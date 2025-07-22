РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13291 посетитель онлайн
Новости Обыск в НАБУ
994 11

Одного из руководителей детективов НАБУ Магамедрасулова взяли под стражу до 16 сентября

Дело Руслана Магамедрасулова Избрана мера пресечения

Одному из руководителей детективов НАБУ Руслану Магамедрасулову суд избрал меру пресечения - содержание под стражей до 16 сентября без права внесения залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Защита заявила, что решение незаконно и будет подавать апелляцию.

Также читайте: Трое сотрудников НАБУ были травмированы во время обысков, - Кривонос

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предателей разоблачали в разных органах, но это не повод уничтожать антикоррупционную инфраструктуру, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (4276) суд (25182) мера пресечения (492)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Цікаво якою мовою послуговується Руслан Сєнтябрєвіч Мегаметрасулов на робочому місці?...
показать весь комментарий
22.07.2025 17:13 Ответить
+2
А ваньку баканова за зябра взяти? Чи ета другоє?
показать весь комментарий
22.07.2025 18:12 Ответить
+1
своєму Єрмаку розкажи
показать весь комментарий
22.07.2025 17:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вказівка Зеленського. Незалежних інститутів в країні на має бути !
показать весь комментарий
22.07.2025 17:07 Ответить
Цікаво якою мовою послуговується Руслан Сєнтябрєвіч Мегаметрасулов на робочому місці?...
показать весь комментарий
22.07.2025 17:13 Ответить
своєму Єрмаку розкажи
показать весь комментарий
22.07.2025 17:31 Ответить
дєрмака можна в камеру до цього магомедова
показать весь комментарий
22.07.2025 17:46 Ответить
Напьорсточніки: завтра Вован під тимском ЄС з широкої руки візьме і наложить вето. І тіпа "не проканало"
показать весь комментарий
22.07.2025 17:30 Ответить
А українці на передку з 2014, жодного комбрига з подібним призвищем немає
показать весь комментарий
22.07.2025 18:07 Ответить
Что за в мире животных?
показать весь комментарий
22.07.2025 18:08 Ответить
А ваньку баканова за зябра взяти? Чи ета другоє?
показать весь комментарий
22.07.2025 18:12 Ответить
 
 