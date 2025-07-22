ЄС не планує припиняти фінансову допомогу Україні через ситуацію з НАБУ та САП, - Єврокомісія
Європейський Союз наразі не розглядає питання про призупинення фінансової підтримки Україні попри стурбованість діями влади щодо НАБУ та САП.
Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у коментарі "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Наразі це питання не обговорюється", - сказав він.
Мерсьє пояснив, що існують механізми контролю та системи ухвалення рішень щодо фінансування, які можуть бути задіяні в разі потреби. "Побачимо, чи ми взагалі колись до цього дійдемо", - додав речник.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Зелених тварєй потрібно виганяти
Хто вам сказав, що завтра вони не злигаються з ****** , щоб утриматись при владі ?
Як кадиров
Хреста на євроінтеграції уже поставили. То як ми будемо жити ? По суті зараз українці воюють не за Україну, а за зелену сраку, щоб процвітав, збагачувався і купався в оплесках.
Тому ми у патовій ситуаціі - саме з цієї причини Татаров і його шобла так борзіють...
@RomanMoskal70
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2 год
Зеленський і Ко прекрасно розуміють правила нової гри:
1. вони якнайдовше забезпечують кров'ю українців захист Європи за гроші Європи
2. Європа закриває очі на авторитаризм і корупцію
3. Про жодне ЄС і НАТО для України вже не йдеться
усі в дамках!
Тут у ЄС більшість звикла жити згідно з законом
рахунки в буржуйських банках. під контролем буржуїв.
це, свого роду, відкат за допомогу.
питання з кацапами, потрібно було вирішувати починаючи з 24.02.2022!!!
питання з зе!гнідою, треба було вирішувати 20.05.2024!!!
тепер вся україна і звісно буржуї в заручниках у зе!шобли.
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І якщо більшість українців настільки дурні, що у це все будуть вірити і не зрозуміють реальних намірів Європи, тоді нас чекає дуже сумний кінець...
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