Ситуація навколо НАБУ та САП може вплинути на допомогу від ЄС, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос не виключає, що ситуація, яка склалася навколо антикорупційних органів в Україні, може вплинути на допомогу від Євросоюзу.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Я сподіваюсь, що військова допомога нашим воїнам продовжуватиметься. Тому що це найголовніше. Сподіваюсь, що такі дії якраз на військову допомогу не вплинуть. В мене дуже велике бажання, щоб навіть така ганебна сьогоднішня акція не вплинула на такі речі", - сказав він.

Кривонос переконаний, що цього не станеться.

"А от що стосується питань євроінтеграційних, я наголошую, що посилання інституційної спроможності САП та НАБУ, яке включало в себе й посилення незалежності, надання незалежного прослуховування і низку заходів, це все частина плану вступу до Євросоюзу. І надання, зокрема, допомоги ЄС. Чи вплине це? На мою думку, може вплинути. Давайте дочекаємось реакції міжнародних партнерів чи будь-якої комунікації", - додав директор НАБУ.

Європейський Союз висловив стурбованість останніми діями української влади щодо НАБУ та САП, нагадавши, що фінансова підтримка надається за умови прогресу у сфері демократичного врядування.

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Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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