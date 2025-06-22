Чернышов вернулся в Украину, - Железняк
Подозреваемый в коррупции министр национального единства Алексей Чернышов вернулся в Украину.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Алексей Чернышов вернулся в Украину.
Нет, это не Миндич там сыграл решающую роль.
Но - правильно что хоть так выходят из ситуации. Иначе бы это ударило очень сильно не только по репутации власти, а и страны. Зачем был этот цирк от ОП не понятно", - написал он.
Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение министру национального единства Алексею Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня.
Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в коррупции вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов сейчас находится в плановой командировке за границей, после завершения которой он должен вернуться.
Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?
На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.
13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.
На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.
По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
Хоча, то все зелений цирк. Відмажуть і відпустять. Він ж свій... квартальний
Все схвачено!
Підмазав кому треба! Із обох боків кордону!
Свято повертається!
Навальний нічому не навчив!
Дивно було б аби не знайшли.
Мабуть досі шукають, куди він ще "зароблене" пристроїв.
У ***** Крупа разом з сімейством? Теж тиша...
В авральному порядку.
Хоча, це той самий прокурор, який користувався довірою колишнього гепрокурора Ю.Луценка.
Тепер постає питання: чи готовий новий генпрокурор передати розслідування кримінальної справи про корупцію Чернишова з НАБУ до слухняного дермаку слідчого органу - наприклад, до ДБР? Як ц свого часу зробила Венедіктова стосовно кримінальної справи про хабарництво Татарова (з НАБУ до ДБР); і де справа попросту заглохла через перевищення строків розслідування...
Входил он в Иерусалим -
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за ним.
Зараз розіпнуть красаву, начебто за корупцію, зробять мученіком проти влади, та згодом тріумфально випустять з Качанівської колонії. Вибори ж на часі.
Але серйозно, то писали про підготовку перевіреної схеми "Татаров" для виводу Чернишова з юрисдикції антикорупційних органів. Так що замість суду, він отримає призначення або в посли, або в ОПу.
А загалом - скоро побачимо, є в нас антикорупція, чи одні лише органи сприяння корупції.