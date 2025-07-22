ЄС не планує припиняти фінансову допомогу Україні через ситуацію з НАБУ та САП, - Єврокомісія

Європейський Союз наразі не розглядає питання про призупинення фінансової підтримки Україні попри стурбованість діями влади щодо НАБУ та САП.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у коментарі "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Наразі це питання не обговорюється", - сказав він.

Мерсьє пояснив, що існують механізми контролю та системи ухвалення рішень щодо фінансування, які можуть бути задіяні в разі потреби. "Побачимо, чи ми взагалі колись до цього дійдемо", - додав речник.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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