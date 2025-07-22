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Новости Обыск в НАБУ Давление на НАБУ
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СБУ исказила расшифровку аудиозаписи детектива НАБУ – разговор шел об Узбекистане, а обнародовали "Дагестан" в РФ

СБУ исказила аудиозапись с детективом НАБУ

Накануне Служба безопасности Украины опубликовала расшифровку аудиозаписи одного из руководителей детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, где разоблачила его в ведении бизнеса с Республикой Дагестан (РФ). На самом деле речь шла об Узбекистане.

На это обратили внимание в Центре противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"В СБУ перепутали республику РФ со страной Узбекистан. СБУ сообщило: как установило расследование, он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан)", - отметили в ЦПК.

В то же время, если вслушаться именно в обнародованные СБУ отрывки, речь идет о продаже семян конопли, которые востребованы государственной программой Узбекистана.

Более того, как оказалось в Дагестане даже отсутствует такая программа, зато она имеется в Узбекистане, отметили там.

"Не понятно, каким образом СБУ услышали там именно Дагестан. Такие действия недопустимы со стороны органа досудебного расследования, и являются ничем иным как попыткой дискредитации НАБУ", - добавляет ЦПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одного из руководителей детективов НАБУ Магамедрасулова взяли под стражу до 16 сентября

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кривонос об уголовных делах против подчиненных: По многим фактам НАБУ проводило служебные проверки

Автор: 

НАБУ (4276) СБУ (20213) Центр противодействия коррупции (262)


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Топ комментарии
+8
А кацапській паспорта родітєлей сирському тоді підбросили?
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22.07.2025 18:19 Ответить
+5
паспорта и родителей сепаров тоже подбросили
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22.07.2025 18:14 Ответить
+5
Ось потихеньку спливає шось дуже схоже на замовний сюжет для швидкого голосування... Спостерігаємо далі...
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22.07.2025 18:28 Ответить
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паспорта и родителей сепаров тоже подбросили
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22.07.2025 18:14 Ответить
А кацапській паспорта родітєлей сирському тоді підбросили?
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22.07.2025 18:19 Ответить
Ви просто послухайте того Руслана Сєнтябрєвіча. Це топ чиновник України? Як він туди потрапив, хто його призначив? Не факт що він Україну на глобусі знайде...
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22.07.2025 18:43 Ответить
А знайшли паспорти саме за день до голосування за відомий закон...
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22.07.2025 18:48 Ответить
Так це все міняє в корні, він же звичайний менеджер по насінню а не держ службовець, простіть та відпустити.
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22.07.2025 18:17 Ответить
Керівник НАБУ ще підшабашував продажем коноплі , а що робити, коли зарплатня маленька?
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22.07.2025 18:17 Ответить
Фсьо, кіна не буде, розходимся....
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22.07.2025 18:17 Ответить
та ні
вже під вартою, без права застави
кіно триває
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22.07.2025 18:20 Ответить
Як без застави? лохонулись, чи що?
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22.07.2025 18:22 Ответить
Так начальнику дефективів набу з узбеками торгувати можна? Це саме те, чим він і має займатись за шалене грошове утримання від платників податків?
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22.07.2025 18:18 Ответить
Замєєтьтє, конопля… Нє, конопля свого батька. Техніцкая!
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22.07.2025 18:18 Ответить
"[…] Служба безпеки України опублікувала розшифровку аудіозапису одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, де викрила його у веденні бізнесу з Республікою Дагестан (РФ). Насправді йшлося про Узбекистан".

Тобто сам факт ведення бізнесу "одним з керівників детективів НАБУ" ніхто не спростовує?

Тоді мені цікаво: це входить у його службові обов'язки? Чи це гобі в вільний від роботи час? І чи одне другому не заважає?
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22.07.2025 18:18 Ответить
В них ненормований р.день. Нема "вільного часу". З це доплата чи надбавка, не пам'ятаю вже.
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22.07.2025 18:28 Ответить
Это всё мыльный фэйк ... Пока не найдут парашют!
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22.07.2025 18:19 Ответить
Ще не починали розбиратися а білі нитки з діла з запахом властного дерьма вже полізли
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22.07.2025 18:20 Ответить
ааа....
ну раз, ганяли марьванну з узбекистану, то ж інша справа! то, треба всіх відпустити, вибачитись та виписати премію та підвищення.
ферганська долина, відоме місце в узьких кругах.
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22.07.2025 18:20 Ответить
Насіння і В Узбекистан.
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22.07.2025 19:08 Ответить
туди насіння, звідти шишки.
чи, ви не знайомі з технологією?
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22.07.2025 19:09 Ответить
та "какая разніца"(с), якщо репресії вимагає сАм Вошьдь, Підєрмачний та їхня зе мафія обіжених..
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22.07.2025 18:22 Ответить
Зовсім другий колінкор - бізнес то з узбеками - він на дому ше й шиє
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22.07.2025 18:24 Ответить
Сбу, дбр, гпу, нпу - всі вони мають бути тотально люстрованими після внутрішньої деокупації від зеленої нечисті
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22.07.2025 18:27 Ответить
Ось потихеньку спливає шось дуже схоже на замовний сюжет для швидкого голосування... Спостерігаємо далі...
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22.07.2025 18:28 Ответить
Послухав той запис, там реально хєр поймеш що він говорить. Але не зрозуміло одне - це якої країни держслужбовець?
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22.07.2025 18:31 Ответить
Армянское радио спрашивают:
- Правда, что академик Акопян выиграл "Волгу" в лотерею?
- Правда. Только не Акопян, а Айвазян, и не "Волгу", а "Запорожец", и не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл.
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22.07.2025 18:33 Ответить
Сбушники это маски шоу из 90-ых. Давно пора этот орган реформировать(не все отделы конечно). Не будь гура который появился из-за американцев, набу итд то тут бы даже путьки не нужно было бы
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22.07.2025 18:35 Ответить
Тобто чиновнику можна займатись торговлею коноплею з узбеками... ))))))))
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22.07.2025 18:37 Ответить
А що тут поганого .
Експорт. Підтримка вітчізняного мента
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22.07.2025 18:38 Ответить
Скоро буде кривава війна за владу. Можливо відстріл а можливо двустороння стрілянина ...
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22.07.2025 18:37 Ответить
Нєєєє... СБУ не переплутало.
СБУ виконує замовлення ОПЗЄ.
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22.07.2025 18:51 Ответить
Простительно,со слухом плоховато,когда от них,путинскмй агент Кулинич,требовал быстро сдать юг Украины он делал это очень громко,ушки у бакановцев болят до сих пор.
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22.07.2025 19:01 Ответить
А як правильно Іран чи Ірак??? Хоча....яка різниця
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22.07.2025 19:11 Ответить
За логікою зебілятини, опу лідора тре розігнать, бо там корупційний скандал через день, і тут я з ними згоден
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22.07.2025 19:14 Ответить
 
 