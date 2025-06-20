Совладелец "Квартала 95" Миндич уехал из Украины, - Железняк

Близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня чуть за полночь страну покинул в направлении Молдовы известный медиа-, энерго-, агро-, финансово-банковский бизнесмен и просто хороший человек 45-ти лет (для ОП) Тимур Миндич", - написал Железняк.

Он добавил, что "злые языки говорят, что в ближайшее время мы его не увидим".

