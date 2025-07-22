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Новости Давление на НАБУ Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Ликвидация независимости НАБУ и САП: больше всего голосов отдали "слуги народа". СПИСОК

Стали известны народные депутаты из фракций в ВР, которые 22 июля проголосовали за закон №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Об этом сообщило движение "ЧЕСНО", информирует Цензор.НЕТ.

Так, "за" проголосовали 263 избранника. Больше всего голосов "за" дали фракция "Слуги народа" (185), также их поддержали большинство депутатов из "ПЗЖМ" (18), "Доверия" (17), "Батькивщины" (15), "За будущее" (10) и "Восстановление Украины" (9).

Кроме того, три голоса "за" дала "Европейская солидарность", один -"Голос", и еще пять - внефракционные.

Движение "ЧЕСНО" показало, кто именно из депутатов проголосовал за уничтожение независимости антикоррупционных органов.

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набу сап
набу сап

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Автор: 

НАБУ (4276) ВР (29327) депутат (3325) САП (2093) ЧЕСНО (101)


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Топ комментарии
+20
Це просто продовження державного первороту, який давно вже здійснений єрмаком під прикриттям нікчемного зеленського!
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22.07.2025 16:26 Ответить
+19
Алєксєєв,Джемільов, Южаніна...
Х.з. шо творицця...
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22.07.2025 16:24 Ответить
+15
ВЕСНА ПРОЙШЛА! САДЖАТИ ВЖЕ НЕ БУДЕМ!
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22.07.2025 16:24 Ответить
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https://x.com/boikobogdan1

Богдан@boikobogdan1



Про Пекло в Україні. На Банковій ПРОГОЛОШЕНО В УКРАЇНІ РЕЖИМ ПУБЛІЧНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ДИКТАТУРИ-ДЕРЖАВИ СТАЦІОНАРНОГО БАНДИТА. ВИРОСТИЛИ МОНСТРА ЄВРОПА І БАЙДЕН/САЛІВАН.
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22.07.2025 17:36 Ответить
НУ ЩО ПАНОВЕ ДІЖДАЛИСЯ ??? ******* боротьбі з корупцією у вищих ешелонах . верещучка ж казала що ми навіть не розуміємо коли про таке говорять . наша нова жюля теж не бачить корупціі у себе під носом --- а все сталося після того як гаманець фофи і лєнки скумбріі чернишов попав під прес набу . як оні посмєлі тронуть нашего кума і наш кашельок --- ФСЬО КАНЄЦ ФІЛЬМА . тепер кишеньковий генпрокурор прикриє справу чернишова і виступить з гнєвной промовой на суді того покидька що бухой збив жінку --- УЛЬО 73 % ви ж не сумліваєтесь що фофан підпише оту ***** що вже підписав хряк стефанчук
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22.07.2025 18:16 Ответить
Сумніваюся, що там навіть Стефанчука є підпис.
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22.07.2025 18:41 Ответить
Треба знімати Зе виродка
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22.07.2025 18:41 Ответить
Щоби його звідкилясь зняти, його спочатку треба туди повісити. А ви ж його нікуди не вішали, поки що.
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22.07.2025 18:43 Ответить
Подобається кому чи ні НАБУ , законодавча, виконавча , судова влада - чи ЗМІ і вільні вибори - це атрибут демократичної європейської країн, якщо ми дійсно туди хочемо як декларує влада, і діло не в тому що вони всі корумповані і працюють на себе, навіть виборець окремо може голосувати за гречкуа, а діло в противагах і конкуренції між владами в результаті виходить згідно ШІ у Google максимально прозорий і демократичний продукт з управління країною: "Противаги у владі, або система стримувань і противаг, це механізм розподілу державної влади, який передбачає створення системи взаємного контролю між різними гілками влади (https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=11d9a1f180beb3e9&sxsrf=AE3TifPuF1CW2l6KGFKhDnFdmitcnOEHPQ%3A1753198502782&q=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%8E&sa=X&ved=2ahUKEwi6isuv5dCOAxUClP0HHZW0Oh8QxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfDr-9f_2gIfSCRo7CIeLegj5y_rgAgVNGXQ2XDReTag99e52YltJ6qcIiz7ZVxmJ9nkEk7lhURWyk6g001Nm7-3uJ7rsqEfOZQSqWr4L-Bie6_xtn39L21lLJsfO27J5Y7vfmWxnL27dxhQo4VVb6I_xPvZMvCsRH0LrO1d3Y386Q2MTu2bMfjwlpJc7J-KW1PpGk_IICDjmM1RJ4phuWsEWfLAXbBFwQZrL_GCszUiE2tlyabWL_i2Hz54uiwgWAg_ucFomiIuDUzT4dLfKy3c&csui=3 законодавчою, https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=11d9a1f180beb3e9&sxsrf=AE3TifPuF1CW2l6KGFKhDnFdmitcnOEHPQ%3A1753198502782&q=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%8E&sa=X&ved=2ahUKEwi6isuv5dCOAxUClP0HHZW0Oh8QxccNegQIAhAC&mstk=AUtExfDr-9f_2gIfSCRo7CIeLegj5y_rgAgVNGXQ2XDReTag99e52YltJ6qcIiz7ZVxmJ9nkEk7lhURWyk6g001Nm7-3uJ7rsqEfOZQSqWr4L-Bie6_xtn39L21lLJsfO27J5Y7vfmWxnL27dxhQo4VVb6I_xPvZMvCsRH0LrO1d3Y386Q2MTu2bMfjwlpJc7J-KW1PpGk_IICDjmM1RJ4phuWsEWfLAXbBFwQZrL_GCszUiE2tlyabWL_i2Hz54uiwgWAg_ucFomiIuDUzT4dLfKy3c&csui=3 виконавчою, та судовою), щоб жодна з них не мала надмірного впливу і не могла зловживати владою". На привеликий жаль для українців законодавча і виконавча влада своїм голосування продемострувала дектаторські якості, та ще на тлі диктатолрської війни з боку зовнішнього ворога.
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22.07.2025 19:06 Ответить
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