олексій





Лукашук Богдан





Лабунська Анжеліка





Цимбалюк Михайло





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22.07.2025 16:41 Відповісти
а три покидьки з ЄвроСолідарності? імена в студію
бо інших партій не цікаво, там всі як один-лайно)))
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22.07.2025 18:18 Відповісти
А кого саджати?самі ж себе не будуть саджати максимум виконавців, а не організаторів.
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22.07.2025 18:22 Відповісти
Алєксєєв,Джемільов, Южаніна...
Х.з. шо творицця...
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22.07.2025 16:24 Відповісти
не смій! це, непримиренна опозиція!
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22.07.2025 16:28 Відповісти
В Євросоюз можна вже не йти.

Дорога в митний союз - відкрита.

Перемогли. Здобули.

Поки найвідданіші українці вбивають ворогів і вмирають за Україну на фронті, 263 народні депутати проголосували за інше наше майбутнє - ручний НАБУ та САП під генпрокурором, який під президентом.

Бо що? Бо своїх відмазувати треба якось, а не оці всі ваші розслідування, відповідальність, і незалежні державні інституції.

Жесть.

Зокрема, правками до законопроекту Генпрокурор наділяється повноваженнями:

❗бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам

❗надавати НАБУ обов'язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ, передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам

❗передоручати розслідування справ, які відносяться до підслідності НАБУ, іншим органам.

❌ Символічно, що законопроєкт №12414 було зареєстровано 16 січня 2025 року

‌В‌і‌к‌т‌о‌р‌ ‌Ф‌е‌д‌о‌р‌о‌в‌и‌ч‌ Володимир Олександрович, якщо ми програємо війну, значна частина цієї поразки буде спричинена саме сьогоднішніми подіями і вашим підписом.
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22.07.2025 17:11 Відповісти
Завали ліццццццо, мерзота зеленкуВато - рашистське
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22.07.2025 17:15 Відповісти
Крадуни у народу. Тепер побачим чи зевеличний цю ***** підпише.
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22.07.2025 16:26 Відповісти
Це просто продовження державного первороту, який давно вже здійснений єрмаком під прикриттям нікчемного зеленського!
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22.07.2025 16:26 Відповісти
отакої!
і європейська солідарність?
оце, я розумію.....
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22.07.2025 16:27 Відповісти
А могли бути якісь сумніви щодо джемільова? южаніну сином підчепили, а алєксєєв вийшов під заставу!
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22.07.2025 16:40 Відповісти
А як що до тих хто утримався , 5 чоловік .? І серед них лідер партії . Ще двоє не захотіли голосувати .
Хз що там трапилося .
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22.07.2025 17:11 Відповісти
Від ЄС проголосувало 11 % депутатів, від "Батьківщини"- 60 %, відчуте різницю!
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22.07.2025 17:01 Відповісти
Нема ніякої різниці.
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22.07.2025 17:35 Відповісти
Війна закінчиться- владі приготуватись! Депутатів в окопи!
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22.07.2025 16:27 Відповісти
У ями.
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22.07.2025 16:41 Відповісти
алексеєв-южаніна-джемілєв-ці тварі тоже за корупцію
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22.07.2025 16:27 Відповісти
Джерело: https://censor.net/ua/n3098315

Южаніна щодо закону про "євробляхи"
В жодному разі не можна дозволяти думати кожному громадянину, що він сам може вирішувати, яка податкова або митна політика має існувати в країні.
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22.07.2025 16:34 Відповісти
з алексєєвим - зрозуміло: не мав права, але взяв готівкою адвокатський гонорар адвокатської фірми, яка йому належить по праву приватної власності... його тоді набушники попутали, приписали хабар, зараз тягають по судам.
А от інші - чого?
Мустафа! Невже здався?
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22.07.2025 16:35 Відповісти
Логика. В НАБУ русские агенты, которые имеют доступ к государственной тайне. Оттого запретить им иметь такой доступ, так как у нас война.
Я бы и сам проголосовал.
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22.07.2025 16:28 Відповісти
А серед депутатів?
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22.07.2025 16:37 Відповісти
Депутаты не имеют доступа. Вообщем суть такая - есть госконтракты на которых крадут страшно, так как туда выделяется большая часть бюджета, который раздут из-за вливания ЕС. Туда залезли НАБУ. А власть такая - куда полезли, это государственная тайна. Разберемся после войны.
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22.07.2025 16:39 Відповісти
Это то что проголосовали
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22.07.2025 16:40 Відповісти
В мене питання - Зе порадився з лідерами ЕС чи ні?
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22.07.2025 16:29 Відповісти
мерзота зеленої влади на лице
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22.07.2025 16:29 Відповісти
Ганьба владі! Ганьба ВР! Ганьба депутатам! І не дай Бог Зеленському підписати закон!
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22.07.2025 16:30 Відповісти
І що Ви зробите? Ще один допис в інтернеті?
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22.07.2025 17:39 Відповісти
Звернулась до Президента .Номер звернення Х0-19081382
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22.07.2025 17:41 Відповісти
Хоч папір м'який під цим зверненням?А то у найвеличнішого дупа дуже тендітна,та ще й зализана до крові придворними сраколизами.
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22.07.2025 18:23 Відповісти
Яка влада це ОПГ,що бажає запобігти відповідальності за свої злочинні дії.
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22.07.2025 17:58 Відповісти
Южаніна???
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22.07.2025 16:30 Відповісти
так-ця тварина тоже там-мабуть дали на лапу слуги зеленського
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22.07.2025 16:32 Відповісти
Насчет квартир её и сына в элитных киевских ЖК появились вопросы на котрые она так и не смогла ответить. По её декларации официальных денег на покупку всего этого и близко нет
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22.07.2025 17:37 Відповісти
Ви ще скажіть, що вас Джемільов здивував.
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22.07.2025 18:45 Відповісти
Перелік людей, котрі самі визнали, що вони підтримують корупцію і є злодіями. Трохи пізніше буде ще один потужний підпис під цим визнанням.
Всі ці люди, навічно увійдуть в історію України, нарівні з тими хто голосував за диктаторські закони Януковича. Хоча замість історії, мають увійти у в'язницю.
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22.07.2025 16:33 Відповісти
Джемилев з Южаніною запроданці та гниди
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22.07.2025 16:35 Відповісти
з 25 фракції БЮТ - 15!!!
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22.07.2025 16:36 Відповісти
а чому б і ні? Юля - мама української корупції!
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22.07.2025 16:50 Відповісти
вже баба 😂 української корупції
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22.07.2025 16:51 Відповісти
я би сказав бабця!
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22.07.2025 16:53 Відповісти
Угу...Бабуся.
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22.07.2025 18:25 Відповісти
Владимир Федорович Зеленкович
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22.07.2025 16:37 Відповісти
Рух «чесно» з безчесних і продажних, в тих в кого є свій прайс і райдер на замовлення з ким «непримиренно» боротися?)))) Не смішить.мої капці😂😂😂
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22.07.2025 16:37 Відповісти
А які результати роботи НАБУ? скільки корупціонерів посадили за 24 рік? скільки грошей повернули в бюджет?
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22.07.2025 16:39 Відповісти
А за 10 років існування?
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22.07.2025 16:43 Відповісти
загугліть, я не знаю
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22.07.2025 16:44 Відповісти
то зазгугли,
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22.07.2025 16:50 Відповісти
навыщо воно мені? тобі треба - ти й гугли.
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22.07.2025 16:55 Відповісти
ти писало?
Федір Сидоренко

А які результати роботи НАБУ? скільки корупціонерів посадили за 24 рік? скільки грошей повернули в бюджет?
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22.07.2025 16:57 Відповісти
ти читало? https://censor.net/ua/comments/locate/3564650/1b4afa86-9034-4d04-907c-a121972b905a

понабирають довбограїв в боти, а я їм в мордяки лінк тикати повинен.
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22.07.2025 17:25 Відповісти
довбограю, я тебе питав за конкретне питання, а не що ти писало після того, як зазгуглило. спочатку питає, каже, що йому не треба, коли пикою товчуть, то щось пошукало.
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22.07.2025 18:31 Відповісти
ох ти ж і дурне. не заплатять тобі грошей. ти гавкнуло набагато пізніше ніж я комент з відповіддю написав. згинь.
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22.07.2025 18:34 Відповісти
Всрався Педя, буває, їж не обляпайся.
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22.07.2025 18:36 Відповісти
всрався тут ти, і тобі не заплатять.
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22.07.2025 18:39 Відповісти
НАБУ- це запобіжник.Вони не повинні створювати профіт.Їхня робота впливає на загальну ситуацію в державі і дає свої результати в процесі очищення від копупціонерів
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22.07.2025 18:22 Відповісти
я вкурсі, це тому довбограю сідоренку треба пояснити?
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22.07.2025 18:28 Відповісти
в чому виміряти ефективність їх роботи?
1. в кількості посажених корупціонерів.
2. в кількості повернених в бюджет грошей.

в обох випадках їх результативність поганенька.

якщо у вас є якісь інші критерїї оцінювання їх роботи - напишіть. мені цікаво.
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22.07.2025 18:36 Відповісти
Южаніна мені ніколи не подобалась,надто морда в неї русснява і акцент кацапський,тепер я розумію чому, інтуїція моя не підвила цього разу
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22.07.2025 16:41 Відповісти
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22.07.2025 16:42 Відповісти
Ось що вдалося знайти про діяльність НАБУ (спільно з САП) у 2024 році:

⚖️ Скількох корупціонерів притягнули до відповідальності?
У першому півріччі 2024: детективи НАБУ і прокурори САП зареєстрували 323 нові провадження, повідомили про підозру 166 особам, скерували до суду 64 обвинувальних акти (щодо 131 особи), до суду вже дійшло 27 обвинувальних вироків, якими були засуджені 36 корупціонерів
За весь 2024 рік: почали 658 нових проваджень, повідомили про підозру 231 особі, скерували до суду рекордні 113 обвинувальних актів; серед підозрюваних - чинні міністри, народні депутати, судді, чиновники найвищого рівня
На жаль, точної суми засуджених за рік (мабуть - повністю набраних законної сили вироків) не вказано, але у першому півріччі - це було 36 осіб; за другу половину - даних про вироки відсутні, але загальна кількість скерованих актів - 113

💰 Скільки повернули державі коштів та арештували активів? Економічний ефект (включно запобігання, відшкодування, конфіскація):
За перше півріччя 2024 - понад 3,7 млрд грн, з яких:
3,3 млрд грн заощаджено при закупівлі дронів,
83 млн грн спрямовано на ЗСУ,
209,3 млн грн відшкодовано державі,
102,3 млн грн конфісковано в дохід держави

За весь 2024 рік:
До держави повернуто 823 млн грн,
На підозрювачів накладено арешт активів на загальну суму 6,8 млрд грн
Крім того, до суду подано 12 позовів на понад 55 млн грн стягнення необґрунтованих активів чиновників, а на оборонні потреби передано понад 2,4 млрд грн зі штрафів, застав і угод зі слідством

💸 Бюджетні видатки - скільки коштували НАБУ, САП та інші
За даними офіційного бюджету-2024 року та аналітичних джерел:
НАБУ (Національне антикорупційне бюро України): 1,87 млрд грн, що на 50 % більше, ніж у 2023 році, коли було виділено 1,26 млрд грн
САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура): приблизно 0,20 млрд грн (200 млн грн) на 2024 рік - на тому ж рівні, що і у 2023
Разом із іншими ключовими структурами - НАЗК (нацагентство), АРМА і ВАКС - загальні витрати на антикорупційний блок - близько 4 млрд грн для 2024 року
Таким чином, якщо брати сукупно НАЗК, НАБУ, САП, ВАКС та АРМА, загальний обсяг фінансування антикорупційної інфраструктури сягнув приблизно 4 млрд гривень у 2024-му.
📊 Порівняння з ефективністю
Фактичні надходження до бюджету внаслідок діяльності цих органів - менш як 1 млрд грн, згідно з офіційними оцінками. Наприклад, згідно з НАБУ це було близько 960 млн грн повернень і відшкодувань
Одна з оцінок аналізу експертів інституту геополітики зазначає: при витратах у ~4 млрд грн, результативність виявилась значно меншою - менше 1 млрд грн повернень

Це чатГПТ відповів.
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22.07.2025 16:42 Відповісти
"27 обвинувальних вироків, якими були засуджені 36 корупціонерів"

А які вироки винесено і якого рівня засуджені корупціонери? Варто заради них утримувати цю когорту "борців з корупцією"?
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22.07.2025 16:47 Відповісти
варто, бо їх бздить твоя зєльона шобла
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22.07.2025 17:15 Відповісти
Гоміки з шапітолію зеленого ,ви вже заї... всю країну своєю некомпетпентністю, мародерством та саботажем
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22.07.2025 17:25 Відповісти
НарештіБпп показали своє справжнє антиукраїнське фсбшне літсо
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22.07.2025 16:47 Відповісти
Хто всрався - невістка...
В ЕС всього 3 гниди завелись з 27.
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22.07.2025 17:08 Відповісти
Ой, Бют(ь)
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22.07.2025 17:28 Відповісти
Лідор в агонії
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22.07.2025 16:48 Відповісти
"Слуги наброду" раніше цупили пиво в супермаркетах, для них незалежний НАБУ та САП - це класово чужі елементи
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22.07.2025 16:52 Відповісти
Список ворогів народу України. Портнов свої списки составляв , а ВР тепер свій видала. Ганьба ВР , ганьба Зе і його команді! От за це загинула спочатку небесна сотня , потім в АТО гинули найкращі , потім з 2022 гинуть спочатку найкращі а пітім усі підряд. Нас мають за скот а не за людей , а ми терпимо , на нас сцуть , а ми вмиваемось і кажемо божа роса , на нас сруть , а ми облизуємось і кажемо варення , нас вбивають , а ми самі йдемо на забій. Влада веде нас на налигачі в кацапію , а щоб ми не пручались вішає нам на вуха локшину . І всі мовчать і терплять бо - НЕ НА ЧАСІ ! А коли буде на часі , коли передохнемо? Доді і буде нашим ворогам саме на часі.
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22.07.2025 17:01 Відповісти
Не забудьте ще один "список" - коли навесні 2020 вони вночі, коли всіх заперли "на карантин", голосували за продаж української землі (а заразом - і надр, і всього іншого).
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22.07.2025 18:39 Відповісти
Знает весь двор, мой приговор - слуга народа.
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22.07.2025 17:02 Відповісти
гниды гнилые и вороватые. чуть почувстовали опасность, сразу стали концы обрубать. НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
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22.07.2025 17:06 Відповісти
верховні"лідари" в дії) це просто супер шлях до ЄС , беремо приклад
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22.07.2025 17:11 Відповісти
Гей, зе!лені смєтуни. Годі кряхтіти - йдіть вже смєтайте.
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22.07.2025 17:12 Відповісти
козирний дермак зєлєнськага трон шатал..
дурна Зєля думає, (поки Шо), що то солодка колискова для неї, сонцесяйної..
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22.07.2025 17:28 Відповісти
Хлопці воіни гинуть на фронті захищаючи краіну від російської навали а ці гниди ту воюють за те щоб грабити краіну без законів всередини для них нема ніяких преград наше мичання та мовчання іх надихає як путлера все нахабніше та нахабніше себе вести навколо себе будують поліцейський заслон від народа даючи поліціїї привелегііі та матеріальні плюшки якби вже не було піздно держпероворот шобли пройшов законість знищенна повністю відстояти тепер тільки силовим методом бо свавіля проти народу по повній
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22.07.2025 17:34 Відповісти
https://x.com/boikobogdan1

Богдан@boikobogdan1



Про Пекло в Україні. На Банковій ПРОГОЛОШЕНО В УКРАЇНІ РЕЖИМ ПУБЛІЧНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ДИКТАТУРИ-ДЕРЖАВИ СТАЦІОНАРНОГО БАНДИТА. ВИРОСТИЛИ МОНСТРА ЄВРОПА І БАЙДЕН/САЛІВАН.
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22.07.2025 17:36 Відповісти
НУ ЩО ПАНОВЕ ДІЖДАЛИСЯ ??? ******* боротьбі з корупцією у вищих ешелонах . верещучка ж казала що ми навіть не розуміємо коли про таке говорять . наша нова жюля теж не бачить корупціі у себе під носом --- а все сталося після того як гаманець фофи і лєнки скумбріі чернишов попав під прес набу . як оні посмєлі тронуть нашего кума і наш кашельок --- ФСЬО КАНЄЦ ФІЛЬМА . тепер кишеньковий генпрокурор прикриє справу чернишова і виступить з гнєвной промовой на суді того покидька що бухой збив жінку --- УЛЬО 73 % ви ж не сумліваєтесь що фофан підпише оту ***** що вже підписав хряк стефанчук
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22.07.2025 18:16 Відповісти
Сумніваюся, що там навіть Стефанчука є підпис.
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22.07.2025 18:41 Відповісти
Треба знімати Зе виродка
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22.07.2025 18:41 Відповісти
Щоби його звідкилясь зняти, його спочатку треба туди повісити. А ви ж його нікуди не вішали, поки що.
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22.07.2025 18:43 Відповісти
 
 