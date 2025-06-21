НАБУ та САП підготували підозру Чернишову,- Железняк
Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення міністру національної єдності Олексію Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня.
Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"За моєю інформацією, яку підтвердили два джерела в Уряді, ще 19-го червня НАБУ/САП надіслали на Секретаріат КМУ запрошення на Міністерство національної єдності України, яке очолює Олексій Чернишов для того, щоб в понеділок 23 червня він явився для вручення підозри", - написав парламентар.
За словами депутата, цей документ був у премʼєра та інших топпосадовців ОП уже до години запитань до уряду.
"Тому вони і розповідають про відрядження "до кінця тижня"",- додав Железняк.
Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?
Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.
13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.
На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.
За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.
За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.
А може, чернишов, па тіхаму, …. В лєс…?
Зеленський призначив Чернишова керувати - Міністерством з повернення Українців з за кордону.
Після чого Чернишов з награбованим і разом із сім'єю втік за кордон.
''Веселий Квартал'' Зеленського.
Доголосувався ''мудрий'' народ...
Головне для Зєлі - це ''па-ржать''.
Москалі ******** Україну - ''па-ржать''.
Гинуть Українці - ''па-ржать''.
Грабують Україну - ''па-ржать''.
Самому обкрадати мільйони Українців - ''па-ржать'' - ''па-ржать'' - ''па-ржать'' - ''па-ржать''
Для того й надіслали завчасно, щоб було коли чумадани зпакувати, кеш і крипту занести кому треба і відчалити
Вони в реальному часі бачать як вивозять награбоване - вже кур'єри бабла у рангу міністрів пішли на старт...
Оце "запомнітє етот твіт"™© - ті хто живе башкою в телемарахвоні, будуть дуже здивовані, коли їх скляно-пластикові наведені ілюзії крякнуть...
В кайданах тримають пар.аті.
Зневажена кожна клітина,
Зневірили воші хрестаті.
У сні потерпає вдовина,
Хрести і могили від власті.
Бо доля стоїть на колінах,
У Бога чужого в причасті.
На очі злягла паволока,
У ранах… глибока руїна.
Та доки Дніпро у порогах,
Не вмерла й не вмре Україна.
Автор невідомий
