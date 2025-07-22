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Новини Обшук у НАБУ
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ЄС не планує припиняти фінансову допомогу Україні через ситуацію з НАБУ та САП, - Єврокомісія

Міністри оборони країн Європи проведуть екстрену нараду щодо України

Європейський Союз наразі не розглядає питання про призупинення фінансової підтримки Україні попри стурбованість діями влади щодо НАБУ та САП.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у коментарі "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Наразі це питання не обговорюється", - сказав він.

Мерсьє пояснив, що існують механізми контролю та системи ухвалення рішень щодо фінансування, які можуть бути задіяні в разі потреби. "Побачимо, чи ми взагалі колись до цього дійдемо", - додав речник.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Автор: 

НАБУ (5149) Єврокомісія (2214) фінансування (3194)


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Топ коментарі
+9
Даремно я скажу.
Зелених тварєй потрібно виганяти
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22.07.2025 14:46 Відповісти
+3
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
2 год
Зеленський і Ко прекрасно розуміють правила нової гри:

1. вони якнайдовше забезпечують кров'ю українців захист Європи за гроші Європи
2. Європа закриває очі на авторитаризм і корупцію
3. Про жодне ЄС і НАТО для України вже не йдеться

усі в дамках!
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22.07.2025 14:49 Відповісти
+2
Перекрийте європейські рахунки слугам, та їх оточенню. Вони ж і репетувати не зможуть, щоб не спалитись.
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22.07.2025 14:52 Відповісти
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Даремно я скажу.
Зелених тварєй потрібно виганяти
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22.07.2025 14:46 Відповісти
Як це зробити у нинішніх умовах, не зруйнувавши України? Без допомоги фронт не вистоїть і разом з зеленими загине і вся країна...
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22.07.2025 14:50 Відповісти
А ви якось сподіваєтесь вижити в зеленому балагані ?
Хто вам сказав, що завтра вони не злигаються з ****** , щоб утриматись при владі ?
Як кадиров
Хреста на євроінтеграції уже поставили. То як ми будемо жити ? По суті зараз українці воюють не за Україну, а за зелену сраку, щоб процвітав, збагачувався і купався в оплесках.
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22.07.2025 15:11 Відповісти
Мені категорично не подобається все, що робить зараз влада. Але якщо зараз припинити постачання на фронт - це буде кінець для України і як наслідок - для всього українського народу.
Тому ми у патовій ситуаціі - саме з цієї причини Татаров і його шобла так борзіють...
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22.07.2025 15:16 Відповісти
Наразі - не обговорюється, сподіваюсь роздупляться швидше
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22.07.2025 14:47 Відповісти
ЄС вставе пістон піздніше, без дозволу,хряку Стефанчуку і його посіпакам!
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22.07.2025 14:49 Відповісти
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
2 год
Зеленський і Ко прекрасно розуміють правила нової гри:

1. вони якнайдовше забезпечують кров'ю українців захист Європи за гроші Європи
2. Європа закриває очі на авторитаризм і корупцію
3. Про жодне ЄС і НАТО для України вже не йдеться

усі в дамках!
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22.07.2025 14:49 Відповісти
Ну ,а яке ЄС і тим більше НАТО , якщо у руля при владі анти-українське шапіто ?
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22.07.2025 14:52 Відповісти
доки покидьки руйнують антикорупційні органи і встановлюють диктатуру штопаного гідранта, ЄС як завжди лише пускає бульби і жує соплі.
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22.07.2025 14:49 Відповісти
"наразі"-"зезедент" ще не підписав сам собі цей вирок.
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22.07.2025 14:50 Відповісти
НЕНАЧАСІ гнати мародерів вже у ЄС, а було лиш в Ураїні та у Байдена - отак й просеруть себе усі разом
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22.07.2025 14:50 Відповісти
Це говорить лише про те що у ЄС Україну не очікують й тому не бачать для себе загрози!
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22.07.2025 14:51 Відповісти
Ігоре, звісно не очікують. Нахіба їм диктатура одного завгоспу ?
Тут у ЄС більшість звикла жити згідно з законом
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22.07.2025 14:53 Відповісти
Всі щось забули хто посадив зе-покидька на крісло президента. Не наглядач дєрмак а мафіозник каламойша повністю керує Банковою
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22.07.2025 15:08 Відповісти
Перекрийте європейські рахунки слугам, та їх оточенню. Вони ж і репетувати не зможуть, щоб не спалитись.
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22.07.2025 14:52 Відповісти
а навіщо?
рахунки в буржуйських банках. під контролем буржуїв.
це, свого роду, відкат за допомогу.
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22.07.2025 14:56 Відповісти
Ліхтенштейн заблокував банківські рахунки Януковича та його оточення
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22.07.2025 14:59 Відповісти
у буржуїв цугцванг, в який самі себе туди загнали!
питання з кацапами, потрібно було вирішувати починаючи з 24.02.2022!!!
питання з зе!гнідою, треба було вирішувати 20.05.2024!!!
тепер вся україна і звісно буржуї в заручниках у зе!шобли.
****************.....
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22.07.2025 14:55 Відповісти
Я то повертати не буду.
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22.07.2025 14:59 Відповісти
Очікувано, нікого там вже не хвилює корупція у нас. Україна для них потрібна як живий щит (на кілька років/на скільки вистачить). Ніякого ЄС не буде. Будуть просто підкидати трохи грошей, зброї, щоб "щит" стояв, будуть годувати обіцянками про ЄС.

І якщо більшість українців настільки дурні, що у це все будуть вірити і не зрозуміють реальних намірів Європи, тоді нас чекає дуже сумний кінець...
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22.07.2025 15:02 Відповісти
"І якщо більшість українців настільки дурні, що у це все будуть вірити і не зрозуміють реальних намірів Європи"

Почитай коментарі. Вірять. Не розуміють.
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22.07.2025 15:08 Відповісти
А це Зельоні з початком повномасштабного добре усвоїли. Стандартна позиція "А що ви нам зробите? Перестанете допомагати? А тоді таваріщ путін Україну знищить!"
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22.07.2025 15:04 Відповісти
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22.07.2025 15:07 Відповісти
 
 