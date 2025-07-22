"Мы будем одной семьей", - генпрокурор Кравченко о ликвидации независимости САП

Генеральный прокурор Руслан Кравченко прокомментировал проголосованный ВР законопроект №12414, который фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Об этом он сказал на брифинге для журналистов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кравченко, САП теперь становится "одной системой".

"Специальная антикоррупционная прокуратура в соответствии с Законом Украины о прокуратуре, как была, так и остается в статусе департамента ОГПУ. И мы будем одной семьей. Они будут работать по своим уголовным производствам, мы по своим. И вместе будем друг другу помогать", - заявил генпрокурор.

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Для примера Кравченко привел дело экс-министра Миньеда Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Дело расследует САП.

"Некоторые журналисты сообщали, когда я еще не стал генпрокурором, что нового генпрокурора назначили для того, чтобы он забрал у Чернышова дело. А я вам обещаю в глаза, что и после этих изменений Чернышова я не заберу. Как расследование было, так и будет. Я посмотрю, как они закончат, и как потом прокуроры САП пойдут и будут поддерживать государственное обвинение до приговора", - рассказал он.

Генпрокурор Кравченко также прокомментировал обыски у отдельных детективов НАБУ.

"Мы сейчас работаем максимально слаженно, чтобы не растягивать процесс. Раньше почему все было иначе? Потому что это еще советская система - политическая. Надо было "понемногу" показывать результаты. А сейчас можно сразу брать и делать свою работу", - добавил он.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

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