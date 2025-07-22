Акция против уничтожения независимости НАБУ и САП состоится в 20:00 в Киеве у театра им. Франко

Ветеран Дмитрий Козятинский собирает сегодня акцию на площади возле театра имени Ивана Франко в Киеве, из-за принятия Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

Об этом сообщил Игорь Лаченков и Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, давайте собираться на акцию и отстаивать то, что мы строили за последнее десятилетие. Собираемся в 20:00 на площади возле театра имени Ивана Франко. Это ближайшее доступное место к Офису Президента. Поэтому надеюсь, что нас будет видно из их окон", - написал Козятинский.

Ветеран призвал поддержать акцию простых неравнодушных граждан, а политические партии и деятелей воздержаться от поддержки.

"Давайте договоримся, что акция пройдет без символики и спикеров, которым хочется высказать свои мысли. Берите картонки от коробок и делайте плакаты, где пишите все, что думаете по поводу наступления на антикоррупционную систему в последнее время", - призвал Козятинский.

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Ликвидация независимости НАБУ и САП

21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.