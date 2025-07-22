СБУ исказила расшифровку аудиозаписи детектива НАБУ – разговор шел об Узбекистане, а обнародовали "Дагестан" в РФ
Накануне Служба безопасности Украины опубликовала расшифровку аудиозаписи одного из руководителей детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, где разоблачила его в ведении бизнеса с Республикой Дагестан (РФ). На самом деле речь шла об Узбекистане.
На это обратили внимание в Центре противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
"В СБУ перепутали республику РФ со страной Узбекистан. СБУ сообщило: как установило расследование, он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан)", - отметили в ЦПК.
В то же время, если вслушаться именно в обнародованные СБУ отрывки, речь идет о продаже семян конопли, которые востребованы государственной программой Узбекистана.
Более того, как оказалось в Дагестане даже отсутствует такая программа, зато она имеется в Узбекистане, отметили там.
"Не понятно, каким образом СБУ услышали там именно Дагестан. Такие действия недопустимы со стороны органа досудебного расследования, и являются ничем иным как попыткой дискредитации НАБУ", - добавляет ЦПК.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
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вже під вартою, без права застави
кіно триває
Тобто сам факт ведення бізнесу "одним з керівників детективів НАБУ" ніхто не спростовує?
Тоді мені цікаво: це входить у його службові обов'язки? Чи це гобі в вільний від роботи час? І чи одне другому не заважає?
ну раз, ганяли марьванну з узбекистану, то ж інша справа! то, треба всіх відпустити, вибачитись та виписати премію та підвищення.
ферганська долина, відоме місце в узьких кругах.
чи, ви не знайомі з технологією?
- Правда, что академик Акопян выиграл "Волгу" в лотерею?
- Правда. Только не Акопян, а Айвазян, и не "Волгу", а "Запорожец", и не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл.
Експорт. Підтримка вітчізняного мента
СБУ виконує замовлення ОПЗЄ.