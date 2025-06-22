РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6464 посетителя онлайн
Новости Командировка Чернішова
3 850 40

Чернышов вернулся в Украину, - Железняк

Чернышов вернулся в Украину.

Подозреваемый в коррупции министр национального единства Алексей Чернышов вернулся в Украину.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Алексей Чернышов вернулся в Украину.

Нет, это не Миндич там сыграл решающую роль.

Но - правильно что хоть так выходят из ситуации. Иначе бы это ударило очень сильно не только по репутации власти, а и страны. Зачем был этот цирк от ОП не понятно", - написал он.

Также читайте: Совладелец "Квартал 95" Миндич, уехавший из Украины, планирует встречу с Чернышовым, - СМИ

Железняк о Чернышове

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение министру национального единства Алексею Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в коррупции вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов сейчас находится в плановой командировке за границей, после завершения которой он должен вернуться.

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Автор: 

Железняк Ярослав (469) Чернышов Алексей (203)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Видно сказали, якщо не повернишся, все шо вкрав, заберем. А так відставкою отдЄлаєшся...
показать весь комментарий
22.06.2025 17:30 Ответить
+10
Задоволенний - значить справу закрили
показать весь комментарий
22.06.2025 17:44 Ответить
+9
Знайшлася пропажа - Міндіч заспокоїв шо все буде тіп - топ
показать весь комментарий
22.06.2025 17:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знайшлася пропажа - Міндіч заспокоїв шо все буде тіп - топ
показать весь комментарий
22.06.2025 17:24 Ответить
Хух... Нарешті... А то я вже нЄрвнічать почав...
показать весь комментарий
22.06.2025 17:25 Ответить
на довго??чи поставив відмітку поставив і назад?
показать весь комментарий
22.06.2025 17:27 Ответить
А ви кажете портнов, портнов. А воно ж то страшно...
Хоча, то все зелений цирк. Відмажуть і відпустять. Він ж свій... квартальний
показать весь комментарий
22.06.2025 17:27 Ответить
Зустрічали з караваєм і духовим оркестром.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:29 Ответить
ну слава богу! то сам в тюрму підеш?
показать весь комментарий
22.06.2025 17:29 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2025 17:31 Ответить
Задоволенний - значить справу закрили
показать весь комментарий
22.06.2025 17:44 Ответить
А какая честная морда ліца
показать весь комментарий
22.06.2025 18:26 Ответить
Видно сказали, якщо не повернишся, все шо вкрав, заберем. А так відставкою отдЄлаєшся...
показать весь комментарий
22.06.2025 17:30 Ответить
..да, нивдобно получаєцця
показать весь комментарий
22.06.2025 18:17 Ответить
Порішав!
Все схвачено!
Підмазав кому треба! Із обох боків кордону!
Свято повертається!

Навальний нічому не навчив!
показать весь комментарий
22.06.2025 17:31 Ответить
На Одещині у родини начальника районного ТЦК виявили майже 2 млн грн необґрунтованих активів.

Дивно було б аби не знайшли.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:32 Ответить
У Борисова знайшли набагато більше, але віз і нині там...
Мабуть досі шукають, куди він ще "зароблене" пристроїв.
У ***** Крупа разом з сімейством? Теж тиша...
показать весь комментарий
22.06.2025 17:39 Ответить
Гепрокурора призначили.
В авральному порядку.
Хоча, це той самий прокурор, який користувався довірою колишнього гепрокурора Ю.Луценка.
Тепер постає питання: чи готовий новий генпрокурор передати розслідування кримінальної справи про корупцію Чернишова з НАБУ до слухняного дермаку слідчого органу - наприклад, до ДБР? Як ц свого часу зробила Венедіктова стосовно кримінальної справи про хабарництво Татарова (з НАБУ до ДБР); і де справа попросту заглохла через перевищення строків розслідування...
показать весь комментарий
22.06.2025 17:32 Ответить
А ще чи готовий новий генпрокурор, учасник бойових дій, розібратися зі своїми підлеглими-інвалідами? Бо ті тварюки досі отримують пенсії та користуються всіма пільгами. А повинні отримати конфіскацію всього, походження чого не зможуть пояснити. Роботи - непочатий край.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:42 Ответить
Когда на последней неделе
Входил он в Иерусалим -
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за ним.
Зараз розіпнуть красаву, начебто за корупцію, зробять мученіком проти влади, та згодом тріумфально випустять з Качанівської колонії. Вибори ж на часі.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:42 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2025 17:43 Ответить
Вапроси порішалі, мародьорьте далі!
показать весь комментарий
22.06.2025 17:45 Ответить
Насправді це гірше аніж би він не повернувся. Там хоч би подали в розшук, і зробили б вигляд що ловлять корупціонерів у вищих шаблях влади. А так виходить що порішали, і корупція це плоть від плоті нашої країни. Сумно це все. Бачачи це нам і європейці грошей давать не будуть.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:46 Ответить
Вже не важливо, повернувся чи ні - імідж найвеличнішого так вже заляпаний, що відмити його неможливо. Його треба просто злити. І зараз буде другий акт марлезонського балєту - порятунок чернишова. Паржалі? Де овації?
показать весь комментарий
22.06.2025 17:58 Ответить
НАБУ і САП вже отримали підозри? За що небудь?
Але серйозно, то писали про підготовку перевіреної схеми "Татаров" для виводу Чернишова з юрисдикції антикорупційних органів. Так що замість суду, він отримає призначення або в посли, або в ОПу.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:48 Ответить
Цікавий допис - а від кого ті набу і сап отримало підозри? Від чернишова чи від зє!?
показать весь комментарий
22.06.2025 17:55 Ответить
Ну так в нас є один менеджер, що керує усією правоохоронною системою - Татаров! От і не здивуюсь, якщо найближчим часом, ДБР знайде корупцію в НАБУ, в САП - СБУ виявить натовп зрадників, Нацполіція знайде там наркотики, а БЕБ виявить в приміщеннях підроблені гривні. Способів повно, питання лише - як же саме будуть боротись з антикорупціонерами?
А загалом - скоро побачимо, є в нас антикорупція, чи одні лише органи сприяння корупції.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:59 Ответить
Тепер бач, національна єдність, але якої саме національності? Графа 5 у пачпортах скасована, а по факту що влада, що олігархи здебільшого євреї. То оце чернишови будуть єднати українців, щоб ті повертались і боронили їх та їхні награбовані статки? Яка сук@ взагалі вигадала оте мін'єд? Аби тільки свого дружбана до кормушки прилаштувати?
показать весь комментарий
22.06.2025 17:53 Ответить
За вторым чемоданом?
показать весь комментарий
22.06.2025 17:54 Ответить
Ішак гадає, що то його та зелене шапіто врятує від сухої верби.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:55 Ответить
Врятує як і інших. Шо там, хоча б, по баканову? Живе собі приспівуючи десь на Мальдівах...
показать весь комментарий
22.06.2025 17:58 Ответить
я не зрозумів, звинувачення скасували чи справу развалять?
показать весь комментарий
22.06.2025 17:58 Ответить
Мені одному здається, що зелене чмо вже спинним мозком відчуває ненависть та злість до себе, тому і коїть те усе - мстиве п@доло
показать весь комментарий
22.06.2025 18:02 Ответить
Зробив пару проплат через офшори і вже не боячись, повернувася
показать весь комментарий
22.06.2025 18:07 Ответить
Ура, перемога
показать весь комментарий
22.06.2025 18:20 Ответить
Як на мене, цей "цирк" влаштувала не влада, а блогери та медіа, що шукали сенсації і майже створили її.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:27 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2025 18:31 Ответить
Покормить кота, полиє фікус - і назад. )
показать весь комментарий
22.06.2025 19:01 Ответить
Підозрюваний у корупції міністр національної єдності 😀
показать весь комментарий
22.06.2025 19:13 Ответить
Отримав гарантії безпеки то й повернувся...
показать весь комментарий
22.06.2025 19:47 Ответить
 
 