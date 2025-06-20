УКР
Новини Міндіч виїхав з України
29 020 214

Співвласник "Кварталу 95" Міндіч виїхав з України, - Железняк

співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч

Близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні трохи пізніше опівночі країну покинув у напрямок Молдови відомий медіа, енерго, агро, фінансово-банківський бізнесмен та просто гарна людина 45-ти років (для ОП) Тимур Міндіч", – написав Железняк.

Він додав, що "зли язики говорять, що найближчим часом ми його не побачимо".

Ніколов розповів про причетність родича співвласника "Кварталу 95" Міндіча до корупції в "Харківобленерго": НАБУ під ударом Офісу президента. ВIДЕО

Железняк про втесу Міндіча

Квартал-95 (187) Железняк Ярослав (604) Міндіч Тимур (22)
Топ коментарі
+74
В тому Кварталі самі козаки у десятому поколінні.

показати весь коментар
20.06.2025 21:31 Відповісти
+69
Цілком логічно, чи ви думали етнічні українці будуть висміювати Україну та українців?
показати весь коментар
20.06.2025 21:38 Відповісти
+60
Щурі тікають від потужно-незламного? Щось наближається?
показати весь коментар
20.06.2025 21:30 Відповісти
Ви за це проголосували, лохи?
Як же наш нарід легко обдурити...
показати весь коментар
21.06.2025 12:03 Відповісти
Дурні повинні страждати
показати весь коментар
21.06.2025 14:53 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2025 12:09 Відповісти
Міністерство обʼєднання українців,!!! створення якого https://informator.ua/uk/zelenskiy-anonsuvav-koli-mozhe-z-yavitisya-ministerstvo-yednosti-yake-maye-povertati-ukrajinskih-bizhenciv-dodomu анонсував президент України Володимир Зеленський,

може очолити нинішній голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
Таку ідею зараз просуває парламентська монобільшість...

https://informator.ua/uk/ministerstvo-ob-yednannya-ukrajinciv-zmi-nazvali-kandidaturu-na-posadu-ochilnika-novoji-strukturi
показати весь коментар
21.06.2025 12:13 Відповісти
Вице-премьер-министр - министр национального единства?!!!

Украины https://nv.ua/ukraine/politics/aleksey-chernyshov-mozhet-stat-ministrom-nacionalnogo-edinstva-ukrainy-v-rade-zaregistrirovali-postanovlenie-50471330.html Алексей Чернышов

задекларировал 3,9 млн грн заработной платы и других выплат при увольнении из НАК Нафтогаз Украины.
показати весь коментар
21.06.2025 12:17 Відповісти
Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты !!!
показати весь коментар
21.06.2025 12:21 Відповісти
Хто наступний із середовища ЗЄ, із його друзів і призначенців,

буде вивозити награбовані у українців гроші?
показати весь коментар
21.06.2025 12:23 Відповісти
Тепер Єрмак і Татаров, спадкоємці Медведчука та Портнова, приймуться за Арахамію та Левченко/Буланова.

На цьому вже все)
показати весь коментар
21.06.2025 12:33 Відповісти
Зелені щурі рвуть кігті.73%довбойобів де ви суки ?
показати весь коментар
21.06.2025 13:05 Відповісти
Почався якийсь цікавий двіж у зелених. Щурі тікають?
показати весь коментар
21.06.2025 14:46 Відповісти
Каков поп , такой и приход.
показати весь коментар
21.06.2025 15:10 Відповісти
''Правильно'' роблять кошерні ''Кварталівці''.
Розвели перед виборами тупих ''гоїв-хахлів'' на ''ржачку'' - дорвалися до влади - накрались до несхочу - тепер з награбованим можна і закордон тікати.
Вже виїхали з награбованим:
- Шефір молодший
- Шефір старший
- Боголюбов
- Міндіч молодший
- Міндіч старший...
... Цікаво - хто наступний ....
Недаремно Зеленський побудував собі фешенебельний маєток у Франції і почав скупляти собі через підставних осіб потужні активи у Франції...
показати весь коментар
21.06.2025 15:50 Відповісти
Так, що, на горшок вже не ходиш?
Чи " депутати" його у тебе свиснули?
показати весь коментар
22.06.2025 14:13 Відповісти
