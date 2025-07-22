Не виключаю можливості клепання якихось справ проти мене та керівника САП, - директор НАБУ Кривонос

У НАБУ та САП не виключають, що на керівників антикорупційних органів здійснюватимуть тиск.

Про це під час брифінгу заявив директор Бюро Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо подальшого розвитку подій, найнегативніші сценарії прораховуємо. Зокрема, вчинення тиску безпосередньо на мене, на керівника САП. Можливо проведення слідчих дій. Клепання якихось, вибачте за слово, справ. Всі ці речі ми допускаємо, що вони можуть відбутися. Ми в цих реаліях знаходимося", - сказав він.

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Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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