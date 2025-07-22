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Новини Тиск на НАБУ
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Не виключаю можливості клепання якихось справ проти мене та керівника САП, - директор НАБУ Кривонос

НАБУ та САП Кривонос не виключає тиску на органи

У НАБУ та САП не виключають, що на керівників антикорупційних органів здійснюватимуть тиск.

Про це під час брифінгу заявив директор Бюро Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо подальшого розвитку подій, найнегативніші сценарії прораховуємо. Зокрема, вчинення тиску безпосередньо на мене, на керівника САП. Можливо проведення слідчих дій. Клепання якихось, вибачте за слово, справ. Всі ці речі ми допускаємо, що вони можуть відбутися. Ми в цих реаліях знаходимося", - сказав він.

Читайте: Якщо Зеленський все ж підпише закон №12414, НАБУ та САП працюватимуть над поверненням незалежності, - Кривонос

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте також: ЄС не планує припиняти фінансову допомогу Україні через ситуацію з НАБУ та САП, - Єврокомісія

Автор: 

НАБУ (5149) САП (2259) Кривонос Семен (47) Клименко Олександр САП (41)


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НАЗИВАЄТЬСЯ пізно ВСРАЛИСЬ ( аж після історії з ШАБУНІНИМ) - ПРийшов Кремль й за вами
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22.07.2025 15:01 Відповісти
Вони вже склепані в мацкваабаді.Тепер лишається лише їхня реалізація найближчим часом "слугами російського урода"
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22.07.2025 15:01 Відповісти
зелні йдуть вірною шляхом - шляхом ригів і московитів
ЗМІ під себе підм'яли
на Конституцію поклали виріб №2
сбу як і гпу стали кишеньковими організаціями банкової
радуйтесь 73відсоткові ви цю Країну знищили....
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22.07.2025 15:05 Відповісти
"Не виключаю можливості клепання якихось справ проти мене та керівника САП, - директор НАБУ Кривонос" Джерело: https://censor.net/ua/n3564629

А це точно директор НАБУ Кривонос заявив? Є сумніви. Бо кваліфікований юрист знає, що справи шиють, а не клепають...
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22.07.2025 15:09 Відповісти
Шиють вони безпосередньо, а проти тих, хто шиє- клепають)
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22.07.2025 15:12 Відповісти
Зеленський іде шляхом )(уйла. ВР перетворилась в підтанцівку мандатованих кнопкодавів. Мальок і антимайданний мусорок зараз вже керують "правоохоронною системою". Результати Революції Гідності знищені, в країні встановлюється режим корупційного авторитаризму. Ганьба Зеленському і його кнопкодавам!!!
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22.07.2025 15:14 Відповісти
 
 