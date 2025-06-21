УКР
НАБУ та САП підготували підозру Чернишову,- Железняк

Чернишову готуються вручити підозру

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення міністру національної єдності Олексію Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією, яку підтвердили два джерела в Уряді, ще 19-го червня НАБУ/САП надіслали на Секретаріат КМУ запрошення на Міністерство національної єдності України, яке очолює Олексій Чернишов для того, щоб в понеділок 23 червня він явився для вручення підозри", - написав парламентар.

За словами депутата, цей документ був у премʼєра та інших топпосадовців ОП уже до години запитань до уряду.

"Тому вони і розповідають про відрядження "до кінця тижня"",- додав Железняк.

допис

Читайте також: Чернишов перебуває у плановому відрядженні за кордоном, воно проходить у штатному режимі, - Мін’єд

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте також: Чернишов перебуває у плановому закордонному відрядженні. Він має повернутися, - Зеленський

Автор: 

Железняк Ярослав (604) Чернишов Олексій (345) підозра (873)
Топ коментарі
+24
громадянину зеленському підозру не оголосили? може хоч втіче...
21.06.2025 18:52 Відповісти
+18
- Дорогая, задержусь на конференции, у неё и заночую. )
21.06.2025 18:49 Відповісти
+17
21.06.2025 18:49 Відповісти
А він в командіровкьЄ...
21.06.2025 18:48 Відповісти
- Дорогая, задержусь на конференции, у неё и заночую. )
21.06.2025 18:49 Відповісти
Ага, зараз, лобстера доїсть і метнеться )
21.06.2025 18:48 Відповісти
Якщо дійсно його супруга і син виїхали позавчора з України, то він НЕ повернеться з цієї командировки...
Хтось думає інакше?
21.06.2025 19:08 Відповісти
Какіє ваши доказатєльства
21.06.2025 22:05 Відповісти
накрав на три життя вперед і в Монако , чі Відень……… ‼️ Zeйло , ПНХ за своїми надпотужними менеджерами : портновим, шефірами, мендічами , чернишовим ! та захопи з собою братків дерьмаків
22.06.2025 13:40 Відповісти
21.06.2025 18:49 Відповісти
Який добГий і безкоГисний погляд "істинного слов'янина".ДоГоГа скатеГтю, Миндич! Жаль , що ти не пГихопив з собою всіх інших маланців- афеГистів.
21.06.2025 19:37 Відповісти
ЗАХИСТ МОВИ СКАСОВУЄТЬСЯ

️Як там Зеленський казав: «Нє імєєт значєнія на какаом язикє названіє уліци, главнає, што б там асфальт лєжал» (чи щось дуже схоже).

На фоні підготовки до наступних раундів капітулянтських переговорів з рашею, де серед основних рускоміровський блок, треба було ще провести зачистку посади й команди мовного омбудсменв Тараса Кременя.

Уряду з ОПи наказано не подавати Тараса Кременя на наступний термін (попри високу ефективність роботи). Натомість, готували осіб принципово нефахових. І от усе остаточно вирішилося. Єрмаківський міністр пропаганди Точицький запропонував, а міністерша на гачку Стефанішина передала на розгляд Кабміну вигідну кандидатуру актора Олександра Завальського.

Саме цілковита невідповідність вимогам посади й стали головними «чеснотами» і цього номінанта. Він не правник, не мовний активіст і не правозахисник.

А без досвіду в цих сферах це буде ще один Голобородько (кіношний) тільки нижчого рівня.

Завальському в позитив ставлять, що він актор, а наш Зе акторів любить. І по темі, що він викладав курс сценічної мови. Не купуйтеся - це важливий елемент сценічної майстерності, а до мовних прав стосунку жодного. І ще те, що він добре володіє українською мовою та був мовним консультантом для кількох телепрограм. Але це питання про чистоту мови, що, звісно, добре й викликає до нього особисту повагу, але, знову ж, не про її захист.

І ще те, що новому посадовцю вже 67 років - це нічого? З огляду на вимоги законодавства про державну службу та й готовності активно виконувати свої обов'язки...

Як вияв лояльності, чи як ще це назвати? Завальський втрутився в історію з російською мовою на концерті Вєркі Сєрдючькі (данилка). Звісно, на стороні виконавця. Заявив, що мовний уповноважений не має його ніяк карати. Це він суть своєї програми озвучив???

Я не дуже й сам пхався в ті сварки, бо мені вже самого факту масового загульного заходу, законодавчо забороненого правовим режимом воєнного стану, було більш, ніж досить. Але ота заява Завальського якраз напередодні висунення - свідчення на чиї побажання він буде зважати, а чиї вимоги ігнорувати й відкидати.

З приводу своєї майбутньої праці Завальський розповідає непогані речі про ті сфери, які не входять до компетенції його посади, а належать до сфери мовно-етнічної політики держави. Його посада - омбудсмен, захисник української мови. Й тут його пропозиції нечисленні й позиція надто примирлива.

Далі Вахтанг Кіпіані:

«Почитав біографію кандидата на посаду мовного омбудсмена Завальського. Той десять років працював на каналі «Глас», який фінансувався... московським патріархатом.

Вів там програми «Сторінки Євангелія», «Погода в православному світі», «Світ Православ'я».

Це просто вбивство інституції. Так колись януковичі робили з УІНП, призначивши туди солдатенків і касьянових».

Отже, державний захист української мови фактично скасовується.

І за це проголосує Кабмін, де рішення, насправді, вже ухвалене.

За це проголосували велемудрі українчики в 2019 році. Бо Зе й не приховував свого ставлення і до мови, й до армії, і до віри...

Тому це свідомий вибір на користь російської України. А що русскій мір завжди після Пушкіна, Большова Тєатра й газманових чи сердючок потім заходить на танках, ті ходячі шлуночки не попередили?

Тарас Чорновіл
21.06.2025 18:49 Відповісти
Возвращение Чернышова из "командировки". Лет через 5...
21.06.2025 18:50 Відповісти
В какой город вы послали в командировку вашего сотрудника Деточкина Чернышова?
21.06.2025 18:55 Відповісти
Зате він буде регулярно отримувати дивіденди з України.
21.06.2025 20:15 Відповісти
повернеться скоро, призначений генпридурок вже напевно вказівку відмазати отримав, заберуть справу у відомство малька де й поховають.
21.06.2025 20:16 Відповісти
Зеленський сказав що він (Чернишов)у відрядженні і обовязково поверниться,тільки не сказав коли.Як нас розводять.
21.06.2025 18:50 Відповісти
Так! Ще й бойові отримає і командировочні.. і лобстера всраку за врєдность... І корочку УБД і ділянку землі з селом кріпаків..
21.06.2025 22:07 Відповісти
Он улєтєл , но обєщал вєрнутся.
21.06.2025 18:51 Відповісти
Зеленський:
"Моя команда 5-6... мля... 4 надійних менеджерів."
21.06.2025 18:52 Відповісти
Зелена мерзота все більше затягує нас у совок, все частіше чути "державним коштом" хоча це гроші платників податків, податківці знову перетворюються на те чим були раніше і крадуть, крадуть... Мерзоту треба стирати і негайно!
21.06.2025 18:52 Відповісти
громадянину зеленському підозру не оголосили? може хоч втіче...
21.06.2025 18:52 Відповісти
а там , як портнова , нехай утілізують конкуренти
22.06.2025 13:42 Відповісти
Черговий нєвозвращєнєц
21.06.2025 18:53 Відповісти
Але ухилянти, це ті хто чинить
Опір ТЦК.
21.06.2025 20:13 Відповісти
Якщо цей чувак людинка Міндіча, то це перемога Єрмака, а не антикорупціонерів. Їм тупо його злили.
21.06.2025 18:58 Відповісти
Кошерний жираф Чернишов - з харківського гнізда Фельдмана (Барабашово, БЮТ, партія регіонів)
21.06.2025 19:09 Відповісти
Все одно не вірю, що ОП просто так дозволив САП та НАБУ своїх хапати.
21.06.2025 19:11 Відповісти
Він не ''квартальний'' злодій -
він ''фельдманівський'' злодій.
21.06.2025 19:25 Відповісти
21.06.2025 19:00 Відповісти
За інформацією джерел УП, родина віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова виїхала з України.
21.06.2025 19:00 Відповісти
Я так розумію шо до Інтерполу звертатись не будуть ці Zелені холуї.
Льоха, гуляй спокійно по закордонам, свій свого не сдаст.
21.06.2025 19:01 Відповісти
на фото до новини чернишов ну дуже схожий на міндіча. З чого б це?
21.06.2025 19:01 Відповісти
Братік?
22.06.2025 13:36 Відповісти
Так на міндіча схожий... чимось і ярмарка нагадує із піаністом.
Мабуть скоро всі поїдуть іран бомбити у якості пілотів B-2 Spirit
21.06.2025 19:10 Відповісти
Так вони ж з одного гнізда. Чи 3,14зди? Невже мамаріма?!😱
21.06.2025 23:43 Відповісти
щоб не було корупції не на вибори треба ходити а обрати концепцію ліквідації корупції і лише потім йти на вибори щоб проголосувати за того хто гарантує її виконання.
але всім пох.
21.06.2025 19:12 Відповісти
Голосувати тільки за тих хто буде боротися з корупцією і створювати умови щоб українці не хотіли виїзжати жити за кордон, а хто виїхав, то ті хотіли повернутися. Якщо таких нема, то обов'язково іти на вибори і псувати бюлетені викреслюючи всіх. Зіпсовані бюлетені йдуть в статистику. І всі знають нащо псують бюлетені.

А ті хто не йде на вибори вважаються байдужими. Тому це неправильно

Троля в інтернеті нав'язують, що весь час треба голосувати за когось, то з кожними виборами будуть все кращі. Але виходить навпаки. Тому обов'язково треба йти щоб викреслити всіх.
22.06.2025 23:13 Відповісти
аритметично викреслювання чи псування то дурня, вибачте.
вибори це лохотрон і приймати участь в лохотроні щоб перемогти шахрая це як жінці добровільно трахатися з ґвалтівником щоб траханням його перемогти.)))
22.06.2025 23:22 Відповісти
За когось голосувати по принципу "за менше зло" це лохотрон. А викреслення всіх недостойних (таким чином псування бюлетенів) це протест і майже аналог колишньоно пункту "не подобається ніхто". Притому навіть більш протестний. А зовсім не ходити на вибори є набагато більш слабкою дією. Це повинно бути ясним.
Уявіть коли не прийшло голосувати 60%. І уявіть - 60% зіпсованих бюлетенів. Є різниця?
23.06.2025 02:38 Відповісти
аритметично різниця нульова.
а от світоглядно не прийти на вибори це не те що прийти і щось там зіпсувати.
бо коли не прийшов то руки і совість чиста.
ти не брав участі в ганебному обмані довірливих лохів, картинку не створював.
а коли брав то вдавав масовку.
а позаяк новини формують ті хто влаштовують лохотрони то про зіпсуті бюлетні розкажуть в рубриці ПРО БАНУТИХ.
вибори це аритметика.
але народ не вірить, все намагається повірити що вибори це географія, фізика чи ще яка-то ерня.
тож, якщо мотив виборця не базується на аритметиці то це мотив виборця що діє в інтересах инших.
23.06.2025 11:07 Відповісти
НАБУ та САП

НАБУ - це планета з "Зоряних війн", а САП - зооантропонозне захворювання, причиною якого є бактерія Burkholderia mallei.
21.06.2025 19:14 Відповісти
Ці контори були утворени для блЮзіра.
21.06.2025 20:09 Відповісти
Ось тобі, зеленський, і чернишова день!!
А може, чернишов, па тіхаму, …. В лєс…?
21.06.2025 19:22 Відповісти
А коли уже підготують просррчкі за південь за завгоспа за бакланову за шоблу фсбешну яку він притягнув у владу
21.06.2025 19:33 Відповісти
Як цікаво.
Зеленський призначив Чернишова керувати - Міністерством з повернення Українців з за кордону.
Після чого Чернишов з награбованим і разом із сім'єю втік за кордон.
''Веселий Квартал'' Зеленського.

Доголосувався ''мудрий'' народ...
21.06.2025 19:34 Відповісти
Такий пердімонокль коїться з Зеленським не перший раз.
21.06.2025 20:06 Відповісти
Нічого з ним не коїться - це норма його життя.
Головне для Зєлі - це ''па-ржать''.

Москалі ******** Україну - ''па-ржать''.
Гинуть Українці - ''па-ржать''.
Грабують Україну - ''па-ржать''.
Самому обкрадати мільйони Українців - ''па-ржать'' - ''па-ржать'' - ''па-ржать'' - ''па-ржать''
21.06.2025 20:16 Відповісти
То виходить, що шмигаль з зеленським брешуть? Ніколи такого не було, і ось знов!
21.06.2025 19:46 Відповісти
Тепер, коли він став на лижі, ви можете його навіть кілька разів четвертувати, блазні блазня.
21.06.2025 20:13 Відповісти
З Потужною вірогідністю запевняю вас - ніхто не явиться!!
Для того й надіслали завчасно, щоб було коли чумадани зпакувати, кеш і крипту занести кому треба і відчалити
21.06.2025 22:00 Відповісти
ШНОБЕЛЬ У НЕГО ПОЙДЁТ!КАК РАЗ ДЛЯ КОРРУПЦИИ!
21.06.2025 22:00 Відповісти
Мля... який ленд-ліз?!! яки інвестиції в оборонку і щось там.. який наґ. "Потужний план Маршала"??
Вони в реальному часі бачать як вивозять награбоване - вже кур'єри бабла у рангу міністрів пішли на старт...

Оце "запомнітє етот твіт"™© - ті хто живе башкою в телемарахвоні, будуть дуже здивовані, коли їх скляно-пластикові наведені ілюзії крякнуть...
21.06.2025 22:04 Відповісти
Історичне фото. )))

21.06.2025 22:05 Відповісти
Наш Лідор вже поінформував, що Чєрнишов зайнятий відкриттям хабів і множенням громадянства. Поставте на паузу розслідування
21.06.2025 22:36 Відповісти
І взагалі, Чєрнишов чеченців вбивав на Банковій. Пліч-о-пліч з Татаровим💩
21.06.2025 22:37 Відповісти
Раніше заводилась справа а потім фігурант виїжджав, тут навпаки - спочатку випровадили а потім повідомили про заведення справи. В обох випадках корупціонер опиняється на волі - ті ж яйця - вид збоку.
21.06.2025 22:47 Відповісти
Яке ж паскудне, вибачте, пацюче рило. З одного гнізда з патужним. Невже мамаріма?..🤮
21.06.2025 23:40 Відповісти
О, Бідна моя Україна,
В кайданах тримають пар.аті.
Зневажена кожна клітина,
Зневірили воші хрестаті.

У сні потерпає вдовина,
Хрести і могили від власті.
Бо доля стоїть на колінах,
У Бога чужого в причасті.

На очі злягла паволока,
У ранах… глибока руїна.
Та доки Дніпро у порогах,
Не вмерла й не вмре Україна.

Автор невідомий
22.06.2025 02:01 Відповісти
А хто признача і продвига таких потужних менеджерів, які потім тікають
22.06.2025 08:13 Відповісти
Ви всьо врьотє!
22.06.2025 13:41 Відповісти
Ну і чого тут деякі дописувачі зневажають форсувачів Тиси чи карпатських альпіністів? Чим вони гірші за цього Чернишова?
22.06.2025 10:35 Відповісти
1. НАБУ та САП підготували підозру Чернишову

2. чернишов поклав на підозру набу та сап

3. ?
22.06.2025 10:43 Відповісти
З 19 року державні структури вже не брешуть, вони разом з зеленским *****....ь. Але як яскраво *****...ь - ну як зеленский на сцені там де ржуть українці - цеж так ржачно - і головне - їм пох на скров та смерті дітей, жінок, старих, військових - та всіх, крім них. Їм, бл...ь тіки ордени, за мужність - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ
22.06.2025 18:36 Відповісти
 
 