Одного из руководителей детективов НАБУ Магамедрасулова взяли под стражу до 16 сентября
Одному из руководителей детективов НАБУ Руслану Магамедрасулову суд избрал меру пресечения - содержание под стражей до 16 сентября без права внесения залога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Защита заявила, что решение незаконно и будет подавать апелляцию.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
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