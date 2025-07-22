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Новини Тиск на НАБУ
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Ситуація навколо НАБУ та САП може вплинути на допомогу від ЄС, - Кривонос

Тиск на НАБУ та САП Чи може це вплинути на допомогу від ЄС

Директор НАБУ Семен Кривонос не виключає, що ситуація, яка склалася навколо антикорупційних органів в Україні, може вплинути на допомогу від Євросоюзу.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Я сподіваюсь, що військова допомога нашим воїнам продовжуватиметься. Тому що це найголовніше. Сподіваюсь, що такі дії якраз на військову допомогу не вплинуть. В мене дуже велике бажання, щоб навіть така ганебна сьогоднішня акція не вплинула на такі речі", - сказав він.

Кривонос переконаний, що цього не станеться.

"А от що стосується питань євроінтеграційних, я наголошую, що посилання інституційної спроможності САП та НАБУ, яке включало в себе й посилення незалежності, надання незалежного прослуховування і низку заходів, це все частина плану вступу до Євросоюзу. І надання, зокрема, допомоги ЄС. Чи вплине це? На мою думку, може вплинути. Давайте дочекаємось реакції міжнародних партнерів чи будь-якої комунікації", - додав директор НАБУ.

Європейський Союз висловив стурбованість останніми діями української влади щодо НАБУ та САП, нагадавши, що фінансова підтримка надається за умови прогресу у сфері демократичного врядування.

Читайте: Не виключаю можливості клепання якихось справ проти мене та керівника САП, - директор НАБУ Кривонос

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також читайте: Троє працівників НАБУ були травмовані під час обшуків, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (5149) Кривонос Семен (47)


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Топ коментарі
+6
Директор НАБУ Семен Кривонос не виключає, що ситуація, яка склалася навколо антикорупційних органів в Україні, ситуацію склали "зелені слуги" за сценарієм написаним в фсб
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22.07.2025 15:04 Відповісти
+5
Не може, а вплине. Немає сумнівів.
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22.07.2025 15:04 Відповісти
+4
Ішак з 2019р виконує вказівки з Лубянки
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22.07.2025 15:09 Відповісти
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Не може, а вплине. Немає сумнівів.
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22.07.2025 15:04 Відповісти
Директор НАБУ Семен Кривонос не виключає, що ситуація, яка склалася навколо антикорупційних органів в Україні, ситуацію склали "зелені слуги" за сценарієм написаним в фсб
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22.07.2025 15:04 Відповісти
Ішак з 2019р виконує вказівки з Лубянки
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22.07.2025 15:09 Відповісти
Ермак тоже управляется с Лубянки. Что нового?
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22.07.2025 15:38 Відповісти
на жаль не вплине. там вже повідомили. будуть і далі жувати соплі і заявляти про стурбованість.
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22.07.2025 15:06 Відповісти
Блазень демонстративно руйнує державні інститути, допомагає пуйлу зсередини
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22.07.2025 15:11 Відповісти
10 лет НАБУ и САП -- коррупция процветает. Гнать их, как и Зе.
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22.07.2025 15:16 Відповісти
Они уже сказали, что не повлияет.
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22.07.2025 15:22 Відповісти
Почему про все ужасы в отношениях с ЕС описывают и предрекают все кроме самой Еврокомиссии?
А если по существу:
1. Отсутствие независимости у антикоррупционных органов - это плохо;
2. Отсутствие весомых результатов у независимых антикоррупционных органов указывает на необходимость их перезагрузки.
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22.07.2025 15:57 Відповісти
А що на це скажуть 73% Zелених в и б л я д к і в? Чи язики в сраку повстромляли?
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22.07.2025 16:41 Відповісти
 
 