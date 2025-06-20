29 020 214
Співвласник "Кварталу 95" Міндіч виїхав з України, - Железняк
Близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні трохи пізніше опівночі країну покинув у напрямок Молдови відомий медіа, енерго, агро, фінансово-банківський бізнесмен та просто гарна людина 45-ти років (для ОП) Тимур Міндіч", – написав Железняк.
Він додав, що "зли язики говорять, що найближчим часом ми його не побачимо".
Як же наш нарід легко обдурити...
може очолити нинішній голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
Таку ідею зараз просуває парламентська монобільшість...
https://informator.ua/uk/ministerstvo-ob-yednannya-ukrajinciv-zmi-nazvali-kandidaturu-na-posadu-ochilnika-novoji-strukturi
Украины https://nv.ua/ukraine/politics/aleksey-chernyshov-mozhet-stat-ministrom-nacionalnogo-edinstva-ukrainy-v-rade-zaregistrirovali-postanovlenie-50471330.html Алексей Чернышов
задекларировал 3,9 млн грн заработной платы и других выплат при увольнении из НАК Нафтогаз Украины.
буде вивозити награбовані у українців гроші?
На цьому вже все)
Розвели перед виборами тупих ''гоїв-хахлів'' на ''ржачку'' - дорвалися до влади - накрались до несхочу - тепер з награбованим можна і закордон тікати.
Вже виїхали з награбованим:
- Шефір молодший
- Шефір старший
- Боголюбов
- Міндіч молодший
- Міндіч старший...
... Цікаво - хто наступний ....
Недаремно Зеленський побудував собі фешенебельний маєток у Франції і почав скупляти собі через підставних осіб потужні активи у Франції...
