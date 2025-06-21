Совладелец "Квартал 95" Миндич, уехавший из Украины, планирует встречу с Чернышовым, - СМИ

Бизнесмен и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич, накануне выехавший из Украины, планирует провести встречу с подозреваемым в коррупции министром национального единства Алексеем Чернышевым.

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Тимур Миндич попытается убедить Чернышова вернуться в Украину в озвученные президентом Владимиром Зеленским сроки. Поскольку побег Чернышова существенно ударит по репутации президента, и с Зеленским такой сценарий событий никто не обсуждал", - пишет издание.

По данным ZN.UA, не исключено, что аргументом для возвращения вице-премьера в Украину будет очередное обещание того, что дело, которое есть против Чернышова в Национальном антикоррупционном бюро, будет, по схеме Олега Татарова (отработанной при бывшем генпрокуроре Ирине Венедиктовой), передано в другой, более контролируемый Банковой, правоохранительный орган. Тем самым Чернышова выведут из опасности, которая сложилась в связи с расследованием НАБУ.

Издание "УП" со ссылкой на источники пишет, что встреча Миндича с Чернышовым должна состояться в Лондоне.

Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

Также ранее народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение министру национального единства Алексею Чернышеву явиться для вручения подозрения 23 июня.

Издание "УП" сообщало, что семья подозреваемого в коррупции вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышева выехала из Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в коррупции вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов сейчас находится в плановой командировке за границей, после завершения которой он должен вернуться.

Также читайте: Семья Чернышова уехала из Украины, - СМИ

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз України" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркомунобслуговування" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Николов рассказал о причастности родственника совладельца "Квартала 95" Миндича к коррупции в "Харьковоблэнерго": НАБУ под ударом Офиса президента. ВИДЕО