Акція проти знищення незалежності НАБУ та САП відбудеться о 20:00 у Києві, Львові та Дніпрі (оновлено)

Ветеран Дмитро Козятинський збирає сьогодні акцію на площі біля театру імені Івана Франка у Києві, через прийняття Верховною Радою закону про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.

Про це повідомив Ігор Лачєнков та Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, давайте збиратися на акцію та відстоювати те, що ми будували за останнє десятиліття. Збираємося о 20:00 на площі біля театру імені Івана Франка. Це найближче доступне місце до Офісу Президента. Тому сподіваюся, що нас буде видно з їхніх вікон", - написав Козятинський.

Ветеран закликав підтримати акцію простих небайдужих громадян, а політичні партії та діячів утриматися від підтримки.

"Давайте домовимось, що акція пройде без символіки та спікерів, яким хочеться висловити свої думки. Беріть картонки від коробок та робіть плакати, де пишіть все, що думаєте з приводу наступу на антикорупційну систему протягом останнього часу", - закликав Козятинський.

Аналогічні акції пройдуть також у Дніпрі та Львові, повідомила журналістка Яніна Соколова.

"Дніпро, 20:00 готель Україна

Львів, 20:00 памʼятник Шевченка", - написала Соколова у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадяни мають право п#здити депутатів, які проголосували проти НАБУ, - Парасюк

Ліквідація незалежності НАБУ та САП

21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.