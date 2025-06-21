Чернишов перебуває у плановому закордонному відрядженні. Він має повернутися, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що підозрюваний у корупції віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов зараз перебуває у плановому відрядженні за кордоном, після завершення якого він має повернутися.
Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами
"Те, що мені сказав Шмигаль, у нього відрядження. У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше – це відкривати хаби в різних країнах, а друге – множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить", - зазначив президент.
Зеленський сказав, що після завершення відрядження Чернишов має повернутися.
"Відрядження закінчиться –– повинен повернутися, все", - додав глава держави.
Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?
Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.
13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.
На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.
За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.
За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.
Якщо відрядження офіційне, то де фотозвіт його діяльності
БРЕШЕ ЗЕЛЯ
Зелена влада звернулася до СБУ, щоб ті "звернулися із проханням" до ЗМІ зняти новини про Чернишова. ( це повідомлення від Я. Железняка) Бо це ж цілий кум Зеленських. ЯнеЛох в своїму віці не знає досі, що таке "ефект Стрейзанд" .
Олег: Українська спільнота дуже швидко визначила, що Трумп - балабол, а от з Зеленским вже сьомий рок визначитись не можуть!
Скучно. Разбудите, когда в нашей политике что-то будет поинтереснее…
https://t.me/DmitryKorneychuk/11913 Дмитро Корнійчук.