Граждане имеют право п#здить депутатов, проголосовавших против НАБУ, - Парасюк

Экс-нардеп и военнослужащий Владимир Парасюк прокомментировал принятие Верховной Радой закона №12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Помню, когда создавались НАБУ и САП, услышал такую фразу: Эффективность этих институтов будет понятна тогда, когда власть начнет их уничтожать. Когда начнется дискредитационная кампания о них.

Я был соавтором законопроекта о НАБУ и хорошо помню как трудно было запустить этот процесс. Какое было сопротивление.

Что при предыдущей власти, что при нынешней эти две структуры испытывают безумное давление. Думаю, все уже догадались почему. Потому что антикоррупционные удары направлены не на среднее звено чиновников, а по высшим должностным лицам. Депутаты, министры, высокого уровня правоохранители - все чувствуют страх. Все понимают: вот здесь не решается никак", - написал Парасюк в фейсбуке.

Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не подписывать принятый Радой закон.

"Господин Президент, не знаю кто вам это советует, но остановите неотвратимые процессы. Не подписывайте этот позор. Мы будем терять поддержку партнеров. Мы будет становиться слабее. У нас ужасная война и весь этот трэш читают военные. Сейчас и так трудно найти мотивацию, а тут опять кто-то хочет пробить дно. Уничтожая целую антикоррупционную инфраструктуру, мы забираем у наших детей будущее", - отметил экс-нардеп.

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Парасюк считает, что граждане имеют право демонстрировать свое неуважение и возмущение народным депутатам, проголосовавшим за фактическую ликвидацию антикоррупционных органов в Украине. "Друзья, можете напечатать себе поименный список депутатов, которые за это проголосовали и при любой встрече их п#здить. У вас есть это право", - подчеркнул он.

Ликвидация независимости НАБУ и САП

21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят сотрудники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.