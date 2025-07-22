РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13291 посетитель онлайн
Новости Давление на НАБУ Ликвидация независимости НАБУ и САП
2 015 42

Акция против уничтожения независимости НАБУ и САП состоится в 20:00 в Киеве у театра им. Франко

набу,сап

Ветеран Дмитрий Козятинский собирает сегодня акцию на площади возле театра имени Ивана Франко в Киеве, из-за принятия Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

Об этом сообщил Игорь Лаченков и Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, давайте собираться на акцию и отстаивать то, что мы строили за последнее десятилетие. Собираемся в 20:00 на площади возле театра имени Ивана Франко. Это ближайшее доступное место к Офису Президента. Поэтому надеюсь, что нас будет видно из их окон", - написал Козятинский.

Ветеран призвал поддержать акцию простых неравнодушных граждан, а политические партии и деятелей воздержаться от поддержки.

"Давайте договоримся, что акция пройдет без символики и спикеров, которым хочется высказать свои мысли. Берите картонки от коробок и делайте плакаты, где пишите все, что думаете по поводу наступления на антикоррупционную систему в последнее время", - призвал Козятинский.

козятинский

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждане имеют право п#здить депутатов, проголосовавших против НАБУ, - Парасюк

Ликвидация независимости НАБУ и САП

21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Автор: 

акция (2425) НАБУ (4276) САП (2093)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
зараз побачите , яку машину звів зеля, щоб захистити свою владу.
бусики, кийки, водомети і тцк.
Як казав на суді судимий зелею військовий, українців значно зменшилось, добре якщо 20 млн лишилось, а от поліції побільшало.
Що це значить ?
показать весь комментарий
22.07.2025 18:33 Ответить
+3
От про що я пишу вже другий тиждень...
показать весь комментарий
22.07.2025 18:31 Ответить
+3
Шпійони кремлівські! Арестовать!!!
показать весь комментарий
22.07.2025 18:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От про що я пишу вже другий тиждень...
показать весь комментарий
22.07.2025 18:31 Ответить
Громадянський спротив , розбурхання суспільства - а тм як карта Кремля з Татровим у Києві ляже...
показать весь комментарий
22.07.2025 18:33 Ответить
Кремль дав Банковій 50 днів на збудження громадянського спротиву , вони доречі на ********** дуже оптимістично налаштовані на початок вересня...
Усе йде за планом , думаю, не одного Єрмака, а розробленим в тому числі Медведчуком, бувшим прокурором Олійником й т п у рашці.
Підсумки. 1.Шмигаль відмінив рішення конкурсу по керівнику БЕБ
2Малюк заявив про знищення-зачичтку скоріш татарівських убивць соратника Червінскького полковника СБУ.-(Малюк не заперечив цього повідомлення)
3. Імітаційна зміна білизни в ОПУкабміні, названа зміною уряду .
4 ПЕРЕКРАСНІ Шмигаль та Умєров лиш помінялися місцями.
5.Дєвочку з уряду Шмигаля яка работала стюардесою у Єрмака в його вояжах до США зробили Шмигалкою.
6 нова Шмигалка почала ротом підтримувати усі антизаконні дії ЄрмакоМАРОДЕРНІ
7. Почали й закінчують знищувати антикорупційні структури. Зі слуг набрали ЗА 186 ВСЬОГО 186 голосів ( у 2019 вовка знищив таку ВР незаконно призначеними достроковими виборами )А тут просто купили голоси та підключили Кремль ( депутатів ОПЗЖ)
8; Чекаючи на такі круті збуджуючі громадську думку рішення й реакцію партнерів, сіли у вовки в кабінеті фотошопити ПАДАГАТОВКУ К ПЄРЄГАВОРАМ та АБСУЖДЕНІЄ ДЄЛЄГАЦІІ - за день до перемовин !!!
9. Новина пішла від ЗМІ вовка спішить підписати смертельний вирок антикорупциним структурам.
НУ І ШО МИ МЄМО? або громадянський спротив або повну індульгенцію кремлівським мародерам творити своє ...
показать весь комментарий
22.07.2025 18:35 Ответить
чат GPT нарив реакцію на кроки мародерні

El País
Описує «хвилю критики» з боку українських депутатів, громадських активістів та G7.

Називає це «авторитарним поворотом» та втратою реформ, що вже були досягнуті після Революції Гідності 2014 року .

FT (Financial Times)

Указує, що закон був прийнятий «стрімко», незважаючи на критику - в тому числі від депутатів опозиції, які вбачають в ньому загрозу прозорості й європейській інтеграції

Reuters

Зазначає, що закон дозволяє генеральному прокурору перерозподіляти справи та закривати їх - і що це ставить під загрозу антикорупційну інфраструктуру та рейтинг реформ, важливих для Є

The Guardian

Детально описує рейди СБУ по офісах НАБУ як супровід законопроєкту, і поява критики з боку Transparency International та послів G7

RFE/RL (Радіо Свобода)

Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7

RFE/RL (Радіо Свобода)

Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7

📌 Загальний висновок

Український суспільний сектор і опозиційні ЗМІ називають голосування реваншем старої політики, порушенням реформ та відкатом до авторитаризму.

Міжнародні партнери (ЄС, G7, Transparency International) занепокоєні перспективами підтримки реформ і обіцяють слідкувати за подальшими змінами, натякаючи на можливе переглядання програми допомоги й інтеграційних планів.

Посли G7 у Києві прямо висловилися проти та пообіцяли донести занепокоєння до Києва на рівні переговорів, включно з головами держав
показать весь комментарий
22.07.2025 18:41 Ответить
я не піду, бо не можу. а якби й міг, то не пішов би. це такі самі корупціонери. не хочу їх захищати.

не призиваю не йти на мітинг. це лише моя точка зору.

якщо б вони нормально виконували свою роботу - то повністю їх підтримав би, бо ідея хороша.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:32 Ответить
в києві такий дощяра, що капець.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:36 Ответить
тим більше. не хочу мокнути.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:38 Ответить
а я пішов би як би міг....нажаль не можу
показать весь комментарий
22.07.2025 18:39 Ответить
Шпійони кремлівські! Арестовать!!!
показать весь комментарий
22.07.2025 18:32 Ответить
Не мустафа найєм організовує часом?
показать весь комментарий
22.07.2025 18:32 Ответить
Пан Мустафа зараз керує залізницею.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:34 Ответить
мустафа вже забув себе часів януковича
бігав за ним по пеньках, розраховував на крихти з барського столу
тепер він крутелик, найвеличніший з активних антикорупціонерів, накрав більше за регіоналів
показать весь комментарий
22.07.2025 18:34 Ответить
Ну такі собі крихти. Замало не буває.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:37 Ответить
ну и майдан соросенок спровоцировал- результаты- сотни тысяч смертей
показать весь комментарий
22.07.2025 18:48 Ответить
Ну от знов збирає, біля бусів тцк. Хоча йдеться про ліквідацію дармоїдських структур з нульовим вихлопом, що багато років займалися паразитарним саморозвитком за рахунок платників податків, крали та кришували, та постачали конопляне насіння чи то дагестану, чи то узбекістану. Хтось проти?
показать весь комментарий
22.07.2025 18:49 Ответить
зараз побачите , яку машину звів зеля, щоб захистити свою владу.
бусики, кийки, водомети і тцк.
Як казав на суді судимий зелею військовий, українців значно зменшилось, добре якщо 20 млн лишилось, а от поліції побільшало.
Що це значить ?
показать весь комментарий
22.07.2025 18:33 Ответить
Якщо перегне свого патичка, проти армii не папреть... Залужний - наш президент.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:38 Ответить
Московський квн знищує державу з середини.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:33 Ответить
Масляков агент КДБ - а де він? Думаю він теж збирав компромат на того ж янетрпкуякусь
показать весь комментарий
22.07.2025 18:37 Ответить
От туда его, Маслюкова, уже не достать.
Кстати он клоуна, с позором, выгнал из своего клуба
показать весь комментарий
22.07.2025 19:12 Ответить
Камари́лья (ісп. camarilla, «таємний кабінет») - так в Іспанії в 1814 називалася група осіб, що зазвичай збирались у передпокої короля Фердинанда VII і мали на нього значний вплив, здійснюючи "владу з-за трону". До камарильї належали канонік Остолоса, відомий донощик, канонік Ескоікіс, донощик, що став доном Антоніо Угарте, колишній водовоз, блазень на ім'я Педро Кальядо, відомий під прізвиськом Чаморро. Негласним головою камарильї був рускій посол Татіщев.
Скільки часу пройшло, а нічого не змінилося...
показать весь комментарий
22.07.2025 18:38 Ответить
Дмитро Козятинський

зі всією повагою, до захісника.
засланий козачок чи патріот україни, котрому допікло?

але ж хто прийде? такі ж ветерани та жіночки і дядькі за 60?
мєнти дуже швидко всіх розкидають.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:34 Ответить
"захісника", "допікло", "дядькі"...
Кацап, ти такий неакуратний...
показать весь комментарий
22.07.2025 18:42 Ответить
такий як є!
тобі, яка різниця?
чи, зараз знову почнеться самоствердження бидло рагуля?
показать весь комментарий
22.07.2025 18:48 Ответить
Ветерана козятинсько треба затримати за несанкціоновані, масові зібрання, під час воєнного стану і відправити на фронт, бо війна у самому розпалі.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:37 Ответить
Зелених мародерів, зрадників, корупціонерів теж, бо війна у самому розпалі, а їх діяльність підриває країну з середини.
П.с. На Атлас можна, а проти узурпації влади зепідором ні? На .уй йди, ботва зебільна
показать весь комментарий
22.07.2025 18:43 Ответить
Наконец-то. А то одни слова.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:38 Ответить
Ручний Ігорок ОПи проти ОПи? Це ще кумедніше аніж бджоли проти меду.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:43 Ответить
ТЦКуни теж запрошені?)
показать весь комментарий
22.07.2025 18:38 Ответить
Рускій, зміни нік.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:43 Ответить
У нас нема царів і не буде, тож якщо заради цього ідея хороша
показать весь комментарий
22.07.2025 18:41 Ответить
У нас гірше. У нас Єрмак!!!
показать весь комментарий
22.07.2025 19:08 Ответить
Давно такие акции нужны, но будем посмотреть, станет ли это "антизеленой" революцией. Очень уж украинцы упали духом после своего дебильного выбора в 19 году...
показать весь комментарий
22.07.2025 18:42 Ответить
"Акція пройде без символіки та спікерів, яким хочеться висловити свої думки" - щось це мені нагадує - жовтень 2013-го, коли збирались оті студенти біля стели на Майдані і вимагали" "Ні політикам!"! Це ось так і поп Гапон(провласний провокатор) діяв на рашці в 1905-му, це ось так спускається "пар в гудок", а попутно "космонавти" практикуються і провокатори фоткають всіх.
І хто ж, на думку ветерана поведе люд до перемоги без лідерів? Він сам? Чи може у нього є якийсь батальон в Раді, щоб підтримати вимоги людей?
Це ж очевидна підстава по методичкам ще царської охранки. Або дика не адекватність пасажира в надії, що царь побачить та....передумає.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:42 Ответить
Щасти!
показать весь комментарий
22.07.2025 18:46 Ответить
ЗЕленін такой маладой і юниє Слугі впереді
показать весь комментарий
22.07.2025 18:48 Ответить
Треба виходити, на підтримку Майдану, бо Оманські помічники ригоАНАЛІВ, гадять, на догоду убивці з московії, прутіну!
показать весь комментарий
22.07.2025 18:50 Ответить
зелю геть!
показать весь комментарий
22.07.2025 18:52 Ответить
Який такий Майдан? Усі хто міг би вийти - на фронті! А ухилянти та інші..."патріоти" - по рестораціях та у котеджах за висОкими парканами. Ні,звісно, політичні партії з своїми представниками прийдуть....боротися ..за ВЛАДУ!
показать весь комментарий
22.07.2025 19:05 Ответить
І це добре, що всі вони там. Не вистачало нам ще одного Майдана, який Україна вже не переживе.
показать весь комментарий
22.07.2025 19:16 Ответить
Вангую. ТЦК усього Києва злетяться туди.
показать весь комментарий
22.07.2025 19:14 Ответить
 
 