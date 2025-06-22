РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6464 посетителя онлайн
Новости Командировка Чернішова
13 270 86

Наконец-то дома: Чернышов сообщил, что вернулся в Украину

Чернышов вернулся в Украину.

Подозреваемый в коррупции вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов сообщил о возвращении в Украину из заграничной командировки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Чернышов написал на своей фейсбук-странице.

"Наконец-то дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена.

Завтра - возвращаюсь к работе в Кабмине: будем воплощать договоренности на практике. В частности, будем работать над максимальным сохранением уже имеющейся поддержки наших граждан в странах-членах ЕС", - написал он.

Также Чернышов отметил, что разберет по фактам "кампанию дискредитации".

"Правда всегда побеждает", - добавил он.

Также читайте: Совладелец "Квартал 95" Миндич, уехавший из Украины, планирует встречу с Чернышовым, - СМИ

Чернышов вернулся в Украину.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение министру национального единства Алексею Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня.

Издание "УП" сообщало, что семья подозреваемого в коррупции вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышова выехала из Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в коррупции вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов сейчас находится в плановой командировке за границей, после завершения которой он должен вернуться.

Читайте: Чернышов вернулся в Украину, - Железняк

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Автор: 

Чернышов Алексей (203) МинЕд (16)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+41
Їбальнік цього зеленого мудака зовсім не заслуговує на довіру, як і вся зелена банда. Це тільки початок.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:00 Ответить
+39
Ну хіба може бути не чесною людина з таким лицем?(((
показать весь комментарий
22.06.2025 17:51 Ответить
+37
Бліііін! Нарешті! Вся країна спостерігалв за поневіряннями! А де сім'я? Теж приїхала, чи прилаштував десь бідаків? А якщо серйозно, до спостерігаємо за підозрою, яку мали вручити НАБУ і САП і за рухом справи по силових відомствах - раз повернувся, значить гарантії особисті отримав.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нарешті повернувся додому.....

показать весь комментарий
22.06.2025 17:51 Ответить
Ну хіба може бути не чесною людина з таким лицем?(((
показать весь комментарий
22.06.2025 17:51 Ответить
То не лице - лице з іншого боку, знизу.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:56 Ответить
"Нарешті вдома". Аха -хах - ха..
показать весь комментарий
22.06.2025 17:51 Ответить
А шо, потягають за чуба пів року, ну рік, а потім все спустять "на тормозах" і дадуть щось на кшталт "умовного", а лохторат буде задоволений!
Ця ж істота з близького кругу "скумбрії по 8" через його дружину та похресника. Так що... не хвилюйтесь селяни -вовки будуть ситі, а ваші рожі будуть биті"
показать весь комментарий
22.06.2025 19:11 Ответить
Нарешті вдома: Чернишов повідомив, що повернувся в Україну

Калиноньку вже обійняв?
показать весь комментарий
22.06.2025 17:52 Ответить
Переписав на родину закордонні рахунки та спокійно приїхав назад. Тепер чекаємо, коли свідки почнуть говорити, що їх залякували.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:52 Ответить
Твій дім-тюрма
показать весь комментарий
22.06.2025 17:52 Ответить
Всиг сім'ю та кеш вивезти та зрадів?
показать весь комментарий
22.06.2025 17:53 Ответить
Твой дом - тюрьма

показать весь комментарий
22.06.2025 17:54 Ответить
Бліііін! Нарешті! Вся країна спостерігалв за поневіряннями! А де сім'я? Теж приїхала, чи прилаштував десь бідаків? А якщо серйозно, до спостерігаємо за підозрою, яку мали вручити НАБУ і САП і за рухом справи по силових відомствах - раз повернувся, значить гарантії особисті отримав.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:54 Ответить
Ну все, тепер ми спокійні. А то хвилювалися, як ти там падло на чужині.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:56 Ответить
не все вдалось з першої спроби вивести. ріск при зелених- надёжноє дєло! ))
показать весь комментарий
22.06.2025 17:56 Ответить
Їбальнік цього зеленого мудака зовсім не заслуговує на довіру, як і вся зелена банда. Це тільки початок.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:00 Ответить
Зрада буде попiзже.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:01 Ответить
Не повернувся б він, якби не домовленість із Зе
показать весь комментарий
22.06.2025 18:01 Ответить
Баканов теж в Україні. І що, він від цього перестав бути сволотою і зрадником? Ні.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:11 Ответить
Home, sweet Home.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:02 Ответить
Втеча відкладається, хай усе стихне.
видати херою картату ковдру))))
показать весь комментарий
22.06.2025 18:02 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2025 18:04 Ответить
Це не довгоносик - це якийсь *******!
показать весь комментарий
22.06.2025 23:09 Ответить
Шах и мат зрадофилы.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:05 Ответить
Все войне конец , кули Трамп , тут сам Чернышов вернулся Епь......
показать весь комментарий
22.06.2025 18:06 Ответить
носаті в іудею зараз бояться
показать весь комментарий
22.06.2025 18:06 Ответить
У нас во власти как не носатый так тимур. Миколы в окопе, тимуры и евреи мутят схемки под гаслами потужности
показать весь комментарий
22.06.2025 18:26 Ответить
Повернувся за новим траншем грошей
показать весь комментарий
22.06.2025 18:07 Ответить
Він просто сина хотів вивезти, а все інше - димова завіса. Хороший актор.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:09 Ответить
порешав з набу?
показать весь комментарий
22.06.2025 18:09 Ответить
За котлету
показать весь комментарий
22.06.2025 18:26 Ответить
Зеленський сказав,що повернеться. Мабуть, Мендич повіз пропозицію, від якої міністр не зміг відмовитисяЄ Заховатися складно.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:13 Ответить
Татаров гарантував відсутність відповідальності, тому буде багато інтерв'ю з розповідями про його потужність
показать весь комментарий
22.06.2025 18:17 Ответить
Завтра його дупу хтось типу зє, буде прикривати!!! Сумніваюся що цього уйобка посадять!!!
показать весь комментарий
22.06.2025 18:18 Ответить
За чемоданами приехал )))
показать весь комментарий
22.06.2025 18:18 Ответить
Скільки українців із собою повернув додому?
показать весь комментарий
22.06.2025 18:18 Ответить
Чернышов, тебе завтра к следователю. Или уже забыл?
Ты доигрался в своём народном театре. К тебе заходил следователь!
показать весь комментарий
22.06.2025 18:19 Ответить
а тепер покажіть обличчя Ткача, що перший став накидати гівно на вентелятор)))))))))))

показать весь комментарий
22.06.2025 18:20 Ответить
вже "порішав"
показать весь комментарий
22.06.2025 18:21 Ответить
Загубити людину з таким румпельом - для України була б непоправна втрата
показать весь комментарий
22.06.2025 18:24 Ответить
Значит зЕ отмазал.Конец эпохи правды.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:24 Ответить
Ух какой патриотик. Уже порешали? Гарантии дали? Иначе падло ты бы сюда не сунулся. Небось ********** лично занимался этим, а то не дай бог тень кинут на репутацию незламного и питужного(как будто там есть что портить)
показать весь комментарий
22.06.2025 18:24 Ответить
твій дім в'язниця)
показать весь комментарий
22.06.2025 18:25 Ответить
Іди здавайся.Явка з повною облегчить твою участь і ЗЕлених.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:26 Ответить
Так что, значит Зе не сп-здел? Не может быть!😯
показать весь комментарий
22.06.2025 18:26 Ответить
це все одно зрада

це було б не зрада, якщо б Чернишов у відрядженні власноруч зарізав сто кацапів, і виявилось що то була спецоперація СБУ
показать весь комментарий
22.06.2025 18:27 Ответить
Може просто кран забув закрити ?
показать весь комментарий
22.06.2025 18:27 Ответить
Чому без шапки?
показать весь комментарий
22.06.2025 18:28 Ответить
А так романтично починалось.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:30 Ответить
жований цирк
показать весь комментарий
22.06.2025 18:31 Ответить
Ну, а це що? Дика качка?

НовиниБоротьба з корупцією

21.06.25 18:43 7 218 61

НАБУ та САП підготували підозру Чернишову,- Железняк

https://images.cnscdn.com/f/e/9/d/fe9d66df02068174781ff810df25fbfe/original.jpg

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення міністру національної єдності Олексію Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня.

Про це він https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/***********************************************************************?locale=uk_UA написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією, яку підтвердили два джерела в Уряді, ще 19-го червня НАБУ/САП надіслали на Секретаріат КМУ запрошення на Міністерство національної єдності України, яке очолює Олексій Чернишов для того, щоб в понеділок 23 червня він явився для вручення підозри", - написав парламентар.

За словами депутата, цей документ був у премʼєра та інших топпосадовців ОП уже до години запитань до уряду.

"Тому вони і розповідають про відрядження "до кінця тижня"",- додав Железняк.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:36 Ответить
Капец рубильник. Таким носом можно яму вырыть быстрее чем экскаватор
показать весь комментарий
22.06.2025 18:38 Ответить
Просрочений послав свого кошерного мініча щоб воно притягнуло цю гниду
показать весь комментарий
22.06.2025 18:40 Ответить
Вперше чую про таке міністерство. Назвіть вже відкрито -Кабінет шахраїв та крадіїв.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:49 Ответить
Зелене шапіто!
показать весь комментарий
22.06.2025 18:51 Ответить
Хахаха,о какой национальности идет речь про еднисть с этим фигурантом?
показать весь комментарий
22.06.2025 18:56 Ответить
Ну а підозру вручили, яку збиралися? Чи вже ФСЬО?
показать весь комментарий
22.06.2025 19:00 Ответить
Думю вручпть, бо інакше це ....ць нашо воюємо
показать весь комментарий
22.06.2025 19:04 Ответить
А даремно, квартальний нарік обманув, підставив, здав і кинув всіх.Буде тобі дрг, або обстріл ракетою лошара.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:07 Ответить
Походу ничего реального на него нет. Иначе не вернулся бы
показать весь комментарий
22.06.2025 19:10 Ответить
ось і перше завдання від Владімссанича для Русланандрєіча приїхало.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:15 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2025 19:25 Ответить
Дует гачконосиків...
показать весь комментарий
22.06.2025 21:35 Ответить
Ось вам і перемога. А ви кажете. Кожен день нові здобутки.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:25 Ответить
Що ж таке цьому маланцю пообіцяли, що він повернувся ?
показать весь комментарий
22.06.2025 19:35 Ответить
обещали обрезание головы на полном серьезе, обосрался и приехал, а семья выехала
показать весь комментарий
22.06.2025 19:59 Ответить
То шо справа закрита? набу та сап можуть разходитись
показать весь комментарий
22.06.2025 19:47 Ответить
а семья почему-то выехала
показать весь комментарий
22.06.2025 19:58 Ответить
Які ж ми раді, що чернишов повернувся додому, навіть більше за повернення з полону "Азовців". Ось що робть в руках однієї людини всі засоби масової інформації, яка примушує весь нарід жерти виключно його лайно.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:05 Ответить
Цей чувак явно втік із шоу довгоносиків - хто побачить, прохання негайно повідомити
показать весь комментарий
22.06.2025 20:08 Ответить
Ну слава богу))дечия репутація відмита)))
показать весь комментарий
22.06.2025 20:11 Ответить
Порівняйте - https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
показать весь комментарий
22.06.2025 20:22 Ответить

Час розсудить.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:38 Ответить
ну слава Богу, порішали
показать весь комментарий
22.06.2025 20:44 Ответить
Ну так вже ж призначений новий в доску свій генпрокурор.

Тепер корумпантам ЗЄвдади знов нічого не загрожує.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:47 Ответить
Та тихенько піде закордон в ліс, коли піна спаде.
показать весь комментарий
22.06.2025 21:33 Ответить
Точно! Якась хитрожопа фізіономія в цього Чернишова...
показать весь комментарий
22.06.2025 21:33 Ответить
яка мерзенна пика
показать весь комментарий
22.06.2025 21:41 Ответить
Ну реально,рило Чернишова(чи яке там у нього призвіще насправді) це просто сумний мем в контексті політиків України.🥴
показать весь комментарий
22.06.2025 21:46 Ответить
Все ж очевидно як білий день. Треба мислити як злочинна банда. ЗЕскоти сказали або повернешся або триматимемо в заручниках жінку з сином (день тому вони виїхали за кордон) а також бабло награбоване заберемо! Ось і весь фокус)))
показать весь комментарий
22.06.2025 21:48 Ответить
Майже як в анекдоті:
"Один говорит тост: "Спасибо товарищу сталину за наше счастливое детство"
Второй- так в нашем детстве его же не было"
- За это и спасибо. "
Тож українцям закордоном треба дякувати Чернишову.
показать весь комментарий
22.06.2025 22:25 Ответить
Просто йому згадали, як звкінчив своє нікчемне існування портнов.....
показать весь комментарий
22.06.2025 22:26 Ответить
тоді він зміг би просити політичного притулку десь в Британії
показать весь комментарий
22.06.2025 23:11 Ответить
отсиделся, порешал.
показать весь комментарий
23.06.2025 01:39 Ответить
мафия в управлении страны - это беда...
показать весь комментарий
23.06.2025 03:10 Ответить
Вдома в Ізраїлі зараз неспокійно. В Україні для таких, як Чернишов спокійніше.
показать весь комментарий
23.06.2025 06:53 Ответить
Цирк
показать весь комментарий
23.06.2025 07:35 Ответить
С зелєй парешать не значить вижить.Партнов.😄
показать весь комментарий
23.06.2025 10:09 Ответить
 
 