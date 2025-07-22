ЕС не планирует прекращать финансовую помощь Украине из-за ситуации с НАБУ и САП, - Еврокомиссия
Европейский Союз пока не рассматривает вопрос о приостановлении финансовой поддержки Украины, несмотря на обеспокоенность действиями власти в отношении НАБУ и САП.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас этот вопрос не обсуждается", - сказал он.
Мерсье пояснил, что существуют механизмы контроля и системы принятия решений по финансированию, которые могут быть задействованы в случае необходимости. "Посмотрим, дойдем ли мы вообще когда-нибудь до этого дойдем", - добавил спикер.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
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Зелених тварєй потрібно виганяти
Хто вам сказав, що завтра вони не злигаються з ****** , щоб утриматись при владі ?
Як кадиров
Хреста на євроінтеграції уже поставили. То як ми будемо жити ? По суті зараз українці воюють не за Україну, а за зелену сраку, щоб процвітав, збагачувався і купався в оплесках.
Тому ми у патовій ситуаціі - саме з цієї причини Татаров і його шобла так борзіють...
бо ще трошки і тут буде або рашка або білорашка
Пробую усім щось казати - доказувати, але..... є такі тупі, що й не хочуть слухати, і починають кричати, сваритися і т.д. І більшість, хто за зе - броньовані, так що опозиційних виб'ють, а залишиться скот, який буде дрочити на зе.... вибачте, не стримався...
Я зараз бачу єдину можливість - зупинити кацапів, добитися від них перемир'я з гарантіями від третіх країн і тоді вже щось зносити і саджати - коли фронт не потребуватиме щоденних постачаннь. А робити це зараз - просто самгубство.
Але якщо нічого не робити. то буде ще гірше.
Не соромтесь пишіть хоча би правду про зе, як є. Постійно пишіть і людям розказуйте. Відкривайте очі.
А не обтікаючи, бо допомоги не дадуть
Створили великий рейтинг , він же до беззаконня привів.
Сарафанне радіо завжди працює.
Бо наразі реально діє культ зеленського
@RomanMoskal70
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2 год
Зеленський і Ко прекрасно розуміють правила нової гри:
1. вони якнайдовше забезпечують кров'ю українців захист Європи за гроші Європи
2. Європа закриває очі на авторитаризм і корупцію
3. Про жодне ЄС і НАТО для України вже не йдеться
усі в дамках!
Тут у ЄС більшість звикла жити згідно з законом
рахунки в буржуйських банках. під контролем буржуїв.
це, свого роду, відкат за допомогу.
питання з кацапами, потрібно було вирішувати починаючи з 24.02.2022!!!
питання з зе!гнідою, треба було вирішувати 20.05.2024!!!
тепер вся україна і звісно буржуї в заручниках у зе!шобли.
****************.....
І якщо більшість українців настільки дурні, що у це все будуть вірити і не зрозуміють реальних намірів Європи, тоді нас чекає дуже сумний кінець...
Почитай коментарі. Вірять. Не розуміють.
А якщо ні - то вибачайте, ї**ться там самі, в вашому болоті.