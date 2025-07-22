"Мы будем одной семьей", - генпрокурор Кравченко о ликвидации независимости САП
Генеральный прокурор Руслан Кравченко прокомментировал проголосованный ВР законопроект №12414, который фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.
Об этом он сказал на брифинге для журналистов, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Кравченко, САП теперь становится "одной системой".
"Специальная антикоррупционная прокуратура в соответствии с Законом Украины о прокуратуре, как была, так и остается в статусе департамента ОГПУ. И мы будем одной семьей. Они будут работать по своим уголовным производствам, мы по своим. И вместе будем друг другу помогать", - заявил генпрокурор.
Для примера Кравченко привел дело экс-министра Миньеда Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Дело расследует САП.
"Некоторые журналисты сообщали, когда я еще не стал генпрокурором, что нового генпрокурора назначили для того, чтобы он забрал у Чернышова дело. А я вам обещаю в глаза, что и после этих изменений Чернышова я не заберу. Как расследование было, так и будет. Я посмотрю, как они закончат, и как потом прокуроры САП пойдут и будут поддерживать государственное обвинение до приговора", - рассказал он.
Генпрокурор Кравченко также прокомментировал обыски у отдельных детективов НАБУ.
"Мы сейчас работаем максимально слаженно, чтобы не растягивать процесс. Раньше почему все было иначе? Потому что это еще советская система - политическая. Надо было "понемногу" показывать результаты. А сейчас можно сразу брать и делать свою работу", - добавил он.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
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Тому зараз зеля мстить НАБУ та фактично ліквідовує НАБУ.
Коли все це безумство закінчиться,яке прикривається абревіатурою СН.
Особливо, якщо татко гвалтує доньку через те, що вважає її своєю власністю.
Може бути навіть таке, що писати сценарій другого сезону "Спасєниє рядовова міндіча" навіть і не знадобиться.
То цей Кравченко теж бажає дві кулі сам у себе пускати?
Одна сім'я !!!