УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9777 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з корупцією
12 061 112

Чернишов перебуває у плановому закордонному відрядженні. Він має повернутися, - Зеленський

Зеленський прокоментував закордонне відрядження Чернишова

Президент Володимир Зеленський заявив, що підозрюваний у корупції віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов зараз перебуває у плановому відрядженні за кордоном, після завершення якого він має повернутися.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Те, що мені сказав Шмигаль, у нього відрядження. У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше – це відкривати хаби в різних країнах, а друге – множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить", - зазначив президент.

Зеленський сказав, що після завершення відрядження Чернишов має повернутися.

"Відрядження закінчиться –– повинен повернутися, все", - додав глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про відставку уряду: Зі Шмигалем розмови про це не було

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відрядження Чернишова може бути пов’язаним зі схемою, що завдала понад 1 млрд грн збитків державі, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (25612) відрядження (48) Чернишов Олексій (345)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
А цей потужний хлоп?

показати весь коментар
21.06.2025 14:53 Відповісти
+28
"Те, що мені сказав Шмигаль, у нього відрядження. У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше - це відкривати хаби в різних країнах, а друге - множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить", - зазначив президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3559177
Що воно меле, що воно городить? Відкривати хаби? Які, нахрін, хаби? Як їх відкривати? Воно яким боком?
А множинне громадянство тут яким боком?
Nак, до речі, а як на рахунок Конституції з тим сраним множинним? Там ніяких запитань?
показати весь коментар
21.06.2025 15:02 Відповісти
+27
Чернишов перебуває у плановому закордонному відрядженні. Він має повернутися, але це не точно.- Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3559177
показати весь коментар
21.06.2025 14:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Поки останнього біженця не знайде і не запхає у потяг - не повернеться. Обітницю дав. Бо дуже відповідальний.
показати весь коментар
22.06.2025 04:50 Відповісти
Цікаво...
Якщо відрядження офіційне, то де фотозвіт його діяльності
БРЕШЕ ЗЕЛЯ
показати весь коментар
22.06.2025 09:29 Відповісти
клоуні
показати весь коментар
22.06.2025 09:42 Відповісти
Hellis:
Зелена влада звернулася до СБУ, щоб ті "звернулися із проханням" до ЗМІ зняти новини про Чернишова. ( це повідомлення від Я. Железняка) Бо це ж цілий кум Зеленських. ЯнеЛох в своїму віці не знає досі, що таке "ефект Стрейзанд" .
Олег: Українська спільнота дуже швидко визначила, що Трумп - балабол, а от з Зеленским вже сьомий рок визначитись не можуть!
показати весь коментар
22.06.2025 10:24 Відповісти
хто дав добро на виїзд повинен сидіти
показати весь коментар
22.06.2025 10:59 Відповісти
Жди меня, и я вернусь! Только очень жди...
показати весь коментар
22.06.2025 11:52 Відповісти
👍 🤟
показати весь коментар
22.06.2025 14:55 Відповісти
Во заливаєєєє......
показати весь коментар
22.06.2025 12:08 Відповісти
Набрав Зеленський чортів у раду, і послав їх у закордонне відрядження. Головне, що прямо з вулиці набрав, лопатою із купи гною.
показати весь коментар
22.06.2025 14:01 Відповісти
По правді, це дійсно має бути тривале відрядження. Хіба ви не розумієте що ставати громадянином кожної європейської країни дуже довго. Поки пан Чернишов не набуде множинного громадянства країн з 5 то не зможе повернутись.
показати весь коментар
22.06.2025 14:50 Відповісти
История с Чернышовым - это разборки Ермака-Татарова с Арахамией-Миндичем-Столаром.

Скучно. Разбудите, когда в нашей политике что-то будет поинтереснее…

https://t.me/DmitryKorneychuk/11913 Дмитро Корнійчук.
показати весь коментар
22.06.2025 14:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 