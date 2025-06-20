Співвласник "Кварталу 95" Міндіч виїхав з України, - Железняк

Близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні трохи пізніше опівночі країну покинув у напрямок Молдови відомий медіа, енерго, агро, фінансово-банківський бізнесмен та просто гарна людина 45-ти років (для ОП) Тимур Міндіч", – написав Железняк.

Він додав, що "зли язики говорять, що найближчим часом ми його не побачимо".

