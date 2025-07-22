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Новини Тиск на НАБУ Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Акція проти знищення незалежності НАБУ та САП відбудеться о 20:00 у Києві, Львові та Дніпрі (оновлено)

набу,сап

Ветеран Дмитро Козятинський збирає сьогодні акцію на площі біля театру імені Івана Франка у Києві, через прийняття Верховною Радою закону про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.

Про це повідомив Ігор Лачєнков та Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, давайте збиратися на акцію та відстоювати те, що ми будували за останнє десятиліття. Збираємося о 20:00 на площі біля театру імені Івана Франка. Це найближче доступне місце до Офісу Президента. Тому сподіваюся, що нас буде видно з їхніх вікон", - написав Козятинський.

Ветеран закликав підтримати акцію простих небайдужих громадян, а політичні партії та діячів утриматися від підтримки.

"Давайте домовимось, що акція пройде без символіки та спікерів, яким хочеться висловити свої думки. Беріть картонки від коробок та робіть плакати, де пишіть все, що думаєте з приводу наступу на антикорупційну систему протягом останнього часу", - закликав Козятинський.

козятинський

Аналогічні акції пройдуть також у Дніпрі та Львові, повідомила журналістка Яніна Соколова.

"Дніпро, 20:00 готель Україна

Львів, 20:00 памʼятник Шевченка", - написала Соколова у фейсбуці.

соколова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадяни мають право п#здити депутатів, які проголосували проти НАБУ, - Парасюк

Ліквідація незалежності НАБУ та САП

21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Автор: 

акція (1462) НАБУ (5149) САП (2277)


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Топ коментарі
+18
зараз побачите , яку машину звів зеля, щоб захистити свою владу.
бусики, кийки, водомети і тцк.
Як казав на суді судимий зелею військовий, українців значно зменшилось, добре якщо 20 млн лишилось, а от поліції побільшало.
Що це значить ?
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22.07.2025 18:33 Відповісти
+11
Московський квн знищує державу з середини.
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22.07.2025 18:33 Відповісти
+9
Зелених мародерів, зрадників, корупціонерів теж, бо війна у самому розпалі, а їх діяльність підриває країну з середини.
П.с. На Атлас можна, а проти узурпації влади зепідором ні? На .уй йди, ботва зебільна
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22.07.2025 18:43 Відповісти
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Тихо і вітерець повівє....
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22.07.2025 20:19 Відповісти
Київ спить...поки немає тривоги і що йому до тої політики....
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22.07.2025 20:20 Відповісти
якщо всі підуть на акцію протесту, то хто буде захищати Зеленського та Єрмака від бурятів?
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22.07.2025 20:20 Відповісти
Татаров. Він може зарізати будь-кого.
Той ще маніяк...
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22.07.2025 20:26 Відповісти
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