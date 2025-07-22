ЕС не планирует прекращать финансовую помощь Украине из-за ситуации с НАБУ и САП, - Еврокомиссия

Европейский Союз пока не рассматривает вопрос о приостановлении финансовой поддержки Украины, несмотря на обеспокоенность действиями власти в отношении НАБУ и САП.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас этот вопрос не обсуждается", - сказал он.

Мерсье пояснил, что существуют механизмы контроля и системы принятия решений по финансированию, которые могут быть задействованы в случае необходимости. "Посмотрим, дойдем ли мы вообще когда-нибудь до этого дойдем", - добавил спикер.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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