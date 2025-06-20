29 020 214
Совладелец "Квартала 95" Миндич уехал из Украины, - Железняк
Близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня чуть за полночь страну покинул в направлении Молдовы известный медиа-, энерго-, агро-, финансово-банковский бизнесмен и просто хороший человек 45-ти лет (для ОП) Тимур Миндич", - написал Железняк.
Он добавил, что "злые языки говорят, что в ближайшее время мы его не увидим".
Топ комментарии
+74 vitaliymkua
показать весь комментарий20.06.2025 21:31 Ответить Ссылка
+69 Evgeniy Marushchak
показать весь комментарий20.06.2025 21:38 Ответить Ссылка
+60 Serhii #597124
показать весь комментарий20.06.2025 21:30 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як же наш нарід легко обдурити...
може очолити нинішній голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
Таку ідею зараз просуває парламентська монобільшість...
https://informator.ua/uk/ministerstvo-ob-yednannya-ukrajinciv-zmi-nazvali-kandidaturu-na-posadu-ochilnika-novoji-strukturi
Украины https://nv.ua/ukraine/politics/aleksey-chernyshov-mozhet-stat-ministrom-nacionalnogo-edinstva-ukrainy-v-rade-zaregistrirovali-postanovlenie-50471330.html Алексей Чернышов
задекларировал 3,9 млн грн заработной платы и других выплат при увольнении из НАК Нафтогаз Украины.
буде вивозити награбовані у українців гроші?
На цьому вже все)
Розвели перед виборами тупих ''гоїв-хахлів'' на ''ржачку'' - дорвалися до влади - накрались до несхочу - тепер з награбованим можна і закордон тікати.
Вже виїхали з награбованим:
- Шефір молодший
- Шефір старший
- Боголюбов
- Міндіч молодший
- Міндіч старший...
... Цікаво - хто наступний ....
Недаремно Зеленський побудував собі фешенебельний маєток у Франції і почав скупляти собі через підставних осіб потужні активи у Франції...
Чи " депутати" його у тебе свиснули?