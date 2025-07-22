Ситуация вокруг НАБУ и САП может повлиять на помощь от ЕС, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос не исключает, что ситуация, которая сложилась вокруг антикоррупционных органов в Украине, может повлиять на помощь от Евросоюза.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что военная помощь нашим воинам будет продолжаться. Потому что это самое главное. Надеюсь, что такие действия как раз на военную помощь не повлияют. У меня очень большое желание, чтобы даже такая позорная сегодняшняя акция не повлияла на такие вещи", - сказал он.

Кривонос убежден, что этого не произойдет.

"А вот что касается вопросов евроинтеграционных, я подчеркиваю, что ссылка институциональной способности САП и НАБУ, которое включало в себя и усиление независимости, предоставление независимого прослушивания и ряд мер, это все часть плана вступления в Евросоюз. И предоставление, в частности, помощи ЕС. Повлияет ли это? По моему мнению, может повлиять. Давайте дождемся реакции международных партнеров или любой коммуникации", - добавил директор НАБУ.

Европейский Союз выразил обеспокоенность последними действиями украинской власти в отношении НАБУ и САП, напомнив, что финансовая поддержка предоставляется при условии прогресса в сфере демократического управления.

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Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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