НАБУ и САП подготовили подозрение Чернышову, - Железняк
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение министру национального единства Алексею Чернышеву явиться для вручения подозрения 23 июня.
Об этом он написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"По моей информации, которую подтвердили два источника в правительстве, еще 19-го июня НАБУ/САП прислали на Секретариат КМУ приглашение на Министерство национального единства Украины, которое возглавляет Алексей Чернышов для того, чтобы в понедельник 23 июня он явился для вручения подозрения", - написал парламентарий.
По словам депутата, этот документ был у премьера и других топ-чиновников ОП уже к часу вопросов к правительству.
"Поэтому они и рассказывают о командировках "до конца недели"",- добавил Железняк.
Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?
На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз України" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркомунобслуговування" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.
13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.
На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.
По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хтось думає інакше?
️Як там Зеленський казав: «Нє імєєт значєнія на какаом язикє названіє уліци, главнає, што б там асфальт лєжал» (чи щось дуже схоже).
На фоні підготовки до наступних раундів капітулянтських переговорів з рашею, де серед основних рускоміровський блок, треба було ще провести зачистку посади й команди мовного омбудсменв Тараса Кременя.
Уряду з ОПи наказано не подавати Тараса Кременя на наступний термін (попри високу ефективність роботи). Натомість, готували осіб принципово нефахових. І от усе остаточно вирішилося. Єрмаківський міністр пропаганди Точицький запропонував, а міністерша на гачку Стефанішина передала на розгляд Кабміну вигідну кандидатуру актора Олександра Завальського.
Саме цілковита невідповідність вимогам посади й стали головними «чеснотами» і цього номінанта. Він не правник, не мовний активіст і не правозахисник.
А без досвіду в цих сферах це буде ще один Голобородько (кіношний) тільки нижчого рівня.
Завальському в позитив ставлять, що він актор, а наш Зе акторів любить. І по темі, що він викладав курс сценічної мови. Не купуйтеся - це важливий елемент сценічної майстерності, а до мовних прав стосунку жодного. І ще те, що він добре володіє українською мовою та був мовним консультантом для кількох телепрограм. Але це питання про чистоту мови, що, звісно, добре й викликає до нього особисту повагу, але, знову ж, не про її захист.
І ще те, що новому посадовцю вже 67 років - це нічого? З огляду на вимоги законодавства про державну службу та й готовності активно виконувати свої обов'язки...
Як вияв лояльності, чи як ще це назвати? Завальський втрутився в історію з російською мовою на концерті Вєркі Сєрдючькі (данилка). Звісно, на стороні виконавця. Заявив, що мовний уповноважений не має його ніяк карати. Це він суть своєї програми озвучив???
Я не дуже й сам пхався в ті сварки, бо мені вже самого факту масового загульного заходу, законодавчо забороненого правовим режимом воєнного стану, було більш, ніж досить. Але ота заява Завальського якраз напередодні висунення - свідчення на чиї побажання він буде зважати, а чиї вимоги ігнорувати й відкидати.
З приводу своєї майбутньої праці Завальський розповідає непогані речі про ті сфери, які не входять до компетенції його посади, а належать до сфери мовно-етнічної політики держави. Його посада - омбудсмен, захисник української мови. Й тут його пропозиції нечисленні й позиція надто примирлива.
Далі Вахтанг Кіпіані:
«Почитав біографію кандидата на посаду мовного омбудсмена Завальського. Той десять років працював на каналі «Глас», який фінансувався... московським патріархатом.
Вів там програми «Сторінки Євангелія», «Погода в православному світі», «Світ Православ'я».
Це просто вбивство інституції. Так колись януковичі робили з УІНП, призначивши туди солдатенків і касьянових».
Отже, державний захист української мови фактично скасовується.
І за це проголосує Кабмін, де рішення, насправді, вже ухвалене.
За це проголосували велемудрі українчики в 2019 році. Бо Зе й не приховував свого ставлення і до мови, й до армії, і до віри...
Тому це свідомий вибір на користь російської України. А що русскій мір завжди після Пушкіна, Большова Тєатра й газманових чи сердючок потім заходить на танках, ті ходячі шлуночки не попередили?
Тарас Чорновіл
ДеточкинаЧернышова?
"Моя команда 5-6... мля... 4 надійних менеджерів."
Опір ТЦК.
він ''фельдманівський'' злодій.
Льоха, гуляй спокійно по закордонам, свій свого не сдаст.
Мабуть скоро всі поїдуть іран бомбити у якості пілотів B-2 Spirit
але всім пох.
А ті хто не йде на вибори вважаються байдужими. Тому це неправильно
Троля в інтернеті нав'язують, що весь час треба голосувати за когось, то з кожними виборами будуть все кращі. Але виходить навпаки. Тому обов'язково треба йти щоб викреслити всіх.
вибори це лохотрон і приймати участь в лохотроні щоб перемогти шахрая це як жінці добровільно трахатися з ґвалтівником щоб траханням його перемогти.)))
Уявіть коли не прийшло голосувати 60%. І уявіть - 60% зіпсованих бюлетенів. Є різниця?
а от світоглядно не прийти на вибори це не те що прийти і щось там зіпсувати.
бо коли не прийшов то руки і совість чиста.
ти не брав участі в ганебному обмані довірливих лохів, картинку не створював.
а коли брав то вдавав масовку.
а позаяк новини формують ті хто влаштовують лохотрони то про зіпсуті бюлетні розкажуть в рубриці ПРО БАНУТИХ.
вибори це аритметика.
але народ не вірить, все намагається повірити що вибори це географія, фізика чи ще яка-то ерня.
тож, якщо мотив виборця не базується на аритметиці то це мотив виборця що діє в інтересах инших.
НАБУ - це планета з "Зоряних війн", а САП - зооантропонозне захворювання, причиною якого є бактерія Burkholderia mallei.
А може, чернишов, па тіхаму, …. В лєс…?
Зеленський призначив Чернишова керувати - Міністерством з повернення Українців з за кордону.
Після чого Чернишов з награбованим і разом із сім'єю втік за кордон.
''Веселий Квартал'' Зеленського.
Доголосувався ''мудрий'' народ...
Головне для Зєлі - це ''па-ржать''.
Москалі ******** Україну - ''па-ржать''.
Гинуть Українці - ''па-ржать''.
Грабують Україну - ''па-ржать''.
Самому обкрадати мільйони Українців - ''па-ржать'' - ''па-ржать'' - ''па-ржать'' - ''па-ржать''
Для того й надіслали завчасно, щоб було коли чумадани зпакувати, кеш і крипту занести кому треба і відчалити
Вони в реальному часі бачать як вивозять награбоване - вже кур'єри бабла у рангу міністрів пішли на старт...
Оце "запомнітє етот твіт"™© - ті хто живе башкою в телемарахвоні, будуть дуже здивовані, коли їх скляно-пластикові наведені ілюзії крякнуть...
В кайданах тримають пар.аті.
Зневажена кожна клітина,
Зневірили воші хрестаті.
У сні потерпає вдовина,
Хрести і могили від власті.
Бо доля стоїть на колінах,
У Бога чужого в причасті.
На очі злягла паволока,
У ранах… глибока руїна.
Та доки Дніпро у порогах,
Не вмерла й не вмре Україна.
Автор невідомий
2. чернишов поклав на підозру набу та сап
3. ?