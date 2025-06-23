НАБУ сообщило вице-премьеру Чернышову о подозрении
НАБУ и САП сообщили о подозрении вице-премьеру Алексею Чернышову, который ранее занимал должность министра развития громад и территорий. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства", - говорится в сообщении.
"По данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к главе Минрегиона, который совместно с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому ГП. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры.
По ним застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП", - рассказали в НАБУ.
Отмечается, что застройщик "вознаградил" министра и определенных им лиц большой скидкой на квартиры в уже возведенных жилых комплексах.
"С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 тыс. грн до 8 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тыс. грн за кв. м. Таким образом министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 млн грн.
По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест", - добавили в Бюро.
Сейчас решается вопрос об избрании Чернышову меры пресечения.
Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?
На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.
13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.
На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.
По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Провадження НАБУ в 2025 році (як міністра оборони)
27 січня 2025 року НАБУ у відповідь на звернення Центру протидії корупції зареєструвало провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою)
🔹 2. Провадження Вищого антикорупційного суду та НАБУ у 2023 році (як голови Фонду держмайна)
А чому в інфі нема нічого про 72 години СІЗО до рішення суду щодо превентивного заходу?
Порішали?
Напевне, що може летіти до сім'ї...
сьогодні на сцені, відволікає малюк.
бо, безугла, щось того......
шнобельзашквар відреагує ********** та свіжий генпрокурор ?
І ЗРАЗУ САМІ БУЛИ ПОВІДОМЛЕНІ, ПРО ТЕ, ЩО ЙДУТЬ ВОНИ *****.
Ми їх вибрали в 2019 році.
Ніхто кума Лєнки Зеленської - Чернишова насправді рухати не буде - йому можна красти...