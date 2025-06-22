Наконец-то дома: Чернышов сообщил, что вернулся в Украину
Подозреваемый в коррупции вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов сообщил о возвращении в Украину из заграничной командировки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Чернышов написал на своей фейсбук-странице.
"Наконец-то дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена.
Завтра - возвращаюсь к работе в Кабмине: будем воплощать договоренности на практике. В частности, будем работать над максимальным сохранением уже имеющейся поддержки наших граждан в странах-членах ЕС", - написал он.
Также Чернышов отметил, что разберет по фактам "кампанию дискредитации".
"Правда всегда побеждает", - добавил он.
Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение министру национального единства Алексею Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня.
Издание "УП" сообщало, что семья подозреваемого в коррупции вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышова выехала из Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в коррупции вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов сейчас находится в плановой командировке за границей, после завершения которой он должен вернуться.
Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?
На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.
13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.
На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.
По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
