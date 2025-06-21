УКР
22 426 127

Співвласник "Квартал 95" Міндіч, який виїхав з України, планує зустріч із Чернишовим, - ЗМІ

Міндіч планує зустріч з Чернишовим

Бізнемен та співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч, який напередодні виїхав з України, планує провести зустріч із підозрюваним у корупції міністром національної єдності Олексієм Чернишовим.

Про це повідомляє видання ZN.UA з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Тимур Міндіч спробує переконати Чернишова повернутися в Україну в озвучені президентом Володимиром Зеленським строки. Адже втеча Чернишова суттєво вдарить по репутації президента і з Зеленським такий сценарій подій ніхто не обговорював", - пише видання.

За даними ZN.UA, не виключено, що аргументом для повернення віцепрем’єра в Україну буде чергова обіцянка того, що справа, яка є проти Чернишова у Національному антикорупційному бюро, буде за схемою Олега Татарова (відпрацьованій при колишньому генпрокурорі Ірині Венедиктовій) передана в інший, більш контрольований Банковою, правоохоронний орган. Тим самим Чернишова виведуть із небезпеки, яка склалася у зв’язку із розслідуванням НАБУ.

Видання "УП" з посиланням на джерела пише, що зустріч Міндіча з Чернишовим має відбутися у Лондоні. 

Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.

Також раніше народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення міністру національної єдності Олексію Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня.

Видання "УП" повідомляло, що родина підозрюваного у корупції віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова виїхала з України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підозрюваний у корупції віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов зараз перебуває у плановому відрядженні за кордоном, після завершення якого він має повернутися.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Чернишов Олексій (345) Міндіч Тимур (22)
Топ коментарі
+47
показати весь коментар
21.06.2025 22:57 Відповісти
+36
Це вже якийсь Бандитський Зєлєнбург, а не країна
показати весь коментар
21.06.2025 22:50 Відповісти
+32
95-й Квартал у вігнанні
показати весь коментар
21.06.2025 22:51 Відповісти
А яка аргументація. Ми тебе так розслідуємо, щоб не посадити. В принципі, так воно зараз з усіма відбувається, чого той Чернишов злякався. Нікого ж не садять. Полежав би трохи під крапельницею, туди сюди, застава і привіт. Переляканий одне слово.
показати весь коментар
21.06.2025 23:32 Відповісти
Зе пора у відставку, зовсім втратив реальність
показати весь коментар
21.06.2025 23:26 Відповісти
А де, доречі, «вбиті» бандерівцями брати шефіри? Певно давно чкурнули через Тису захищати батьківщину.
показати весь коментар
21.06.2025 23:26 Відповісти
спектакль для лохов 95 квартала и для лохов 73% общества хоть паржем.
показати весь коментар
21.06.2025 23:40 Відповісти
'Довгоносики' 'єднаються' за кордоном. Мабуть бабла для єднання - огого. А як же новий Ізраїль? Чи їм золота вистачить і на царство Мідаса? Будем дивитися, хто наступний. Спаси і помилуй, Боже, Україну з такими можновладцями, а Кацапстан все таки знищ, хоч там що, бо Україні - бути!
показати весь коментар
21.06.2025 23:40 Відповісти
Боневтік Чернишову:
- Ох, Льоха Льоха
Мнє біз тібя так плоха
На сєрдці суматоха
Я ТОЧНА ГАВАРЮ!
показати весь коментар
21.06.2025 23:55 Відповісти
Виявляється, і Міндіч може бути корисним
показати весь коментар
21.06.2025 23:57 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2025 00:05 Відповісти
Портновщина в дії, найбільше розквітал при Зеленському. Пудрять мізки і брешуть наріду 73%, а в реальності крадуть, мародерать і здають Неньку!!!
показати весь коментар
22.06.2025 00:13 Відповісти
міндіч - людина коломойського
показати весь коментар
22.06.2025 00:27 Відповісти
І Зєлєнського
показати весь коментар
22.06.2025 00:44 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2025 00:45 Відповісти
Свій до свого по своє...
Дякую нашим хитрошопим хазаро-хоХлам, нашим глядвчам кваггталу... Шоб вас гепнуло і підкинуло.. .
показати весь коментар
22.06.2025 00:54 Відповісти
Свій до свого по... "національну єдність"...
показати весь коментар
22.06.2025 02:55 Відповісти
Помилка, треба писати "Щоб вас підкинуло і гепнуло..."
показати весь коментар
22.06.2025 08:35 Відповісти
Ну і кодло
показати весь коментар
22.06.2025 03:51 Відповісти
А ви думали, що воно дбає про Україну?? Хі-хі!
показати весь коментар
22.06.2025 08:45 Відповісти
Одному выдали командировочные - он на них свалил в Лондон,теперь другой едет к нему на переговоры за бюджетный рахунок типа поговорить,таксисты,фоповцы и курьеры не зря платят квартальным бешенные налоги.
показати весь коментар
22.06.2025 07:40 Відповісти
Якийсь дивний мозок у зелених, виявляється є міністерство національної єдності, в МЗС департамент роззброєння, а ще що? Я не чув, не знав що таке потрібно і можна видумати!
Чи це результат активного вживання білого порошку?
Чи це результат активного вживання білого порошку?
показати весь коментар
22.06.2025 08:29 Відповісти
Співвласник "Квартал 95" Міндіч, який виїхав з України, планує зустріч із Чернишовим. Вони там відродять "Шоу довгоносиків".
показати весь коментар
22.06.2025 08:31 Відповісти
Яка ганьба. Скільки було роботи проведено щоб цього чорнишова проштовхнути на хоч якусь посаду, і щоб заткнути рота всім тим хто попереджував що це гниле одоробло. Тепер у лайні всі його адвокати та покровителі. Ганьба!
показати весь коментар
22.06.2025 08:43 Відповісти
Ситуація цікава чим - відсутністю Позиції Чернишова. А в Великобританії вона відома. Це не дуже схоже на відстороненость преси.
Ці "розборки" дають підстави вважати, що істинні, Системні причини намагаються приховати.
Система працює проти України. Підстава, як приклад, яких багато:
Коли люди власні копійчини віддають на закупівлю дронів та іншого, для оборони, в центрі міста Києва, по адресі Галицький (Перемоги) 2, в державному НІЇ почалась перебудова будинку. Знайшлись гроші, робітники (яких не призовуть). ТЦК, поліція, СБУ - не помічають Зради - використання ресурсів на приватні рішення, під час війни.
Якби силовиків замінили ветерани, вони не прошли б поруч.
показати весь коментар
22.06.2025 09:04 Відповісти
Це лице недолілора уся фсбешна шобла проявляється в усій красі
показати весь коментар
22.06.2025 09:23 Відповісти
Ефєктівниє менеджери і бєгущіє патріоти, облачьонниє потужно-нєсбєжавшим чєтирєждиуклоністом в броню от ТЦК, розкварталять Україну до нитки.
показати весь коментар
22.06.2025 11:19 Відповісти
Тут допоможе тільки "новичок" ***, як вже ці суки дістали
показати весь коментар
22.06.2025 12:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 