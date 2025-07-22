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Новости Давление на НАБУ Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Граждане имеют право п#здить депутатов, проголосовавших против НАБУ, - Парасюк

рада

Экс-нардеп и военнослужащий Владимир Парасюк прокомментировал принятие Верховной Радой закона №12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Помню, когда создавались НАБУ и САП, услышал такую фразу: Эффективность этих институтов будет понятна тогда, когда власть начнет их уничтожать. Когда начнется дискредитационная кампания о них.

Я был соавтором законопроекта о НАБУ и хорошо помню как трудно было запустить этот процесс. Какое было сопротивление.

Что при предыдущей власти, что при нынешней эти две структуры испытывают безумное давление. Думаю, все уже догадались почему. Потому что антикоррупционные удары направлены не на среднее звено чиновников, а по высшим должностным лицам. Депутаты, министры, высокого уровня правоохранители - все чувствуют страх. Все понимают: вот здесь не решается никак", - написал Парасюк в фейсбуке.

Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не подписывать принятый Радой закон.

"Господин Президент, не знаю кто вам это советует, но остановите неотвратимые процессы. Не подписывайте этот позор. Мы будем терять поддержку партнеров. Мы будет становиться слабее. У нас ужасная война и весь этот трэш читают военные. Сейчас и так трудно найти мотивацию, а тут опять кто-то хочет пробить дно. Уничтожая целую антикоррупционную инфраструктуру, мы забираем у наших детей будущее", - отметил экс-нардеп.

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Парасюк считает, что граждане имеют право демонстрировать свое неуважение и возмущение народным депутатам, проголосовавшим за фактическую ликвидацию антикоррупционных органов в Украине. "Друзья, можете напечатать себе поименный список депутатов, которые за это проголосовали и при любой встрече их п#здить. У вас есть это право", - подчеркнул он.

Парасюк разрешил пиздить депутатов

Ликвидация независимости НАБУ и САП

21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят сотрудники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Автор: 

НАБУ (4276) ВР (29327) Парасюк Владимир (248) САП (2093)


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Топ комментарии
+24
Зелені гніди зовсім знахабніли після справа на кума презЕдента.
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22.07.2025 16:39 Ответить
+21
Поки існує Зеля, український народ має знищуватися корупцією, зрадою, діяльністю влади на користь рашки.
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22.07.2025 16:40 Ответить
+16
Поки копали під тих кого треба, то все було ок. А зараз у розслідуванні вийшли самі на себе, вот і результат
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22.07.2025 16:41 Ответить
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Ну а если по чесноку пани та панове, то эти антикоррупционные органы дали какой-то нулевой результат за время своего существования, может и правильно что их сейчас на ноль множат..
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22.07.2025 17:43 Ответить
Ну десь так "прості люди" міркували щодо "непотрібної" інтелігенції.
А тепер дивуються кількості тупого бидла.
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22.07.2025 18:56 Ответить
Ну шо народ як каже зелене шобло повоняем та заткнемся віаю держпереворот в часи януковича відбувся вся шобло пє шампанське та тиче дулі всьому суспілству
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22.07.2025 17:53 Ответить
Що ж це робицця!
"Пріводітєлі" Зеленьського до влади типу Каленюк, Шабуніна, Вєдєрнікова, забігали, коли їх кумір почав по ним самим ходити.
Тут і Вовік Парасюк, поковирявшись пальчиком у пісочнику " сміливо крикнув", дєпутати вінаваті.
Наче Це не Вовік Парасюк і інші " любітєлі" младіх літс всадили в кресло іншого Вовіка, при монопольній владі якого НІЯКІ ДЕПУТАТИ НІЧОГО НЕ ВИРІШУЮТЬ. А вирішує приведений Вовік, на пару із супєрвайзєром Єрмаком.
Парасюк, може досить дурника валяти?
Визнай прилюдно, мвою помилку, а якщо ти її не бажаєш визнати, то крпійка твоєму показному " возмушєнію".
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22.07.2025 17:56 Ответить
Так то воно так, але поки депутати "пи.дять" українців недолугими законами, корупцією, та і взагалі, як тільки хочуть бо нема жодного реального впливу на їх потужну діяльність на "благо" Держави.
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22.07.2025 18:00 Ответить
Знову "депутати".
А ЗЄ харошій. Проста не знав
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22.07.2025 18:15 Ответить
Очередное сотрясение воздуха. Действий ноль
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22.07.2025 18:23 Ответить
Не забудьте відпи#дити заразом Юлю і кулю в лоб, і взагалі всіх тих, хто стояв на майдані і розповідав, як ми всі дружно заможно заживемо !!!!!
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22.07.2025 18:32 Ответить
"Слуг народу" і К, рангом нище (район, місто, обл.) можна *******? Чи тільки елітних?
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22.07.2025 18:39 Ответить
Ви, попересічані ,воюйте, а в нас такий собі междусобойчик !! Господи, хорошо то как!!!!!
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22.07.2025 18:50 Ответить
Чи не пора цім корупційним рилам на Ростов?
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22.07.2025 18:52 Ответить
Ці подонки - єрмак зі своєю "куклою" зеленським, та татаров бажають зробити з українського народу своїх холопів, як зробив путін в РФ. І царювати, і красти без оглядки на якесь НАБУ, а потім і вбивати за "неповіновеніє" їм. Татаров знає, як вбивати людей на Майдані!
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22.07.2025 18:52 Ответить
Вова Парасюк а що такоє, нежданчик?
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22.07.2025 19:02 Ответить
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