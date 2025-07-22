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"Мы будем одной семьей", - генпрокурор Кравченко о ликвидации независимости САП

Генпрокурор Кравченко прокомментировал закон №12414

Генеральный прокурор Руслан Кравченко прокомментировал проголосованный ВР законопроект №12414, который фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Об этом он сказал на брифинге для журналистов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кравченко, САП теперь становится "одной системой".

"Специальная антикоррупционная прокуратура в соответствии с Законом Украины о прокуратуре, как была, так и остается в статусе департамента ОГПУ. И мы будем одной семьей. Они будут работать по своим уголовным производствам, мы по своим. И вместе будем друг другу помогать", - заявил генпрокурор.

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Для примера Кравченко привел дело экс-министра Миньеда Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Дело расследует САП.

"Некоторые журналисты сообщали, когда я еще не стал генпрокурором, что нового генпрокурора назначили для того, чтобы он забрал у Чернышова дело. А я вам обещаю в глаза, что и после этих изменений Чернышова я не заберу. Как расследование было, так и будет. Я посмотрю, как они закончат, и как потом прокуроры САП пойдут и будут поддерживать государственное обвинение до приговора", - рассказал он.

Генпрокурор Кравченко также прокомментировал обыски у отдельных детективов НАБУ.

"Мы сейчас работаем максимально слаженно, чтобы не растягивать процесс. Раньше почему все было иначе? Потому что это еще советская система - политическая. Надо было "понемногу" показывать результаты. А сейчас можно сразу брать и делать свою работу", - добавил он.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

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Автор: 

НАБУ (4276) САП (2124) Кравченко Руслан (60) Офис Генпрокурора (2547)


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Топ комментарии
+31
Мафією?
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22.07.2025 22:45 Ответить
+20
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22.07.2025 22:47 Ответить
+18
НАБУ взялась за кума зеленського та єрмака Чернишова.
Тому зараз зеля мстить НАБУ та фактично ліквідовує НАБУ.
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22.07.2025 22:49 Ответить
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Шведською?
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22.07.2025 22:45 Ответить
Мафією?
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22.07.2025 22:45 Ответить
краще бути сиротою….
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22.07.2025 22:45 Ответить
ндрангетою повіяло.
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22.07.2025 22:45 Ответить
Сковані одним ланцюгом - покажем Заходу кузькіну мать!
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22.07.2025 22:46 Ответить
***** какой то
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22.07.2025 22:47 Ответить
звучить як погроза
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22.07.2025 22:47 Ответить
Какая разніца (((
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22.07.2025 22:48 Ответить
Я вже не кажу, що з вуст ЗЕлених, це лунає, як збочення.
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22.07.2025 22:57 Ответить
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22.07.2025 22:47 Ответить
Якому другу допомогати, може один одному
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22.07.2025 22:48 Ответить
Щось підгорає у зеленчаків!
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22.07.2025 22:48 Ответить
Явка з повинною від вже другого на 💯 % свого прокурора.
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22.07.2025 22:48 Ответить
В отого чувака, молочного, з папашкою зрадником - це ви його усиновили?
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22.07.2025 22:48 Ответить
НАБУ взялась за кума зеленського та єрмака Чернишова.
Тому зараз зеля мстить НАБУ та фактично ліквідовує НАБУ.
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22.07.2025 22:49 Ответить
Тобто оп начхати на обурення і наріду і єс
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22.07.2025 22:49 Ответить
З такими "родичами" як ти довбню і ворогів не треба. .
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22.07.2025 22:49 Ответить
Гнида, в тебе одна сім"я це мародери ЗЕ_упа, Татаров,Ємак .........................
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22.07.2025 22:50 Ответить
Час коли вірили в ваши казочкі підійшов до кінця,настає час діяти,і у казкарів напевне буде поганий настрій та підбите око.
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22.07.2025 22:51 Ответить
У сраку най іде.
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22.07.2025 22:51 Ответить
воно іпануте!!! воно навіть не розуміє які жахливі речі говорить
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22.07.2025 22:52 Ответить
Це п..ць якийсь.
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22.07.2025 22:53 Ответить
Ми будемо однією сім'єю", під орудою агента козиря.
Коли все це безумство закінчиться,яке прикривається абревіатурою СН.
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22.07.2025 22:53 Ответить
в осяжному майбутньому не закінчиться. Буде інша абревіатура, за яку проголосують ті ж самі "какаяразніца", до яких ще додасться і ті, хто пішов по 111-й, 258-й, 436-2 тощо...
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22.07.2025 23:11 Ответить
Мышебратья?
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22.07.2025 22:54 Ответить
Щастя молодим
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22.07.2025 22:54 Ответить
Ну так і гвалтівник може казати таке своїй жертві.
Особливо, якщо татко гвалтує доньку через те, що вважає її своєю власністю.
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22.07.2025 22:55 Ответить
А вказівки сім"ї хто буде давати зверху?Татунцьо єрмак??
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22.07.2025 22:55 Ответить
неочікуваний поворот сюжету у першому сезоні серіалу "Спасєніє рядовова чєрнишова".
Може бути навіть таке, що писати сценарій другого сезону "Спасєниє рядовова міндіча" навіть і не знадобиться.
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22.07.2025 22:55 Ответить
Хотів сказати "кланом"
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22.07.2025 22:56 Ответить
Дон ЗЕлєоне з д'Єрмаком
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22.07.2025 23:11 Ответить
Угу, гнида вже приміряє владу на себе, берія недороблена.
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22.07.2025 22:56 Ответить
на словах "І ми будемо однією сім'єю" сицілійська мафія напружилась, відчувши конкуренцію, та почала задивлятися на італійську віллу найвеличнішого хресного батька, незламного Боневтіка оманського...
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22.07.2025 22:59 Ответить
Відпрацьовує перед завгоспом, для чого його поставили на лице
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22.07.2025 23:00 Ответить
Краще займись прокурорами-інвалідами, сіейник ти наш .
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22.07.2025 23:04 Ответить
допоможи з лісу вийти гниді зелені пяні , в такому самому стані "суддя" вбив на варті військового -не можуть посадити--ПОСАДИ Порошенка сфальшували і т д маєш чим займатися. Але ти не для цього прийшов. Пшонка думав так само.
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22.07.2025 23:26 Ответить
Таке відчуття, що недорозвинене україніське ху-ло про братні народи пробліяло.
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22.07.2025 23:04 Ответить
Так у Вас и так семья , пиз..те всё в семью. . Тридварасты конченные.
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22.07.2025 23:04 Ответить
До тебе точно віри не має тиж єрмака людина
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22.07.2025 23:04 Ответить
Сцить в очі громаді.
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22.07.2025 23:09 Ответить
Не пройде.
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22.07.2025 23:11 Ответить
********
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22.07.2025 23:12 Ответить
"гарний" песик, тобто кожен адекватний громядянин Ураїни "рот твій їбав"?))
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22.07.2025 23:15 Ответить
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22.07.2025 23:16 Ответить
Хочу привести для прикладу долю іншого Кравченка=міністра МВД України.
То цей Кравченко теж бажає дві кулі сам у себе пускати?
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22.07.2025 23:17 Ответить
Та вы петухи уже и так одна зелёная семья.
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22.07.2025 23:19 Ответить
хто .***** в сімю привів ДБР.ПРОКУРАТУРУ І СБУ є назавжди ворогом і сімї і народу з котрим ця сімя проживала...куйло теж спвав про "єдіноврот"
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22.07.2025 23:20 Ответить
ЛАСКАВО ПРОСИМО В СІМ'Ю ІНВАЛІДІВ !!!
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22.07.2025 23:25 Ответить
Как говорят в Одессе: "Вы говорите и я скажу!"
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22.07.2025 23:27 Ответить
Ви вже давно є сімʼєю підарасів з прізвищем Пу..ін.
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22.07.2025 23:29 Ответить
Тамбовський вовк вам сім'я...
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22.07.2025 23:33 Ответить
Зрозуміло: будемо виконувати те, що накажуть. Ну, чесно і відверто.
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22.07.2025 23:35 Ответить
Однією корупційною сім'єю
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22.07.2025 23:35 Ответить
Як понабігали, ГАДИТИ лайном проти України, найманці, з бото-ферми єрмака-татарова та московіти від фсб!!
Одна сім'я !!!
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22.07.2025 23:37 Ответить
Вже колись був Кравченко. Напевно, недалеко від нього пішов. Ти навів би порядок в прокуратурі, покидьок! Он мою маму покалічив п'яний покидьок, 6 років іде "суд" і останнє затягування сталося саме через купленого прокурора! А що там з прокурорами-"інвалідами"? Чому вони не у в'язниці, а отримують гігантські спецпенсії у 37 років і навіть не звільнені?
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22.07.2025 23:38 Ответить
Проститутка сіфілісна буде тобі сімья
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22.07.2025 23:41 Ответить
Теперішні що набу,що сап, що МВС,що більшість СБУ,це органи які більше займаються бізнесом ніж своєю роботою.
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22.07.2025 23:41 Ответить
репутация генпрокуратуры в Украине проститутско-********. эти люди не уважают ни сами себя, ни закон, ни народ, за чей счет они вкусно и сыто жрут и в хороших домах живут.
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22.07.2025 23:46 Ответить
"Будемо однією сім'єю під юбкою Зелі!"
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22.07.2025 23:58 Ответить
Генпрокурор Кравченко за пару днів помножив на ноль свою репутацію, яку він здобув, коли виступав державним обвинувачувачем біглого овоча...
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22.07.2025 23:59 Ответить
 
 