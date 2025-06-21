РУС
Совладелец "Квартал 95" Миндич, уехавший из Украины, планирует встречу с Чернышовым, - СМИ

Миндич планирует встречу с Чернышовым

Бизнесмен и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич, накануне выехавший из Украины, планирует провести встречу с подозреваемым в коррупции министром национального единства Алексеем Чернышевым.

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Тимур Миндич попытается убедить Чернышова вернуться в Украину в озвученные президентом Владимиром Зеленским сроки. Поскольку побег Чернышова существенно ударит по репутации президента, и с Зеленским такой сценарий событий никто не обсуждал", - пишет издание.

По данным ZN.UA, не исключено, что аргументом для возвращения вице-премьера в Украину будет очередное обещание того, что дело, которое есть против Чернышова в Национальном антикоррупционном бюро, будет, по схеме Олега Татарова (отработанной при бывшем генпрокуроре Ирине Венедиктовой), передано в другой, более контролируемый Банковой, правоохранительный орган. Тем самым Чернышова выведут из опасности, которая сложилась в связи с расследованием НАБУ.

Издание "УП" со ссылкой на источники пишет, что встреча Миндича с Чернышовым должна состояться в Лондоне.

Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

Также ранее народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение министру национального единства Алексею Чернышеву явиться для вручения подозрения 23 июня.

Издание "УП" сообщало, что семья подозреваемого в коррупции вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышева выехала из Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в коррупции вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов сейчас находится в плановой командировке за границей, после завершения которой он должен вернуться.

Также читайте: Семья Чернышова уехала из Украины, - СМИ

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз України" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркомунобслуговування" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Николов рассказал о причастности родственника совладельца "Квартала 95" Миндича к коррупции в "Харьковоблэнерго": НАБУ под ударом Офиса президента. ВИДЕО

Автор: 

Чернышов Алексей (203) Миндич Тимур (20)
+47
21.06.2025 22:57 Ответить
+36
Це вже якийсь Бандитський Зєлєнбург, а не країна
21.06.2025 22:50 Ответить
+32
95-й Квартал у вигнанні
21.06.2025 22:51 Ответить
Страница 2 из 2
А яка аргументація. Ми тебе так розслідуємо, щоб не посадити. В принципі, так воно зараз з усіма відбувається, чого той Чернишов злякався. Нікого ж не садять. Полежав би трохи під крапельницею, туди сюди, застава і привіт. Переляканий одне слово.
21.06.2025 23:32 Ответить
Зе пора у відставку, зовсім втратив реальність
21.06.2025 23:26 Ответить
А де, доречі, «вбиті» бандерівцями брати шефіри? Певно давно чкурнули через Тису захищати батьківщину.
21.06.2025 23:26 Ответить
спектакль для лохов 95 квартала и для лохов 73% общества хоть паржем.
21.06.2025 23:40 Ответить
'Довгоносики' 'єднаються' за кордоном. Мабуть бабла для єднання - огого. А як же новий Ізраїль? Чи їм золота вистачить і на царство Мідаса? Будем дивитися, хто наступний. Спаси і помилуй, Боже, Україну з такими можновладцями, а Кацапстан все таки знищ, хоч там що, бо Україні - бути!
21.06.2025 23:40 Ответить
Боневтік Чернишову:
- Ох, Льоха Льоха
Мнє біз тібя так плоха
На сєрдці суматоха
Я ТОЧНА ГАВАРЮ!
21.06.2025 23:55 Ответить
Виявляється, і Міндіч може бути корисним
21.06.2025 23:57 Ответить
22.06.2025 00:05 Ответить
Портновщина в дії, найбільше розквітал при Зеленському. Пудрять мізки і брешуть наріду 73%, а в реальності крадуть, мародерать і здають Неньку!!!
22.06.2025 00:13 Ответить
міндіч - людина коломойського
22.06.2025 00:27 Ответить
І Зєлєнського
22.06.2025 00:44 Ответить
22.06.2025 00:45 Ответить
Свій до свого по своє...
Дякую нашим хитрошопим хазаро-хоХлам, нашим глядвчам кваггталу... Шоб вас гепнуло і підкинуло.. .
22.06.2025 00:54 Ответить
Свій до свого по... "національну єдність"...
22.06.2025 02:55 Ответить
Помилка, треба писати "Щоб вас підкинуло і гепнуло..."
22.06.2025 08:35 Ответить
Ну і кодло
22.06.2025 03:51 Ответить
А ви думали, що воно дбає про Україну?? Хі-хі!
22.06.2025 08:45 Ответить
Одному выдали командировочные - он на них свалил в Лондон,теперь другой едет к нему на переговоры за бюджетный рахунок типа поговорить,таксисты,фоповцы и курьеры не зря платят квартальным бешенные налоги.
22.06.2025 07:40 Ответить
Якийсь дивний мозок у зелених, виявляється є міністерство національної єдності, в МЗС департамент роззброєння, а ще що? Я не чув, не знав що таке потрібно і можна видумати!
Чи це результат активного вживання білого порошку?
22.06.2025 08:29 Ответить
Співвласник "Квартал 95" Міндіч, який виїхав з України, планує зустріч із Чернишовим. Вони там відродять "Шоу довгоносиків".
22.06.2025 08:31 Ответить
Яка ганьба. Скільки було роботи проведено щоб цього чорнишова проштовхнути на хоч якусь посаду, і щоб заткнути рота всім тим хто попереджував що це гниле одоробло. Тепер у лайні всі його адвокати та покровителі. Ганьба!
22.06.2025 08:43 Ответить
Ситуація цікава чим - відсутністю Позиції Чернишова. А в Великобританії вона відома. Це не дуже схоже на відстороненость преси.
Ці "розборки" дають підстави вважати, що істинні, Системні причини намагаються приховати.
Система працює проти України. Підстава, як приклад, яких багато:
Коли люди власні копійчини віддають на закупівлю дронів та іншого, для оборони, в центрі міста Києва, по адресі Галицький (Перемоги) 2, в державному НІЇ почалась перебудова будинку. Знайшлись гроші, робітники (яких не призовуть). ТЦК, поліція, СБУ - не помічають Зради - використання ресурсів на приватні рішення, під час війни.
Якби силовиків замінили ветерани, вони не прошли б поруч.
22.06.2025 09:04 Ответить
Це лице недолілора уся фсбешна шобла проявляється в усій красі
22.06.2025 09:23 Ответить
Ефєктівниє менеджери і бєгущіє патріоти, облачьонниє потужно-нєсбєжавшим чєтирєждиуклоністом в броню от ТЦК, розкварталять Україну до нитки.
22.06.2025 11:19 Ответить
Тут допоможе тільки "новичок" ***, як вже ці суки дістали
22.06.2025 12:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 