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Новости Дело Чернышова
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НАБУ сообщило вице-премьеру Чернышову о подозрении

Алексею Чернышову сообщили о подозрении. Подробности от НАБУ

НАБУ и САП сообщили о подозрении вице-премьеру Алексею Чернышову, который ранее занимал должность министра развития громад и территорий. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства", - говорится в сообщении.

"По данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к главе Минрегиона, который совместно с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому ГП. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры.

По ним застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП", - рассказали в НАБУ.

Отмечается, что застройщик "вознаградил" министра и определенных им лиц большой скидкой на квартиры в уже возведенных жилых комплексах.

"С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 тыс. грн до 8 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тыс. грн за кв. м. Таким образом министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 млн грн.

По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест", - добавили в Бюро.

Сейчас решается вопрос об избрании Чернышову меры пресечения.

Читайте: Чернышов говорит, что прибыл в НАБУ: хочет разобраться в ситуации

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Читайте: Наконец-то дома: Чернышов сообщил, что вернулся в Украину

Автор: 

НАБУ (4240) Чернышов Алексей (174)


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Топ комментарии
+18
Підозру повідомили?
А чому в інфі нема нічого про 72 години СІЗО до рішення суду щодо превентивного заходу?

Порішали?
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23.06.2025 17:27 Ответить
+14
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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23.06.2025 17:41 Ответить
+11
Нічого йому не буде. Він же не з "ЄС".
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23.06.2025 17:26 Ответить
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Нічого йому не буде. Він же не з "ЄС".
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23.06.2025 17:26 Ответить
Главное Зелю не опозорил. Вернулся!
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23.06.2025 17:33 Ответить
Сім"я виїхала а його теж випустять - пізніше. Он на Умерова стільки НАБУ накопувало і шо?
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23.06.2025 17:39 Ответить
ось приклад на справах проти Умєрова

1. Провадження НАБУ в 2025 році (як міністра оборони)

27 січня 2025 року НАБУ у відповідь на звернення Центру протидії корупції зареєструвало провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою)

🔹 2. Провадження Вищого антикорупційного суду та НАБУ у 2023 році (як голови Фонду держмайна)
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23.06.2025 17:44 Ответить
а шо, там крадії?
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23.06.2025 17:36 Ответить
Я не дочитала. На цього товариша замаху не було? Може його примусили вкрасти?
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23.06.2025 17:55 Ответить
Підозру повідомили?
А чому в інфі нема нічого про 72 години СІЗО до рішення суду щодо превентивного заходу?

Порішали?
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23.06.2025 17:27 Ответить
Там плінтуси фарбують, не можна ходити )
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23.06.2025 17:34 Ответить
Порішають у Генпрокуратурі, яка забере справу від НАБУ по відпрацьованій схемі.
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23.06.2025 17:49 Ответить
А хто ж ці треті особи, які курували цю ляльку?
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23.06.2025 17:27 Ответить
тобто, куди ведуть ниточки від цього буратіни?
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23.06.2025 17:45 Ответить
Прикрили ? - бо він завтра може бути на Заході - сім"я жде героя
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23.06.2025 17:27 Ответить
та де ж прикрили? я хвилин 5 вчитувався - нічого не знайшов.
Напевне, що може летіти до сім'ї...
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23.06.2025 17:30 Ответить
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23.06.2025 17:31 Ответить
_ Ой ви знаєте, ви нам якийсь такий підозрілий
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23.06.2025 17:33 Ответить
😲😲😲😲😲 Такому кришталево чесному? З таким чесним фейсом? Другові Самого президента і його компаньйона Міндіча? Та не може бути!!! Хіба що Борісич конкурентів за вуха президента усуває. Тоді так, буде сидіти.
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23.06.2025 17:36 Ответить
і жодного слова, хто саме його туди запропонував та призначив.
сьогодні на сцені, відволікає малюк.
бо, безугла, щось того......
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23.06.2025 17:39 Ответить
Піде в сапери, а там поки туди сюди і можна в Хорватію.
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23.06.2025 17:39 Ответить
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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23.06.2025 17:41 Ответить
Цікаво,як тепер на цей шнобель зашквар відреагує ********** та свіжий генпрокурор ?
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23.06.2025 17:41 Ответить
велком ту Юкрейн с..ка
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23.06.2025 17:45 Ответить
Спочатку повідомили Чернишова щоб втікав.Зе придумав відрядження.Коли пацієнт був в безпеці висунули підозру.Доречі Зе казав що він повернеться.Приїхав пане призиденте? Хоча слово пан треба замінювати на баригу.
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23.06.2025 17:48 Ответить
Передадуть справу "пригодованим" структурам ,і там вона й згине як вже не одна згинула! А на Чернишова "вороги" вчинять "замах" і буде він "герой"!
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23.06.2025 17:48 Ответить
"НАБУ повідомило віцепрем'єру Чернишову про підозру"
І ЗРАЗУ САМІ БУЛИ ПОВІДОМЛЕНІ, ПРО ТЕ, ЩО ЙДУТЬ ВОНИ *****.
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23.06.2025 17:55 Ответить
з такою хитрою пикою за кілометр видно, що винний
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23.06.2025 18:04 Ответить
Який термін давності по статтям, які в підозрі Чернишову? Потягнути слідство, а потім за поважними обставинами не ходити на суд - і закрита справа, бо строк сплив.
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23.06.2025 18:12 Ответить
Здається мені що це комедія)
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23.06.2025 18:17 Ответить
На кого пальцем в керівництві держави не тикни - бандит та злодій.
Ми їх вибрали в 2019 році.
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23.06.2025 18:20 Ответить
Велика риба потрапила в руки спортивних рибалок з НАБУ...
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23.06.2025 18:23 Ответить
Свій генпрокурор спішить на поміч, передасть в СБУ, а там і "понять і простіть"
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23.06.2025 18:28 Ответить
Ну все, Льоша, готуйся. Зеленський особисто тобі руки відрубає.(((
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23.06.2025 20:18 Ответить
То лишень для піару - народ трохи розважити...
Ніхто кума Лєнки Зеленської - Чернишова насправді рухати не буде - йому можна красти...
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23.06.2025 22:56 Ответить
 
 