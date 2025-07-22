Ликвидация независимости НАБУ и САП: больше всего голосов отдали "слуги народа". СПИСОК

Стали известны народные депутаты из фракций в ВР, которые 22 июля проголосовали за закон №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Об этом сообщило движение "ЧЕСНО", информирует Цензор.НЕТ.

Так, "за" проголосовали 263 избранника. Больше всего голосов "за" дали фракция "Слуги народа" (185), также их поддержали большинство депутатов из "ПЗЖМ" (18), "Доверия" (17), "Батькивщины" (15), "За будущее" (10) и "Восстановление Украины" (9).

Кроме того, три голоса "за" дала "Европейская солидарность", один -"Голос", и еще пять - внефракционные.

Движение "ЧЕСНО" показало, кто именно из депутатов проголосовал за уничтожение независимости антикоррупционных органов.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.