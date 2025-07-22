СБУ исказила расшифровку аудиозаписи детектива НАБУ – разговор шел об Узбекистане, а обнародовали "Дагестан" в РФ

Накануне Служба безопасности Украины опубликовала расшифровку аудиозаписи одного из руководителей детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, где разоблачила его в ведении бизнеса с Республикой Дагестан (РФ). На самом деле речь шла об Узбекистане.

На это обратили внимание в Центре противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"В СБУ перепутали республику РФ со страной Узбекистан. СБУ сообщило: как установило расследование, он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан)", - отметили в ЦПК.

В то же время, если вслушаться именно в обнародованные СБУ отрывки, речь идет о продаже семян конопли, которые востребованы государственной программой Узбекистана.

Более того, как оказалось в Дагестане даже отсутствует такая программа, зато она имеется в Узбекистане, отметили там.

"Не понятно, каким образом СБУ услышали там именно Дагестан. Такие действия недопустимы со стороны органа досудебного расследования, и являются ничем иным как попыткой дискредитации НАБУ", - добавляет ЦПК.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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