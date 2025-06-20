РУС
Новости Миндич уехал из Украины
29 020 214

Совладелец "Квартала 95" Миндич уехал из Украины, - Железняк

совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич

Близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня чуть за полночь страну покинул в направлении Молдовы известный медиа-, энерго-, агро-, финансово-банковский бизнесмен и просто хороший человек 45-ти лет (для ОП) Тимур Миндич", - написал Железняк.

Он добавил, что "злые языки говорят, что в ближайшее время мы его не увидим".

Смотрите также: Николов рассказал о причастности родственника совладельца "Квартала 95" Миндича к коррупции в "Харьковоблэнерго": НАБУ под ударом Офиса президента. ВИДЕО

Железняк о бегстве Миндича

Квартал-95 (225) Железняк Ярослав (469) Миндич Тимур (20)
Топ комментарии
+74
В тому Кварталі самі козаки у десятому поколінні.

20.06.2025 21:31 Ответить
+69
Цілком логічно, чи ви думали етнічні українці будуть висміювати Україну та українців?
20.06.2025 21:38 Ответить
+60
Щурі тікають від потужно-незламного? Щось наближається?
20.06.2025 21:30 Ответить
Ви за це проголосували, лохи?
Як же наш нарід легко обдурити...
21.06.2025 12:03 Ответить
Дурні повинні страждати
21.06.2025 14:53 Ответить
21.06.2025 12:09 Ответить
Міністерство обʼєднання українців,!!! створення якого https://informator.ua/uk/zelenskiy-anonsuvav-koli-mozhe-z-yavitisya-ministerstvo-yednosti-yake-maye-povertati-ukrajinskih-bizhenciv-dodomu анонсував президент України Володимир Зеленський,

може очолити нинішній голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
Таку ідею зараз просуває парламентська монобільшість...

https://informator.ua/uk/ministerstvo-ob-yednannya-ukrajinciv-zmi-nazvali-kandidaturu-na-posadu-ochilnika-novoji-strukturi
21.06.2025 12:13 Ответить
Вице-премьер-министр - министр национального единства?!!!

Украины https://nv.ua/ukraine/politics/aleksey-chernyshov-mozhet-stat-ministrom-nacionalnogo-edinstva-ukrainy-v-rade-zaregistrirovali-postanovlenie-50471330.html Алексей Чернышов

задекларировал 3,9 млн грн заработной платы и других выплат при увольнении из НАК Нафтогаз Украины.
21.06.2025 12:17 Ответить
Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты !!!
21.06.2025 12:21 Ответить
Хто наступний із середовища ЗЄ, із його друзів і призначенців,

буде вивозити награбовані у українців гроші?
21.06.2025 12:23 Ответить
Тепер Єрмак і Татаров, спадкоємці Медведчука та Портнова, приймуться за Арахамію та Левченко/Буланова.

На цьому вже все)
21.06.2025 12:33 Ответить
Зелені щурі рвуть кігті.73%довбойобів де ви суки ?
21.06.2025 13:05 Ответить
Почався якийсь цікавий двіж у зелених. Щурі тікають?
21.06.2025 14:46 Ответить
Каков поп , такой и приход.
21.06.2025 15:10 Ответить
''Правильно'' роблять кошерні ''Кварталівці''.
Розвели перед виборами тупих ''гоїв-хахлів'' на ''ржачку'' - дорвалися до влади - накрались до несхочу - тепер з награбованим можна і закордон тікати.
Вже виїхали з награбованим:
- Шефір молодший
- Шефір старший
- Боголюбов
- Міндіч молодший
- Міндіч старший...
... Цікаво - хто наступний ....
Недаремно Зеленський побудував собі фешенебельний маєток у Франції і почав скупляти собі через підставних осіб потужні активи у Франції...
21.06.2025 15:50 Ответить
Так, що, на горшок вже не ходиш?
Чи " депутати" його у тебе свиснули?
22.06.2025 14:13 Ответить
