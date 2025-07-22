Не исключаю возможности сфабриковать какие-то дела против меня и руководителя САП, - директор НАБУ Кривонос

В НАБУ и САП не исключают, что на руководителей антикоррупционных органов будут осуществлять давление.

Об этом во время брифинга заявил директор Бюро Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем дальнейшего развития событий, самые негативные сценарии просчитываем. В частности, совершение давления непосредственно на меня, на руководителя САП. Возможно проведение следственных действий. Клепание каких-то, извините за слово, дел. Все эти вещи мы допускаем, что они могут произойти. Мы в этих реалиях находимся", - сказал он.

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Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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