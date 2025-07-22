Акция против уничтожения независимости НАБУ и САП состоится в 20:00 в Киеве у театра им. Франко
Ветеран Дмитрий Козятинский собирает сегодня акцию на площади возле театра имени Ивана Франко в Киеве, из-за принятия Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.
Об этом сообщил Игорь Лаченков и Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, давайте собираться на акцию и отстаивать то, что мы строили за последнее десятилетие. Собираемся в 20:00 на площади возле театра имени Ивана Франко. Это ближайшее доступное место к Офису Президента. Поэтому надеюсь, что нас будет видно из их окон", - написал Козятинский.
Ветеран призвал поддержать акцию простых неравнодушных граждан, а политические партии и деятелей воздержаться от поддержки.
"Давайте договоримся, что акция пройдет без символики и спикеров, которым хочется высказать свои мысли. Берите картонки от коробок и делайте плакаты, где пишите все, что думаете по поводу наступления на антикоррупционную систему в последнее время", - призвал Козятинский.
Ликвидация независимости НАБУ и САП
21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
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Усе йде за планом , думаю, не одного Єрмака, а розробленим в тому числі Медведчуком, бувшим прокурором Олійником й т п у рашці.
Підсумки. 1.Шмигаль відмінив рішення конкурсу по керівнику БЕБ
2Малюк заявив про знищення-зачичтку скоріш татарівських убивць соратника Червінскького полковника СБУ.-(Малюк не заперечив цього повідомлення)
3. Імітаційна зміна білизни в ОПУкабміні, названа зміною уряду .
4 ПЕРЕКРАСНІ Шмигаль та Умєров лиш помінялися місцями.
5.Дєвочку з уряду Шмигаля яка работала стюардесою у Єрмака в його вояжах до США зробили Шмигалкою.
6 нова Шмигалка почала ротом підтримувати усі антизаконні дії ЄрмакоМАРОДЕРНІ
7. Почали й закінчують знищувати антикорупційні структури. Зі слуг набрали ЗА 186 ВСЬОГО 186 голосів ( у 2019 вовка знищив таку ВР незаконно призначеними достроковими виборами )А тут просто купили голоси та підключили Кремль ( депутатів ОПЗЖ)
8; Чекаючи на такі круті збуджуючі громадську думку рішення й реакцію партнерів, сіли у вовки в кабінеті фотошопити ПАДАГАТОВКУ К ПЄРЄГАВОРАМ та АБСУЖДЕНІЄ ДЄЛЄГАЦІІ - за день до перемовин !!!
9. Новина пішла від ЗМІ вовка спішить підписати смертельний вирок антикорупциним структурам.
НУ І ШО МИ МЄМО? або громадянський спротив або повну індульгенцію кремлівським мародерам творити своє ...
El País
Описує «хвилю критики» з боку українських депутатів, громадських активістів та G7.
Називає це «авторитарним поворотом» та втратою реформ, що вже були досягнуті після Революції Гідності 2014 року .
FT (Financial Times)
Указує, що закон був прийнятий «стрімко», незважаючи на критику - в тому числі від депутатів опозиції, які вбачають в ньому загрозу прозорості й європейській інтеграції
Reuters
Зазначає, що закон дозволяє генеральному прокурору перерозподіляти справи та закривати їх - і що це ставить під загрозу антикорупційну інфраструктуру та рейтинг реформ, важливих для Є
The Guardian
Детально описує рейди СБУ по офісах НАБУ як супровід законопроєкту, і поява критики з боку Transparency International та послів G7
RFE/RL (Радіо Свобода)
Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7
RFE/RL (Радіо Свобода)
Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7
📌 Загальний висновок
Український суспільний сектор і опозиційні ЗМІ називають голосування реваншем старої політики, порушенням реформ та відкатом до авторитаризму.
Міжнародні партнери (ЄС, G7, Transparency International) занепокоєні перспективами підтримки реформ і обіцяють слідкувати за подальшими змінами, натякаючи на можливе переглядання програми допомоги й інтеграційних планів.
Посли G7 у Києві прямо висловилися проти та пообіцяли донести занепокоєння до Києва на рівні переговорів, включно з головами держав
не призиваю не йти на мітинг. це лише моя точка зору.
якщо б вони нормально виконували свою роботу - то повністю їх підтримав би, бо ідея хороша.
бігав за ним по пеньках, розраховував на крихти з барського столу
тепер він крутелик, найвеличніший з активних антикорупціонерів, накрав більше за регіоналів
бусики, кийки, водомети і тцк.
Як казав на суді судимий зелею військовий, українців значно зменшилось, добре якщо 20 млн лишилось, а от поліції побільшало.
Що це значить ?
Кстати он клоуна, с позором, выгнал из своего клуба
Скільки часу пройшло, а нічого не змінилося...
зі всією повагою, до захісника.
засланий козачок чи патріот україни, котрому допікло?
але ж хто прийде? такі ж ветерани та жіночки і дядькі за 60?
мєнти дуже швидко всіх розкидають.
Кацап, ти такий неакуратний...
тобі, яка різниця?
чи, зараз знову почнеться самоствердження бидло рагуля?
П.с. На Атлас можна, а проти узурпації влади зепідором ні? На .уй йди, ботва зебільна
І хто ж, на думку ветерана поведе люд до перемоги без лідерів? Він сам? Чи може у нього є якийсь батальон в Раді, щоб підтримати вимоги людей?
Це ж очевидна підстава по методичкам ще царської охранки. Або дика не адекватність пасажира в надії, що царь побачить та....передумає.