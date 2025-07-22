РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12733 посетителя онлайн
Новости Обыск в НАБУ
1 444 37

ЕС не планирует прекращать финансовую помощь Украине из-за ситуации с НАБУ и САП, - Еврокомиссия

Министры обороны стран Европы проведут экстренное совещание по Украине

Европейский Союз пока не рассматривает вопрос о приостановлении финансовой поддержки Украины, несмотря на обеспокоенность действиями власти в отношении НАБУ и САП.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас этот вопрос не обсуждается", - сказал он.

Мерсье пояснил, что существуют механизмы контроля и системы принятия решений по финансированию, которые могут быть задействованы в случае необходимости. "Посмотрим, дойдем ли мы вообще когда-нибудь до этого дойдем", - добавил спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предателей разоблачали в разных органах, но это не повод уничтожать антикоррупционную инфраструктуру, - Кривонос

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Два основных элемента независимости НАБУ и САП сегодня были потеряны, - Клименко

Автор: 

НАБУ (4276) Еврокомиссия (1487) финансирование (1819)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Даремно я скажу.
Зелених тварєй потрібно виганяти
показать весь комментарий
22.07.2025 14:46 Ответить
+7
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
2 год
Зеленський і Ко прекрасно розуміють правила нової гри:

1. вони якнайдовше забезпечують кров'ю українців захист Європи за гроші Європи
2. Європа закриває очі на авторитаризм і корупцію
3. Про жодне ЄС і НАТО для України вже не йдеться

усі в дамках!
показать весь комментарий
22.07.2025 14:49 Ответить
+4
Це говорить лише про те що у ЄС Україну не очікують й тому не бачать для себе загрози!
показать весь комментарий
22.07.2025 14:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даремно я скажу.
Зелених тварєй потрібно виганяти
показать весь комментарий
22.07.2025 14:46 Ответить
Як це зробити у нинішніх умовах, не зруйнувавши України? Без допомоги фронт не вистоїть і разом з зеленими загине і вся країна...
показать весь комментарий
22.07.2025 14:50 Ответить
А ви якось сподіваєтесь вижити в зеленому балагані ?
Хто вам сказав, що завтра вони не злигаються з ****** , щоб утриматись при владі ?
Як кадиров
Хреста на євроінтеграції уже поставили. То як ми будемо жити ? По суті зараз українці воюють не за Україну, а за зелену сраку, щоб процвітав, збагачувався і купався в оплесках.
показать весь комментарий
22.07.2025 15:11 Ответить
Мені категорично не подобається все, що робить зараз влада. Але якщо зараз припинити постачання на фронт - це буде кінець для України і як наслідок - для всього українського народу.
Тому ми у патовій ситуаціі - саме з цієї причини Татаров і його шобла так борзіють...
показать весь комментарий
22.07.2025 15:16 Ответить
Україні, нажаль уже кінець...
показать весь комментарий
22.07.2025 15:23 Ответить
в кого є розум, той почне активно підтримувати опозицію, опускаючи рейтинг зебіла
бо ще трошки і тут буде або рашка або білорашка
показать весь комментарий
22.07.2025 15:32 Ответить
Вона вже є, але як північна корея, бо в рашки і білорашки хоч кордони відкриті для усіх.
Пробую усім щось казати - доказувати, але..... є такі тупі, що й не хочуть слухати, і починають кричати, сваритися і т.д. І більшість, хто за зе - броньовані, так що опозиційних виб'ють, а залишиться скот, який буде дрочити на зе.... вибачте, не стримався...
показать весь комментарий
22.07.2025 15:41 Ответить
Рейтинг має значення лише на виборах.
показать весь комментарий
22.07.2025 15:47 Ответить
По чесному за те що робить влада їх треба мінімум на довічні терміни з конфіскацією власності навіть у родичів. Тому говорити що настільки приголомшливий злочин просто не подобається якось дивно, адже за ним стоїть організоване вбивство руками кацапів величезної частини українців, вигнання з країни, захоплення власності , землі, надр, всього того що належить українцям.
показать весь комментарий
22.07.2025 15:30 Ответить
То як це зробити, не знищивши України?
Я зараз бачу єдину можливість - зупинити кацапів, добитися від них перемир'я з гарантіями від третіх країн і тоді вже щось зносити і саджати - коли фронт не потребуватиме щоденних постачаннь. А робити це зараз - просто самгубство.
показать весь комментарий
22.07.2025 15:34 Ответить
Я вам говорила що треба було робити в 2019. А зараз я не знаю.
Але якщо нічого не робити. то буде ще гірше.
Не соромтесь пишіть хоча би правду про зе, як є. Постійно пишіть і людям розказуйте. Відкривайте очі.
А не обтікаючи, бо допомоги не дадуть
Створили великий рейтинг , він же до беззаконня привів.
показать весь комментарий
22.07.2025 15:38 Ответить
Треба створювати блоги і устроїти йому все на зо він заслужив.
Сарафанне радіо завжди працює.
Бо наразі реально діє культ зеленського
показать весь комментарий
22.07.2025 15:39 Ответить
Наразі - не обговорюється, сподіваюсь роздупляться швидше
показать весь комментарий
22.07.2025 14:47 Ответить
ЄС вставе пістон піздніше, без дозволу,хряку Стефанчуку і його посіпакам!
показать весь комментарий
22.07.2025 14:49 Ответить
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
2 год
Зеленський і Ко прекрасно розуміють правила нової гри:

1. вони якнайдовше забезпечують кров'ю українців захист Європи за гроші Європи
2. Європа закриває очі на авторитаризм і корупцію
3. Про жодне ЄС і НАТО для України вже не йдеться

усі в дамках!
показать весь комментарий
22.07.2025 14:49 Ответить
Ну ,а яке ЄС і тим більше НАТО , якщо у руля при владі анти-українське шапіто ?
показать весь комментарий
22.07.2025 14:52 Ответить
Мало того, всегда можно говорить что украинцы коррупционеры, оттого им не место в Европе. Хотя коррупционеры это те кого поддерживает ЕС.
показать весь комментарий
22.07.2025 15:23 Ответить
"наразі"-"зезедент" ще не підписав сам собі цей вирок.
показать весь комментарий
22.07.2025 14:50 Ответить
НЕНАЧАСІ гнати мародерів вже у ЄС, а було лиш в Ураїні та у Байдена - отак й просеруть себе усі разом
показать весь комментарий
22.07.2025 14:50 Ответить
Це говорить лише про те що у ЄС Україну не очікують й тому не бачать для себе загрози!
показать весь комментарий
22.07.2025 14:51 Ответить
Ігоре, звісно не очікують. Нахіба їм диктатура одного завгоспу ?
Тут у ЄС більшість звикла жити згідно з законом
показать весь комментарий
22.07.2025 14:53 Ответить
Всі щось забули хто посадив зе-покидька на крісло президента. Не наглядач дєрмак а мафіозник каламойша повністю керує Банковою
показать весь комментарий
22.07.2025 15:08 Ответить
Перекрийте європейські рахунки слугам, та їх оточенню. Вони ж і репетувати не зможуть, щоб не спалитись.
показать весь комментарий
22.07.2025 14:52 Ответить
а навіщо?
рахунки в буржуйських банках. під контролем буржуїв.
це, свого роду, відкат за допомогу.
показать весь комментарий
22.07.2025 14:56 Ответить
Ліхтенштейн заблокував банківські рахунки Януковича та його оточення
показать весь комментарий
22.07.2025 14:59 Ответить
у буржуїв цугцванг, в який самі себе туди загнали!
питання з кацапами, потрібно було вирішувати починаючи з 24.02.2022!!!
питання з зе!гнідою, треба було вирішувати 20.05.2024!!!
тепер вся україна і звісно буржуї в заручниках у зе!шобли.
****************.....
показать весь комментарий
22.07.2025 14:55 Ответить
Я то повертати не буду.
показать весь комментарий
22.07.2025 14:59 Ответить
Очікувано, нікого там вже не хвилює корупція у нас. Україна для них потрібна як живий щит (на кілька років/на скільки вистачить). Ніякого ЄС не буде. Будуть просто підкидати трохи грошей, зброї, щоб "щит" стояв, будуть годувати обіцянками про ЄС.

І якщо більшість українців настільки дурні, що у це все будуть вірити і не зрозуміють реальних намірів Європи, тоді нас чекає дуже сумний кінець...
показать весь комментарий
22.07.2025 15:02 Ответить
"І якщо більшість українців настільки дурні, що у це все будуть вірити і не зрозуміють реальних намірів Європи"

Почитай коментарі. Вірять. Не розуміють.
показать весь комментарий
22.07.2025 15:08 Ответить
Ну тут взагалі дуже специфічні коментатори, тому є слабка надія, що вони не відображають думку українців загалом. Хоча...
показать весь комментарий
22.07.2025 15:58 Ответить
А це Зельоні з початком повномасштабного добре усвоїли. Стандартна позиція "А що ви нам зробите? Перестанете допомагати? А тоді таваріщ путін Україну знищить!"
показать весь комментарий
22.07.2025 15:04 Ответить
показать весь комментарий
22.07.2025 15:07 Ответить
Для початку в ЄС сказали б - що поки не планують, але дають кварталу95 50 днів, щоб повернути вкрадене та добровільно написати заяву про відставку.
А якщо ні - то вибачайте, ї**ться там самі, в вашому болоті.
показать весь комментарий
22.07.2025 15:33 Ответить
Це їх помилка, в відносинах з Зеленським Нічим добрим для України такі поступки владі не закінчиться. У ЄС е всі можливості сприяти європейському курсу України, а не прощати різні дурощі українській владі. Допомогати треба Україні та українцям, а владу треба жостко контролювати та карати за свідомі помилки.
показать весь комментарий
22.07.2025 16:15 Ответить
 
 