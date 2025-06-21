РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9169 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией
8 653 66

НАБУ и САП подготовили подозрение Чернышову, - Железняк

Чернышову готовят подозрение

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение министру национального единства Алексею Чернышеву явиться для вручения подозрения 23 июня.

Об этом он написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"По моей информации, которую подтвердили два источника в правительстве, еще 19-го июня НАБУ/САП прислали на Секретариат КМУ приглашение на Министерство национального единства Украины, которое возглавляет Алексей Чернышов для того, чтобы в понедельник 23 июня он явился для вручения подозрения", - написал парламентарий.

По словам депутата, этот документ был у премьера и других топ-чиновников ОП уже к часу вопросов к правительству.

"Поэтому они и рассказывают о командировках "до конца недели"",- добавил Железняк.

Читайте также: Чернышов находится в плановой командировке за границей, она проходит в штатном режиме, - Минюст

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз України" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркомунобслуговування" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Читайте также: Чернышов находится в плановой заграничной командировке. Он должен вернуться, - Зеленский

Автор: 

Железняк Ярослав (469) Чернышов Алексей (203) подозрение (572)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
громадянину зеленському підозру не оголосили? може хоч втіче...
показать весь комментарий
21.06.2025 18:52 Ответить
+18
- Дорогая, задержусь на конференции, у неё и заночую. )
показать весь комментарий
21.06.2025 18:49 Ответить
+17
показать весь комментарий
21.06.2025 18:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А він в командіровкьЄ...
показать весь комментарий
21.06.2025 18:48 Ответить
- Дорогая, задержусь на конференции, у неё и заночую. )
показать весь комментарий
21.06.2025 18:49 Ответить
Ага, зараз, лобстера доїсть і метнеться )
показать весь комментарий
21.06.2025 18:48 Ответить
Якщо дійсно його супруга і син виїхали позавчора з України, то він НЕ повернеться з цієї командировки...
Хтось думає інакше?
показать весь комментарий
21.06.2025 19:08 Ответить
Какіє ваши доказатєльства
показать весь комментарий
21.06.2025 22:05 Ответить
накрав на три життя вперед і в Монако , чі Відень……… ‼️ Zeйло , ПНХ за своїми надпотужними менеджерами : портновим, шефірами, мендічами , чернишовим ! та захопи з собою братків дерьмаків
показать весь комментарий
22.06.2025 13:40 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2025 18:49 Ответить
Який добГий і безкоГисний погляд "істинного слов'янина".ДоГоГа скатеГтю, Миндич! Жаль , що ти не пГихопив з собою всіх інших маланців- афеГистів.
показать весь комментарий
21.06.2025 19:37 Ответить
ЗАХИСТ МОВИ СКАСОВУЄТЬСЯ

️Як там Зеленський казав: «Нє імєєт значєнія на какаом язикє названіє уліци, главнає, што б там асфальт лєжал» (чи щось дуже схоже).

На фоні підготовки до наступних раундів капітулянтських переговорів з рашею, де серед основних рускоміровський блок, треба було ще провести зачистку посади й команди мовного омбудсменв Тараса Кременя.

Уряду з ОПи наказано не подавати Тараса Кременя на наступний термін (попри високу ефективність роботи). Натомість, готували осіб принципово нефахових. І от усе остаточно вирішилося. Єрмаківський міністр пропаганди Точицький запропонував, а міністерша на гачку Стефанішина передала на розгляд Кабміну вигідну кандидатуру актора Олександра Завальського.

Саме цілковита невідповідність вимогам посади й стали головними «чеснотами» і цього номінанта. Він не правник, не мовний активіст і не правозахисник.

А без досвіду в цих сферах це буде ще один Голобородько (кіношний) тільки нижчого рівня.

Завальському в позитив ставлять, що він актор, а наш Зе акторів любить. І по темі, що він викладав курс сценічної мови. Не купуйтеся - це важливий елемент сценічної майстерності, а до мовних прав стосунку жодного. І ще те, що він добре володіє українською мовою та був мовним консультантом для кількох телепрограм. Але це питання про чистоту мови, що, звісно, добре й викликає до нього особисту повагу, але, знову ж, не про її захист.

І ще те, що новому посадовцю вже 67 років - це нічого? З огляду на вимоги законодавства про державну службу та й готовності активно виконувати свої обов'язки...

Як вияв лояльності, чи як ще це назвати? Завальський втрутився в історію з російською мовою на концерті Вєркі Сєрдючькі (данилка). Звісно, на стороні виконавця. Заявив, що мовний уповноважений не має його ніяк карати. Це він суть своєї програми озвучив???

Я не дуже й сам пхався в ті сварки, бо мені вже самого факту масового загульного заходу, законодавчо забороненого правовим режимом воєнного стану, було більш, ніж досить. Але ота заява Завальського якраз напередодні висунення - свідчення на чиї побажання він буде зважати, а чиї вимоги ігнорувати й відкидати.

З приводу своєї майбутньої праці Завальський розповідає непогані речі про ті сфери, які не входять до компетенції його посади, а належать до сфери мовно-етнічної політики держави. Його посада - омбудсмен, захисник української мови. Й тут його пропозиції нечисленні й позиція надто примирлива.

Далі Вахтанг Кіпіані:

«Почитав біографію кандидата на посаду мовного омбудсмена Завальського. Той десять років працював на каналі «Глас», який фінансувався... московським патріархатом.

Вів там програми «Сторінки Євангелія», «Погода в православному світі», «Світ Православ'я».

Це просто вбивство інституції. Так колись януковичі робили з УІНП, призначивши туди солдатенків і касьянових».

Отже, державний захист української мови фактично скасовується.

І за це проголосує Кабмін, де рішення, насправді, вже ухвалене.

За це проголосували велемудрі українчики в 2019 році. Бо Зе й не приховував свого ставлення і до мови, й до армії, і до віри...

Тому це свідомий вибір на користь російської України. А що русскій мір завжди після Пушкіна, Большова Тєатра й газманових чи сердючок потім заходить на танках, ті ходячі шлуночки не попередили?

Тарас Чорновіл
показать весь комментарий
21.06.2025 18:49 Ответить
Возвращение Чернышова из "командировки". Лет через 5...
показать весь комментарий
21.06.2025 18:50 Ответить
В какой город вы послали в командировку вашего сотрудника Деточкина Чернышова?
показать весь комментарий
21.06.2025 18:55 Ответить
Зате він буде регулярно отримувати дивіденди з України.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:15 Ответить
повернеться скоро, призначений генпридурок вже напевно вказівку відмазати отримав, заберуть справу у відомство малька де й поховають.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:16 Ответить
Зеленський сказав що він (Чернишов)у відрядженні і обовязково поверниться,тільки не сказав коли.Як нас розводять.
показать весь комментарий
21.06.2025 18:50 Ответить
Так! Ще й бойові отримає і командировочні.. і лобстера всраку за врєдность... І корочку УБД і ділянку землі з селом кріпаків..
показать весь комментарий
21.06.2025 22:07 Ответить
Он улєтєл , но обєщал вєрнутся.
показать весь комментарий
21.06.2025 18:51 Ответить
Зеленський:
"Моя команда 5-6... мля... 4 надійних менеджерів."
показать весь комментарий
21.06.2025 18:52 Ответить
Зелена мерзота все більше затягує нас у совок, все частіше чути "державним коштом" хоча це гроші платників податків, податківці знову перетворюються на те чим були раніше і крадуть, крадуть... Мерзоту треба стирати і негайно!
показать весь комментарий
21.06.2025 18:52 Ответить
громадянину зеленському підозру не оголосили? може хоч втіче...
показать весь комментарий
21.06.2025 18:52 Ответить
а там , як портнова , нехай утілізують конкуренти
показать весь комментарий
22.06.2025 13:42 Ответить
Черговий нєвозвращєнєц
показать весь комментарий
21.06.2025 18:53 Ответить
Але ухилянти, це ті хто чинить
Опір ТЦК.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:13 Ответить
Якщо цей чувак людинка Міндіча, то це перемога Єрмака, а не антикорупціонерів. Їм тупо його злили.
показать весь комментарий
21.06.2025 18:58 Ответить
Кошерний жираф Чернишов - з харківського гнізда Фельдмана (Барабашово, БЮТ, партія регіонів)
показать весь комментарий
21.06.2025 19:09 Ответить
Все одно не вірю, що ОП просто так дозволив САП та НАБУ своїх хапати.
показать весь комментарий
21.06.2025 19:11 Ответить
Він не ''квартальний'' злодій -
він ''фельдманівський'' злодій.
показать весь комментарий
21.06.2025 19:25 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2025 19:00 Ответить
За інформацією джерел УП, родина віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова виїхала з України.
показать весь комментарий
21.06.2025 19:00 Ответить
Я так розумію шо до Інтерполу звертатись не будуть ці Zелені холуї.
Льоха, гуляй спокійно по закордонам, свій свого не сдаст.
показать весь комментарий
21.06.2025 19:01 Ответить
на фото до новини чернишов ну дуже схожий на міндіча. З чого б це?
показать весь комментарий
21.06.2025 19:01 Ответить
Братік?
показать весь комментарий
22.06.2025 13:36 Ответить
Так на міндіча схожий... чимось і ярмарка нагадує із піаністом.
Мабуть скоро всі поїдуть іран бомбити у якості пілотів B-2 Spirit
показать весь комментарий
21.06.2025 19:10 Ответить
Так вони ж з одного гнізда. Чи 3,14зди? Невже мамаріма?!😱
показать весь комментарий
21.06.2025 23:43 Ответить
щоб не було корупції не на вибори треба ходити а обрати концепцію ліквідації корупції і лише потім йти на вибори щоб проголосувати за того хто гарантує її виконання.
але всім пох.
показать весь комментарий
21.06.2025 19:12 Ответить
Голосувати тільки за тих хто буде боротися з корупцією і створювати умови щоб українці не хотіли виїзжати жити за кордон, а хто виїхав, то ті хотіли повернутися. Якщо таких нема, то обов'язково іти на вибори і псувати бюлетені викреслюючи всіх. Зіпсовані бюлетені йдуть в статистику. І всі знають нащо псують бюлетені.

А ті хто не йде на вибори вважаються байдужими. Тому це неправильно

Троля в інтернеті нав'язують, що весь час треба голосувати за когось, то з кожними виборами будуть все кращі. Але виходить навпаки. Тому обов'язково треба йти щоб викреслити всіх.
показать весь комментарий
22.06.2025 23:13 Ответить
аритметично викреслювання чи псування то дурня, вибачте.
вибори це лохотрон і приймати участь в лохотроні щоб перемогти шахрая це як жінці добровільно трахатися з ґвалтівником щоб траханням його перемогти.)))
показать весь комментарий
22.06.2025 23:22 Ответить
За когось голосувати по принципу "за менше зло" це лохотрон. А викреслення всіх недостойних (таким чином псування бюлетенів) це протест і майже аналог колишньоно пункту "не подобається ніхто". Притому навіть більш протестний. А зовсім не ходити на вибори є набагато більш слабкою дією. Це повинно бути ясним.
Уявіть коли не прийшло голосувати 60%. І уявіть - 60% зіпсованих бюлетенів. Є різниця?
показать весь комментарий
23.06.2025 02:38 Ответить
аритметично різниця нульова.
а от світоглядно не прийти на вибори це не те що прийти і щось там зіпсувати.
бо коли не прийшов то руки і совість чиста.
ти не брав участі в ганебному обмані довірливих лохів, картинку не створював.
а коли брав то вдавав масовку.
а позаяк новини формують ті хто влаштовують лохотрони то про зіпсуті бюлетні розкажуть в рубриці ПРО БАНУТИХ.
вибори це аритметика.
але народ не вірить, все намагається повірити що вибори це географія, фізика чи ще яка-то ерня.
тож, якщо мотив виборця не базується на аритметиці то це мотив виборця що діє в інтересах инших.
показать весь комментарий
23.06.2025 11:07 Ответить
НАБУ та САП

НАБУ - це планета з "Зоряних війн", а САП - зооантропонозне захворювання, причиною якого є бактерія Burkholderia mallei.
показать весь комментарий
21.06.2025 19:14 Ответить
Ці контори були утворени для блЮзіра.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:09 Ответить
Ось тобі, зеленський, і чернишова день!!
А може, чернишов, па тіхаму, …. В лєс…?
показать весь комментарий
21.06.2025 19:22 Ответить
А коли уже підготують просррчкі за південь за завгоспа за бакланову за шоблу фсбешну яку він притягнув у владу
показать весь комментарий
21.06.2025 19:33 Ответить
Як цікаво.
Зеленський призначив Чернишова керувати - Міністерством з повернення Українців з за кордону.
Після чого Чернишов з награбованим і разом із сім'єю втік за кордон.
''Веселий Квартал'' Зеленського.

Доголосувався ''мудрий'' народ...
показать весь комментарий
21.06.2025 19:34 Ответить
Такий пердімонокль коїться з Зеленським не перший раз.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:06 Ответить
Нічого з ним не коїться - це норма його життя.
Головне для Зєлі - це ''па-ржать''.

Москалі ******** Україну - ''па-ржать''.
Гинуть Українці - ''па-ржать''.
Грабують Україну - ''па-ржать''.
Самому обкрадати мільйони Українців - ''па-ржать'' - ''па-ржать'' - ''па-ржать'' - ''па-ржать''
показать весь комментарий
21.06.2025 20:16 Ответить
То виходить, що шмигаль з зеленським брешуть? Ніколи такого не було, і ось знов!
показать весь комментарий
21.06.2025 19:46 Ответить
Тепер, коли він став на лижі, ви можете його навіть кілька разів четвертувати, блазні блазня.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:13 Ответить
З Потужною вірогідністю запевняю вас - ніхто не явиться!!
Для того й надіслали завчасно, щоб було коли чумадани зпакувати, кеш і крипту занести кому треба і відчалити
показать весь комментарий
21.06.2025 22:00 Ответить
ШНОБЕЛЬ У НЕГО ПОЙДЁТ!КАК РАЗ ДЛЯ КОРРУПЦИИ!
показать весь комментарий
21.06.2025 22:00 Ответить
Мля... який ленд-ліз?!! яки інвестиції в оборонку і щось там.. який наґ. "Потужний план Маршала"??
Вони в реальному часі бачать як вивозять награбоване - вже кур'єри бабла у рангу міністрів пішли на старт...

Оце "запомнітє етот твіт"™© - ті хто живе башкою в телемарахвоні, будуть дуже здивовані, коли їх скляно-пластикові наведені ілюзії крякнуть...
показать весь комментарий
21.06.2025 22:04 Ответить
Історичне фото. )))

показать весь комментарий
21.06.2025 22:05 Ответить
Наш Лідор вже поінформував, що Чєрнишов зайнятий відкриттям хабів і множенням громадянства. Поставте на паузу розслідування
показать весь комментарий
21.06.2025 22:36 Ответить
І взагалі, Чєрнишов чеченців вбивав на Банковій. Пліч-о-пліч з Татаровим💩
показать весь комментарий
21.06.2025 22:37 Ответить
Раніше заводилась справа а потім фігурант виїжджав, тут навпаки - спочатку випровадили а потім повідомили про заведення справи. В обох випадках корупціонер опиняється на волі - ті ж яйця - вид збоку.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:47 Ответить
Яке ж паскудне, вибачте, пацюче рило. З одного гнізда з патужним. Невже мамаріма?..🤮
показать весь комментарий
21.06.2025 23:40 Ответить
О, Бідна моя Україна,
В кайданах тримають пар.аті.
Зневажена кожна клітина,
Зневірили воші хрестаті.

У сні потерпає вдовина,
Хрести і могили від власті.
Бо доля стоїть на колінах,
У Бога чужого в причасті.

На очі злягла паволока,
У ранах… глибока руїна.
Та доки Дніпро у порогах,
Не вмерла й не вмре Україна.

Автор невідомий
показать весь комментарий
22.06.2025 02:01 Ответить
А хто признача і продвига таких потужних менеджерів, які потім тікають
показать весь комментарий
22.06.2025 08:13 Ответить
Ви всьо врьотє!
показать весь комментарий
22.06.2025 13:41 Ответить
Ну і чого тут деякі дописувачі зневажають форсувачів Тиси чи карпатських альпіністів? Чим вони гірші за цього Чернишова?
показать весь комментарий
22.06.2025 10:35 Ответить
1. НАБУ та САП підготували підозру Чернишову

2. чернишов поклав на підозру набу та сап

3. ?
показать весь комментарий
22.06.2025 10:43 Ответить
З 19 року державні структури вже не брешуть, вони разом з зеленским *****....ь. Але як яскраво *****...ь - ну як зеленский на сцені там де ржуть українці - цеж так ржачно - і головне - їм пох на скров та смерті дітей, жінок, старих, військових - та всіх, крім них. Їм, бл...ь тіки ордени, за мужність - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ
показать весь комментарий
22.06.2025 18:36 Ответить
 
 